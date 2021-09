Cinco contradicciones recurrentes del neoliberalismo sobre la realidad econ贸mica venezolana

Es preocupante c贸mo los economistas monetaristas y neoliberales, valga la redundancia, caen en un c煤mulo de contradicciones al querer imponer dogm谩ticamente su teor铆a cuantitativa del dinero para explicar la realidad. Su principal postulado es que el aumento de los precios o inflaci贸n siempre es consecuencia del aumento de la cantidad de dinero “sin respaldo” en la econom铆a. No olvidemos que la corriente monetarista es el sustento te贸rico del neoliberalismo, y de paso, el velo del arma m谩s criminal del imperialismo: el ataque a las monedas.

El problema no es que ellos se contradigan en sus propios principios, tampoco que sean incapaces de demostrarlos te贸rica y emp铆ricamente, lo verdaderamente preocupante son los efectos de las pol铆ticas econ贸micas que se desprenden de su diagn贸stico errado y que consisten principalmente en la disminuci贸n de la cantidad de dinero lo cual va de la mano con la congelaci贸n de los salarios, la reducci贸n del gasto p煤blico y del tama帽o del Estado. Pol铆ticas todas cuyos efectos terminan siendo devastadores sobre el pueblo trabajador tal como lo ha demostrado el neoliberalismo en medio siglo de historia.

Claro que, lo m谩s preocupante es escuchar a “revolucionarios socialistas” defendiendo, dogm谩ticamente, los postulados y recomendaciones monetaristas. En otras palabras, escuchar decir a un “revolucionario” que no se puede aumentar el salario porque no hay dinero y que, aumentar la cantidad de dinero “sin respaldo” generar谩 mayor inflaci贸n, sinceramente, no tiene precio, tampoco tiene explicaci贸n.

En todo caso, dicen los monetaristas que los precios en Venezuela han aumentado porque el Estado ha emitido dinero “inorg谩nico” o “sin respaldo” para, de manera populista, gastar m谩s de lo que tiene. Seg煤n su teor铆a, ese dinero llega a los hogares venezolanos y al gobierno, quienes, al tener m谩s dinero aumentar谩n la demanda de bienes y servicios, pero al encontrarse con una oferta limitada que no puede dar respuesta a dicha demanda, derivar谩 en una escasez presionando los precios al alza.

En estas situaciones, seg煤n los propios monetaristas, el efecto final en la econom铆a ser谩, por una parte, un aumento de los precios (inflaci贸n) y por la otra, un aumento de los niveles de producci贸n de la econom铆a reflejado en un incremento del PIB. Acto seguido, la soluci贸n que dan es recortar la cantidad de dinero por la v铆a de la reducci贸n del Estado y la congelaci贸n de los salarios y las pensiones.

Incurren en, por lo menos, 5 contradicciones al contrastar lo que afirman en el p谩rrafo anterior con lo que efectivamente ocurre en la realidad venezolana.

Veamos una a una sus contradicciones bas谩ndonos en su propia teor铆a.

1.- El Estado ha emitido dinero “inorg谩nico” o “sin respaldo”

Aunque en t茅rminos absolutos, la cantidad de bol铆vares ha aumentado desde el a帽o 2013, cuando lo comparamos con el tama帽o de la econom铆a, que es lo que realmente importa para chequear si efectivamente ese dinero adicional est谩 o no “respaldado” en los niveles de producci贸n, observamos que, al contrario de lo que dicen los monetaristas, la cantidad de dinero ha disminuido 68% entre 2013 y 2020.

Seg煤n datos del BCV, en 2020, la liquidez monetaria se ubic贸 en 17% con respecto a los niveles de producci贸n, es decir, por cada 100 bol铆vares que se produc铆an circulaban 17 bol铆vares, mientras que en 2013 era 54%, o sea, por cada 100 bol铆vares que se produc铆an, circulaban 54 bol铆vares. Se estima que hoy, agosto 2021, la cantidad de bol铆vares con respecto a los requerimientos de la econom铆a, no llega ni al 2% del PIB. Tendr谩n los monetaristas alguna explicaci贸n dadas estas cifras. Sugerimos que revisen esta primera contradicci贸n.

2.- El Estado, de manera populista, gasta m谩s de lo que tiene

Hist贸ricamente el gasto p煤blico en Venezuela ha sido, en promedio, el 33% del PIB, hoy no llega al 2,5% de la producci贸n nacional, en 2012 representaba el 40,29%. 驴De d贸nde sacan los monetaristas que el Estado est谩 gastando m谩s de lo que tiene?

Pregunten a los ministros, gobernadores, alcaldes, presidentes de empresas del Estado o cualquier autoridad de los 5 poderes p煤blicos, si les alcanza el presupuesto de gasto para por lo menos cumplir con el 10% de las metas programadas.

3.- Los hogares y el gobierno aumentaron la demanda de bienes y servicios.

Seg煤n datos del BCV, entre 2013 y 2018 (no hay datos de 2019 y 2020) la demanda agregada no aument贸 como afirman los monetaristas, por el contrario, cay贸 62%. Por su parte, el consumo de los hogares para el mismo per铆odo y seg煤n datos del mismo organismo, disminuy贸 52%, mientras que el gasto del gobierno cay贸 30%. As铆 que no es cierto que haya aumentado la demanda en la econom铆a presionando los precios al alza.

No tenemos los datos de 2019 y 2020, pero probablemente la demanda ha ca铆do a煤n m谩s. En todo caso, sugerimos a los monetaristas que vayan a los hogares venezolanos y pregunten qui茅nes en este pa铆s est谩n demandando y consumiendo m谩s bienes que en 2013. En Venezuela no ha aumentado la demanda, ha ca铆do, lo que resulta una grave e imperdonable contradicci贸n en la que incurren los monetaristas bas谩ndose en su propia teor铆a.

4.- Hay una oferta limitada que no puede dar respuesta a la “mayor demanda”

La industria en Venezuela est谩 operando al 22% de su capacidad instalada seg煤n datos de CONINDUSTRIA, lo que significa que, si efectivamente hubiese habido un aumento de la demanda agregada como consecuencia de la “mayor cantidad de dinero” como afirman los monetaristas, la econom铆a hubiese tenido suficiente margen para responder sin que hubiese un impacto m谩s que proporcional en los precios.

En t茅rminos econ贸micos, no estamos en una situaci贸n de plena capacidad de producci贸n, al contrario, nos encontramos en el tramo el谩stico de la oferta agregada. Revisen esta otra contradicci贸n.

5.- Efecto final en la econom铆a: inflaci贸n y aumento del PIB

Esta es la contradicci贸n m谩s vergonzosa en la que incurren los monetaristas. Es el caso que, la producci贸n nacional en Venezuela, medida por el PIB, para nada ha aumentado, por el contrario, ha disminuido 73% entre 2013 y 2020 (datos del BCV hasta 2018 y estimaciones de la CEPAL para los a帽os 2029 y 2020). 驴C贸mo explican que, seg煤n su teor铆a, estemos ante la presencia de una inflaci贸n de demanda, la cual siempre se caracteriza por aumento del PIB, pero que, en Venezuela, por el contrario, haya ca铆do la producci贸n? No es cualquier detalle esta contradicci贸n. Sugerimos que revisen la diferencia entre la inflaci贸n de demanda y la de costos en sus textos b谩sicos de econom铆a monetarista..

Mientras se insista en el diagn贸stico errado de que la hiperinflaci贸n en Venezuela es consecuencia del aumento de la cantidad de dinero y no se reconozca que la causa determinante y originaria es el ataque al bol铆var, el cual ha sido criminal y de paso confesado por el imperialismo, no solo no se lograr谩 resolver contener el aumento de los precios, sino que con las pol铆ticas monetaristas de contracci贸n de la cantidad de dinero seguir谩n echando m谩s le帽a al fuego y potenciando los efectos del ataque al bol铆var, a saber, mayor deterioro del poder adquisitivo del pueblo trabajador, peor desempe帽o de la administraci贸n p煤blica, mayor ca铆da de la producci贸n, e incursi贸n de la moneda del enemigo.

