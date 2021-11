–

El 31 oct 2021 se ha celebrado la cumbre mundial por el clima COP26 en Glasgow. A modo de excusa, sus medios corporativos anuncian que los objetivos climáticos, por ambiciosos son inalcanzables, y por lo tanto la cumbre será un fracaso. Estamos en total desacuerdo.

A nadie le pasa desapercivido la multitud de crisis que registra el sistema globalizado. Sin duda la más amenazante para la superviviencia de la humanidad como especie es la crisis ecológica. Pero para nuestra civilización la más importantes es la crisis energética. El modelo energético configua el modelo de producción y consumo, propiciando la globalización.

Los países se han dedicado a explotar sus territotios propios y sin miramientos, aporvechando las oportunidades de obtener beneficios al máximo sin reparar en impactos; propulsando una carrera tecnológica que en su expansión ha alcanzado los límites físicos. Esto ha acabado afectado al planeta, de modo que lo que se hacía antes simplemente no puede continuar

En 2014 se inició la desinversión petrolera. La Organización Internacional de la Energía OIE en sus informes anuales (World Enery Outlook) siempre ha presentado el escenario ‘Bussiness as Usual’ BAU, hacer lo de siempre como una posibilidad, acompañado de dos escenarios productivos más, uno de regulación media y otro de regulación severa. En 2020 el escenario BAU fue de descartado por OIE. En 2021 se ha producido una crisis energética mundial. Los países vuelven la vista a antiguas formas de producción. Los coletazos de carbón y gas hacen pensar que se podría volver a escenarios previos ; no son más que una memoria de otros tiempos que no volverán.

Y llegó la COP26. Europa no tiene hidrocarburos y debe importarlos. Asia se está desarrollando y por tanto atrayendo los hidrocarburos mundiales. África tambien se desarrolla lentamente, mientras Sudamérica entera está en pleno declive energético. Norteamérica mantiene su produción pero ha perdido la carrera tecnológica. Rusia suministra a China, propulsándola como potencia.

El hecho diferencial con otras cumbre del éxtito de la COP26 es que Europa si o si ha de emprender cambios estructurales, aunque sea en solitario. La caída energética se calcula entre un 25% y un 50% hasta 2030. La transformación social que llevará a nuevos estándares civilizatorios ya está en marcha al arrancársele el motor que la movía. La globalización en estos territorio murió. Las corporaciones establecidas saben que Europa y Sudamérica están perdidas, que no volverán a tener los mismos benefios ni podrán invertir de la misma forma ni en los mismos sectores en que lo hacían. Pero se conformarán con poder ejercer la forma de poder que resulte de esta reconversión, seguramente militar.

El ecologismo es la excusa, y lleve a donde lleve, será la transformación liderada por las empresas de siempre, con el dinero de los habitantes correspondientes, que les es provisto por los estados en forma de explotaciones y subvenciones.

La COP26 está llamada a triunfar. ¿Se puede considerar triunfo que hayan destruido tanto el planeta que estén obligados a un cambio? Primero tienen que cambiar la forma de pensar, el famoso ‘Cambio de Paradigma’. Preparaos para el asalto dialéctico de slógans vacíos y bombardeo de publicidad barata para que aceptemos su su ecologismo capitalista. Un regalo envenenado relleno de imposiciones, restricciones, controles, privilegios para los de siempre y militarismo.