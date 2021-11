–

De parte de Kurdistan America Latina November 29, 2021 22 puntos de vista

鈥淓n el Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur, norte de Irak) hubo amenazas existenciales contra mi vida. El gobierno de la familia mafiosa (Barzani) ha matado de hambre a nuestra naci贸n durante los 煤ltimos 30 a帽os, y cada vez que salimos a la calle para reclamar nuestros derechos, nos detienen, nos intimidan y nos golpean鈥, explic贸 Umed Ahmed, poeta y activista kurdo varado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, cuando le pregunt茅 por qu茅 hab铆a abandonado Erbil.

Los kurdos est谩n dispersos por cuatro pa铆ses de Oriente Medio (Siria, Ir谩n, Irak y Turqu铆a) desde que se derrumb贸 el Imperio Otomano y se les priv贸 de establecer su propio Estado-naci贸n. Son frecuentes los informes sobre kurdos que huyen de la opresi贸n y la intimidaci贸n de las autoridades de estos pa铆ses. Sin embargo, desde la creaci贸n de la Regi贸n del Kurdist谩n de Irak, en 1991, tras el levantamiento kurdo de marzo de ese a帽o, y la imposici贸n de la zona de exclusi贸n a茅rea sobre el norte de Irak, los kurdos tambi茅n se enfrentan a la represi贸n y la corrupci贸n desde dentro, por parte de las autoridades kurdas de Erbil (capital de Bashur).

La guerra, los conflictos 茅tnicos y sectarios, y los gobiernos corruptos y autocr谩ticos de Oriente Medio, as铆 como el cambio clim谩tico, alimentaron una crisis migratoria en la que, en 2015, la afluencia de refugiados a Europa alcanz贸 su punto m谩ximo debido a la guerra de Siria. Los reg铆menes autocr谩ticos que han sido sancionados o muy criticados por su p茅simo historial de derechos humanos, han utilizado c铆nicamente a los refugiados como peones para agitar a la Uni贸n Europea (UE). Comenz贸 con Turqu铆a, y ahora el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se aprovecha de los refugiados vulnerables, que se enfrentan a condiciones que amenazan su vida en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Lukashenko utiliza a los refugiados para lograr uno de sus dos objetivos. Su principal objetivo es presionar a la UE para que levante sus sanciones al pa铆s y llegue a un acuerdo sobre la gesti贸n de los refugiados, como el acordado con Turqu铆a. Si no lo consigue, el dictador conf铆a en la presencia de los inmigrantes en la frontera de Europa para desestabilizar a la uni贸n. Lukashenko sabe que los partidos de extrema derecha de los pa铆ses de la UE perseguir谩n fervientemente sus intereses nacionalistas cuando vean que los refugiados de pa铆ses mayoritariamente musulmanes quieran instalarse en sus pa铆ses.

Sin embargo, el 茅xodo masivo de kurdos, como Umed Ahmed, no es una simple historia de migraci贸n, o incluso de huida de la injusticia, la corrupci贸n, la intimidaci贸n y el gobierno autoritario en la regi贸n kurda. Es la historia de un fracaso m谩s amplio. El fracaso de lo que en su d铆a se consider贸 una historia de 茅xito regional es una p茅rdida para todo Oriente Medio. Al igual que en el resto de Irak y en la regi贸n en general, el modelo kurdo ha fracasado en la resoluci贸n de profundos problemas sociales, pol铆ticos y econ贸micos mediante meras ideas y esl贸ganes nacionalistas.

Tras la invasi贸n de Irak, en 2003, Estados Unidos y sus aliados necesitaban una narrativa para justificar su presencia en el pa铆s. Se les ocurri贸 la idea de 鈥渆l otro Irak鈥, es decir, la parte kurda de Irak, m谩s estable y menos sectaria, que se convertir铆a en un modelo para Oriente Medio. Los dirigentes kurdos lo adoptaron y utilizaron el apoyo internacional para consolidar el poder y construir sus imperios econ贸micos gracias a los ingresos del petr贸leo. Esto trajo una especie de estabilidad y un auge econ贸mico, gracias al aumento del precio del petr贸leo en esa 茅poca. Sin embargo, se estaba imponiendo un sistema cleptocr谩tico, autoritario y patriarcal, que Occidente ignoraba y contra el que el pueblo no pod铆a luchar.

El Gobierno Regional del Kurdist谩n (GRK) se convirti贸 en un referente econ贸mico, con el que se medir铆a el resto de Irak. Los dirigentes kurdos, en particular el Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (PDK), dirigido por Masoud Barzani, promovieron la idea de una 鈥淒ubaizaci贸n鈥 de Erbil, despu茅s de Dubai. Pero detr谩s de esta propaganda, la sociedad kurda se desmoronaba. La sociedad estaba dividida en dos clases socioecon贸micas: una de la 茅lite pol铆tica, sus mecenas y sus intermediarios, y otra formada por las masas.

La minor铆a que ostenta el poder construy贸 pueblos cerca de las ciudades, aprovechando los bienes y el dinero p煤blicos. Las familias ricas y con conexiones pol铆ticas, incluidos los altos dirigentes kurdos, viven en estas zonas, aisladas de la ciudad. La familia Barzani, por ejemplo, vive en una antigua zona tur铆stica donde el ex dictador iraqu铆 Saddam Hussein ten铆a un palacio, Sari Rash. Esa zona est谩 ahora aislada, y no se permite a nadie residir o visitarla. La familia Talabani vive en una aldea de la colina llamada Dabashan, en Sulaymani, tambi茅n aislada de la ciudad. Los diplom谩ticos extranjeros y los expatriados viven en comunidades cerradas en el centro de las ciudades, que separan sus barrios de los barrios humildes, donde en invierno no se puede caminar por el barro y en verano los ni帽os no pueden dormir por el calor y la falta de acceso a instalaciones con aire acondicionado. Estos pueblos kurdos, que en su d铆a fueron motivo de orgullo por ser el lugar de la agricultura prehist贸rica, est谩n ahora en declive. Sin acceso a las instalaciones de los barrios ricos, los pobres buscan un futuro mejor donde sean tratados como iguales y tengan la oportunidad de llevar una vida digna.

Los hijos de la 茅lite no van a las escuelas y universidades p煤blicas. La 茅lite kurda ha construido universidades con dinero p煤blico, principalmente a trav茅s de la industria petrolera, que luego se convirti贸 en privada. Los pol铆ticos dirigen algunas de las instituciones m谩s destacadas. La Universidad del Kurdist谩n-Hewler es propiedad del presidente de la regi贸n del Kurdist谩n, Nechirvan Barzani; la Universidad Americana del Kurdist谩n, en Duhok, es propiedad de Masrour Barzani; y la Universidad Americana de Irak, en Sulaimani, fue creada por el presidente iraqu铆 Barham Salih.

La Uni贸n Patri贸tica del Kurdist谩n (UPK), a pesar de afirmar que es un partido socialista democr谩tico, sirve a los intereses de la 茅lite. Kosrat Rasul Ali, l铆der del Consejo Pol铆tico Supremo de la UPK, construy贸 el mayor hospital privado del Kurdist谩n. En un principio, el hospital estaba destinado a atender a ricos y pobres, pero una vez inaugurado se privatiz贸 seg煤n un plan que beneficiaba a los dos partidos gobernantes y a sus familias.

En la actualidad, los sistemas pol铆tico y econ贸mico est谩n fusionados y cada uno sirve a los intereses del otro. El sistema econ贸mico est谩 sometido a los intereses pol铆ticos, y el sistema pol铆tico est谩 dominado por el partido y el sistema familiar. En estas circunstancias, no son posibles las reformas ni el crecimiento. El auge del GRK no se debi贸 a una estrategia econ贸mica o a un liderazgo visionario. Por el contrario, se bas贸 en el flujo de dinero de Bagdad, Estados Unidos y la comunidad internacional.

Esto ocurri贸 por una sencilla raz贸n: los llamados revolucionarios kurdos volvieron a la regi贸n del Kurdist谩n despu茅s de 1991, consolidaron el poder y se hicieron multimillonarios. Incluso destruyeron las pocas instituciones establecidas bajo la anterior dictadura que serv铆an al Kurdist谩n. Las aspiraciones de los nacionalistas kurdos no eran m谩s que un deseo de liberaci贸n de la anterior dictadura, y los nacionalistas kurdos que llegaron al poder ten铆an poco que ofrecer a la naci贸n en t茅rminos de democracia, derechos civiles y Estado de derecho. El PDK y la UPK establecieron una burocracia que sigue siendo primitiva, de estructura feudal y autoritaria en la pr谩ctica. Las democracias no ser谩n establecidas por feudales autocr谩ticos que impongan estructuras patriarcales. La democracia necesita dem贸cratas que apliquen los principios del Estado de Derecho, la justicia, la libertad de expresi贸n, y las elecciones libres y justas.

Los fracasos de los gobiernos nacionalistas de la regi贸n est谩n a la vista, y la Primavera 脕rabe nos mostr贸 c贸mo, tras a帽os de gobierno represivo y antidemocr谩tico, la juventud de Oriente Medio estaba harta. Sin embargo, los dirigentes del GRK, en particular el PDK, recurrieron a los sentimientos nacionalistas en lugar de intentar abordar las importantes y urgentes crisis econ贸micas y pol铆ticas. En 2017, busc贸 un refer茅ndum para establecer un Estado kurdo independiente. El refer茅ndum, ni legal ni libre, no logr贸 ninguno de los objetivos del PDK, y la juventud kurda qued贸 a煤n m谩s desencantada tras ver c贸mo un l铆der kurdo se jugaba los logros de los 煤ltimos 100 a帽os por sus propios intereses pol铆ticos.

Dos familias -los Barzani y los Talabani- han monopolizado los recursos de la regi贸n y han reprimido la disidencia para mantener su poder. En 2019, un grupo de empleados p煤blicos de la provincia de Duhok protest贸 en las calles para exigir el pago puntual y completo de su salario mensual, una demanda que no se ha cumplido desde 2014. Las fuerzas de seguridad del PDK utilizaron la violencia para dispersar a los manifestantes, y 80 activistas y periodistas fueron detenidos y encarcelados, acusados de espionaje por 鈥渞eunirse con los diplom谩ticos estadounidenses y alemanes en Erbil鈥, donde hab铆an discutido la falta de derechos pol铆ticos, econ贸micos y civiles. Los juicios contin煤an, y algunos han sido condenados.

En una situaci贸n as铆, no es de extra帽ar que la gente decida huir del pa铆s. Por eso, personas como Umed Ahmed eligieron 鈥渂eber agua sucia durante un d铆a, soportar la tortura de los guardias, el hambre y el fr铆o en los bosques de Bielorrusia鈥; quiere 鈥渓legar a un destino donde se respeten los derechos humanos y pueda existir la esperanza鈥.

En los 煤ltimos d铆as, los kurdos han citado en las redes sociales al fallecido Sherko Bekas, quiz谩 uno de los mayores poetas kurdos contempor谩neos. Su obra ha captado la conciencia nacional de los kurdos y habla del poder de la resistencia. El poema de Bekas Ahora una ni帽a es mi patria, en sinton铆a con el momento pol铆tico actual, adquiere un nuevo significado: 鈥淣o quiero que la patria me d茅 nada / m谩s que un trozo de pan y / un poco de seguridad y / un bolsillo decente y / un pu帽ado de sol suave y / una lluvia de amor y / una ventana abierta a la libertad y al amor. / Lo que yo quer铆a de ella / ella me priv贸 de ello. / As铆 que, a medianoche / romp铆 su puerta y sal铆. / La dej茅 para siempre鈥.

FUENTE: Kamal Chimani / New Lines / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid

<!–

–>