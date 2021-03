–

En este video explico la raz贸n por la que nos fuimos de Noruega, decisi贸n muy compleja y dif铆cil, pero creo la correcta. Les hablo de la instituci贸n Noruega llamada Barnevernet y de la sociedad disfuncional que ella crea. Las organizaciones de Protecci贸n Infantil de todo el mundo protegen a los ni帽os pero priorizan a la familia como base del desarrollo saludable de los ni帽os. En Noruega, Barnevernet a menudo da帽a a la familia y hace m谩s da帽o (trauma psicol贸gico) a los ni帽os, lo que tiene enormes consecuencias en sus vidas adultas. Te doy enlaces a libros para leer, art铆culos en peri贸dicos, pero sobre todo te doy datos cient铆ficos que Barnevernet rechaza.

Me hubiera gustado ver este tipo de video antes de mudarme a Noruega, aunque me alegro de haberlo visto con mis propios ojos, he visto ni帽os perdidos sin abrazos de mam谩 y he visto ancianos caminando por la calle con sus “mascotas” adoptadas. Si piensas m谩s profundamente y miras lo que estoy diciendo c贸mo funciona, entonces sabr谩s que no se trata de rescatar a los pobres y “hacer el bien”, esta sociedad crea personas con grandes problemas ps铆quicos.

