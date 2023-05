Especial lugar han tenido colectivos, asociaciones, ONG, redes sociales y todo tipo de agentes impulsores de lo ecosocial. Los movimientos sociales siempre fueron rampas de lanzadera de lo nuevo, de lo mejor, campos de experimentación social, muchas veces minorías con una gran capacidad de cambio. Y es desde estos contextos ecosociales donde aparece una nueva idea potente para cambiar las cosas: el Consumo Responsable, denominado actualmente en nuestro país desde las esferas más centradas en el tema Consumo Consciente Transformador (en adelante CCT).

El consumo como

arma política

El CCT debe mucho impulso y razón de ser a

los colectivos sociales. Contamos con guías muy interesantes, elaboradas desde

las ONGs Cerai, Setem o Greenpeace, por poner algunos ejemplos. Y la

emblemática revista de tirada nacional Opcions,

con auténticos expertos en el tema, mantiene actualizado el estado de la

cuestión.

Pero si hay algo que caracteriza con

fuerza a esta herramienta de transformación social es su especial carácter: su

interruptor es percutido desde lo individual.

El CCT es una herramienta de cambio que

puede ser puesta en marcha desde la acción individual, sin esperar mayores

acuerdos. Y eso lo hace tremendamente democrático. Lo llaman también el voto

económico. El CCT permite hacer convivir muchas realidades sin imponerse unas a

otras. Cualquier persona, desde su campo de lucha personal, puede dar mucho al

mundo a través de su particular consumo, enfocado este como un acto político

diario. Cualquier persona (unida a infinidad de personas) puede construir

parcelas de realidad más ecosociales. Es algo tangible.

Para aquellos a los que le suene nuevo

esto del Consumo Ético (como

es llamado en el mundo anglosajón), nuestras compras están financiando las

empresas que a su vez interaccionan y crean realidad. Más allá de los estados,

la economía está dándole forma al mundo todos los días.

Cada vez que adquirimos un bien o servicio

votamos las políticas de unas u otras empresas. Los empresarios están

pendientes de nuestras decisiones, deseos, necesidades y cuando decidimos

comprar un producto u otro estamos mandando un mensaje al mercado. El marketing

moderno funciona así.

No se fabrica lo que no sale rentable.

Imaginemos, pues, el poder del destino que damos al dinero. Ahora, la ética que

gravita alrededor del dinero va más allá del cómo se gana este.

Con suficiente información, opciones y una

buena dosis de voluntad podríamos reconocer cierta soberanía

del consumidor. Aunque haya muchos economistas que no avalarían esto,

actualmente son tantas las opciones del CCT que podríamos avanzar pasos

agigantados si pusiéramos a trabajar todo su potencial.

Cuantificando el consumo consciente transformador

Héctor Conesa. En España, en el año 2021 el Comercio Justo facturó más de 144 millones de euros. Esto es posible, no solo por las ONG que promovieron este movimiento sino por la infinidad de consumidores dispuestos a comprar estos productos.

España goza de la segunda posición de

producción cultivada de agricultura ecológica en Europa. Aproximadamente una

décima parte de la superficie agraria de nuestro país se dedica a la

agricultura orgánica. No sería posible sin individuos dispuestos a adquirirla.

Actualmente hay multitud de cooperativas

de energías renovables repartidas por el territorio español. Decenas de miles

de afiliados las hacen posibles.

Solo las dos más conocidas entidades de banca

ética de nuestro país superaron, ya hace tiempo, los 200.000 clientes. Una

nueva forma de invertir el ahorro.

Las plataformas de segunda mano en

internet proliferan y se extienden cada vez con más fuerza.

La economía colaborativa, en sus múltiples

ejemplos, llega a todos los rincones.

Detrás de todas estas realidades hay

movimientos sociales o empresas que apostaron en sus inicios por cambiar las

reglas del juego. Pero también hay millones de individuos diseminados por todas

las geografías, verdaderamente concienciados.

Y son necesarios.

El poder de la

acción individual

Desde hace unos años, y desde la voz de

algunas eminencias en transiciones ecosociales de nuestro país, se está

repitiendo mucho el mantra de que la acción individual ha quedado agotada y que

solo debemos mirar hacia el trabajo político y en colectivo. Las personas que

profieren este mensaje son por mí consideradas compañeras de luchas, maestras y

mi admiración por ellas es bien patente. He aprendido muchísimo de ellas. Y

estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que defienden.

En todo, excepto en una cosa. En esa desvalorización que se hace de la acción individual. Se dice que los retos civilizatorios actuales, como el cambio climático, deberán ser enfrentados desde la acción política y los movimientos sociales. Y razón no falta. Hasta ahí, completamente de acuerdo. Tamañas cuestiones como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la deforestación o el declive energético necesitan de mucha coordinación, y no solo a nivel local sino a nivel supranacional. Hay cuestiones de tanto calado, envergadura y conexiones globales que necesitamos el trabajo en grupos, desde los gobiernos y grandes redes de activismo.

Pero no olvidemos que detrás de las multinacionales de los combustibles fósiles que nos han llevado a donde estamos hay también centenares de millones de individuos tomando decisiones particulares para poner en marcha sus vehículos privados cada día. Y sinceramente, aunque la British Petroleum popularizara el concepto de huella de carbono para que nos peleáramos entre nosotros a ver quién era más culpable, hay una realidad: la suma de las acciones particulares y voluntarias de millones de personas sí tiene un impacto. Esto no lo ha inventado, ni se puede apropiar de ello, la British Petroleum. Esto es parte de un complejo mecanismo engendrador de realidades. Es real. Si bien es cierto que dependemos de estructuras y de sistemas muy marcados que limitan el margen de elección personal, también es cierto que, con los avances en economía social, solidaria o alternativa, las opciones de CCT individual se han multiplicado.

Resulta demasiado simplista echar las

culpas a los poderosos (gobiernos y grandes empresas) y esquivar nuestra

responsabilidad individual, por aquello de evitar la culpa o ser tildados de

individualistas. Yo, personalmente, no me siento culpable de lo que pasa en el

mundo, pero sí me lanzo a rastrear los encadenamientos de causa efecto que me

permiten corresponsabilizarme con lo que pasa en él. La búsqueda de

responsabilidad individual me empodera, me da la oportunidad de ponerme en

relación con lo que ocurre a mi alrededor, con lo que ocurre en la globalidad.

Esa búsqueda personal de conectarme con el mundo (porque quiero ayudar) genera

múltiples transferencias, ensancha mi acción individual a lo más lejano. Y no

voy solo. Voy conectado a muchas más personas que hacen lo mismo que yo.

Digamos que el trabajo colectivo sí existe. De manera invisible, pero real.

Somos muchos en la lucha como individuos adicionados. Por eso funciona. Pero

para ser muchos necesitamos empezar desde cada uno, de manera independiente a

lo que veamos hacer en nuestro entorno.

Sentirse culpable es una elección

personal. En mis charlas, me gusta contarlo de la siguiente manera: Tenemos

ante nosotros una moneda. Es la moneda de la responsabilidad. Tú puedes elegir

qué cara (enfoque) quieres mirar. La cara de la culpa o la cara del

empoderamiento.

Manifestar en público, como hacen muchos

expertos, que la acción individual no es tan importante, que lo relevante son

solo las acciones colectivas organizadas, me parece no solo un gran error, sino

peligroso e injusto. Llevo muchos años escuchándolo y leyéndolo.

Estas personas tendrán ya muy incorporado

en su rutina su CCT, por eso se pueden permitir enfatizar más lo grupal. El

paso previo a lo colectivo es la conquista coherente de lo individual. Pero en

mi opinión, no tienen en cuenta que la audiencia a la que se están dirigiendo

podría no tener ganada esta faceta del sentir ecosocial personal. Cuando quitan

importancia a la acción individual pueden estar dando, sin darse cuenta,

excusas, a su público para no ponerse al día en el CCT, desincentivando este

gran poder individual que tenemos todos.

El consumo consciente ante el decrecimiento

Todo el aparataje de cooperativas ecosociales (banca, energía, consumo de alimentos, etc.) nace de lo colectivo, pero toma fuerza desde las múltiples elecciones individuales. Ese trabajo en colectivo es necesario, pero el trabajo individual que muchas veces lo sostiene, también. Y hoy más que nunca tenemos que unir fuerzas y no crear rivalidades entre lo colectivo y lo individual.

El declive global que se nos viene encima,

por la pérdida de la biodiversidad y el descenso de recursos energéticos,

minerales, forestales e hídricos, demanda nuevas políticas, pero también, que a

nivel individual, elijamos voluntariamente:

– Reducir nuestro consumo.

– Hacer la transición a dietas más vegetarianas (flexitarianas como mínimo).

– Favorecer lo local, lo pequeño, el comercio justo y las cooperativas.

– Generalizar lo relacional frente al mero consumo.

– Familiarizarnos con tecnologías intermedias, artesanías y oficios

(mayor autosuficiencia).

– Comprar o cultivar alimentos procedentes de la agroecología.

– Compartir (cuidados, transporte, bienes, cobijo, trabajo…).

– Reparar (ropa, tecnología, enseres, mobiliario, inmuebles,

vehículos…).

– Y muchos más ejemplos de CCT.

Y aquí es donde el papel y protagonismo de

lo individual es más necesario que nunca.

Existe un escenario posible. Un decrecimiento virtuoso (acompañado de democracia real y equilibrio entre los dos hemisferios planetarios). Una vía alcanzable si la elegimos y trabajamos voluntariamente.

Por tanto, necesitamos empoderar a los

individuos, no solo llamándoles a unirse, sino a actuar cabalmente en su

rutina. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando

decisiones individuales en nuestro consumo. Decisiones que tienen un impacto en

el mundo.

Y, mientras llegan los consensos sociales,

debemos preguntarnos: Y ¿yo? ¿Qué voy a decidir hacer en este momento?

Preguntarse esto es un acto de valentía, de esperanza. Es convertir el instante

en transcendencia ecosocial. Es convertir lo personal en lo global, en activismo.

Nuestra rutina es el artífice de la

globalidad. Tal es nuestro poder.

Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2023/05/04/por-que-el-consumo-si-tiene-poder-para-cambiar-las-cosas/