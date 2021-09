–

September 26, 2021

Escrito hace 14 años,

este artículo de Michael Parenti sigue estando plenamente vigente,

habiendo incluso empeorado muchas de las cuestiones que en él se

exponen.

COUNTERCURRENTS.ORG

– 07/11/2007

Traducción del inglés:

Arrezafe

Hay un “misterio”

que debemos explicar: ¿Cómo es posible que si las corporaciones han

realizado inversiones, y la ayuda extranjera y los préstamos

internacionales a los países pobres se han incrementado de manera

extraordinaria por todo el mundo en la última mitad del siglo,

también lo haya hecho la pobreza? El número de personas que viven

en la pobreza crece, proporcionalmente, más rápidamente que la

población mundial. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto?

En la última mitad del

siglo, las industrias y los bancos de Estados Unidos (y otras

corporaciones occidentales) han invertido grandes cantidades en las

regiones pobres de Asia, África y América Latina, conocidas como

“el tercer mundo”. Las transnacionales están implicadas en

los ricos recursos naturales, las altas ganancias propiciadas por

salarios bajos y la casi total ausencia de impuestos, regulaciones

medioambientales y gastos en seguridad laboral.

El gobierno de Estados

Unidos ha subvencionado la fuga de capitales, otorgando a las

corporaciones exenciones de impuestos a sus inversiones en el

extranjero e incluso pagando algunos de sus gastos de reubicación,

para indignación de los sindicatos que, aquí en casa, ven como se

evaporan sus puestos trabajos.

Las transnacionales han

arruinado los negocios locales del tercer mundo y controlan sus

mercados. El cartel estadounidense del comercio agrario, subsidiado

de manera extraordinaria por los contribuyentes, envía sus productos

excedentes a otros países a bajo precio y hunde a los agricultores

locales. Como Christopher Cook describe en su Dieta para un

planeta muerto, expropian las mejores tierras en esos países

para su cultivo comercial (cash-crop) y para la exportación,

normalmente de monocultivos que requieren gran cantidad de

pesticidas, dejando cada vez menos terreno para el cultivo de los

centenares de variedades de producción orgánica que alimenta a la

población local.

Desplazando a la

población local de sus tierras y robándoles su autosuficiencia, las

corporaciones crean unos mercados laborales de multitudes

desesperadas forzadas a vivir en barrios de chabolas y a trabajar

por un salario miserable (cuando pueden conseguir trabajo), a menudo

violando el salario mínimo establecido por las propias leyes del

país.

En Haití, por ejemplo,

corporaciones gigantes como Disney, Wal-Mart y J.C. Penny pagan a sus

trabajadores 11 centavos por hora. Estados Unidos es uno de los pocos

países que se ha negado a firmar una convención internacional para

la abolición del trabajo infantil forzado, actitud que se deriva de

las prácticas de las grandes corporaciones estadounidenses respecto

del trabajo infantil a lo largo y ancho del Tercer Mundo e incluso en

Estados Unidos.

El ahorro que las grandes

corporaciones obtienen de una mano de obra barata en el extranjero no

se traduce en precios más bajos para los consumidores de otros

lugares. Las corporaciones no contratan mano de obra en regiones

lejanas para que los consumidores en Estados Unidos puedan obtener un

producto más barato, los contratan para incrementar su margen de

beneficios. En 1990, los zapatos fabricados en Indonesia por niños

que trabajaban doce horas al día por 13 centavos a la hora, costaban

dos dólares sesenta centavos pero se vendían en Estados Unidos por

cien dólares o más.

La “ayuda” exterior

de Estados Unidos va unida a la inversión transnacional. Subvenciona

la construcción de las infraestructuras que necesitan las

corporaciones en el Tercer Mundo: puertos, autopistas y refinerías.

La ayuda que se entrega a

los gobiernos del Tercer Mundo va acompañada de múltiples y

condicionantes ataduras. A menudo, esa “ayuda” se debe destinar a

la adquisición de productos estadounidenses y al país que la

recibe se le exige dar preferencia a las inversiones de compañías

estadounidenses, substituyendo el consumo de mercancías y alimentos

locales en favor de los importados, creando más dependencia, paro,

hambruna y deuda.

Una buena porción de la

ayuda monetaria nunca ve la luz pública, yendo directamente a las

arcas personales de los funcionarios corruptos de los países que la

reciben.

La ayuda (o algo

parecido) llega también de otras fuentes. En 1944, las Naciones

Unidad crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

(FMI). En ambas organizaciones el poder de voto está determinado por

las contribuciones financieras de cada país. Estados Unidos, en

tanto que mayor “donante”, tiene la voz cantante, seguido

de Alemania, Japón, Francia y Gran Bretaña. El FMI opera en secreto

con un selecto grupo de banqueros y funcionarios de los ministerios

de economía seleccionados, en su mayoría, por las naciones más

ricas.

Supuestamente, el Banco

Mundial y el FMI ayudan al desarrollo de las naciones. Pero lo que

realmente ocurre es muy distinto. Un país pobre que solicite un

préstamo al Banco Mundial con el fin de mejorar algunos aspectos de

su economía, si no fuera capaz de pagar los grandes intereses,

debido a un descenso de las ventas de exportación o por cualquier

otro motivo, se verá obligado a pedir un nuevo préstamo, pero esta

vez del Fondo Monetario Internacional.

Pero el FMI impone un

“Programa de ajuste estructural” (SAP, por sus siglas en

inglés) que requiere que los países deudores otorguen beneficios

fiscales a las corporaciones transnacionales, reduzcan salarios y no

establezcan medidas para proteger a las compañías locales de los

importaciones y adquisiciones extranjeras. Presiona a las naciones

deudoras para que privaticen sus economías, vendiendo a compañías

privadas y a precios escandalosamente bajos sus minas, ferrocarriles

y servicios públicos pertenecientes al estado.

Estos países se ven así

forzados a abrir sus bosques a la tala y sus tierras a las minas a

cielo abierto, sin consideración alguna por el daño ecológico

causado. También deben recortar sus presupuestos destinados a la

salud, la educación, el transporte y los alimentos básicos,

gastando menos en su propia población para disponer de dinero y

poder hacer frente a los pagos de la deuda. Como se les exige

desarrollar una agricultura orientada a la exportación, se ven cada

vez menos capacitados para alimentar a su propia población.

Ésta es la razón por la

que en los países más pobres los salarios reales hayan disminuido y

la deuda nacional haya crecido hasta un punto en que los pagos de la

deuda absorben casi todas las ganancias de las exportaciones, lo que

origina un mayor empobrecimiento, incapacitando al país deudor para

proveer a la población de sus necesidades.

Así hemos explicado el

“misterio” de por qué la riqueza genera pobreza. Por

supuesto, ese misterio no existe a no ser que te adhieras a la

mistificadora teoría del “goteo”, teoría liberal en

función de la cual la acumulación de riqueza en las capas altas de

la pirámide social acaba provocando el “goteo” de riqueza

hacia las capas inferiores. La imagen típica de la pirámide de

copas en la que, tras llenarse la superior, rebosa y va llenando las

inferiores. ¿Por qué ha aumentado la pobreza mientras que las

ayudas extranjeras, prestamos e inversiones han crecido? Respuesta:

los préstamos, inversiones y la mayoría de las ayudas están

diseñadas no para luchar contra la pobreza, sino para aumentar la

riqueza de los inversores transnacionales a expensas de la población

local.

No existe tal goteo, sino

un sifón que asciende desde la mayoría de la clase trabajadora

hacia la rica minoría.

En su perpetua confusión,

algunos críticos liberales concluyen que la ayuda exterior y los

ajustes estructurales del FMI y del Banco Mundial “no

funcionan”, señalando que el resultado final es menos

autosuficiencia y más pobreza para las naciones que las reciben.

¿Por qué entonces los estados miembros ricos siguen financiando al

FMI y al Banco Mundial? ¿Son sus líderes menos inteligentes que los

críticos que continúan señalando que su política está

produciendo el efecto contrario?

No, los estúpidos son

los críticos, no los líderes e inversores occidentales, los cuales

poseen y disfrutan de tan inmensa riqueza global porque sus programas

de préstamos y ayudas funcionan. La pregunta es ¿funcionan para

quién? ¿Cui bono? [¿A quién benefician?]

La intención detrás de

sus programas de inversiones, préstamos y “ayudas” no es la de mejorar

la vida de las poblaciones de otros países, este no es su verdadero negocio.

El propósito es servir los intereses de la acumulación global de

capital, apropiarse de las tierras y las economías locales de las

gentes del Tercer Mundo, monopolizar sus mercados, reducir sus

salarios, esclavizar su trabajo mediante deudas enormes, privatizar su

sector público e impedir que estas naciones emerjan como

competidores comerciales impidiendo que se desarrollen

con normalidad. En este sentido, las inversiones, la ayuda externa y los

ajustes estructurales funcionan realmente bien.

El verdadero misterio es:

¿Por qué algunas personas aún consideran que este análisis es producto de una conspiración imaginaria? ¿Por qué son tan reacias a admitir que los gobernantes de Estados Unidos, consciente y

deliberadamente, ejercen esta política despiadada (suprimir

salarios, derogar la protección medioambiental, eliminar el sector

público, recortar la ayuda humanitaria) en el Tercer Mundo, cuando

estos mismos gobernantes ¡están haciendo exactamente lo mismo aquí, en nuestro propio país!?

¿No creen que ha llegado

la hora de que estos críticos liberales dejen de pensar que quienes

poseen gran parte del mundo (y querrían poseerlo todo) son

“incompetentes” o “desacertados” o que “no

ven las consecuencias “involuntarias” de su política”? No

estaremos siendo muy inteligentes si pensamos que nuestros enemigos

no son tan listos como nosotros. Ellos saben muy bien cuales son y dónde están

sus intereses y nosotros también deberíamos saberlo.