De parte de La Haine November 4, 2021 47 puntos de vista

Escribimos en nombre de la comunidad comunista independiente internacionalista sobre los procesos actuales en la Nicaragua sandinista, un pa铆s que se ha acercado al per铆odo de las elecciones presidenciales, sin por ello perseguir otro objetivo que el intento de contribuir a la defensa de los derechos soberanos de los pa铆ses del continente sudamericano por nuestra cuenta para resolver sus problemas pol铆ticos internos.

Pero, 驴cu谩les son los objetivos de la comunidad democr谩tica, las estructuras estatales de pol铆tica exterior y los medios de comunicaci贸n de EEUU y la UE en relaci贸n con este pa铆s? Cuando el espacio de informaci贸n controlado se llena de denuncias de violaciones a las normas democr谩ticas y los DDHH por parte del gobierno de D. Ortega, que en v铆speras de las pr贸ximas elecciones, est谩 tomando “medidas brutales” contra los activistas de la derecha nicarag眉ense… Las 茅lites capitalistas est谩n particularmente preocupadas por el destino de la familia Chamorro, due帽a de numerosos activos en este pa铆s centroamericano, cuya poblaci贸n, como 煤nica en Am茅rcia Central, contin煤a saliendo de la l铆nea de pobreza extrema provocada por la crisis econ贸mica mundial y la pandemia.

Como saben los intelectuales burgueses de DDHH del Cono Sur, quienes regularmente tienen la oportunidad material de asistir a foros y conferencias democr谩ticas que se realizan no solo en Am茅rica Latina, sino tambi茅n en EEUU, Cristiana Chamorro Barrios no es solo la due帽a de la activos de la popular e influyente agencia de noticias La Prensa, tambi茅n directora de una gran fundaci贸n que lleva el nombre de su madre, la ex presidenta neoliberal Violetta Chamorro. Al mismo tiempo, como aprendimos en su sitio web personal, esta mujer, nominada como “maestra del estilo period铆stico que lucha por los valores democr谩ticos”, recibe dinero para las actividades de su Fundaci贸n, cuya fuente es la oficina de Washington de la Fundaci贸n Eisenhower. Esta organizaci贸n “no gubernamental” norteamericana patrocina 鈥淏ecas Internacionales de Periodismo鈥, que se otorgan a figuras pol铆ticas y periodistas neoliberales como el derechista liberal peruano Vargas Llosa y la actual alternativa capitalista al sandinismo, la nicarag眉ense Cristiana Chamorro.

En primer lugar, cabe se帽alar que, seg煤n su Carta oficial, la Fundaci贸n Eisenhower – “una organizaci贸n p煤blica fundada en 1956 por el presidente de EEUU Dwight D. Eisenhower -” se ocupa de cuestiones de intercambio profesional, cultural y educativo entre los pueblos con el fin de consolidar paz y lograr el entendimiento mutuo”. Aqu铆 me gustar铆a hacer una peque帽a digresi贸n para hacer una pregunta ret贸rica natural. 驴Evaluaron los ni帽os de Hiroshima y Nagasaki, que fueron quemados en el fuego de las pruebas de bombas at贸micas lanzadas sobre Jap贸n, las consecuencias del “entendimiento mutuo y cultural intercambio entre pueblos” en 1946? (como preconizaba el 34掳 presidente de los EEUU, D. Eisenhower, quien cre贸 esta Fundaci贸n del mismo nombre) 驴Quiz谩s, en la actualidad, los seguidores de su pol铆tica exterior, la actual direcci贸n de la Fundaci贸n Eisenhower, est谩n tratando de corregir el error invirtiendo en las actividades human铆sticas de la derechista familia nicarag眉ense Chamorro y otros partidarios del desarrollo neoliberal de los pa铆ses del continente?

Pero, con base en la informaci贸n que lograron obtener los activistas independientes en Am茅rica Latina, la respuesta a esta pregunta tambi茅n es negativa. Naturalmente, en las p谩ginas de La Prensa se presenta de manera muy desfavorable al actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien la derecha compara con la familia del dictador Somoza. El recurso de informaci贸n procapitalista La Prensa, propiedad de la familia Chamorro, lleva varios a帽os liderando la l铆nea de desacreditar el proyecto para lanzar plenamente el Canal de Nicaragua, atrayendo opiniones de expertos de ecologistas y economistas, que a menudo viven en EEUU. La familia Chamorro est谩 aparentemente muy preocupada por el futuro de Nicaragua, que en ning煤n caso, en cooperaci贸n econ贸mica con China, debe crear una alternativa estrat茅gica al Canal de Panam谩, la vena financiera del Washington oficial.

La raz贸n informativa del ataque masivo a la actuaci贸n de las autoridades sandinistas tambi茅n es obvia. En v铆speras de un posiblemente punto de inflexi贸n para el pa铆s -que es por lo que luchan los derechistas-, la lucha por el poder podr铆a golpear duramente a la sociedad nicarag眉ense, dividi茅ndola desde adentro. En la Nicaragua de hoy existe una independencia objetiva de sus recursos econ贸micos, militares y territoriales, que supera todos los aspectos negativos de la expansi贸n imperialista. Todos recordamos el impredecible intento exitoso de un criminal golpe de estado en Bolivia, liderado por la fascistaa Jeanine A帽es, que casi se convirti贸 en una cat谩strofe social y una colonizaci贸n final para el pa铆s. El expresidente boliviano Evo Morales, quien en 2006 eligi贸 democr谩ticamente el vector socialista de desarrollo para su pa铆s, pero durante 12 a帽os mantuvo una posici贸n tolerante hacia la derecha olig谩rquica interna, en 2019 result贸 ser una v铆ctima completamente indefensa de hechos conocidos.

Siempre vale la pena recordar que estos 煤ltimos est谩n enfocados en la v铆a capitalista del desarrollo del pa铆s y, naturalmente, en la plena integraci贸n de Nicaragua en el espacio del mercado global, y dependiendo de la voluntad pol铆tica de Washington. As铆, las medidas impuestas a los l铆deres opositores de la pol铆tica “Alianza C铆vica” son vistas por la mayor铆a de la poblaci贸n de este pa铆s como adecuadas. Al fin y al cabo, los nicarag眉enses, seg煤n encuestas independientes tienden a preferir un futuro con un gobierno sandinista, quiz谩s porque son hoy la 煤nica alternativa a fuerzas que prefieren empujar al pa铆s hacia la opci贸n capitalista.

Los “hermanos menores” de los capitalistas norteamericanos, los de la Uni贸n Europea, no abandonaron su intento de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua: la Canciller铆a espa帽ola expres贸 su preocupaci贸n por la “detenci贸n y privaci贸n de los derechos de Cristiana Chamorro y la continua opresi贸n de periodistas y medios independientes en Nicaragua”. El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, que visit贸 Costa Rica a principios de octubre, tambi茅n critic贸 las acciones del se帽or Ortega y dijo que “Nicaragua se est谩 moviendo en la direcci贸n equivocada”. Sin demora, el Departamento de Estado de EEUU, que probablemente est谩 muy preocupado por el destino futuro del pueblo nicarag眉ense, pidi贸 al Departamento de Estado de EEUU que libere a la pupila permanente de la Fundaci贸n Eisenhower, Cristiana Chamorro.

Adem谩s de esto, en relaci贸n con el arresto de Chamorro, Anthony Blinken – el halc贸n del presidente J. Biden insinu贸 inequ铆vocamente al presidente Ortega ya algo que recuerda una amenaza de advertencia del “hermano mayor” – “Piense… usted lleva ahora entr贸 en un camino pol铆tico muy err贸neo!”. Pero los mismos se帽ores Biden y Blinken, que protegen a los estafadores financieros nicarag眉enses de las “medidas antidemocr谩ticas” de Ortega en forma de arresto domiciliario que les imponen, guardan silencio sobre los miles de latinoamericanos que son sometidos a medidas represivas verdaderamente brutales. en pa铆ses con reg铆menes reaccionarios, a los que la casa Blanca brinda todo el apoyo posible a todos los niveles. Adem谩s, es independiente de cu谩l de los partidos pol铆ticos estadounidenses fue m谩s influyente en Capitol Hill.

Sin embargo, la organizaci贸n internacional de DDHH Human Rights Watch, que nuevamente se encierra en Washington, guardando tercamente silencio sobre las masacres de civiles en Colombia y Chile en 2020-2021, hoy se hace eco activamente de los tiburones del capitalismo arrestados por estafas financieras. El director de HRW para Am茅rica Latina, Jos茅 Miguel Vivanco, rechaz贸 la medida del gobierno de Ortega. 鈥淓sto es un golpe a cualquier esperanza de elecciones justas en Nicaragua y una prueba cr铆tica para determinar si la administraci贸n de Biden puede ayudar a proteger los DDHH y la democracia en la regi贸n鈥, escribi贸 Vivanco en su cuenta de Twitter. Vale la pena se帽alar que el actual director de HRW Vivanco en un momento tambi茅n apoy贸 activamente a figuras pol铆ticas como Juan Guaid贸 en Venezuela y Jeanine A帽es en Bolivia.

Nuevamente, los DDHH capitalistas y otras instituciones democr谩ticas no expresan ninguna opini贸n negativa hacia los reg铆menes derechistas, casi fascistas del oligarca chileno S. Pi帽era y los representantes de las grandes empresas colombianas como A. Uribe e I. Duque. Varios cientos de presos pol铆ticos en Chile durante manifestaciones, a las que podemos sumar m谩s de 70 muertos y 400 ciegos, 驴no importa mucho? 驴Y decenas de muertos, cientos de detenidos y heridos en Colombia? 驴O tienes que tener dinero para que la Uni贸n Europea y EEUU se preocupen por la libertad? 驴No son humanos los j贸venes y los pobres de Am茅rica Latina? Me parece que es cierto que las preocupaciones de Europa y EEUU tienen un fuerte olor distintivo.

Y hablando de libertad y cuidado, 驴qu茅 pasa con Julian Assange? Los mismos pol铆ticos del mundo capitalista que actualmente ejercen presi贸n “democr谩tica” sobre el gobierno sandinista de Nicaragua, luego del golpe de estado militar del dictador Anastasio Somoza, que ahog贸 a Nicaragua en sangre, brindaron a este asesino en serie pleno apoyo pol铆tico y econ贸mico. Para los EEUU en la situaci贸n actual el anticomunismo Chamorro es un objeto de inversi贸n focalizada que puede convertir a la Nicaragua sandinista en otro ap茅ndice de recursos para el imperio.