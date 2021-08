–

De parte de La Haine August 28, 2021 29 puntos de vista

En su excelente nuevo libro Conservatism: The Fight for a Tradition, Edmund Fawcett hace una pregunta justa: si la izquierda es tan inteligente, 驴c贸mo es que no estamos al mando? Desde la lacerante caracterizaci贸n de John Stuart Mill de los conservadores como el partido 芦est煤pido禄, muchos opositores a la pol铆tica de derechas se han deleitado en burlarse simplemente de la vulgaridad y los prejuicios dogm谩ticos de sus enemigos. Pero el tiempo ha demostrado que lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Lanzar granadas sin entender a nuestros adversarios es una tarea temeraria.

En la derecha pol铆tica actual, tres pensadores alemanes tard铆os ocupan un lugar destacado: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Carl Schmitt. Los tres escribieron sus obras m谩s importantes entre 1850 y 1950, una 茅poca de ascenso transformador y ca铆da luciferina en Alemania y, a pesar de las grandes diferencias, los tres expresaron un profundo malestar con el igualitarismo y el libertinaje de la modernidad.

Para los defensores incondicionales de la jerarqu铆a capitalista como Jordan Peterson, los antiliberales como Adrian Vermeule y, por supuesto, la alt-right, Nietzsche, Heidegger y Schmitt proporcionan la armadura intelectual para dar batalla a la izquierda. Ir贸nicamente, el tr铆o reaccionario tambi茅n ha tenido su cuota de admiradores e int茅rpretes de izquierda, lo que hace que el examen y la cr铆tica de su trabajo sean a煤n m谩s importantes para los izquierdistas de hoy.

Nihilismo y jerarqu铆a en Nietzsche

Toda elevaci贸n del tipo 芦hombre禄 ha sido hasta ahora la obra de una sociedad aristocr谩tica y as铆 ser谩 siempre –una sociedad que cree en una larga escala de gradaciones de rango y diferencias de valor entre los seres humanos, y que requiere la esclavitud de una u otra forma. Sin el patetismo de la distancia, que surge de la diferencia encarnada de clases, de la constante mirada hacia afuera y hacia abajo de la casta gobernante sobre los subordinados e instrumentos, y de su pr谩ctica igualmente constante de obedecer y mandar, de mantener abajo y a distancia, ese otro patetismo m谩s misterioso nunca podr铆a haber surgido, el anhelo de un ensanchamiento siempre nuevo de la distancia dentro del alma misma, la formaci贸n de estados siempre m谩s elevados, m谩s raros, m谩s lejanos, m谩s extendidos, m谩s amplios, en definitiva, solo la elevaci贸n del tipo 芦hombre禄, la continua 芦autosuperaci贸n del hombre禄, por utilizar una f贸rmula moral en sentido supermoral. (Friedrich Nietzsche, M谩s all谩 del bien y del mal)

Nietzsche es, de lejos, el m谩s influyente de los tres, tanto por el poderoso efecto que sus ideas tuvieron en Heidegger y Schmitt, como por su inmenso impacto en la cultura en su conjunto. Tambi茅n es una rareza entre los fil贸sofos alemanes: leerlo es un placer. Nietzsche ten铆a un aut茅ntico sentido del humor y nada le gustaba m谩s que soltar frases contraintuitivas.

A lo largo de los a帽os, muchos pensadores y movimientos ostensiblemente de izquierdas –desde artistas contraculturales hasta postestructuralistas y feministas como Michel Foucault y Judith Butler– se han inspirado tambi茅n en Nietzsche. Esto probablemente habr铆a sorprendido al Anticristo, que profetiz贸 el fin de la 芦moral de esclavos禄 igualitaria del cristianismo (junto con su progenie, el liberalismo y el socialismo) y el surgimiento de los superhombres nobles y aristocr谩ticos en su lugar. Como dice Malcolm Bull en Anti-Nietzsche, 芦la igualdad no tiene un cr铆tico m谩s feroz que Nietzsche, cuya “visi贸n fundamental con respecto a la genealog铆a de la moral” es que la desigualdad social es la fuente de nuestros conceptos de valor, y la condici贸n necesaria del valor mismo禄.

Detalle de ‘Portrait of Friedrich Nietzsche’, de Edvard Munch (1906).

En el centro de la perspectiva de Nietzsche est谩 la preocupaci贸n por el problema del nihilismo. En su opini贸n, el nihilismo era la consecuencia inevitable de la ca铆da de las honorables y feroces aristocracias de anta帽o y su sustituci贸n por el cristianismo, que se presentaba como una religi贸n de compasi贸n y piedad por los d茅biles, los pobres y los humildes. Lejos de estar basado en el amor, argumentaba Nietzsche, el cristianismo era una especie de platonismo para el pueblo, que daba voz a su resentida creencia de que el mundo real estaba tan lleno de maldad y sufrimiento que s贸lo pod铆a justificarse si exist铆a un mundo eterno por encima y por debajo.

En este mundo eterno, el sufrimiento infligido por los arist贸cratas, los ricos y los violentos se cebar铆a con los que hab铆an sido poderosos y arrogantes en su vida mortal. No es casualidad que en La genealog铆a de la moral Nietzsche preste gran atenci贸n al comentario de Tertuliano de que una de las grandes alegr铆as en el cielo ser谩 presenciar el sufrimiento de los condenados en el infierno. Al no poder lograr la venganza en esta vida, los d茅biles podr谩n disfrutarla eternamente en la siguiente.

Algunos izquierdistas han visto con buenos ojos la animadversi贸n anticristiana de Nietzsche, consider谩ndola un arma emancipadora contra el moralismo opresivo. Pero Nietzsche ten铆a algo muy diferente en mente. Consideraba que el deseo de emancipaci贸n e igualdad era simplemente la continuaci贸n del proyecto teol贸gico cristiano bajo un nuevo disfraz secularizado.

Desde la Revoluci贸n Francesa –la 芦continuaci贸n del cristianismo禄, como dijo Nietzsche en sus notas para La voluntad de poder— el impulso nivelador de la moral de los esclavos estaba m谩s universalizado que nunca, trayendo consigo la decadencia de las instituciones y los individuos nobles que eran los 煤nicos que pod铆an proporcionar un sentido en un mundo nihilista post-Dios. Esto era cierto para el liberalismo y especialmente para el socialismo, que sosten铆a que los d茅biles, los enfermos y los indignos deb铆an unirse y apoderarse del mundo para acabar con la explotaci贸n y el dominio. Para estas doctrinas, Nietzsche no ten铆a m谩s que desprecio:

驴A qui茅n detesto con m谩s intensidad entre la chusma de hoy? A la chusma de los socialistas, a los ap贸stoles de la Chandala, que socavan los instintos del trabajador, su placer, su sentimiento de satisfacci贸n con su insignificante existencia, que le hacen sentir envidia y le ense帽an a vengarse… El mal nunca radica en la desigualdad de derechos; radica en la afirmaci贸n de la 芦igualdad禄 de derechos… 驴Qu茅 es lo malo? Pero ya he respondido: todo lo que procede de la debilidad, de la envidia, de la venganza. El anarquista y el cristiano tienen la misma ascendencia…

Solo un sistema desigual, argumentaba Nietzsche, pod铆a producir almas verdaderamente creativas con valores que afirmaran la vida. Estos valores no pod铆an ser juzgados moralmente en un mundo nihilista, sino solo seg煤n la 煤nica m茅trica que quedaba tras la muerte de Dios: la est茅tica. Para Nietzsche, el hombre de alma grande utilizar谩 inevitablemente a los dem谩s como su arcilla en proyectos tremendos y a menudo terror铆ficamente violentos, indiferente –si no directamente hostil– a las masas, en su mayor铆a despreciables, cuyo valor primordial es ser utilizado por el superhombre venidero. Las masas inferiores, dec铆a Nietzsche, deber铆an simplemente aceptar su explotaci贸n por parte de sus superiores.

Schmitt y Heidegger sobre la modernidad

Quiz谩s ser铆a demasiado llamar a Nietzsche un protonazi. Aunque ha influido profundamente en los movimientos fascistas y de extrema derecha, el desd茅n de Nietzsche por cierto nacionalismo, el antisemitismo y el individualismo estridente se resisten a la caricatura de 茅l como pensador nazi (algo sugerido, entre otros, por su propia hermana).

No se puede decir lo mismo de Schmitt y Heidegger. Ambos fueron miembros activos del partido nazi y ambos desempe帽aron un papel importante en su legitimaci贸n. Ir贸nicamente, a pesar de las acusaciones de figuras como Jordan Peterson de que cualquier defensa de Marx o del marxismo es pr谩cticamente una apolog铆a de la masacre, los compromisos pol铆ticos de Schmitt y Heidegger no han impedido que influyan en la derecha contempor谩nea.

Martin Heidegger.

En el centro de la pol铆tica reaccionaria de Schmitt y Heidegger est谩 la cr铆tica a la modernidad. Esta adopta diversas formas: escepticismo del humanismo, ansiedad por el lugar privilegiado que ocupa el individualismo relativista en la moral moderna, alarma por el auge de las clases parlanchinas y la 芦palabrer铆a禄 en la democracia representativa liberal y, sobre todo, desprecio por la disminuci贸n del compromiso con las luchas existenciales que generan autenticidad y sentido.

Al igual que Nietzsche, Schmitt y Heidegger est谩n comprometidos con la idea de que superar las limitaciones de la modernidad significa suplantar las dos grandes doctrinas modernistas del liberalismo y el socialismo con un nuevo tipo de pol铆tica nacionalista total dirigida por la figura del l铆der o, m谩s vagamente, la 芦misi贸n espiritual del pueblo alem谩n禄.

Ninguno de los dos ten铆a mucho que decir sobre el liberalismo o el socialismo. Para Heidegger, escribiendo en la Introducci贸n a la Metaf铆sica, ambos eran 芦metaf铆sicamente lo mismo禄 en su materialismo y preocupaci贸n igualitaria por el bienestar humano. Si lo reducimos, los llamados 芦grandes debates禄 entre liberales y socialistas eran, en 煤ltima instancia, disputas t茅cnicas sobre c贸mo construir y distribuir mejores frigor铆ficos.

Carl Schmitt.

Schmitt, aunque m谩s matizado, habr铆a estado en gran medida de acuerdo con Heidegger. Para Schmitt, la lucha pol铆tica era y deb铆a ser el n煤cleo de la vida humana, ya que proporciona un sentido grandioso y homogeneizador a los grupos de personas. La pol铆tica nos une construyendo una visi贸n en 煤ltima instancia teol贸gica de c贸mo deber铆a ser el mundo y contrast谩ndola con los enemigos pol铆ticos de uno. Fue en parte a trav茅s de la lucha –frecuentemente violenta– contra los adversarios pol铆ticos como se forj贸 una identidad compartida.

Seg煤n Schmitt, el gran error del liberalismo fue suponer que la pol铆tica pod铆a ser superada a trav茅s de la conversaci贸n en las instituciones representativas, lo que lo convert铆a en hip贸crita y d茅bil. El socialismo marxista era un poco mejor, ya que destacaba la importancia hist贸rica de la lucha de clases como motor de sentido. Pero, a la larga, los socialistas tambi茅n quer铆an el fin de la lucha pol铆tica por el sentido, que ser铆a trascendido –junto con la alienaci贸n– en la democracia econ贸mica venidera.

Schmitt ridiculiz贸 esta vida como un hedonismo administrado y burocr谩tico en el que los funcionarios del Estado asumir铆an el papel de cuidadores y sofocar铆an los impulsos m谩s grandes y a menudo violentos de la humanidad.

Reaccionarios, liberales y socialistas

El an谩lisis de los escritos de los reaccionarios alemanes, que se encuentran entre los argumentos m谩s profundos e inquietantes de la pol铆tica de derechas, tiene un prop贸sito que va m谩s all谩 de la cr铆tica. Tambi茅n puede ayudar a agudizar nuestra comprensi贸n de la pol铆tica de izquierdas.

Recientemente he argumentado que el liberalismo y el socialismo tienen importantes afinidades intelectuales, aunque representen tradiciones pol铆ticas distintas. Ambos consideran a los seres humanos como iguales moralmente y, en tanto opositores a las jerarqu铆as tradicionales, abogan por la mayor libertad posible. El liberalismo palidece ante la b煤squeda exhaustiva de la democracia no solo pol铆tica sino tambi茅n econ贸mica.

Pero ambas doctrinas contrastan con las opiniones reaccionarias de Nietzsche, Heidegger y Schmitt. A pesar de sus diferencias, el tr铆o estaba unido al sostener que el proyecto modernista es un peligro fundamental precisamente porque permite demasiada igualdad y libertad. La existencia solo puede tener sentido con la presencia de la jerarqu铆a, ya sea entre los individuos (Nietzsche) o con el marchitamiento de las democracias liberales nihilistas frente a las pol铆ticas unificadas y nacionalistas de mayor sinton铆a espiritual (Heidegger y Schmitt). Esto solo podr铆a lograrse eliminando a los enemigos disidentes de dentro y de fuera, junto con una subordinaci贸n uniforme a la 芦misi贸n espiritual禄 que los intelectuales reaccionarios establecieron.

Hemos visto las horribles consecuencias de este proyecto a lo largo del siglo XX, que casi enterr贸 con ellos la reputaci贸n de Nietzsche, Heidegger y Schmitt. Pero el triunvirato florece siempre porque siempre atraer谩 a quienes ven el impulso de m谩s democracia como un peligro al que hay que enfrentarse y derrotar. Enfrentarse a sus ideas y a su atractivo es vital para contrarrestar sus esfuerzos y hacer avanzar el proyecto humanista de asegurar la igualdad y la libertad para todos.

jacobinlat.com