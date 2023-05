–

驴No les resulta extra帽o que Erdogan sea tan vengativo, enojado y hostil hacia 鈥淪elo鈥, o m谩s bien hacia el HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos) y los kurdos, y quiera reunir votos en un esfuerzo por convertirme en objeto de odio?

驴De verdad cree que soy un 鈥渢errorista鈥, un 鈥渁sesino鈥? No, por supuesto que sabe que eso no es cierto.

En realidad, Erdogan no tiene problemas con los asesinos reales. Por ejemplo, no se ofendi贸 al ponerse a los pies de Putin, quien asesin贸 a 34 soldados turcos en Idlib, y quedarse a su puerta durante minutos. No se avergonz贸 en lo m谩s m铆nimo de estrechar la mano del gobierno israel铆, al que llam贸 鈥淓stado terrorista鈥, o al pr铆ncipe saud铆, el asesino de Jamal Khashoggi, y muchos otros criminales, y llamarlos 鈥渕i amigo鈥.

Entonces, cuando se trata del 鈥渒urdo Selo鈥, 驴por qu茅 provoca a su audiencia calumniando y actuando de manera hostil?

D茅jeme intentar explicarlo.

Debe haber sido a mediados de 2014. Mientras esper谩bamos que nos llevaran a la sala donde 铆bamos a encontrarnos con Abdullah 脰calan, durante una visita a 陌mral谋 como delegaci贸n mientras se desarrollaba el Proceso de Resoluci贸n, el Director de la Prisi贸n nos llev贸 a otro lugar dentro de la prisi贸n. Pensamos: 鈥淭al vez el lugar de reuni贸n ha cambiado鈥. Primero nos llev贸 a la estrecha celda donde llevaba encerrado 脰calan muchos a帽os. 脰calan no estaba en la celda. Estudiamos la celda durante unos cinco minutos. El director dijo: 鈥溍朿alan ya no se quedar谩 aqu铆鈥, e inmediatamente nos llev贸 a otro lugar al lado.

Abri贸 una puerta como de acero, aunque con aspecto de madera, como en un apartamento normal y dijo: 鈥淓ste es su nuevo lugar鈥. Se combinaban tres celdas, una al lado de la otra; hab铆an construido un apartamento de lujo de tres habitaciones (!).

En la primera habitaci贸n hab铆a una cama normal, una estanter铆a de madera con 1.003 libros (todos los libros estaban numerados y ordenados), un televisor LED de pantalla grande y una mesa y una silla de pl谩stico.

La segunda sala ten铆a una mesa de reuniones para seis personas, un escritorio para un ordenador y un televisor LED de pantalla peque帽a.

La tercera habitaci贸n era un ba帽o grande con azulejos del piso al techo, un lavabo con pedestal, y una ducha a ras de suelo. El director dijo que tambi茅n pondr铆an una ba帽era. No s茅 si lo hicieron.

Mientras deambul谩bamos por esta casa (!) construida dentro de la prisi贸n de 陌mral谋, tambi茅n trajeron a 脰calan. Tambi茅n era la primera vez que ve铆a este lugar. Su primera reacci贸n fue: 鈥溌縀sta era la causa del ruido durante meses?鈥. 鈥淪铆, te quedar谩s aqu铆 a partir de ahora鈥, dijo el gerente, riendo. 脰calan mir贸 a su alrededor displicentemente y dijo: 鈥淣o me importa si me pones en un lugar tan amplio como un estadio o me mantienes en una celda, no hay necesidad de tales cosas. Si lo est谩s haciendo por la imagen, mejor no hagas cosas malas. Lo importante es enfocarse en la soluci贸n, la paz y la democratizaci贸n鈥. El director se sorprendi贸 por la actitud de 脰calan y se mostr贸 un poco molesto porque todos sus esfuerzos hab铆an resultado en vano. No sabemos si 脰calan ha permanecido all铆 o si fue llevado de vuelta a la celda despu茅s de que Erdogan terminara el Proceso de Resoluci贸n.

Se construy贸 una gran sala de reuniones en el piso superior de la prisi贸n y se colocaron equipos, como una m谩quina de t茅 y caf茅.

All铆, tambi茅n, 脰calan se iba a reunir con la delegaci贸n de sabios. Yo no vi esa sala, pero otros miembros de nuestra delegaci贸n estuvieron en ella en visitas posteriores. En esa etapa, los sabios ir铆an a Imrali, el Proceso de Resoluci贸n se har铆a p煤blico en todos sus detalles y luego el proceso continuar铆a bajo el techo de la Gran Asamblea Nacional Turca.

Ahora, 驴por qu茅 cuento todo esto?

脰calan se volvi贸 hacia m铆 en una de nuestras 煤ltimas reuniones, y me dijo: 鈥淓res el pueblo elegido, representas la voluntad del pueblo y est谩s fuera. Aqu铆, en una isla, lucho por la paz con escasos medios, hago lo mejor que puedo. Soy sincero sobre esto, lo digo en serio. Pero si entiendes que el gobierno est谩 tratando de enga帽arme a m铆, a ti, a la gente, abordando el proceso de manera poco sincera y us谩ndolo para sus propios intereses, t煤 eres responsable. Si no puedo ser contactado, no se debe permitir que enga帽en al p煤blico鈥.

Porque 脰calan ten铆a serias preocupaciones y dudas sobre las intenciones de Erdogan y el gobierno del AKP, y sus sospechas no eran injustificadas. El hecho de que se le proporcionara un ambiente de 鈥渉ogar鈥 en la prisi贸n aument贸 a煤n m谩s sus sospechas. Y s铆, por desgracia, ninguno de nosotros se equivoc贸 en eso.

Tras el acuerdo anunciado en Dolmabah莽e el 28 de febrero de 2015, Erdogan dijo que hab铆a completado el Proceso de Resoluci贸n tres veces. 驴Cu谩ndo?:

鈥淣o existe tal cosa como un problema kurdo鈥 el 14 de marzo (1); el 15 de marzo: 鈥淗ermano, 驴qu茅 problema kurdo? Ya no existe tal cosa鈥 (2); y el 17 de marzo: 鈥淭urqu铆a no tiene un problema kurdo鈥 (3).

Ahora pregunto: 驴se lleva a cabo el Proceso de Resoluci贸n por un problema inexistente? Erdogan estaba pensando: 鈥淪i no hay problema, no hay Proceso de Resoluci贸n鈥, y con estas palabras, afirm贸 claramente que hab铆a terminado el Proceso.

Echemos un vistazo r谩pido a lo que sucedi贸 a continuaci贸n.

El 20 de marzo, Erdogan neg贸 ese acuerdo, que conoc铆a palabra por palabra y en el que intervino hasta en la disposici贸n de los asientos, diciendo: 鈥淗onestamente, no s茅 nada de eso鈥 (4).

En el mismo discurso, neg贸 la existencia de la delegaci贸n de expertos, a quienes conoc铆a por su nombre, y dijo que no estaba al tanto. Con respecto al comit茅 de personas expertas, dijo: 鈥溌縌u茅 cambiar铆a si un grupo fuera enviado all铆?鈥 (5).

B眉lent Ar谋n莽, el portavoz del Gobierno de la 茅poca, sali贸 y dijo: 鈥淣uestro presidente lo conoce todo muy bien. El ambiente era lo suficientemente tenso como para decir que es imposible no estar al tanto de estos eventos (6).

La preocupaci贸n de Erdogan no era deponer las armas, sino simplemente contar todo el asunto antes de las elecciones.

Hab铆a elecciones en junio y la 煤nica preocupaci贸n de Erdogan era ser 鈥減residente鈥. Quer铆a lograr la declaraci贸n de 脰calan 鈥淗emos depuesto las armas鈥 antes de las elecciones y convertirla en votos; y al ganar 400 diputados, quer铆a cambiar la Constituci贸n por su cuenta y convertirse en 鈥減residente鈥. Cuando esto no sucedi贸, comenz贸 a decir que no hay problema kurdo, neg贸 el Consenso de Dolmabah莽e -del cual conoc铆a todos los detalles- e ignor贸 al comit茅 de personas expertas, que tambi茅n estaba formado por personas por las que 茅l mismo quer铆a participar.

脰calan, por su parte, insisti贸 en actuar seg煤n el calendario previamente acordado. Pensando 鈥溌縌u茅 debo hacer si esta declaraci贸n no se hace antes de las elecciones y no funciona a mi favor?鈥, Erdogan termin贸 el Proceso de Resoluci贸n y comenz贸 la campa帽a electoral.

Tras la 煤ltima reuni贸n del 5 de abril, suspendi贸 todas las conversaciones con 脰calan. En las tres semanas anteriores, intentamos reunirnos con Erdogan 12 veces y tratar de convencerlo. Nos reunimos con los ministros y Hakan Fidan muchas veces, y les dijimos: 鈥淥 convencen a Erdogan o nos dejan reunirnos鈥, pero Erdogan hab铆a tomado su decisi贸n. Se arriesg贸 a desperdiciar a帽os de trabajo, esperanzas de paz y todo para ser 鈥減residente鈥, y dej贸 claro que si no hay voto, no hay paz.

En esos d铆as, declar茅: 鈥淪i ese es el caso, no lo haremos presidente鈥. Este lema no tiene nada que ver con el valioso Osman Kavala. Nos pertenece como una versi贸n refinada de la pol铆tica oficial y el esp铆ritu de nuestro Partido, en ese momento. Y con ese esp铆ritu, cruzamos el umbral de las elecciones y arrebatamos la mayor铆a parlamentaria al AKP. En otras palabras: si bien Erdogan quer铆a 400 (diputados), cay贸 por debajo de 300. Todos hemos experimentado y vivido los horrores que tuvieron lugar entre el 7 de junio y el 1 de noviembre de 2015, y c贸mo han continuado hasta el d铆a de hoy.

En otras palabras, Erdogan es tan hostil con nosotros porque no hemos sido enga帽ados por los juegos de palacio y su sultanato, y arruinado sus planes. No porque sea patriota o nacionalista o porque quiera la paz.

Quiero terminar con un llamamiento a toda la gente. Queridos hermanos y hermanas, no se preocupen. Definitivamente, aseguraremos la paz y la tranquilidad, y viviremos juntos como hermanos y hermanas. La persona que ha impedido esto hasta ahora es Erdogan.

Vayan a las urnas el 14 de mayo y denle la lecci贸n de democracia que se merece a esta persona, que ha pasado por tanta crueldad y ha incendiado el pa铆s por su palacio y su sede. Utilicen su voto para el cambio.

El tema no es si salgo de prisi贸n, me quedar茅 100 a帽os en prisi贸n por mi pueblo, pero el problema de Erdogan no es Selo, sino el sill贸n. 驴No est谩 suficientemente claro?

