El Ministerio de Sanidad y las comunidades se preparan para poner en marcha la campa帽a de vacunaci贸n de la gripe en los pr贸ximos d铆as, y lo hacen con una cautela especial. No es la primera vez que covid y gripe conviven, pero la baj铆sima incidencia de la gripe el a帽o pasado y la reciente recuperaci贸n de la movilidad, el ocio y la vida laboral presencial hacen temer que esta temporada la gripe venga con m谩s fuerza.

Dos estudios de la Universidad de Pittsburgh (EEUU) 鈥攁煤n no revisados por pares鈥 apuntan a una temporada de 鈥済ripe m谩s temprana y posiblemente grave鈥 por la falta de inmunidad creada el a帽o pasado, al no haber circulado pr谩cticamente el virus desde marzo de 2020. Esta conclusi贸n, que se enmarca dentro de la teor铆a de la 鈥榙euda inmunitaria鈥, es interesante y no descartable, pero los expertos consultados por El HuffPost prefieren cogerla con pinzas de momento.

La 鈥榙euda inmunitaria鈥, una teor铆a 鈥渋nteresante鈥 sin 鈥渆videncias鈥 todav铆a

鈥淓stamos dando por hecho cosas que a lo mejor no tendr铆amos que estar dando鈥, sostiene Javier Padilla, m茅dico de familia. 鈥淓s cierto que normalmente se considera que la gripe es menos virulenta que otros virus porque tenemos una exposici贸n a ella cada a帽o, y eso hace que en cierta forma estemos preparados; tambi茅n es cierto que en otros lugares hemos visto un repunte de casos de bronquiolitis despu茅s de un a帽o de par贸n gracias al uso de mascarillas, pero creo que se juega en exceso con la asunci贸n de lo que se conoce como deuda inmunitaria鈥, apunta.

鈥淣o podemos decir que 鈥榗omo no hemos estado expuestos, la gripe va a ser m谩s grave鈥, como si eso fuera una relaci贸n causa-efecto sin m谩s que matizar鈥, explica el m茅dico. Adem谩s, una cosa es que haya una mayor incidencia de gripe y otra es que el virus sea m谩s severo, algo que todav铆a no se sabe y que es 鈥渓o determinante鈥, distingue Padilla.

En este tema, todav铆a 鈥渘o hay certezas ni evidencias鈥, coincide Quique Bassat, epidemi贸logo y coordinador del Grupo de Cooperaci贸n Internacional de la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP). 鈥淧uede ser que venga una temporada de gripe completamente banal o puede ser que venga una temporada de gripe un poco m谩s cargada que otros a帽os鈥, dice. 鈥淣o sabemos muy bien qu茅 va a pasar鈥.

Bassat explica que, normalmente, los pa铆ses del hemisferio norte observan lo que ocurre en el hemisferio sur 鈥攓ue pasan el invierno cuando aqu铆 es verano鈥 para tratar de predecir c贸mo va a ser su temporada de gripe. Este a帽o, en el hemisferio sur ha ocurrido lo que pas贸 en el norte el a帽o pasado, cuando gracias a las medidas anticovid el virus de la gripe no circul贸; as铆 que en principio no sirve tanto de predictor.

Por otro lado, reconoce Bassat, s铆 se ha observado que en pa铆ses como Reino Unido 鈥攕in ninguna restricci贸n anticovid鈥 la temporada de virus respiratorios 鈥渉a empezado un poco antes de lo que tocaba, y con muchos casos, algunos de ellos un poco m谩s abigarrados de lo habitual鈥, lo cual podr铆a hacer pensar que, efectivamente, este a帽o la gripe puede ser algo m谩s intensa. En cualquier caso, el epidemi贸logo lo enmarca en una 鈥減ercepci贸n鈥 y un 鈥渕iedo鈥 m谩s que en 鈥渃ertezas鈥.

El epidemi贸logo Adri谩n Aginagalde cuestiona tambi茅n en un hilo de Twitter la 鈥渉ip贸tesis鈥 de la 鈥渄euda inmunitaria鈥, que, seg煤n apunta, 鈥渃onfronta con 100 a帽os de uso poblacional estacional o general de mascarillas鈥. Su conclusi贸n es que 鈥渓a evidencia generada en el siglo XX […] sobre el uso poblacional de mascarillas no permite concluir que modificara el curso epid茅mico y tampoco la estacionalidad del resto de infecciones respiratorias agudas鈥.

Aparte de que no hay evidencia concluyente sobre la cuesti贸n, en el transcurso de una epidemia influyen muchos factores. En este caso, e incluso si la gripe nos pillara con menos inmunidad, habr铆a que tener en cuenta el uso casi generalizado de mascarillas en interiores en Espa帽a, adem谩s del aprendizaje que previsiblemente ha adquirido la poblaci贸n despu茅s de un a帽o de pandemia, desde la importancia de la higiene de manos y la ventilaci贸n hasta la necesidad de quedarse en casa si se tienen s铆ntomas gripales para no propagar el virus. 鈥淓sto deber铆a protegernos bastante a nivel comunitario鈥, reconoce Bassat.

Vacunar de gripe y covid a la vez, un 鈥2×1 en protecci贸n鈥

En esta campa帽a, que se iniciar谩 entre la segunda quincena del mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre, Sanidad se ha propuesto incrementar la cobertura vacunal de la gripe con respecto a la campa帽a del a帽o anterior, que ya alcanz贸 cotas bastante altas, con un 67,7% de los mayores de 65 a帽os inmunizados.

鈥淟os objetivos para la temporada 2021-2022 son alcanzar o superar coberturas de vacunaci贸n del 75% en mayores, preferentemente a partir de 65 a帽os y en el personal sanitario y sociosanitario, as铆 como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo鈥, apunta el Ministerio en un documento.

Los mayores de 69 a帽os, adem谩s, podr谩n recibir en el mismo d铆a 鈥攑ero en distinto brazo鈥 la vacuna de la gripe y la tercera dosis de la de covid, que empezar谩 a administrarse a partir del 25 de octubre en ese grupo de poblaci贸n, siempre y cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde el segundo pinchazo.

鈥淒ebemos priorizar y vacunar lo antes posible a las personas mayores, tradicionalmente las m谩s afectadas por la gripe en sus formas graves al no tener un sistema inmunitario del todo funcional鈥, apunta Quique Bassat, que celebra que se 鈥渁proveche鈥 el pinchazo de la gripe para poner tambi茅n la tercera dosis del covid, optimizando recursos y permitiendo que la poblaci贸n mayor se lleve un 鈥2×1 en protecci贸n鈥 en un solo desplazamiento.

Qu茅 pasa con los ni帽os: 驴vacunar a los menores s铆 o no?

Este a帽o, adem谩s, la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP) ha recomendado que se vacune tambi茅n de forma generalizada a ni帽os de seis meses a cinco a帽os, algo que Sanidad s贸lo aconseja en caso de que los menores presenten un alto riesgo de complicaciones por tener otras enfermedades graves.

Los ni帽os m谩s peque帽os nunca han estado expuestos antes a la gripe, con lo cual podr铆an tener la enfermedad un poquito m谩s grave, pero nada preocupante

Bassat, miembro de la AEP, lo explica as铆: 鈥淐omo el a帽o pasado no hubo transmisi贸n, los ni帽os m谩s peque帽os nunca habr谩n estado expuestos antes a la gripe, con lo cual es un virus nuevo para ellos y podr铆an tener la enfermedad un poquito m谩s grave; nada preocupante, pero s铆 algo a tener en cuenta鈥, dice.

El pediatra se帽ala, adem谩s, que los ni帽os son 鈥済randes transmisores de la gripe鈥 (a diferencia de lo que ocurre con el covid), con lo cual vacun谩ndolos se contribuye a 鈥渃ontener la transmisi贸n de la gripe a nivel comunitario y evitar casos de gripe en ancianos鈥, a quienes podr铆an contagiar sin darse cuenta.

Con o sin covid, la vacuna de la gripe importa

El a帽o pasado se hizo mucho hincapi茅 en la campa帽a de vacunaci贸n de la gripe porque, como explica Javier Padilla, 鈥渆n un contexto de saturaci贸n de los servicios p煤blicos por covid, esta protecci贸n frente a la gripe disminu铆a las probabilidades de que la persona vacunada necesitara una cama de hospital鈥, algo que en aquel entonces era 鈥渦n bien preciado鈥.

Este oto帽o, la situaci贸n es muy distinta. Con 40 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, menos de un 2% de las camas de hospital ocupadas por esta afecci贸n y un 87,8% de la poblaci贸n diana vacunada, no preocupa tanto un colapso hospitalario por enfermedades respiratorias, pero s铆 un descontrol en la detecci贸n de potenciales casos y brotes. 鈥淎 cada persona con catarro o similar se le tendr谩 que descartar el covid鈥, se帽ala Bassat. 鈥淪i gracias a la vacunaci贸n puedes eliminar la gripe de la ecuaci贸n, menos de estos posibles casos habr谩, y menos habr谩 que testar鈥, resume.

No hay que olvidar, tampoco, que antes de que llegara el covid la gripe mataba a m谩s de un millar de personas cada a帽o en Espa帽a. Como recuerda Sanidad, 鈥渓a vacunaci贸n es la medida m谩s eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones鈥. Se calcula que en la temporada 2019-2020 la vacunaci贸n evit贸 el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las defunciones atribuibles a la gripe en mayores de 65 a帽os.

