Porque los derechos de l@s trabajadores/as se defienden s铆 o s铆.

CGT ha interpuesto un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional, para defender los derechos de l@s trabajadores/as, y una vez consultado que el procedimiento llevado a cabo por la empresa no era ajustado a derecho, como as铆 hab铆amos manifestado en el acta del comit茅 intercentros con fecha 16/02/22 TODA la RLT, pidiendo as铆 la NULIDAD del mismo y las medidas cautelares hasta que hubiera una sentencia.

Nosotros en nuestra demanda no expresamos que se ten铆a que haber tramitado como una modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo (MSCT), dijimos que no es una aplicaci贸n del Art. 68 del Convenio, por cuanto no solo no justifican las causas que deben concurrir para darse las revisiones, sino que hacen referencia a ellas de manera gen茅rica y no individualizadas. Que lo que entendemos, es que se da una MSCT encubierta en fraude de ley por razones econ贸micas. Y que, a tenor de la aceptaci贸n de las medidas cautelares, se entiende que existe apariencia de buen derecho.

A d铆a de hoy la empresa no ha entregado la documentaci贸n solicitada por esta y otras secciones sindicales que justifique plenamente lo que alega para llevar a cabo lo que pretende.

Desde CGT, no podemos compartir lo que la empresa ha manifestado en las comunicaciones a las personas afectadas sobre su imposibilidad organizativa, la no realizaci贸n de la jornada contratada, el que no existen servicios para cumplir con esas adaptaciones.

Debemos recordar, que las circulaciones est谩n aumentando y la previsi贸n es que se recuperen en un corto plazo a niveles prepandemia.

Recordamos a l@s trabajadores/as que pueden renegociar en cualquier momento dichas adaptaciones/reducciones, tal y como establece la ley en los art铆culos 37.6 y 34.8 del ET.

Como representantes de l@s trabajadores/as nos debemos a TOD@s, y si vemos algo no ajustado a derecho nuestro deber es proteger a la plantilla, adem谩s de que aquell@s trabajadores/as que lo consideren, denuncien de forma individual.

Nosotr@s vamos de frente y nuestras manifestaciones van acordes a nuestros actos a diferencia de otras organizaciones sindicales, cuyos servicios jur铆dicos est谩n ojipl谩ticos ante la forma de proceder de las secciones a las que representan.

Por 煤ltimo, este lobo con piel de cordero que es nuestra empresa, hoy env铆a una misiva cuando en dos a帽os de Pandemia no ha sido capaz ni de preguntar e interesarse por la situaci贸n de sus trabajadores/as. Ah铆 est谩 el ejemplo de preocupaci贸n por la conciliaci贸n familiar y laboral que expresa en su carta.

Esta empresa 谩vida de beneficios, dice hoy mirar por la conciliaci贸n de la plantilla, pero no quiere turnos generales, nos sobrecarga de trabajo reduciendo l@s trabajadores/as por tripulaci贸n a l铆mites insostenibles, no quiere negociar un adelanto a cuenta de futuras subidas que amortig眉en la actual situaci贸n de inflaci贸n desorbitada, nos merma derechos y condiciones 鈥 un sinf铆n de 鈥渁gresiones鈥 laborales continuas.

Nuestra intenci贸n no es perjudicar a nadie, nos ponemos a disposici贸n de tod@s l@s trabajadores/as que quieran conocer nuestra versi贸n, sus derechos e informarles de la demanda presentada para que puedan ver lo que alegamos desde CGT.