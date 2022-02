–

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

La respuesta m谩s inmediata es tambi茅n la m谩s verdadera: porque puede. Porque tiene el Poder suficiente 鈥搇茅ase, impune. Pero, en el caso de la pederastia clerical, la Iglesia se mueve por otra raz贸n no tan evidente: porque, neg谩ndola, gracias a lo que Ella considera pecado venial y nunca delito, desv铆a la atenci贸n sobre un ampl铆simo prontuario de otros de sus m谩s queridos delitos: los que van desde el genocidio y el asesinato hasta el latrocinio a gran escala.

He escrito 鈥榲enial鈥 porque, para el Vaticano, violar a la infancia es un pecado de menor cuant铆a 鈥搉o mortal. Hoy, atenderemos s贸lo a uno de sus delitos sexuales: la pederastia. Es decir, que nos vamos a olvidar del resto, salvo la siguiente breve alusi贸n a un delito cuasi universal: el incesto.

Pecados mayores

El incesto, independientemente del sistema de parentesco que predomine en cada pueblo, es un delito 鈥損ecado, dicen ellas-, al que han sido muy aficionadas las m谩s altas magistraturas de la Iglesia. Es natural: dentro del Cristianismo, el Papado y la Gerontocracia romana son el mayor poder y como 茅ste se desvanece si no se ejerce, los mandones dentro del establishment clerical tienen que transgredirlo en su m谩s alto grado. Por ende, olvidaremos esos delitos o extravagancias que, a ojos pontificales, son pecados veniales 鈥揵estialismo, sodom铆a, simon铆a- y amancebamientos sacr铆legos menos que veniales: 鈥淓l antipapa Juan XXIII (Baldassare Cossa, 1370-1419) confes贸 los suyos ante el concilio de Constanza y en muchas otras ocasiones. Y el cardenal Richelieu [芦No tengo ma虂s enemigos que los del Estado禄, fue su eslogan preferido], manten铆a con su hija ileg铆tima, madame Rousse, esa forma de relaciones incestuosas que Sade describe como la cumbre de la voluptuosidad.鈥 (K. Deschner)

Dentro de esa l贸brega zah煤rda, los casos de incesto vaticano demostrados hist贸ricamente son incontables, pese a que P铆o V, antiguo monje e inquisidor, orden贸 castigarle con la pena de muerte. Menos severo, Le贸n III (795-816), orden贸 a los obispos b谩varos la prohibici贸n del matrimonio hasta la s茅ptima generaci贸n, aduciendo (隆) que el Se帽or hab铆a descansado el s茅ptimo d铆a de todos sus trabajos 鈥揺n realidad, era una p茅rfida medida etnocida para romper las l铆neas de parentesco que todav铆a sustentaban a la cultura pagana. Otros铆, en la Edad Media, el n煤mero de laicos acusados de incesto fue inferior al de cl茅rigos bajo esta acusaci贸n, aunque 茅stos fueron castigados con menos severidad. En los siglos XVI y XVII, en Francia el castigo para el incesto era la horca. Y, en Suecia, la pena de muerte se mantuvo hasta 1864. Por su parte, en Escocia, el incesto estuvo castigado con la decapitaci贸n 鈥攃omo atentado al orden religioso鈥 hasta 1887 y con la cadena perpetua a partir de dicha fecha.

Por referirnos s贸lo a dos ejemplos perpetrados con tiara y b谩culo desde la Santa Sede: a) el Papa Juan XII era hijo ileg铆timo de Alberico II y fue impuesto como Papa por su padre tras la muerte del anterior Sumo Pont铆fice cuando Juan ten铆a menos de 18 a帽os, sin formaci贸n ni experiencia religiosa. Al final, tuvo que huir de Roma y fue depuesto de su cargo acusado de haber mantenido relaciones ignominiosas con su madre y con su hermana, am茅n de homicidios y sacrilegios sin cuento -se le conoci贸 como el Papa fornicario. b) el gran Karlheinz Deschner resume un segundo caso asaz conocido: 鈥淓l Papa Alejandro VI [Rodrigo Borgia, natural de X谩tiva] mantuvo relaciones con su hija Lucrecia Borgia, que tambi茅n se acostaba con su hermano y que, siendo todav铆a una adolescente, tuvo un ni帽o que Alejandro, en una bula, hizo pasar por suyo, para atribu铆rselo despu茅s, en una segunda bula, a su hijo C茅sar Borgia. Asimismo, encarg贸 una pintura de la Madre de Dios con el Papa a sus pies en la que aparece retratado junto a una de sus hetairas, la hermosa Julia Famese, denominada Esposa de Cristo.鈥

Puesto que, justa o injustamente, los Borgia son etiquetados como envenenadores compulsivos y/o maestros en el uso del vidrio (pulverizado), un hipot茅tico Manual de Primeros Auxilios para uso de la Curia Romana, quiz谩 debiera incluir un capitulito sobre los primeros indicios provocados por ese tipo letal de t贸sigo. Tenemos una narrativa forense que nos puede ayudar en materia sintomatol贸gica: en 1889, el Tribunal Supremo espa帽ol declar贸 que el polvo de vidrio molido era considerado como veneno a los efectos legales. Al parecer, en Lucena del Cid (Castell贸n), la apacible se帽ora Pelegrina envenen贸 a su marido con medio gramo de vidrio. Al enfermar 茅ste, fue visitado por el m茅dico de la villa quien le diagnostic贸 芦fiebre reum谩tica muscular禄 que atribuy贸 a un enfriamiento, acompa帽ada de un ligero trastorno g谩strico. Poco despu茅s, el enfermo pas贸 a 鈥渦n estado nauseoso con tendencia al v贸mito鈥. A los cinco d铆as de haber ca铆do enfermo, el marido present贸 芦una ligera fluxi贸n encef谩lica o cerebral禄. Avisado de nuevo el m茅dico, lo encontr贸 casi cad谩ver, con un violento dolor en la parte izquierda del epigastrio 鈥渁 nivel del fondo del est贸mago禄, acompa帽ado de repetidos s铆ncopes, pulso filiforme, respiraci贸n profunda, anhelosa y frecuente, gran adinamia, alternando con una serie de contracciones musculares generalizadas que le obligaban a retorcerse 芦por un movimiento adelante y de uno a otro lado禄, estado patol贸gico al que sigui贸 la muerte鈥 (sentencia de pena capital contra Pelegrina Mont煤s o Montuis Saura por haber envenenado a su marido Manuel Porcar Palanqu茅s)

La infancia

Para desviar la atenci贸n de tan tremebundo c煤mulo de delitos, la Iglesia ha encontrado una soluci贸n: los ni帽os/as. Son su presa preferida porque, en primer lugar, los ni帽os son, por definici贸n, los menos poderosos 鈥搉o votan ni trabajan- y, en segundo lugar porque constituyen la grey que les sirven en bandeja las p铆as familias de sus feligreses.

Item m谩s, si el Papado era mult铆paro convicto y confeso y engendraba criaturas a cascoporro que, a su vez, luego ser铆an Papas, en endogamia sacr铆lega los obispos no se quedaban atr谩s: Enrique, obispo de Basilea, dej贸 a su muerte veinte v谩stagos y el obispo de L眉ttiich lleg贸 a sesenta y uno. A mi juicio, este dato es la excepci贸n que confirma una odiosa regla: la infancia de anta帽o no estaba cuidada como la infancia de hoga帽o. Exceptuando a los ni帽os nacidos en cuna pontifical u obispal, los ni帽os eran los 煤ltimos de los 煤ltimos a la hora de sobrevivir; la paidofobia arrasaba. Ahora el ni帽o es el 鈥渞ey de la casa鈥, un tiranuelo consentido. Pero 茅ste es un fen贸meno reciente. Durante la mayor parte de su historia, en Occidente, la inocencia era el activo familiar m谩s molesto. Pero me es dif铆cil de cuantificar porque no conozco estad铆sticas fiables de infanticidios ni de maltratos ni de abandonos a lo Oliver Twist; ni, mucho menos, de abortos.

En semejante tesitura, s贸lo nos quedan las fuentes literarias. Y 茅stas son escalofriantes. Por ejemplo, el caso de la esposa infiel que cocina a su hijo narrado en el Romance de la infanticida, que music贸 Joaqu铆n D铆az en 1972:

鈥淯n d铆a estando jugando con los ni帽os de la escuela,

ha ido a buscarle su madre, a peinar su cabellera.

Ha cuarteado su cuerpo, le ha tirado en una artesa,

y el peinado que le ha hecho, fue cortarle la cabeza.

La coloca entre dos platos y el alf茅rez se la entrega:

鈥 Se帽ora, se les castiga, pero no de esa manera鈥

Su marido cornudo vuelve de su viaje y algo sospecha pues lo primero que pregunta es el paradero de su idolatrado v谩stago:

鈥 Entra, maridito, entra, por tu hijo nada temas,

que le d铆 pan esta tarde y se fu茅 pa ca su abuela;

como cosa de chiquillos, est谩 jugando con ella.

Se pusieron a cenar, y oye una voz que le suena.

鈥 Padre de mi coraz贸n, no coma usted de esa cena,

que sali贸 de sus entra帽as y no es justo que a ellas vuelva.鈥

La ley de la c谩rcel

En el t铆tulo de estas notas, hubiera preferido escribir 鈥榗uras bujarrones鈥 pero opt茅 por la denominaci贸n habitual de 鈥榗uras pederastas鈥 porque tem铆 que, siendo bujarr贸n un t茅rmino de la jerga delincuencial, el hipot茅tico lector quiz谩 hubiera buscado qu茅 significaba eso de bujarr贸n y habr铆a encontrado que, seg煤n el DRAE, procede 鈥渄el italiano buggerone, y este del lat. tard铆o b怒gerum鈥, que significa b煤lgaro, voz originada por la propaganda de Bizancio ya que, entre los siglos IX y XIII, hubo una gran persecuci贸n contra los herejes c谩taros, maniqueos y albigenses por parte del Imperio Bizantino y gran parte de ellos huyeron a Bulgaria calumniados como sodomitas. Igualmente seg煤n el DRAE, en espa帽ol de Espa帽a, describe a 鈥渦n var贸n que sodomiza a otro鈥. Por otra parte, Pancracio Celdr谩n afirma que procede del catal谩n bujarr贸 (鈥渜uien hace a pelo y a pluma鈥) y que 鈥渆s voz de uso extendido en la gaditana Jerez de la Frontera y su partido, y uso generalizado en Espa帽a鈥 a帽adiendo que 鈥buharra, bujarra es voz referida a la ramera que se deja sodomizar鈥. Pues bien: etimolog铆as aparte, en las c谩rceles espa帽olas contempor谩neas 鈥搎ue es donde tendr铆an que estar infinidad de cl茅rigos-, bujarr贸n describe a quien sodomiza a los ni帽os 鈥搗ulgo pederasta, paid贸filo, etc. Esta acepci贸n es la que utilizo en este trabajito.

La ley de la c谩rcel no est谩 escrita pero es popularmente sabido que all铆 los bujarrones est谩n en perpetuo peligro de muerte porque ocupan el escal贸n m谩s bajo, m谩s a煤n que los violadores de adultas. Algunos titulares recientes:

Matan brutalmente a un ped贸filo en la c谩rcel: le cortan el pene, se lo meten en la boca y le arrancan el coraz贸n. El ped贸filo estaba en la c谩rcel tras haber violado a su hijastra de 5 a帽os. (24路08路21). A prisi贸n un peligroso recluso que mat贸 el martes de treinta pu帽aladas a otro interno en el patio del centro penitenciario de Brians. 鈥淓s un violador de ni帽os, tranquilos que ya est谩 muerto鈥 (16-10-2020). Chivatos y agresores sexuales son los que peor lo tienen entre rejas. 鈥淐ada vez que entran violadores se les dan unas hostias禄. Esta frase la pronunci贸 un preso juzgado hace unas semanas en Madrid por participar en la paliza que dej贸 en coma a otro en la c谩rcel de Aranjuez -muri贸 poco despu茅s-鈥 (25-04-2016) Violadores, pederastas y asesinos de ni帽os sufren la condena de la 鈥榣ey de la c谩rcel鈥. En la 鈥榣ey de la c谩rcel鈥 las mujeres son sagradas, el violador es considerado como el m谩s despreciable de los seres. Los ni帽os tambi茅n son intocables incluso para las mujeres, que tambi茅n juran venganza. El parricida de Mora帽a (Pontevedra) ha sido trasladado a Le贸n por su seguridad, ante las amenazas de los presos de A Lama (05-08-2015) El pederasta conocido como Nanisex鈥 (脕lvaro I.G.) estuvo a punto de morir nada m谩s ingresar en la c谩rcel de Alcal谩 Meco. Ya en el camino hasta el penal fue agredido en el furg贸n que le trasladaba, pero una vez dentro fue internado en el m贸dulo m谩s conflictivo y duro. Los reclusos rompieron la ventana de su celda desde el patio y metieron una toalla en llamas (misma fecha)

Eso por lo que respecta a los presos laicos. El panorama de los reclusos curas es similar en muchos aspectos pero no en todos pues, a fin de cuentas, son personajes despreciables鈥 pero bien protegidos por poderes superiores. Asimismo, la situaci贸n en una Espa帽a que s贸lo es laica sobre un papel escrito en letra g贸tica, es absolutamente distinta en 鈥榣os pa铆ses de nuestro entorno鈥. Por ejemplo, en Francia se ha demostrado que, en los 煤ltimos 70 a帽os, han podido contabilizarse m谩s de 3.000 curas pederastas que han causado 330.000 v铆ctimas. Incluso se rumorea 鈥搉o caer谩 esa breva- que la Iglesia francesa va a vender parte de sus activos para hacer frente a las indemnizaciones que debe arrostrar. Claro est谩 que el paradigma de la pederastia eclesi谩stica sigue siendo el del mexicano Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y socio preferente de Juan Pablo II. En 2.008, cuando muri贸, se supo lo que ya era vox populi: que hab铆a tenido un har茅n de 600 u 800 esposas (Ben Laden, ch煤pate esa), que hab铆a tenido hijas e hijos con ellas, que violaba a sus propios seminaristas y que era consumidor desaforado de drogas duras 鈥揺sto 煤ltimo no nos ata帽e, lo anterior, s铆. Visto lo cual, no extra帽a a nadie que 鈥John Connor, nuevo superior de los Legionarios de Cristo entre acusaciones de encubrir abusos sexuales鈥 (07.02.2020)

Por fortuna manifiestamente inesperada, en Espa帽a se ha dado un primer paso medi谩tico para denunciar la pederastia en las parroquias y la complicidad de los cardenales y obispos: Todos los casos conocidos de pederastia en la Iglesia espa帽ola han salido a la luz. 611 casos. 1.246 v铆ctimas en Espa帽a. La primera base de datos de referencia sobre los abusos en la Iglesia cat贸lica espa帽ola, clasificada de forma exhaustiva por El Pa铆s (El Pa铆s, octubre 2021) Aunque incompleta, esta extremadamente meritoria base de datos se帽ala como encubridores a cardenales, arzobispos, obispos y abades. Y adjunta un listado de noticias de los casos denunciados en los a帽os 2016, 2017, 2021 y 2022.

Asimismo, varios medios e incluso agencias de noticias han osado enumerar multitud de sueltos gen茅ricamente titulados Principales casos de sacerdotes espa帽oles condenados por delitos sexuales (ver EFE, 20.II.2019) Sin embargo, es descorazonador que la mayor铆a de estos casos reconozcan que el delincuente tonsurado 鈥渘o ingres贸 en prisi贸n鈥. Obviamente porque los poderes f谩ctico-vaticanos lo impidieron.

En la c谩rcel todos los gatos son pardos y, en consecuencia, ese espejo de democracia aut茅ntica que es la ley de la c谩rcel dictamina que los curas bujarras han de ser unos apestados 鈥揺n efecto, lo son pese a que su pecunio (dinero taleguero) sea muy superior al del resto de los reclusos. Sin embargo, el brazo medi谩tico de la Conferencia Episcopal es cuasi monop贸lico 鈥損osee grandes empresas de desinformaci贸n- y, demasiado a menudo, env铆a a las c谩rceles a periodistas de pacotilla para que laven la cara de los cl茅rigos reclusos.

En ocasiones, lo poco aprovechable que comportan esas infectas manipulaciones es que nos ilustran sobre las tesis de las defensas. Por ejemplo, suelen alegar que el acusado 鈥渘o presenta rasgos psicopatol贸gicos caracter铆sticos de un abusador y una personalidad que le impida controlar sus impulsos鈥. O bien aducen excusas a煤n m谩s inauditas como la exigencia de 鈥渁brir la posibilidad de que los hechos pudiera haberlos cometido otra persona y que los menores se equivocasen en su identificaci贸n鈥. Sin comentario (ver Condenado a 32 a帽os de c谩rcel un sacerdote salesiano [Segundo C.V.] por abusar de seis menores con tocamientos. El tribunal de la Audiencia de Pontevedra considera probados hasta siete delitos durante actividades extraescolares que organiz贸 en 2019 el profesor de religi贸n (26-octubre-2021)

Finalmente, un bot贸n de muestra indecentemente meapilas: Tres curas en el infierno. Cuando el lunes el sacerdote Jos茅 Domingo Rey entraba en prisi贸n condenado por abusos, lo hac铆a con miedo a la ley de la c谩rcel. La que ve mal a los curas y peor a los pederastas. Luis Jos茅 y Edelmiro llevan meses sabi茅ndolo (El Mundo; Jos茅 Manuel Vidal, 27.VI.2004) Primera objeci贸n: la ley de la c谩rcel no 鈥渧e mal a los curas鈥, ve peor que mal a los bujarrones, sean curas o electricistas. Y contin煤a bajo el ep铆grafe Sob贸n pero no abusador (驴c贸mo distingue Vidal entre sobar y violar?) donde se acumulan las insidias; para Vidal, el cura de marras es s贸lo sob贸n porque no penetraba a las ni帽as sino que s贸lo las manoseaba por encima de la ropa: 鈥淓l que no haya consumado el acto puede terminar siendo su salvaci贸n en la c谩rcel. De esa angustia agarrada al est贸mago [驴se refiere a la angustia infantil?], de miradas torvas [驴ning煤n reo puede tener un mirada limpia?] y amenazas expl铆citas y susurradas saben ya mucho otros dos sacerdotes espa帽oles que tambi茅n cumplen condena por abusos sexuales. Uno, Luis Jos茅 Beltr谩n Calvo, de la di贸cesis de Ja茅n, lleva tres meses. El otro, Edelmiro Rial, de la di贸cesis de Tui-Vigo, m谩s de un a帽o. Ambos condenados por abusos sexuales a monaguillos de sus respectivas parroquias. Ambos considerados 芦inocentes禄 por sus feligreses y culpables por los tribunales de Justicia鈥 Porque el veredicto de la c谩rcel de A Lama sobre el cura de Baredo no coincide con el de la Justicia. Para los presos, 鈥渆l cura fue un pardillo, que se dej贸 enga帽ar por unos adolescentes resabiados y espabilados鈥. Eso salv贸 a Edelmiro de las represalias f铆sicas. Viejas tesis, defendidas por varios obispos y hasta cardenales, de que los curas son ingenuos y los ni帽os y adolescentes, perversos. Y, asimismo, que la Justicia no es imparcial con los sacerdotes 鈥搚, en efecto, no lo es puesto que act煤a al rev茅s de lo que propala esta gacetillero. Y, peor a煤n, que a los tonsurados violadores les defienden sus feligreses puesto que firman para promover su indulto y recaudan dinero para el bienestar del infame 鈥揳lgo hay de ello pero los casos de repudio son m谩s numerosos que los casos de alienaci贸n religiosa.

Resumen apresurado: el Vaticano cree que la pederastia es un pecado venial del que se aprovecha para ocultar pecados mortales como el incesto. Menos mal que la ley de la c谩rcel es sabia, inmutable y justa. Mientras, la ley vaticana no existe porque es acomodaticia seg煤n sus intereses coyunturales. Pero, cuando aparece, es manifiestamente injusta, gremial y obscena en sumo grado.

