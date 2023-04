–

De parte de Terraindomite April 3, 2023 19 puntos de vista

Los

llamados 鈥渢el茅fonos inteligentes鈥 鈥

descritos mucho m谩s exactamente como 鈥渢el茅fonos

tontos鈥- combinan un tel茅fono m贸vil con un reloj, con un mapa

de carreteras, con un atlas tur铆stico del mundo, con una c谩mara

digital, con un equipo est茅reo personal, con una colecci贸n de

m煤sica, con una grabadora de v铆deo, con una agenda, con una

calculadora, con una tarjeta de cr茅dito, con una tarjeta de viaje,

con una llave de oficina, con una linterna, con un peri贸dico, con un

televisor, con algo para leer en el tren, y probablemente con muchas

cosas m谩s.

No

lo s茅, porque no tengo ninguno.

Pero

es tan c贸modo鈥, gritan los que miran incr茅dulos mi Nokia de

veinte a帽os.

A

lo que yo respondo: 鈥淟a conveniencia genera conformidad鈥.

驴Pero a qu茅?

Desde

que se introdujeron en nuestras vidas en 2008, los tel茅fonos

inteligentes se han convertido en nuestra memoria y cerebro

externalizados, reemplaz谩ndolos por la

comodidad de no tener que recordar nada ni pensar por nosotros

mismos. Si no me crees, resp贸ndeme a esto sin mirar tu tel茅fono

inteligente. 驴Cu谩nto es 9 x 13? 驴Cu谩l era la capital de la

Rep煤blica Federativa Socialista de Yugoslavia? 驴En qu茅 mes de qu茅

a帽o invadi贸 el Reino Unido Irak al final de la coalici贸n liderada

por Estados Unidos? Antes de los tel茅fonos inteligentes, todos los

ni帽os del Reino Unido sab铆an las respuestas a estas preguntas.

Ahora, ning煤n adulto las sabe.

Pero

ahora son incluso m谩s que eso. Los tel茅fonos inteligentes, durante

los dos a帽os de confinamiento, fueron el instrumento en el que los

fieles al COVID descargaron las aplicaciones de software (o app) que

los conectaban al programa de seguimiento Test

and Trace (Prueba y Rastreo) que

identificaba y registraba su ubicaci贸n, movimientos, asociaciones y

contactos personales.

En

un futuro inminente, los tel茅fonos inteligentes ser谩n el

instrumento en el que, con la excusa de la verificaci贸n digital de

nuestra identidad -la 鈥consulta鈥

del Gobierno al respecto se cerr贸 este mes-, los obedientes cargar谩n

sus datos biom茅tricos (huellas dactilares, fotograf铆a y frotis de

ADN) en una base de datos centralizada a la que tendr谩n acceso las

32 autoridades p煤blicas que presiden el estado de bioseguridad del

Reino Unido.

En

virtud de la Ley

de Econom铆a Digital de 2017,

estas autoridades p煤blicas incluyen el Gabinete; el Ministerio del

Interior; el Ministerio de Defensa; el Ministerio del Tesoro; el

Ministerio de Justicia; el Ministerio de Educaci贸n; el Ministerio de

Empresa, Energ铆a y Estrategia Industrial; el Ministerio de Trabajo y

Pensiones; el Ministerio de Comunidades y Gobierno Local; el

Ministerio de Cultura, Medios de Comunicaci贸n y Deporte; el

Ministerio de Transporte; el Ministerio de Alimentaci贸n, Medio

Ambiente y Asuntos Rurales; Her Majesty鈥檚 Revenue and Customs;

(Rentas

y Aduanas de Su Majestad)

todos

los consejos de condado, distrito y Londres; la Greater London

Authority (Autoridad del Gran Londres); el Council of the City of

London (El Consejo de la City de Londres); todas las autoridades de

bomberos y rescate; todas las autoridades policiales; todas las

autoridades educativas; todas las autoridades de gas y electricidad;

HM Land Registry (Registro de la propiedad); y, en virtud del

art铆culo

35,

cualquier otra autoridad p煤blica, o agente privado que preste un

servicio para una autoridad p煤blica, designado para un fin

espec铆fico que justifique el acceso a esos datos.

Los

tel茅fonos inteligentes son el instrumento que controlar谩 si sus

propietarios est谩n al d铆a con lo que el estado de bioseguridad del

Reino Unido decida que est谩 totalmente 鈥渧acunado鈥 con lo

que nuestro Gobierno y sus socios de la industria farmac茅utica

decidan que debemos inyectarnos en el cuerpo como condici贸n para

acceder a los derechos de ciudadan铆a.

Los

tel茅fonos inteligentes son el instrumento que controlar谩 y

registrar谩 cu谩ntas veces salimos o entramos de nuestra zona de

pastoreo de 15 minutos que actualmente aplican nuestras autoridades

p煤blicas para restringir y limitar nuestra libertad de movimiento

con la justificaci贸n de 鈥渟alvar el planeta鈥.

Los

tel茅fonos inteligentes son el instrumento que rastrear谩 nuestra

huella de carbono para vigilar y controlar la cantidad de carne,

productos l谩cteos, energ铆a, petr贸leo, gasolina y otros productos a

los que el Estado brit谩nico de bioseguridad -en virtud de los

acuerdos de la Agenda

2030

firmados

por

el Gobierno brit谩nico en 2015- cortar谩 progresivamente nuestro

acceso desde ahora a 2030.

Los

tel茅fonos inteligentes son el medio por el cual nuestro cumplimiento

de los bloqueos, los mandatos de enmascaramiento y los programas de

terapia g茅nica dictados por el Tratado

de Prevenci贸n, Preparaci贸n y Respuesta ante Pandemias de la

Organizaci贸n Mundial de la Saludy aplicados por el estado de bioseguridad del Reino Unido ser谩n

controlados, registrados y aplicados, entre otros recursos, cortando

nuestro acceso a la red electr贸nica y digital.

Y,

en los pr贸ximos a帽os, los tel茅fonos inteligentes se convertir谩n

en el monedero digital a trav茅s del cual el Banco de Inglaterra

tendr谩 un control total sobre cu谩nto, en qu茅 y d贸nde gastamos su

Moneda

Digital del Banco Central.

Los

tel茅fonos inteligentes son la primera generaci贸n de la

biotecnolog铆a que ya se est谩 implantando en nuestros cuerpos en

forma de medicamentos ingeridos que llevan microchips que registran

su cumplimiento; tintes de puntos cu谩nticos en terapias gen茅ticas

inyectadas como vacunas contra la 煤ltima pandemia que amenaza a la

civilizaci贸n declarada por la OMS; y microprocesadores implantados

bajo nuestra piel para la facilidad y comodidad de los pagos sin

contacto. Los tel茅fonos inteligentes son el precursor de lo que

Klaus Schwab, el fundador del Foro Econ贸mico Mundial, presumi贸 con

precisi贸n y prof茅ticamente ser谩 鈥la

fusi贸n de nuestras identidades f铆sica, digital y biol贸gica鈥

en el futuro que se acerca r谩pidamente y que 茅l ha planeado para

nosotros.

Los

tel茅fonos inteligentes son, por tanto, la tecnolog铆a de nuestra

esclavitud, y el hecho de que, sabiendo todo esto como cada vez m谩s

de nosotros, sigamos -sigamos- sin deshacernos de ellos, demuestra

hasta qu茅 punto somos adictos a esta tecnolog铆a, hasta qu茅 punto

ha penetrado en nuestra psicolog铆a y, de hecho, en nuestra biolog铆a.

Al igual que los prisioneros obligados a construir el campo en el

que est谩n encarcelados, seguimos pagando sumas cada vez mayores por

nuestros tel茅fonos inteligentes, actualizamos nuestra prisi贸n

siempre que nos invitan a ello y exigimos que sus instalaciones

aumenten regularmente su eficiencia con la tecnolog铆a m谩s avanzada.

La

verdad es que no programamos los tel茅fonos inteligentes ni los

utilizamos. Ellos nos programan a nosotros, cambian c贸mo los usamos.

Nos utilizan. Con el auge del autom贸vil como comodidad ampliamente

disponible entre los a帽os 50 y 60, alguien observ贸 que, si los

extraterrestres visitaran la Tierra, pensar铆an que los coches eran

la forma de vida dominante, y que nosotros 茅ramos simplemente la

fuente de energ铆a que, al entrar en ellos, les permite desplazarse

-un poco como la comida lo es para nosotros-. Setenta a帽os y dos

revoluciones industriales despu茅s, ahora somos el componente

org谩nico que hace funcionar los tel茅fonos inteligentes y, al

hacerlo, les permite reproducirse en n煤mero y aumentar su poder,

sobre todo sobre nosotros. Esa, en su forma m谩s b谩sica, es la

funci贸n del ser humano en el Estado de Bioseguridad Global. Y si

seguimos pensando que usamos nuestros inteligentes -como nos han

programado para pensar-, quienes los programan tendr谩n un control

total sobre nosotros.

As铆

que, digamos que solo por un momento -al menos simb贸licamente, o

mejor a煤n, en previsi贸n de una futura y definitiva separaci贸n-

deseche tu tel茅fono inteligente ahora mismo, mientras est谩s leyendo

este art铆culo. Lev谩ntate y t铆ralo a la basura. Y si ni siquiera

puedes hacer eso -y me imagino que pocos o ninguno de los que lean

esto lo har谩-, te invito a reflexionar sobre esta adicci贸n

a las tecnolog铆as de la Cuarta Revoluci贸n Industrial.

Un

tel茅fono inteligente no es una herramienta. No es una 鈥渃omodidad鈥.

Es biotecnolog铆a, y el hecho de que a煤n no est茅 implantado en

nuestros cuerpos no significa que no se haya convertido ya en una

parte de nosotros, una parte de nosotros por la que acabas de

demostrar que est谩s dispuesto a sacrificar tu libertad antes que

desecharlo. De hecho, lo que los 煤ltimos tres a帽os de cobard铆a y

obediencia han demostrado es que, como obedientes s煤bditos del

capitalismo, defenderemos nuestra esclavitud con mucha m谩s

vehemencia que defenderemos nuestras libertades.

En

1944, cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, el poeta

surrealista Andr茅 Breton declar贸: 鈥溌ibertad, color del

hombre! Ya no es el caso. La libertad, como predijo George Orwell

cinco a帽os despu茅s, es ahora la esclavitud. Porque la esclavitud es

segura. La esclavitud es conveniente. La esclavitud es el bien com煤n.

La esclavitud es ahora la m谩s alta virtud c铆vica. La esclavitud es

nuestro deber. La esclavitud es nuestro destino, as铆 que no te

molestes en luchar contra ella. En su lugar, abraza tu esclavitud.

Actualiza tu tel茅fono movil a un nuevo modelo.

Haz

cola ante las tiendas de Apple o Google durante horas. Envuelve tus

cadenas en una bonita cartera de cuero. Descarga la nueva aplicaci贸n

de tu esclavitud. Ens茅帽asela a tus amigos y presume de sus nuevas y

mejoradas velocidades. Nunca, jam谩s, dejes que se separe de ti.

Col贸calo bajo la almohada antes de irte a dormir para que te diga lo

bien que has dormido. Mira su pantalla nada m谩s despertarte. Porque

es tu mejor amigo, tu hermano mayor, el amante que nunca te

traicionar谩 y que siempre deseaste tener. Es tu 煤nica fuente de

verdad, tal

como nos dijo Jacinda Ardern.

No conf铆es en nadie m谩s.

Andr茅

Breton tambi茅n dijo que nunca tendremos una revoluci贸n pol铆tica

hasta que no tengamos una revoluci贸n de la mente. O como lo

parafrasear铆a

Parliament

Funk

a帽os m谩s tarde: 鈥淟ibera tu mente y tu trasero te seguir谩鈥.

Como han demostrado los 煤ltimos tres a帽os de servidumbre y

acatamiento, nuestras mentes ya est谩n en prisi贸n. Y hasta que no

las liberemos, hablar de resistir, por no hablar de derrocar, al

Estado Global de Bioseguridad es -si me perdonan el franc茅s- merde.

Es

una verdad por desgracia puramente hipot茅tica que, si una proporci贸n

suficiente del

93% de los ciudadanos del Reino Unido que poseen un tel茅fono

inteligente (51,7% Apple, 47,78% Google y 0,57% Samsung)

se

deshiciera de ellos, se acabar铆an las amenazas a nuestra libertad a

las que nos enfrentamos hoy en d铆a. Al menos por ahora. Hasta que

inventen nuevas cadenas con las que atarnos.

Si

a煤n tienes dudas, esta semana el Gobierno brit谩nico anunci贸 un

sistema de 鈥Alertas de Emergencia鈥

que se enviar谩n a tu tel茅fono inteligente cada vez que anuncien una

emergencia. No dijeron qu茅 constituye una emergencia que requiera

tal alerta, pero bas谩ndonos en los 煤ltimos a帽os de histeria,

podr铆an incluir clima c谩lido o fr铆o; niveles de contaminaci贸n;

incendios forestales; inundaciones; una playa concurrida; demandas en

la red energ茅tica; escasez de alimentos; un ciberataque; un nuevo

virus, malestar social; manifestaciones pol铆ticas; la amenaza de una

guerra nuclear; la aplicaci贸n de la ley marcial. Cualquiera de estas

鈥渆mergencias鈥 y otras m谩s en el futuro podr铆an activar la

alarma de tu tel茅fono inteligente; pero la respuesta ser谩 la misma.

Cuando

recibas una alerta鈥, nos ha dicho el Gobierno en t茅rminos

inequ铆vocos, 鈥deja

de hacer lo que est茅 haciendo y siga las instrucciones鈥.

Pero eso no es m谩s que un gesto de creamos en la ilusi贸n de

que seguimos siendo libres de elegir. Una vez que su tel茅fono

inteligente se cargue con la aplicaci贸n de Verificaci贸n Digital del

Gobierno y se vincule al sistema de vigilancia y control digital que

se est谩 imponiendo en el Reino Unido bajo la apariencia de 鈥渃iudades

de 15 minutos鈥, estas instrucciones se aplicar谩n sin necesidad

de que las acatemos de buen grado. Su coche el茅ctrico se apagar谩;

su asignaci贸n de gasolina o alimentos o energ铆a se congelar谩; su

monedero de Libras Digitales se cerrar谩 con llave.

驴Ya

tienes ganas de deshacerte de tu tel茅fono

inteligente? Pero, 驴para qu茅, si nadie quiere deshacerse del

suyo? El incumplimiento individual casi siempre se produce en

p煤blico, en un entorno social, en presencia de otras personas, que

pueden o no estar cumpliendo las normas. Como m铆nimo, llama la

atenci贸n sobre las tecnolog铆as y normativas que imponen el

cumplimiento y a las que nos estamos habituando hasta el punto de que

se han vuelto transparentes, invisibles. De hecho, el dominio de una

ideolog铆a puede medirse por su transparencia. No utilizar un

tel茅fono inteligente hace que lo que ahora es transparente vuelva a

ser visible.

Cumplir

con el programa brit谩nico de terapia g茅nica no fue -como afirmaron

quienes lo hicieron voluntariamente- una elecci贸n personal e

individual de 鈥渧acunarse鈥 contra un virus mortal y, por

tanto, nada que incumbiera a quienes se opon铆an al programa

nacional. Fue, y es, un acto de obediencia colectiva que cre贸 el

consenso con el que los que no cumplieron fueron y son condenados al

ostracismo social, demonizados en los medios de comunicaci贸n como

asesinos, despedidos de nuestros trabajos y tratados bajo leyes de

nuevo cu帽o como ciudadanos sin derechos ni libertades, prisioneros

en nuestro propio pa铆s y hogares.

Del

mismo modo, el uso de un tel茅fono inteligente no es una elecci贸n

individual -ya sea libremente elegida o por h谩bito o adicci贸n-; es

un acto colectivo de conformidad que est谩 creando el campo digital

en el que todos nosotros seremos encarcelados alg煤n d铆a. S贸lo

cuando millones de nosotros dejemos de utilizar los instrumentos de

nuestra esclavitud escaparemos de este campo -como debemos y s贸lo

podemos- juntos; pero esa elecci贸n individual no puede evitarse.

El

incumplimiento individual es siempre una demostraci贸n de

incumplimiento. En Parliament Square den Londres, frente a las Casas

del Parlamento, hay una estatua de la sufragista Millicent Fawcett.

Yo habr铆a preferido una de Sylvia Pankhurst; pero ella sostiene una

peque帽a pancarta que dice: 鈥淓l coraje llama al coraje en todas

partes鈥. En Occidente, y en particular en el Reino Unido, hemos

sido cobardes durante mucho tiempo, y necesitamos encontrar nuestro

coraje. Y eso pasa por que las personas se levanten y digan: 鈥淣o,

no voy a acatar鈥.

Repito:

el campo digital en el que quieren encerrarnos est谩 -literalmente-

en nuestras manos. Deshazte de ellos. Destrozadlos. No tenemos nada

que perder, salvo nuestras cadenas. Tenemos un mundo de libertad que

ganar.

Simon

Elmer

Off-guardian