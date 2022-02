–

Tema: ¿Por qué los hombres siguen haciendo la guerra?

Traductor: Agustín Velloso (1)

Entrevistado: Michael Klare (2)

Entrevistador: Jonah Raskin

P: ¿Cree que existe una “guerra buena”? Y si es así, ¿cuál podría ser?

R: No creo que pueda haber una “guerra buena”, es decir, una guerra emprendida por un Estado como una cuestión de elección deliberada. Creo que puede haber revueltas justificadas contra la opresión, como las revueltas de esclavos o las guerras de liberación nacional. También creo que la resistencia a la invasión es justificable.

P: Cuando mira al mundo, ¿qué puntos calientes principales ve?

R: Considero que Taiwán es el punto caliente más peligroso. Es el único lugar donde creo que dos potencias nucleares podrían entrar en conflicto directo en un futuro no muy lejano. Los líderes taiwaneses parecen estar cada vez más cerca de declarar la independencia, y los líderes chinos han dicho prácticamente que invadirán en esas circunstancias. Si eso ocurriera, sería difícil que Estados Unidos no se involucrara. Eso significaría un conflicto entre Estados Unidos y China con consecuencias imprevisibles pero sin duda catastróficas.

También me preocupa que estalle una guerra entre Estados Unidos/OTAN y Rusia. Las tensiones han aumentado enormemente en las últimas semanas, ya que Rusia ha movilizado tropas en la frontera ucraniana y ha amenazado implícitamente con una invasión. No creo que Estados Unidos o la OTAN se impliquen directamente en un suceso así, pero podrían enviar armas a las fuerzas ucranianas, lo que provocaría ataques rusos a las bases de suministro de Estados Unidos y la OTAN, y un ciclo de escalada. Eso también podría salirse de control y desencadenar el uso de armas nucleares.

Mi tercera preocupación es Irán. Si las negociaciones actuales entre los signatarios del acuerdo nuclear con Irán (China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) fracasan, e Irán procede a enriquecer uranio hasta alcanzar un estado fisionable, espero un ataque a sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos y/o Israel. Esto, a su vez, probablemente llevaría a represalias iraníes, incluyendo ataques con misiles a los aliados de Estados Unidos en toda la región y levantamientos de las milicias respaldadas por Irán, lo que daría lugar a un conflicto y caos en toda la región.

P: En una escala del uno al diez, con el uno como la menor probabilidad y el diez como la mayor, ¿cuál es la probabilidad de que Estados Unidos entre en guerra en el próximo año con los rusos, los iraníes o los chinos?

R: Yo diría que es menos de cinco en cada caso para el próximo año, pero más de cinco en los próximos tres años con uno u otro. Creo que hay un 100% de probabilidades de que veamos un evento similar a la Crisis de los Misiles de Cuba en los próximos tres años con China, Rusia o ambos. Las fuerzas estarían preparadas para una guerra total, posiblemente nuclear. Podría ir en una dirección o en otra, dependiendo de las habilidades de los líderes en el poder en ese momento. Mi confianza en los líderes actuales no es alta.

P: En los últimos 70 años, ¿quién se ha beneficiado en EE.UU., económica y políticamente, de la guerra y de los preparativos para la misma?

R: Hubo una época, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y crecía a pasos agigantados. Ese crecimiento era compartido por la mayoría de la población (la generación del “baby boom”). Sin embargo, desde la década de 1980, el crecimiento de Estados Unidos se ha ralentizado y la clase media ha mejorado muy poco su situación económica, mientras que el coste de la guerra y el militarismo se ha disparado, sosteniendo una colosal industria militar que ha demostrado ser experta en exprimir el dinero del Congreso (y de los contribuyentes estadounidenses).

Los contratos de defensa se distribuyen ampliamente por todos los distritos del Congreso, por lo que todos los miembros del Congreso perciben un beneficio (puestos de trabajo para los electores), aunque el gasto en defensa sólo produce una décima parte del número de puestos de trabajo que el dinero destinado a la educación pública.

P: ¿Puede alguna nación, o grupo de naciones, “ganar” realmente una guerra hoy en día? ¿Qué significa “ganar”?

R: Esta es una pregunta interesante que no tiene una respuesta fácil. Cualquier guerra nuclear causaría probablemente un “invierno nuclear”, que provocaría un colapso agrícola mundial y una hambruna masiva, por lo que no puede haber un “ganador” en una guerra nuclear. Las guerras de contrainsurgencia, por otro lado, pueden mantenerse para siempre, pero nunca se ganan realmente, porque cualquier gobierno respaldado por fuerzas extranjeras (por ejemplo, el antiguo gobierno de Afganistán) será considerado ilegítimo por su propia población, por lo que se derrumbará una vez que esas fuerzas se vayan.

Una guerra no nuclear entre grandes potencias podría probablemente “ganarse”, en términos militares, pero es probable que produzca tanta hostilidad permanente que resulte una victoria sin sentido, como aprendió Estados Unidos tras su “victoria” en Irak en 2003, a la que siguió una insurgencia incesante.

P: ¿Cómo describiría la “clase guerrera” en Estados Unidos? ¿Es similar a las clases guerreras de otros países?

R: ¡Ah, qué pregunta tan interesante! Bueno, está la “clase guerrera” en Washington, formada por hombres blancos de mediana edad y mayores que nunca han servido en la batalla ni tienen intención de hacerlo, pero que constituyen el “establishment de la seguridad nacional” que aboga por un mayor gasto militar y un mayor intervencionismo militar de Estados Unidos en el extranjero. Se podría incluir a prácticamente todos los senadores republicanos en esa categoría.

Luego está el cuerpo de oficiales militares profesionales. Son devotos de su rama militar -Ejército, Marina, Fuerza Aérea, etc.- y de la institución militar en su conjunto. Van al extranjero a luchar cuando se les ordena, y dejan de luchar cuando llega esa orden. En su mayoría, no tienen “mentalidad de guerreros”. Hacen un trabajo, profesionalmente, y estarían tan dispuestos a evitar el conflicto como a participar en él.

Dentro de las fuerzas armadas, algunas unidades -las Fuerzas Especiales, los SEAL de la Armada, los Airborne del Ejército- tienen una actitud agresiva de mentalidad guerrera que les mete en problemas, como matar a civiles y correr riesgos innecesarios.

(1) El traductor no comparte necesariamente todas las respuestas del entrevistado, pero considera que las preguntas tienen mucho interés y se podrían responder aquí también.

Por ejemplo:

¿Quién constituye la clase guerrera cañí y quién se beneficia sobremanera?

¿Actualmente el temor a la crisis climática es mayor que el temor la guerra nuclear entre la población?

¿Es preferible morir a bombazos o por falta de pitanza?

¿A qué se debe que la inmensa mayoría silenciosa vote y financie a la clase guerrera, con desprecio de su propia vida y hacienda?

¿Se trata de un suicidio ’generoso’ para mejorar la situación de 2153 millonarios que Oxfam dice que tienen más riqueza que el 60mpor ciento de la humanidad?

(2) Michael T. Klare es profesor de estudios de paz y seguridad mundial en las cinco universidades, cuyo departamento está ubicado en Hampshire College, corresponsal de defensa de la revista The Nation y autor de Resource Wars y Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Petroleum Dependency.