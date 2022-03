2 El rey comanda los ejércitos, pero no garantiza la constitución:

Artículo 62 Constitución Española: Corresponde al Rey: h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

3 Son las ‘Fuerzas Armadas’, comandadas por sus generales, no el ‘Rey’, las que garantizan los intereses de la organización establecida en la Península Ibérica y conocida como Estado Español y la constitución:

Artículo 8.1 Constitución Española: Las Fuerzas Armadas, …, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Es decir, a pesar de que el Rey decidiera no intervenir, las Fuerzas Armadas tienen una Misión. Los nuevos misioneros.

Esto tiene su miga, ya que, aunque aparentemente es solo un matiz, es meridiano: el rey no manda a las Fuerzas Armadas en general, solo un ente conocido como ‘Mando Supremo de las Fuerzas Armadas’. Esto implica que no puede dar órdenes a la tropa, aunque se las de, sino solo a los generales que se quieran ubicar bajo el paraguas del ‘Mando Supremo’. Se puede considerar entonces que la adhesión de los generales no es incondicional, sino condicionada a su concepto personal o colegiado de España.

Notar que son los generales del ejército los que proponen al Ministro de Defensa. Este ejerce una tarea no de elemento sancionador, como correspondería en una democracia, sino como portavoz, como ocurre en un Reino. A su vez, y de forma similar a como se escogen los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los generales escogen a su Jefe de Estado Mayor de Defensa JEMAD, que es refrendado por el Presidente del Gobierno. Desconocemos qué sucede cuando el JEMAD es impuesto al Estado Mayor por el presidente o si ha sucedido.

geopolíticos y estatégicos, pero también coyunturales. Cualquier ejército orgánicamente, estratégicamente, necesita vías no oficiales/clandestinas, para mantener la seguridad de sus actividades y suministros; estrategia doctrinalmente establecida en la estrategia estadounidense conocida como “Este es el punto de coyunturalidad de cualquier ejército. 4 Los Comandantes de las Fuerzas Armadas atienden a dos tipos de intereses:. Cualquier ejército orgánicamente, estratégicamente, necesita vías no oficiales/clandestinas, para mantener la seguridad de sus actividades y suministros; estrategia doctrinalmente establecida en la estrategia estadounidense conocida como “ Contrainsurgencia y Guerra no convencional “.

6 El negocio de la Guerra: El rey vehiculiza desde su impunidad eficientemente las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. La estrategia militar y de relaciones exteriores mantenidas por los Generales está amparada por la figura del Rey que, primero como secreto y después como inviolable, media en los negocios estatales lícitos e ilícitos pero considerados estratégicos. No es amor lo que tienen los generales del ejército al rey, es interés.

Este interés se paga bien:

7 El Interés Nacional viene marcado tanto por los intereses geopolíticos como por los coyunturales. Estas son líneas estratégicas generales que todos los gobiernos, nacionales, internacionalistas, nacionalistas o socialistas siguen manteniendo.

De la naturaleza arcaica de los ‘Ejércitos Nacionales’ modernos

La gestión de un Ejército es la gestión de un Estado dentro del Estado, con sus propias estructuras, regiones, leyes y reglamentos. Cuando analizamos su funcionamiento intrínseco nos damos cuenta de que las lógicas no funcionan: envío de armas a supuestos enemigos, defensa de intereses contraproducentes o perjudiciales. Estamos leyendo las instrucciones en el idioma equivocado.

La lógica que subyace en el ejército español es más parecida a las reglas de Servidumbre basadas en el Usus, Fructus y Abusus como se recoge en el Derecho Romano que en la Propiedad Privada y Mercado Libre de los tiempos actuales. Lo más parecido que puede haber a la introducción del liberalismo en los estados nacionales es la nube de contratistas y ejércitos mercenarios que pueblan el ecosistema bélico. Estas son fuerzas auxiliares, y salvo en estados menores, no son capaces de suplantar a los ejércitos nacionales.