–

De parte de Terraindomite November 14, 2021 79 puntos de vista

(…) Estamos viviendo una coyuntura crítica de la historia. Un grupo relativamente pequeño de élites muy ricas y poderosas nos está presionando para que aceptemos un nuevo sistema de “comunismo” corporativo, que en realidad se parece más al fascismo, en el que un gobierno insanamente engordado se ha unido a las grandes empresas para obligar a la gente a aceptar una agenda con la que muchos se sienten incómodos.

Estas élites, con sus compinches en los medios de comunicación corporativos, utilizan la propaganda basada en el miedo para suscitar el odio hacia los no conformistas, mientras presionan a todos: hombres, mujeres y niños, para que se sometan a la “nueva normalidad”.

Inyéctate o enfréntate a un futuro impensable al margen de la sociedad. Serás relegado a una clase baja permanente, incapaz de trabajar, viajar o incluso de poder comprar o vender donde se reúne la gente respetable.

Están “perdiendo la paciencia”, con nosotros, los incumplidores, como anunció Biden en su orden del 9 de septiembre para las imposiciones de inoculaciones a nivel nacional.

Así no son las sociedades libres. Ni de lejos. Si no tienes derecho a elegir lo que entra en tu cuerpo bajo la amenaza de ser considerado un paria social y económico intocable, entonces no tienes derecho a elegir nada. Una vez que aceptas la premisa de que tu empleador o el gobierno tienen ese nivel de control sobre tu vida, las cosas sólo pueden ir cuesta abajo a partir de ahí.

Pero el mensaje de las grandes tecnológicas, de las grandes farmacéuticas, de las grandes religiones y de los grandes gobiernos es simple y directo: conformarse o quedarse atrás.

Junto con el Papa Francisco, muchos poderosos líderes evangélicos como Franklin Graham, Robert Jeffress, Russell Moore y Tim Keller han promovido, a sabiendas o no, este nuevo orden global, rebautizado por el Foro Económico Mundial como el Gran Reinicio. En el caso de Francisco, él promueve activamente y a sabiendas el impulso de un orden mundial autoritario, mientras que Graham y algunos de los otros ayudan pasivamente al no reconocer las inyecciones experimentales como lo que realmente son: alteración de los genes y por tanto malignas. Casi todos los líderes políticos occidentales también promueven las inyecciones, aunque digan que están en contra de las imposiciones. Cualquier líder del pueblo que impulse la narrativa propagandística de las inoculaciones universales basadas en genes como algo bueno, ya sean obligatorias o no, está ayudando a avanzar el reseteo globalista de la humanidad en la dirección del transhumanismo, se den cuenta o no.

Repito: CUALQUIER LÍDER que impulse las inyecciones como “seguras y eficaces” no va a estar de tu lado cuando más importe. Deshazte de ellos ahora.

¿Por qué lo digo? Porque estas inyecciones tienen la clave para transformar a la humanidad, rediseñando genéticamente la especie humana en algo que los transhumanistas llaman Humanidad 2.0.

¿Significa eso que las tomas iniciales de los tres inyecciones basadas en genes de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson te convertirán en un cyborg antihumano (…) ?

No, pero al menos la presión de recibir inyecciones regulares de Covid bajo la amenaza de perder tu trabajo y tu libertad de movimiento abre una enorme vía socioeconómica para aquellos que harían mal uso de la nueva tecnología de edición genética con fines nefastos.

Y si observamos el historial de los que más impulsan estas inyecciones, está claro que estamos hablando de personas que no se han ganado nuestra confianza. No operan bajo los mismos estándares éticos que nosotros, los normales.

Veamos los objetivos de la industria biomédica en sus propias palabras.

El Proyecto Genoma Humano fue puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos en 1990 y se completó 13 años después, el 14 de abril de 2003; en ese momento los científicos habían trazado la secuencia de los 3.200 millones de bases de nucleótidos (el equivalente a 3.200 millones de letras de información).

Desde la finalización del Proyecto Genoma Humano en 2003, la atención pasó de descubrir las secuencias de ADN a analizarlas y formular formas de editar y mejorar la composición genética de todos los seres vivos.

Pero la arrogancia de la ciencia moderna no se detiene ahí.

Desde hace aproximadamente una década, los científicos llevan a cabo experimentos no sólo para rediseñar genéticamente lo que significa ser humano, sino para digitalizar y almacenar la información del ADN que capturan de los animales y los seres humanos.

Observe el logotipo oficial del Proyecto Genoma Humano. Es muy instructivo en cuanto a sus objetivos globales para el futuro de la humanidad.

Las pruebas de PCR generalizadas que se pusieron en marcha durante el miedo a la Covid sirven muy bien a los propósitos de recopilación de datos de ADN.

Patrick Wood, uno de los investigadores más respetados en los movimientos modernos de tecnocracia y transhumanismo, ha escrito un artículo, Proyecto global al descubierto: La toma de posesión de todo el material genético de la Tierra, en el que une los hilos de una monstruosa toma de poder global que se está llevando a cabo bajo la cobertura de una emergencia sanitaria.

Wood rastrea los orígenes de la actual ofensiva globalista para un Gran Reinicio de la civilización humana hasta las primeras etapas del movimiento internacional por la biodiversidad, que comenzó en 1987 con la publicación de Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland, un estudio encargado por la ONU que lleva el nombre de su presidenta, Gro Harlem Brundtland. Las ideas contenidas en este estudio se reflejaron en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad de 1992, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), más o menos al mismo tiempo que la ONU trabajaba en su enorme empresa, la Agenda 21.

Una vez que “aprendió lo que tenía que buscar”, Wood dijo que empezó a aparecer en todas partes, empezando por Nuestro Futuro Común, que dice:

“La diversidad de especies es necesaria para el funcionamiento normal de los ecosistemas y de la biosfera en su conjunto. El material genético de las especies silvestres aporta miles de millones de dólares anuales a la economía mundial en forma de especies de cultivo mejoradas, nuevos fármacos y medicinas, y materiales de extracción para la industria” (énfasis añadido).

El desarrollo específico de la biodiversidad se ve en el capítulo 6, Especies y ecosistemas: Recursos para el desarrollo:

“Las especies y sus materiales genéticos prometen desempeñar un papel cada vez más importante en el desarrollo, y está surgiendo una poderosa justificación económica para reforzar los argumentos éticos, estéticos y científicos a favor de su conservación. La variabilidad genética y el material de germoplasma de las especies contribuyen a la agricultura, la medicina y la industria con miles de millones de dólares al año… Si las naciones pueden garantizar la supervivencia de las especies, el mundo puede esperar nuevos y mejores alimentos, nuevos fármacos y medicinas, y nuevas materias primas para la industria”.

Más adelante, Brundtland afirma:

“Vastas reservas de diversidad biológica están en peligro de desaparecer justo cuando la ciencia está aprendiendo a explotar la variabilidad genética mediante los avances de la ingeniería genética… Sería una sombría ironía que justo cuando las nuevas técnicas de ingeniería genética empiezan a permitirnos asomarnos a la diversidad de la vida y utilizar los genes de forma más eficiente para mejorar las condiciones humanas, mirásemos y encontrásemos este tesoro tristemente agotado”.

Wood ha descifrado el código de la palabra biomédica. Cuando utiliza la palabra “biodiversidad” quiere decir “recursos genéticos”.

“Los genes son algo que hay que explotar y utilizar de forma más eficiente que en su estado natural”, explica.

Las claves para entender a dónde nos llevan estos depredadores globales estaban “escondidas todos estos años a la vista y en un lenguaje sencillo”, me dijo Wood. “Me resulta inconcebible que esto no se haya descubierto antes, que no se haya informado de esta conexión con el Convenio sobre la Biodiversidad. Esto explica, sin duda, por qué la biotecnología y las grandes farmacéuticas tienen al mundo entero como rehén de esta pandemia, teniendo en cuenta que tanto el virus como la inyección están diseñados genéticamente”.

Esta conexión no fue descubierta hasta ahora porque nosotros, el pueblo, no escarbamos lo suficiente en esos documentos globalistas y los tomamos en serio. Y los que sí inspeccionaron los documentos descubrieron que el público no quería creer lo que había en ellos. Tenían “miedo de ver lo que podrían ver” (…). Era más fácil tacharnos de chiflados y de llevar sombreros de papel de aluminio.

Pero incluso en la década de 1990 había indicios de lo que realmente se estaba planeando para el futuro.

Wood cita una de esas perlas que extrajo del libro de 1994, The Earth Brokers (Los corredores de la Tierra), en el que se denunciaba la verdadera agenda del floreciente movimiento por la biodiversidad surgido de la ONU y la Agenda 21. Los autores escriben en la página 171:

“Ni Brundtland, ni la secretaría, ni los gobiernos elaboraron un plan para examinar las trampas del libre comercio y el desarrollo industrial. En cambio, redactaron una convención sobre cómo “desarrollar” el uso de la biodiversidad a través de las patentes y la biotecnología“.

Mientras tanto, los avances en el desarrollo de la edición de genes y la digitalización del ADN humano han despegado a la velocidad de un cohete desde que estas ideas sobre la “explotación” del material biogenético se expusieron por primera vez en áridos documentos académicos durante la década de 1980.

Creo que estos avances científicos han cruzado ahora una línea importante en el reino espiritual, el reino de Dios, donde ningún hombre tiene derecho a pisar.

Ya debería ser obvio que el virus condujo a la necesidad de una “vacuna” y la “vacuna” condujo a la idea de los pasaportes sanitarios digitales, que contienen un código QR escaneable en una aplicación de teléfono móvil.

Conseguir que la gente acepte los pasaportes digitales es la clave del plan de los globalistas para digitalizar toda la vida humana añadiendo gradualmente más información personal identificable a la aplicación junto con los datos bancarios y de transacciones financieras.

Tienen que tener esto listo para que la gente acepte el nuevo sistema de dinero digital basado en la tecnología de cadena de bloques o blockchain. Más de 65 bancos centrales de todo el mundo se encuentran en distintas fases de preparación para lanzar nuevas monedas digitales en sustitución del efectivo.

Las inyecciones se han vendido como una “vacuna” ordinaria que sólo requiere continuas “tomas de refuerzo” para seguir siendo eficaz. Eso es un engaño. De hecho, las inyecciones representan la incursión inicial de la humanidad en la edición universal de genes que ofrecerá infinitas oportunidades para ediciones posteriores a través de los refuerzos continuos.

Es por eso que los medios de comunicación corporativos y sus multimillonarios “verificadores de hechos” se volvieron locos desde el principio, en 2020, tan pronto como alguien señaló lo obvio, que estas inyecciones no son como cualquier vacuna anterior, que en realidad cambian tu codificación genética, instruyendo a tu cuerpo a crear artificialmente una proteína de espiga tóxica y luego entregar esa toxina a las células de todo el cuerpo.

El Dr. Tal Zaks, director médico de Moderna, lo admitió en una charla TED de 2017, antes de la Covid y antes de que se prohibiera señalar la verdad sobre la tecnología de ARNm, que ya estaba totalmente desarrollada en 2017 como posible tratamiento contra el cáncer pero que aún carecía de la aprobación de la FDA. “Hemos hackeado el software de la vida”, dijo Zaks.

Moderna explicó la estructura básica de la tecnología de ARNm en su página web, comparándola con “un sistema operativo de ordenador“. El cuerpo es el hardware y la inyección de ARNm es el software. Una vez instalado, la industria biofarmacéutica puede “enchufar y reproducir” cualquier actualización futura que considere que necesitas. Véase la captura de pantalla del sitio web de Moderna a continuación.

Estas élites hambrientas de poder en el gobierno, las corporaciones y muchas de las iglesias no tienen ningún respeto por el individuo para tomar decisiones por sí mismo. Ahora reclaman la propiedad de tu cuerpo, lo que significa que pueden dictar lo que entra en él. Ya no se esconden detrás de oscuros documentos de la ONU. Se han revelado como crueles y antihumanos capataces. ¿Le importaba a Bill Gates que sus vacunas contra la polio estuvieran matando y paralizando a miles de niños indios antes de que el gobierno indio pusiera fin al experimento? En absoluto. Estas élites ven a la humanidad como su patio de recreo personal para la experimentación. La división del Dr. Anthony Fauci de los NIH (Institutos Nacionales de Salud) financió un experimento bárbaro en la Universidad de Pittsburgh que consistía en injertar el cuero cabelludo de bebés abortados de 5 meses en ratones y ratas “humanizados”. También financió otro estudio en un laboratorio norteafricano de Túnez en el que se infectó a 44 cachorros de Beagle con parásitos causantes de enfermedades, tras lo cual a algunos se les extirparon las cuerdas vocales para que los científicos pudieran trabajar con ellos sin tener que soportar sus incesantes ladridos mientras morían lenta y dolorosamente. Este es el mismo Dr. Fauci en el que se pide a los padres que confíen para aconsejarles sobre la vacunación de sus hijos. Aparece a diario en los grandes medios de comunicación corporativos y su principal prioridad es engañar a los padres para que ofrezcan a sus hijos al experimento de la vacuna Covid. Dice que quiere que todos los niños sean inyectados antes de fin de año con su “vacuna” que altera los genes, a pesar de que los datos muestran que los niños menores de 18 años tienen una probabilidad estadística del 99,998% de sobrevivir a la Covid. Está haciendo las rondas en los principales medios de comunicación difundiendo mentiras sobre los peligros de la Covid para los niños y lo seguro y eficaz que será el suero experimental de ARNm para los niños de 5 a 11 años. ¿Es este el tipo de hombre al que quieres confiar las decisiones sobre la salud de tu hijo? No es el único que está metido hasta el cuello en el empeño de alimentar a la fuerza los nuevos experimentos de edición genética bajo la cobertura de “vacunas”. El Dr. Richard Besser, pediatra y exdirector en funciones de los CDC, declaró a la CNN el 22 de octubre que los pediatras estadounidenses “presionarán mucho más” para que se apliquen las vacunas Covid a los niños que en la mayoría de los demás países. Las inyecciones para niños de 5 a 11 años se pondrán en marcha a partir del 1 de noviembre y la presión para que los padres cumplan con ellas será intensa. Si te dicen que debes inyectarte, debes hacerlo. O perderás tu trabajo. Perderás tu carrera, perderás tu educación universitaria, perderás tu capacidad para pagar las facturas y poner comida en la mesa. Si te dicen que debes inyectar a tu hijo, debes hacerlo, o sacarlo de la escuela. Para conocer su agenda, todo lo que tenemos que hacer es escuchar lo que estos depredadores globales elitistas dicen con sus propias palabras. Pero aquí está la clave: No escuches lo que dicen cuando son entrevistados por NBC, ABC, CNN o el Washington Post. Estos son sus asalariados de propaganda. No, debes escuchar lo que dicen cuando están hablando entre ellos, cuando creen que nadie en el exterior está prestando atención. Así que si quieres saber la verdadera razón de la Covid y la respuesta insensata a la misma de los gobiernos de todo el mundo anteriormente libre, sólo tienes que escuchar a Fauci y sus colegas hablando en una Cumbre del Futuro de la Salud en el Instituto Milken en 2019. Fauci y sus colegas biomédicos discutieron abiertamente la necesidad de un “evento disruptivo”, un ‘virus similar a la gripe’ proveniente de China, para justificar la omisión de décadas de aprobación de una nueva tecnología de vacunas (ARNm) que querían introducir. Sabían que un experimento de este tipo nunca saldría adelante a menos que la gente estuviera muerta de miedo por un nuevo virus asesino. Sorprendentemente, el vídeo de estos científicos locos discutiendo sus malvados planes todavía está colgado en Twitter.

Pero espera. La cosa se pone peor.

Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci y compañía quieren utilizar el miedo conjurado por el virus para incitar a la gente a aceptar un nuevo sistema de identificación digital.

Quieren tomar tu identidad física y fusionarla con tu identidad digital para que sea más fácil seguirte, controlarte y evaluarte en términos de tu valor para la sociedad. Klaus Schwab, director fundador del Foro Económico Mundial, nos lo dijo en su libro La cuarta revolución industrial. Deberíamos haber escuchado cuando ese libro salió en enero de 2017, hace casi cinco años.

También en 2017, el Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza Global de Vacunas Gavi de Bill Gates, escribió un artículo para la revista Nature en el que hacía hincapié en la necesidad de que las masas adopten sistemas de identificación digital.

En 2018, GAVI anunció que la identidad digital era el foco de su programa INFUSE, en línea con el objetivo 16.9 de la Agenda 2030 de la ONU, que en septiembre de 2015 fue aprobada por más de 100 naciones como una actualización de la Agenda 21.

El siguiente gráfico, retirado desde entonces del sitio web de GAVI, expone la fase final del sistema de pasaporte sanitario de identidad digital, denominado “Acceso a otros servicios”.

“…La tarjeta sanitaria infantil digital puede utilizarse para acceder a servicios secundarios, como la escuela primaria, o a servicios financieros, sirviendo de base para una identidad digital ampliamente reconocida”.

Así que ya ves por dónde van con todo este timo del pasaporte sanitario. No tiene nada que ver con tu salud. Tu vida física, digital y financiera estarán unidas en una pequeña e ingeniosa tarjeta de identificación digital, escaneable con un código QR en tu teléfono móvil. ¿Es una coincidencia que, a partir de 2022, todos los teléfonos móviles antiguos, los teléfonos plegables y los “teléfonos desechables” sean eliminados progresivamente y ya no puedan ser utilizados por su proveedor de servicios móviles?

Conformarse o quedarse atrás. La decisión es tuya. En cuanto a mí y a los míos, dejar todo atrás empieza a parecer cada vez mejor.

Pero, en el proceso de tomar esa decisión, no tengas miedo de ver lo que ves.

Leo Hohman