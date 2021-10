D茅cadas de desregulaci贸n, privatizaci贸n y culto al mercado han dejado a la sociedad vulnerable a la fuerza inesperada del r茅gimen de capitalismo vertiginoso

El choque de precios en los mercados mundiales del gas natural ha acabado con varios peque帽os proveedores de energ铆a, dejando a los clientes sin calefacci贸n e incapaces de hacer frente al aumento de los precios de combustible. Un incendio corta el enorme cable que env铆a electricidad desde Francia al Reino Unido, amenaza a los hogares con la oscuridad y aumenta las facturas de energ铆a. El buque portacontenedores Ever Given, con destino a Felixstowe desde Malasia, encalla en el canal de Suez durante seis d铆as, bloqueando el tr谩fico mar铆timo con un coste estimado de 拢 730 millones y retrasa el dispositivo electr贸nico que compr贸 a Amazon Prime.

Lo que estos incidentes tienen en com煤n es la velocidad con la que un solo evento puede interrumpir las cadenas de suministro que se entrecruzan en todo el mundo. Casi cada vez que realiza un pedido en l铆nea, se transporta a trav茅s de una red de f谩bricas, rieles, carreteras, barcos, almacenes y repartidores que, en conjunto, forman el sistema circulatorio de la econom铆a global. Esta infraestructura estrechamente calibrada est谩 dise帽ada para el movimiento perpetuo. Una vez que un eslab贸n se rompe o se detiene, el impacto en las cadenas de suministro justo a tiempo actuales se puede sentir de inmediato.

‘Justo a tiempo’ [Just in Time] fue una idea de Taiichi Ohno, un ingeniero de Toyota a fines de la d茅cada de 1950, que intent贸 superar las ideas primitivas de Henry Ford. Ohno lo defini贸 como una forma de eliminar el “desperdicio”, con lo que se refer铆a a las existencias, los trabajadores adicionales y los minutos no utilizados, en la producci贸n y el movimiento de mercanc铆as. En lugar de perder tiempo, mano de obra y dinero almacenando piezas a lo largo de la l铆nea de montaje o almacenando productos (como lo hab铆an hecho los fabricantes durante d茅cadas), la idea de Ohno era que los proveedores pudieran entregarlos justo cuando fueran necesarios. A su vez, esto aumentar铆a las ganancias, reduciendo la cantidad que las empresas gastan en mantener inventarios y pagar mano de obra adicional.

Despu茅s de su introducci贸n en Occidente en la d茅cada de 1980, el modelo ‘justo a tiempo’ se traslad贸 gradualmente de la f谩brica de autom贸viles a todo tipo de producci贸n de bienes y servicios. Se abri贸 camino en todas las cadenas de suministro hasta que se cre贸 la espectativa que cada proveedor, grande o peque帽o, entregara los productos r谩pidamente al siguiente comprador. Esto aument贸 la competencia entre empresas para entregar bienes r谩pidamente, lo que signific贸 que las empresas redujeran sus costes (generalmente el precio de la mano de obra). La entrega justo a tiempo contribuy贸 as铆 al crecimiento de empleos de bajos salarios, a menudo m谩s precarios, con trabajadores contratados solo cuando eran necesarios. Esta presi贸n constante sobre los trabajadores ha alimentado nuestra cultura de trabajo 24 horas/7 d铆as y los problemas de salud mental que la acompa帽an, mientras que los intentos de reducir el precio de la mano de obra se han sumado al crecimiento de la desigualdad econ贸mica, independientemente de qui茅n est茅 en el gobierno.

La entrega de productos a gran velocidad depende de la infraestructura. A partir de la d茅cada de 1980, las autopistas se ensancharon, los puertos se profundizaron y se agregaron pistas adicionales aqu铆 y all谩 para mantenerse al d铆a con el ritmo del cambio. Los almacenes del siglo XXI se transformaron de lugares de almacenamiento en vastos centros de distribuci贸n y envio. Pero la velocidad, como le dir谩 cualquier piloto de F贸rmula Uno, conlleva sus propios riesgos. Las inundaciones, los cortes de energ铆a, las carreteras bloqueadas, los conflictos laborales y, por supuesto, las pandemias pueden detener el sistema.

Debido a que el modelo justo a tiempo ha erradicado las existencias, una crisis imprevista puede provocar una escasez peligrosa. Al comienzo de la pandemia, hubo una escasez generalizada de EPPs, batas, m谩scaras y guantes de pl谩stico, todos los cuales dependen de la producci贸n justo a tiempo, con pocas existencias guardadas como respaldo.

Ahora, nuestro mundo justo a tiempo se est谩 volviendo cada vez m谩s propenso a las crisis. Los env铆os de contenedores no han sido fiables desde que comenz贸 la pandemia a principios de 2020. El aumento de los precios del combustible tambi茅n ha reducido la velocidad de env铆o, conocida como “vapor lento”, para reducir costes. La Asociaci贸n Brit谩nica de Carga Internacional, mientras tanto, advierte de la “escasez de transporte terrestre”; en otras palabras, los estibadores o los trabajadores de almac茅n se han reducido con el Covid y los conductores de camiones escasean debido a la pandemia y el Brexit, as铆 como los a帽os de salarios estancados, largas jornadas y falta de formaci贸n disponible. La Road Haulage Association estima la escasez actual en 100.000 conductores en el Reino Unido. Muy pocos conductores significa puertos obstruidos, barcos estancados, estantes vac铆os y precios m谩s altos.

Los gerentes de la cadena de suministro y los expertos en log铆stica son conscientes de todos los problemas potenciales y han estado debatiendo el equilibrio entre “riesgo” y “resiliencia”, siendo esta 煤ltima la capacidad de minimizar o recuperarse r谩pidamente de una interrupci贸n, durante la 煤ltima d茅cada o m谩s. Los inventarios bajos justo a tiempo aumentan los riesgos de escasez cuando se produce una crisis. La 鈥渞esiliencia鈥, sin embargo, significa reservas m谩s grandes, m谩s trabajadores, m煤ltiples proveedores y costes m谩s altos.

Esto crea un dilema. La competencia hace que la resiliencia sea en s铆 misma un riesgo para las empresas individuales. 驴Qui茅n quiere comprarle al lento de mayor precio? Sin embargo, mientras la rentabilidad sea la fuerza motriz, los esfuerzos nacionales para volverse hacia adentro o “recuperar el control”, ir贸nicamente, a menudo con el fin de crear una capacidad de recuperaci贸n imaginaria, como en el caso del Brexit.- simplemente crea m谩s interrupciones, cadenas de suministro rotas y precios m谩s altos a medida que las empresas buscan recuperar las p茅rdidas. El r茅gimen de bienes de consumo baratos se vuelve cada vez m谩s dif铆cil de mantener.

Hay implicaciones a煤n mayores para este r茅gimen de capitalismo vertiginoso. Todo este movimiento global en tiempo real es impulsado por combustibles f贸siles que est谩n provocando el colapso clim谩tico. El aumento de tsunamis, incendios forestales, inundaciones y otros eventos clim谩ticos extremos est谩 haciendo que las cadenas de suministro y las mercancias que transportan sean a煤n m谩s vulnerables. Los manifestantes que hacen sentadas en el centro de Londres o en las autopistas no se equivocan. De una forma u otra, si se priva a las grandes empresas del uso gratuito de sus fuentes de energ铆a mortales favoritas, se puede ralentizar las cosas a un ritmo humano, y tal vez incluso salvar al planeta haci茅ndolo.

D茅cadas de desregulaci贸n, privatizaci贸n y culto al mercado han dejado a la sociedad vulnerable a la fuerza inesperada de las cadenas de suministro “justo a tiempo”. Ni los subsidios gubernamentales, ni impuestos m谩s bajos, ni la capacitaci贸n laboral u otras pol铆ticas desprestigiadas ser谩n suficientes para abordar las crisis que enfrentamos, desde la pandemia hasta el colapso clim谩tico, que est谩n provocando el fracaso de las cadenas de suministro. Ahora es el momento de pensar no solo en c贸mo fabricamos y consumimos las cosas, sino tambi茅n en c贸mo las movemos.

* Kim Moody es activista sindical y co-fundador de Labor Notes

The Guardian. Traducci贸n: Enrique Garc铆a para Sinpermiso