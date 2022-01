–

De parte de La Haine January 17, 2022 8 puntos de vista

Que las leyes est谩n hechas a favor del patr贸n no es cosa novedosa para las comunistas, ni para las obreras organizadas, ni siquiera para el pueblo trabajador, que las sufre en sus carnes. Pero m谩s all谩 de este estribillo de Chicho S谩nchez Ferlosio, es necesario exponer por qu茅 la reforma laboral de diciembre de 2021 consolida la precariedad laboral que acentuaron las anteriores reformas del PSOE (2010) y PP (2012) y por qu茅 todas estas reformas responden, no s贸lo a una gesti贸n capitalista de las relaciones laborales, sino a una din谩mica de acumulaci贸n de capital en Occidente.

Tras la crisis econ贸mica de 2008, el FMI o el BCE, apretaron las clavijas a buena parte las trabajadoras en Europa dise帽ando los cauces de las reformas laborales y fiscales, exigiendo principalmente 鈥渇lexibilidad laboral鈥 [1]. De hecho, en el Estado espa帽ol, en Grecia, Irlanda o Portugal se aprobaron reformas laborales que fueron aplaudidas por el propio Banco Central Europeo porque seg煤n 茅ste, incrementaron la 鈥渃ompetitividad de las empresas鈥 e incorporaron 鈥渕edidas importantes para incrementar la flexibilidad en las negociaciones salariales y reducir la excesiva protecci贸n del empleo鈥 [2]. Desde la CEOE, el FMI o el BCE se comenz贸 a difundir la idea de que para mejorar la competitividad de las empresas era preciso disminuir los costes de producci贸n, y especialmente los costes laborales.

Ya en el a帽o 2009, el Gobierno del PSOE aprob贸 un Real Decreto-ley que garantizaba grandes bonificaciones de las cuotas de la seguridad social respecto de los trabajadores en ERTE, para que las empresas 鈥渟e desprendieran鈥 temporalmente de la plantilla con menos costes laborales. En el a帽o 2010, el Gobierno aprob贸 un Real Decreto-ley que rebaj贸 la cuant铆a de las indemnizaciones por despido improcedente y objetivo, introdujo la posibilidad de inaplicar las condiciones salariales del Convenio colectivo y permiti贸 el encadenamiento de contratos temporales. En el a帽o 2011, el Gobierno tambi茅n del PSOE introdujo la posibilidad de que un Convenio colectivo de empresa pudiera tener prevalencia sobre un Convenio del sector o provincial, que suelen ser 鈥渕谩s garantistas鈥 para los trabajadores que los primeros. Con la llegada del PP al Gobierno, llega la Reforma Laboral m谩s sonada, la del 2012, que limita el tope m谩ximo para la indemnizaci贸n del despido improcedente, elimina los salarios de tramitaci贸n, que permite la inaplicaci贸n o descuelgue de casi todos los derechos del Convenio colectivo, que ampl铆a las causas econ贸micas por las que las empresas pod铆an despedir y modificar todas las condiciones de trabajo, -de forma que, si antes ten铆an que alegar p茅rdidas, ahora tambi茅n podr铆an hacerlo simplemente si las 鈥減reve铆an鈥-, que elimina la autorizaci贸n de la Autoridad Laboral en los procedimientos de despido colectivo sin acuerdo para que la Inspecci贸n de Trabajo se convirtiera en un mero supervisor sin capacidad de vetar los ERES, que suprime el criterio de proporcionalidad en los ERES, que elimina la ultraactividad de los convenios y que asienta la prevalencia del convenio colectivo de empresa frente al sectorial o provincial -con la reforma de 2010 solo era posible si el propio convenio del sector lo preve铆a-.

Estas reformas perpetradas por distintos Gobiernos durante los primeros a帽os de la crisis econ贸mica y aupadas tambi茅n por organismos como el BCE o el Banco de Espa帽a, facilitaron a煤n m谩s el abaratamiento de los costes laborales y la precarizaci贸n de las condiciones de los trabajadores. Como facilitaron los despidos colectivos, rebajaron las indemnizaciones por despido y posibilitaron la prevalencia del convenio de empresa, surgieron las condiciones legales 贸ptimas para el crecimiento del negocio de la externalizaci贸n de servicios -subcontrataci贸n, outsourcing, o como queramos llamarlo- del que se benefician tanto las empresas principales como las empresas 鈥渕ultiservicio鈥, que son las que 鈥渙frecen鈥 trabajadores externalizados. As铆, las empresas principales se despojaban de gran parte de la plantilla para que el trabajo que anta帽o hac铆an los trabajadores propios lo hagan ahora trabajadores externos con peores condiciones laborales y por tanto con menor coste laboral. En concreto, la Reforma Laboral de 2012 dio prevalencia a los convenios de empresa frente a los convenios del sector, y esto permiti贸 a las empresas contratistas o multiservicios aplicar sus propios convenios de empresa con condiciones laborales inferiores, convenios laborales que en ocasiones firman ad hoc los propios directivos de las empresas como si fueran representantes de los trabajadores [3].

Durante los tres a帽os siguientes a la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012, los trabajadores/as de las empresas multiservicios crecieron un 69% [4] y de hecho, las grandes empresas que se sirven de la externalizaci贸n de servicios -Clece, Eulen, Acciona, Ferrovial, Randstad, Adecco- se agruparon r谩pidamente en una patronal: ESAP (Asociaci贸n de Empresas de Externalizaci贸n de Servicios Auxiliares a la Producci贸n). En la actualidad el 90% de las empresas con un volumen de facturaci贸n superior a los 12 millones de euros tienen ya externalizados sus servicios complementarios, reduci茅ndose al 70% para las empresas con ingresos por encima de los 3 millones de euros [5]. Y es que estos datos van acompasados con otro: el n煤mero de despidos colectivos aument贸 en 2012 m谩s de un 60% respecto del a帽o anterior [6]. Es decir, que incrementaron los EREs para externalizar los servicios que antes desarrollaban trabajadores de las empresas principales, bajo el 煤nico motivo de que les es m谩s rentable. Todas las empresas ganan, las unas porque abaratan los costes de su actividad externalizando sus servicios, y las otras, porque se especializan en forma de contratas y subcontratas que desarrollan esa misma actividad externalizada, de forma que unas cuantas contratas se reparten el mercado de la subcontrataci贸n.

Tras una d茅cada de paro, EREs, externalizaci贸n de actividades laborales, y crecimiento de las plantillas de las empresas multiservicios, llegamos a la Reforma Laboral de diciembre de 2021 aprobada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que no s贸lo no deroga la reforma laboral del 2012, pese a haberlo publicitado por activa y pasiva, sino que apuntala su esencia, tal y como ha reconocido la CEOE en un comunicado tras el acuerdo con el Gobierno y Sindicatos Mayoritarios [7]. As铆 las cosas, la 煤ltima reforma laboral no altera el mecanismo de subcontrataci贸n actual, que permite que una empresa externalice servicios de su propia actividad [8] y prevalezca su convenio frente al Convenio del Sector, que s贸lo se impondr谩 en materia salarial. Tampoco aborda la sangrante regulaci贸n de los despidos colectivos, que desde el 2012 permite alegar a las empresas p茅rdidas eventuales o futuras para acudir a los EREs, ni retoma el control administrativo en estos procedimientos, ni acoge el criterio de proporcionalidad en los despidos colectivos, ni limita la posibilidad de descolgarse del Convenio colectivo en casi todas las materias, ni tampoco retoma las anteriores cuant铆as para la indemnizaci贸n de despido -ya sea improcedente u objetivo-.

Contrasta esta tibia reforma con la pomposidad con la que se anuncia en todos lados por el Gobierno y Sindicatos, que aseguran haber combatido las causas de la temporalidad y precariedad de la clase trabajadora porque han suprimido formalmente el contrato temporal por excelencia: el 鈥渃ontrato de obra y servicio鈥. Y es que, pese a que el contrato por obra y servicio al que recurr铆an las empresas multiservicio ya no se nombre en el Estatuto de los Trabajadores, lo cierto es que de nada sirve que aumenten -si es que aumentan- los contratos indefinidos si el empresario puede despedir libremente sin alegar ni probar 鈥渃ausa鈥 alguna, abonando una irrisoria indemnizaci贸n por despido improcedente, si la regulaci贸n laboral permite el despido libre, si la Inspecci贸n de Trabajo no responde, o si la jurisdicci贸n social se帽ala juicios para 2024.

La ministra de Trabajo habla de combatir la temporalidad y la precariedad, pero no limita la subcontrataci贸n de la actividad laboral ni de los procesos productivos, ni pone coto a las empresas multiservicios, pues el acuerdo de la CEOE, Gobierno y Sindicatos sigue permitiendo la primac铆a del convenio de empresa, y por lo tanto, sigue permitiendo a 茅stas imponer sus condiciones laborales. Las limpiadoras de hotel son un claro ejemplo del funcionamiento de la externalizaci贸n, la atenci贸n al cliente o los trabajadores subcontratados de AIRBUS [9].

Pero como comunistas no podemos pecar de ingenuas, no podemos creer que existe una gesti贸n racional y 茅tica de los intereses capitalistas, de los intereses patronales, de los derechos laborales. No, no podemos caer en esta trampa del reformismo que nos dice que conseguir una vida y un trabajo dignos depende solo de voluntad pol铆tica. Existen unas leyes econ贸micas que no se supeditan a las leyes de un Estado, sino m谩s bien al rev茅s. De ah铆 que el ordenamiento jur铆dico sea la codificaci贸n de las leyes econ贸micas, de ah铆 que la Constituci贸n espa帽ola consagre la libertad de empresa o que el Tribunal Supremo haya afirmado que la subcontrataci贸n es una actividad l铆cita, legal y constitucional, de acuerdo con la libertad de empresa [10]. Si nos hemos topado con una d茅cada de destrucci贸n de derechos laborales no es simplemente porque el Consejo de ministros de turno decida de forma mal茅vola estrujar a la clase trabajadora, empobrecerla o precarizarla. No, esta visi贸n es simplista, ya que la explotaci贸n no es tanto el resultado de un acto individual sino m谩s bien un 鈥渁cto de clase鈥, una relaci贸n entre clases [11]. Se trata entonces de denunciar, no cuestiones morales ni personales de individuos concretos que gestionan el capital, sino el funcionamiento del modo de producci贸n capitalista que protege la burgues铆a desde dentro y fuera de las instituciones. La competencia entre capitalistas, la producci贸n en masa, la reproducci贸n ampliada, la tendencia a la ca铆da de la tasa de ganancia, la acumulaci贸n de capital y la extracci贸n de plusval铆a son leyes determinantes que configuran el funcionamiento del modo de producci贸n capitalista. Y estas leyes fuerzan al capitalista al imparable abaratamiento de 鈥渓os costes laborales鈥 para acrecentar la extracci贸n de plusval铆a, plustrabajo y beneficios para volver a invertirlos en la cadena productiva y volver a obtener m谩s y m谩s beneficios, y as铆 ad calendas graecas.

En momentos en que la producci贸n 鈥渄ecelera鈥 o entra en crisis, la acumulaci贸n de capital se contrae o decelera y tiene que compensar esta p茅rdida de acumulaci贸n a trav茅s de la reducci贸n de la masa de asalariados -despidos o ERTEs- y de la reducci贸n de los salarios de los trabajadores que permanecen con empleo. Como consecuencia de esta contracci贸n se producen despidos en masa que aumentan las filas del ej茅rcito industrial de reserva, que act煤a como presi贸n a la baja de los salarios debido a la competencia entre obreros. En este sentido entra dentro de la l贸gica econ贸mica del modo de producci贸n llevar a cabo despidos colectivos para aligerar plantilla, reestructurar su producci贸n, reorientarla o reconvertirla.

Tras el comienzo de la crisis econ贸mica de 2008, las empresas en el Estado espa帽ol han actualizado la f贸rmula de reducir costes salariales para seguir manteniendo sus beneficios gracias principalmente a la subcontrataci贸n de trabajadores, que abarata enormemente 鈥渓os costes laborales鈥 [12]. Pero no pensemos tampoco que los empresarios act煤an con una suerte de pensamiento u objetivos diab贸licos que los empujan a exprimir cada vez m谩s a la parte d茅bil de la relaci贸n laboral: no. Los capitalistas son la concreci贸n de las leyes internas del funcionamiento del modo de producci贸n del capital y est谩n determinados por ellas. Tanto es as铆 que los capitalistas europeos llevan ya desde finales de siglo incrementando la subcontrataci贸n en el sector industrial, especialmente en Alemania y Francia [13]. Y es que este mecanismo es defendido por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea incluso para el sector p煤blico [14]. Tampoco podemos pasar por alto que la UE est谩 facilitando la concesi贸n de fondos europeos para la 鈥渄igitalizaci贸n鈥 de la econom铆a que facilita la subcontrataci贸n de servicios y la destrucci贸n de empleos y la econom铆a colaborativa, pues permite con mayor facilidad fraccionar el proceso productivo y externalizar sus fases. En este sentido podemos ya denunciar que seg煤n la Comisi贸n Europea, existe un evidente crecimiento de empresas que recurren a tecnolog铆as de IA y una tendencia externalizadora de estas empresas [15].

Los movimientos del capital en las 煤ltimas d茅cadas demuestran que su continuo af谩n de acumulaci贸n de capital, su constante reproducci贸n ampliada lleva al empobrecimiento de la clase trabajadora en general, y a la precarizaci贸n de los asalariados en particular, que sufre altas tasas de paro y salarios que a duras penas permiten la subsistencia. Y este proceso de empobrecimiento no se puede entender exclusivamente desde un punto de vista jur铆dico o legal, sino que ha de analizarse desde el an谩lisis del funcionamiento del modo de producci贸n capitalista, desde el entendimiento de las leyes y tendencias con las que opera. Si no entendemos esto, no entendemos por qu茅 se permite y se fomentan mecanismos como la subcontrataci贸n o los despidos colectivos, ni por qu茅 el FMI aplaude la reforma laboral de 2012 si durante los a帽os siguientes el paro solo hizo que aumentar [16], si los asalariados cada vez cobraban menos, si el empleo cada vez era de peor calidad, si cada vez se contrataban a m谩s becarios para explotarles, si aumentaba la temporalidad y la parcialidad de los contratos [17].

Como comunistas, si bien no podemos pecar de ingenuos, tampoco podemos pecar de derrotistas, porque la lucha de clases tambi茅n puede marcar la agenda y lograr conquistas importantes, y esto es una evidencia hist贸rica. Como dice Marx, 鈥渄urante las fases de crisis y estancamiento, el obrero, si es que no se ve arrojado a la calle, puede estar seguro de ver rebajado su salario. Para que no le defrauden, el obrero debe forcejear con el capitalista, incluso en las fases de baja de los precios en el mercado, para establecer en qu茅 medida se hace necesario rebajar los jornales鈥 [18]. Aun as铆, debemos de ser realistas; frente a la tendencia devoradora del capital y sus leyes de acumulaci贸n y explotaci贸n, el proyecto pol铆tico de la clase obrera no puede limitarse a gestionar sus intereses, a ocupar puestos institucionales que intenten suavizar la explotaci贸n asalariada o las leyes internas del capitalismo. Frente a ellas no bastan unos sindicatos que firman reformas laborales de la mano de la patronal, y que s贸lo buscan defender su cuota de control y representatividad, sino que es necesaria la creciente conciencia, agitaci贸n y organizaci贸n comunista en la clase obrera que logre tensionar la lucha de clases y los l铆mites del capital para lograr que las reformas legales sirvan de palanca para el proyecto revolucionario, y no para apuntalar la esclavitud asalariada. Aqu铆 debemos de ser firmes con los chantajes del reformismo y del sindicalismo que nos vienen a decir que 鈥渆s esto, o nada鈥, 鈥渓a reforma es pactada con la CEOE o entonces no se aprueba鈥, 鈥渆s este trabajo de mierda o el paro鈥. No podemos contentarnos con sus ofertas, tenemos que crear la nuestra. No podemos contentarnos con migajas, chantajes y reformas que celebra la CEOE. La clase trabajadora debe marcar la agenda, organizar un proyecto pol铆tico que apueste por su verdadera emancipaci贸n libre de dominaci贸n asalariada bajo los mandos de la organizaci贸n comunista, porque si no, seguiremos aguantando tomaduras de pelo, con la esperanza de la llegada de un l铆der mesi谩nico que ponga fin a la misera de nuestras vidas, mientras el capitalismo sigue destruyendo los escasos derechos que hemos conseguido, mientras contin煤a cumpliendo su agenda econ贸mica.

Silvia A, militante comunista.

NOTAS

