–

De parte de Todo Por Hacer February 2, 2022 40 puntos de vista

Estamos viendo que el precio de la electricidad est谩 totalmente disparado, casi cada d铆a vemos en las noticias c贸mo se superan r茅cords hist贸ricos de precio, un precio que el pasado 23 de diciembre lleg贸 a superar la disparatada cifra de los 400鈧 megavatio/hora. Y si miramos el coste actual respecto al que hab铆a en esas mismas fechas el a帽o pasado, vemos que el precio de la luz ha subido un 518% en solo el 煤ltimo a帽o鈥 隆un esc谩ndalo! 驴Y a qu茅 se debe est谩 subida tan repentina? Pues se debe principalmente a la subida del precio del gas. Como sabemos, en Europa el gas natural es una fuente muy importante en la generaci贸n de electricidad, para cubrir toda la demanda de electricidad necesitamos generar una parte de ella a partir de gas natural, a partir del cual se produce electricidad en las llamadas centrales de ciclo combinado. 驴Qu茅 pasa? Pues que Europa casi no tiene reservas propias de gas por lo que lo tiene que traer de Rusia (que abastece m谩s la parte norte de Europa) y de Argelia (que abastece m谩s la parte sur). Pero sorpresa, el gas natural se est谩 acabando y por eso sube tanto su precio, as铆 nos lo explica Antonio Turiel, matem谩tico, doctor en f铆sica te贸rica, investigador del CSIC y experto divulgador de temas relacionados con la energ铆a:

鈥淓l problema del gas no es que Argelia nos quiera hacer la pu帽eta, Argelia hace ya casi 20 a帽os que toc贸 el m谩ximo de producci贸n de gas, ha evolucionado un poco, pero se mueve muy poquito. Y lo que ha pasado es que en los 煤ltimos diez a帽os su consumo interno ha subido mucho, por lo tanto le queda cada vez menos gas para las exportaciones y, por tanto, se lo tienen que repartir como pueden. Entonces ya puede ir la ministra y ya pueden hacer todas las promesas que quieran鈥 no van a inventarse el gas. Y Rusia est谩 en una situaci贸n semejante, no tan extrema en cuanto al incremento de su consumo interno como Argelia pero tambi茅n est谩 igual, hace ya 20 a帽os que la producci贸n sube poquito, m谩s bien oscila m谩s que subir, y les cuesta mantenerla, y adem谩s desde China est谩n importando como locos sin parar porque tienen una crisis energ茅tica brutal all铆.鈥

驴C贸mo se fija el precio de la electricidad?

Pues la forma en que se fijan los precios de la electricidad en Europa es mediante el llamado sistema 鈥榤arginalista de fijaci贸n de precios鈥欌 un buen palabro, s铆. En este sistema marginalista el precio que se paga a todos los productores de electricidad lo determina la 煤ltima fuente de energ铆a necesaria para cubrir la demanda. En el caso de Europa la fuente de energ铆a que suele cerrar la 鈥榮ubasta鈥 son estas centrales de ciclo combinado, las que emplean gas para producir electricidad. Y ahora, el gas natural a medida que sube de precio, est谩 tirando muy para arriba el importe al que se paga la electricidad. El precio de la electricidad se determina con este sistema marginalista porque los entendidos dicen que es el m谩s eficiente, y el que m谩s abarata el precio final, aunque parece que ahora este sistema empieza a dar problemas. Sin embargo, es el que opera en estos momentos en toda la Uni贸n Europea pues as铆 lo obligan las directivas europeas.

Nuevamente nos explica Antonio Turiel:

鈥淎l final el problema que hay es que como con la electricidad nos regimos por la manera de fijar el precio por este sistema tan de economistas que es el sistema marginalista, que dice que se paga la electricidad al precio del kilowatio hora m谩s caro que entra en cada momento, y lo m谩s caro que entra en cada momento es el ciclo combinado de gas pues鈥 pagas la electricidad a precio de oro y cuanto m谩s suba el gas (que m谩s va a subir porque adem谩s hay escasez y no llega para todos), pues la electricidad se va a seguir disparando.鈥

驴Consumir ilimitadamente como 煤nica opci贸n de un sistema que nos lleva hacia un colapso inevitable?

A pesar de esto, el problema real y principal no es c贸mo se fijan los precios sino que los combustibles f贸siles se est谩n agotando. Y que por tanto, no nos van a permitir seguir consumiendo como hasta ahora, y mucho menos seguir creciendo como pretenden FMI, Banco Mundial y compa帽铆a, junto a sus pol铆ticos aleda帽os. Si observamos la subida del precio del gas en los 煤ltimos meses, vemos que ha ido subiendo muy en paralelo a esta subida de la luz. Y si este precio sigue subiendo, es posible que haya empresas que incluso acaben quebrando porque no les salga a cuenta seguir funcionando debido al elevado coste de la energ铆a. Y esto podr铆a llegar a pasar, pues los mercados de futuros ya indican hoy que el techo al que podr铆a llegar el precio de la luz en los pr贸ximos meses puede llegar a ser mucho m谩s alto. As铆 lo explica Antonio Turiel:

鈥淎hora hay pa铆ses a los que ya no se les suministra gas, por ejemplo Pakist谩n, es decir que el gas ya no llega para todos los pa铆ses. Y los problemas van a ir empeorando, cada vez faltar谩 m谩s gas y va a haber momentos chungos. Y si falta gas, adem谩s, est谩n aquellos problemas de la estabilidad de la red, y algunos pa铆ses como Alemania pueden tener problemas, para que no se les caiga la red el茅ctrica o para no tener una aver铆a gorda. Y adem谩s, si el precio sigue subiendo, yo tengo calculado que si el precio se duplica, que podr铆a llegar a pasar, Espa帽a quiebra directamente. Ya empiezan a cerrar empresas, as铆 que imag铆nate鈥︹

Y ojo porque en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros de Espa帽a este pasado 21 de diciembre, hab铆a un p谩rrafo que ha pasado muy desapercibido pero que muestra que el propio Gobierno contempla que esto puede llegar a pasar. El p谩rrafo dice as铆: 鈥Con vistas a ayudar a la industria consumidora de gas a superar la coyuntura de precios elevados del hidrocarburo, se introducen medidas para flexibilizar las condiciones contractuales del suministro. Hasta el pr贸ximo 31 de marzo las empresas que se vean forzadas de reducir su producci贸n podr谩n modificar o suspender el caudal contratado para abastecerse de gas natural, evitando as铆 que soporten costes adicionales derivados de las limitaciones vigentes para modificar este tipo de contratos鈥.

Es decir que el gobierno ya prev茅 que haya empresas que en el primer trimestre del 2022 tengan que parar la producci贸n y est谩 legislando para que ese par贸n sea menos duro para ellas. Es decir, que est谩 dando por muy posible que haya industrias que vayan a parar este invierno porque no le saldr谩 cuenta seguir produciendo鈥 algo bastante preocupante. Y el principal problema es que ante todo esto no hay ninguna soluci贸n veros铆mil sobre la mesa. El Gobierno ha aprobado hace poco rebajas fiscales que siguen en vigor, como la bajada del IVA en la factura de los consumidores del 21 al 10%, la reducci贸n del impuesto especial el茅ctrico del 5 al 0,5% (el m铆nimo que permite la Uni贸n Europea), y la suspensi贸n del impuesto a la generaci贸n (un impuesto que pagan las empresas que generan electricidad y que acaba repercutiendo en los consumidores).

驴Fin del capitalismo por implosi贸n del mismo? Su sistema es nuestra ruina, o lo tumbamos o nos doblega

Pero esto no son soluciones, son parches, no solventan el problema de verdad. Y el problema de verdad es que el gas se est谩 acabando. Por eso la luz sube tanto y seguir谩 subiendo a煤n m谩s, y claro, encima resulta que los actuales gobiernos tienen que gestionar este problem贸n junto a la actual pandemia que estamos viviendo. Pero ya hace mucho tiempo que desde los movimientos anticapitalistas se viene diciendo que no es posible crecer infinitamente en un planeta finito, que no tiene ning煤n sentido (por mucho que insistan los economistas neoliberales y el discurso dominante) y que cuando lleguen los problemas, se van a acumular y superponer de tal manera que lo har谩 todo a煤n mucho m谩s ca贸tico y dif铆cil de resolver.

Hace mucho tiempo que se viene avisando esto pero aqu铆 estamos d谩ndonos de bruces con esta realidad. Una realidad que tarde o temprano ten铆a que llegar y que probablemente va a ir a peor, sencillamente porque el resto de combustibles f贸siles tambi茅n se est谩n acabando y no hay sustitutos que nos vayan a permitir seguir con el consumo, mucho menos el crecimiento que este sistema necesita para funcionar. Hace mucho tiempo que lo venimos diciendo y por desgracia parece que el tiempo nos est谩 dando la raz贸n鈥 Antonio Turiel concluye:

鈥淎 nivel de la Comisi贸n Europea tendr铆an que aceptar que hay un problema de limitaci贸n esencial con el gas, que hay que cambiar el sistema y la manera de fijar el precio, pero no quieren hablar de esto porque si hablan de esto es reconocer que hemos llegado a los l铆mites del crecimiento y es aceptar que tenemos que empezar a discutir varias cosas, y entre ellas pues que es el fin del capitalismo y claro eso no les mola en absoluto鈥.

Transcripci贸n original del v铆deo del colectivo comunicativo Cuellilargo publicado en la plataforma digital Youtube el pasado 29 de diciembre