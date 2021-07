–

Zeynab Ser锚kaniy锚, una mujer kurda con una sonrisa entre dientes y una conducta c谩lida, nunca imagin贸 que se unir铆a a una milicia.

La joven, de 26 a帽os, creci贸 en Ras al-Ayn, una ciudad en el noreste de Siria. La 煤nica ni帽a en una familia de cinco, le gustaba pelear y usar ropa de ni帽o. Pero cuando sus hermanos llegaron a la escuela y ella no, Ser锚kaniy锚 no impugn贸 la decisi贸n. Sab铆a que era la realidad para las ni帽as de la regi贸n. Ras al-Ayn, en 谩rabe para 鈥渃abeza de la primavera鈥, era un lugar verde y pl谩cido, por lo que Ser锚kaniy锚 comenz贸 una vida de cultivo de hortalizas junto a su madre.

Eso cambi贸 el 9 de octubre de 2019, d铆as despu茅s de que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que las tropas estadounidenses se retirar铆an del noreste de Siria, donde se hab铆an aliado con las fuerzas lideradas por los kurdos durante varios a帽os. Una Turqu铆a recientemente empoderada, que ve a los kurdos ap谩tridas como una amenaza existencial, y con cuyos grupos afiliados ha estado en guerra durante d茅cadas, lanz贸 inmediatamente una ofensiva contra las ciudades fronterizas en poder de las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, incluida Ras al-Ayn.

Justo despu茅s de las cuatro de la tarde de ese d铆a, dice Ser锚kaniy锚, las bombas comenzaron a caer, seguidas por el ruido sordo del fuego de mortero. Al anochecer, Ser锚kaniy锚 y su familia hab铆an huido al desierto, donde vieron c贸mo su ciudad se convert铆a en humo. 鈥淣o llevamos nada con nosotros鈥, dice. 鈥淭en铆amos un coche peque帽o, entonces, 驴c贸mo pod铆amos tomar nuestras cosas y dejar a la gente?鈥. Mientras hu铆an, vio cad谩veres en la calle. Pronto se enter贸 de que entre ellos hab铆a un t铆o y un primo. Su casa se convertir铆a en escombros.

Despu茅s de que la familia de Ser锚kaniy锚 se viera obligada a reasentarse m谩s al sur, sorprendi贸 a su madre, a fines de 2020, diciendo que quer铆a unirse a las Unidades de Protecci贸n de las Mujeres (YPJ). La milicia liderada exclusivamente por mujeres kurdas se estableci贸 en 2013, poco despu茅s de sus hom贸logos masculinos, las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG), para defender su territorio contra numerosos grupos, que incluir铆a al Estado Isl谩mico (ISIS). La madre argument贸 en contra de la decisi贸n de Ser锚kaniy锚, porque dos de sus hermanos ya estaban arriesgando sus vidas en las YPG.

Pero Ser锚kaniy锚 no se inmut贸. 鈥淣os han empujado fuera de nuestra tierra, as铆 que ahora debemos ir a defender nuestra tierra鈥, dice. 鈥淎ntes, no pensaba as铆. Pero ahora tengo un prop贸sito y un objetivo鈥.

Ser锚kaniy锚 es una de las aproximadamente 1.000 mujeres en Siria que se han alistado en la milicia en los 煤ltimos dos a帽os. Muchas se unieron enojadas por las incursiones de Turqu铆a, pero se quedaron porque descubrieron que sin las limitaciones de los roles de g茅nero tradicionales en el hogar, era posible otra vida.

鈥淓n las discusiones (al crecer), siempre era 鈥榮i pasa algo, un hombre lo resolver谩, no una mujer鈥欌, dice Ser锚kaniy锚, con sus palabras e ideas surgiendo r谩pidamente, como lo hacen desde que se uni贸 a las YPJ. 鈥淎hora las mujeres pueden luchar y proteger a su sociedad. Esto me gusta鈥.

Durante a帽os, los medios internacionales han predicho el final del experimento kurdo en el noreste de Siria, o Rojava, como la llaman los kurdos, una regi贸n aut贸noma de tierra calcinada por el sol del tama帽o de Dinamarca. La igualdad de g茅nero radical siempre hab铆a parecido algo ut贸pico y ef铆mero, debido el caos de la guerra civil y las actitudes de g茅nero arraigadas en la regi贸n.

En una Mala Jin, o 鈥渃asa de mujeres鈥, se esfuerza por combatir esas actitudes. Desde 2014, se han abierto 69 en todo el pa铆s. Ese a帽o, la Administraci贸n Aut贸noma de los kurdos del norte y este de Siria (AANES) aprob贸 una serie de leyes para proteger a las mujeres, incluida la prohibici贸n de la poligamia, los matrimonios infantiles, los matrimonios forzados y los llamados asesinatos por 鈥渉onor鈥, pero muchas de estas pr谩cticas contin煤an. El personal de las Mala Jin se ocupa de estos problemas todos los d铆as, a menudo en contacto con los tribunales locales y las unidades femeninas de Asayish, o la polic铆a local, para resolver los casos.

En un d铆a caluroso de mayo, tres mujeres angustiadas llegan en r谩pida sucesi贸n a un centro de Mala Jin en la ciudad nororiental de Qamishlo. La primera le dice al personal que su esposo apenas ha vuelto a casa desde que dio a luz. La segunda mujer llega con su marido a cuestas, exigiendo el divorcio; su larga cola de caballo y sus manos tiemblan mientras describe c贸mo una vez la golpe贸 hasta que tuvo que abortar.

La tercera mujer, que es roman铆, entra arrastrando los pies con trapos envueltos en sus manos. Su piel es rosada y negra por las quemaduras que cubren gran parte de su rostro y cuerpo. La mujer describe al personal c贸mo su esposo la golpe贸 durante a帽os y amenaz贸 con matar a un miembro de su familia si lo dejaba. Despu茅s de que un d铆a le verti贸 parafina, dice, ella huy贸 de su casa de todos modos; luego contrat贸 hombres para matar a su hermano. Despu茅s del asesinato de su hermano, se prendi贸 fuego. 鈥淢e cans茅鈥, dice ella.

El personal, todas mujeres, muestran desaprobaci贸n mientras habla y anotan los detalles que esperan que conduzcan al arresto del esposo. La mujer asiente y luego se acuesta en un sof谩 exhausta.

Behia Murad, directora en Qamishlo de la Mala Jin, dice que los centros han manejado miles de casos desde que comenzaron y, aunque tanto hombres como mujeres llegan con denuncias, 鈥渟iempre la mujer es la v铆ctima鈥.

El personal dice que el n煤mero creciente de mujeres que visitan los centros no representa un aumento de la violencia, sino una mayor conciencia de la igualdad de g茅nero: alrededor de un tercio de las oficiales de Asayish en la regi贸n, ahora son mujeres y se requiere una representaci贸n femenina del 40% en el gobierno aut贸nomo. Se construy贸 una aldea solo de mujeres, donde las residentes pueden vivir a salvo de la violencia, que fue evacuada despu茅s de los bombardeos cercanos (lanzados por Turqu铆a) y reubicada nuevamente.

Se considera que las YPJ son parte integral de este cambio: la ideolog铆a de la milicia kurda es tan importante como el entrenamiento militar. 鈥淣uestro objetivo no es simplemente que sostenga su arma, sino que sea consciente鈥, dice Newroz Ahmed, comandante general de las YPJ. Si la fuerza continua de las YPJ es una realidad, agrega, el experimento dirigido por los kurdos todav铆a est谩 floreciendo.

Para Ser锚kaniy锚 no fue solo que pudiera pelear, tambi茅n fue la forma de vida que le ofrecieron en las YPJ. En lugar de trabajar en el campo, o casarse y tener hijos, las mujeres que se unen a las YPJ aprenden sobre los derechos de las mujeres mientras se entrenan para usar una granada propulsada por cohetes. Conducen, duermen bajo las estrellas, fuman y cantan estridentemente junto con la radio. Se les desaconseja, aunque no se les proh铆be, el uso de tel茅fonos o las citas. En cambio, la camarader铆a con otras mujeres es el foco, que es lo que Ser锚kaniy锚 dice que m谩s le gusta.

La comandante Ahmed, de voz suave pero con una mirada imponente, estima que el tama帽o actual de la milicia femenina es de unas 5.000. Este es el mismo tama帽o que ten铆an las YPJ en el apogeo de su batalla contra ISIS, en 2014 (aunque los medios de comunicaci贸n han informado previamente un n煤mero inflado).

El n煤mero sigue siendo alto a pesar de que las YPJ han perdido cientos, si no m谩s, de sus integrantes en la batalla y ya no acepta mujeres casadas (la presi贸n para luchar y formar una familia es demasiado intensa, dice Ahmed). Las YPJ tambi茅n dicen que ya no aceptan mujeres menores de 18 a帽os despu茅s de una intensa presi贸n de la ONU y de grupos de derechos humanos para detener la pr谩ctica; muchas de las mujeres que conoc铆 se hab铆an unido por debajo de esa edad, aunque hace muchos a帽os.

Conduciendo por el noreste de Siria, no es de extra帽ar que tantas mujeres sigan uni茅ndose, dadas las im谩genes omnipresentes de mujeres shahids sonrientes, o m谩rtires, un marcado contraste con las mujeres que visitan las Mala Jin. Se conmemora a las luchadoras ca铆das en vallas publicitarias de colores o con estatuas que se colocan, con orgullo, en las rotondas. Los cementerios extensos est谩n llenos de shahids, exuberantes plantas y rosas que crecen en sus tumbas.

La lucha contra Turqu铆a es una de las razones para mantener a las YPJ, dice Ahmed, quien habl贸 desde una base militar en Hasakah, la gobernaci贸n en el noreste de Siria, a la que regresaron las tropas estadounidenses despu茅s de la elecci贸n de Joe Biden. La otra es que 鈥渟eguimos viendo muchas infracciones (de la ley) y violaciones contra las mujeres鈥 en la regi贸n, dice. 鈥淭odav铆a tenemos la batalla contra la mentalidad, y esto es incluso m谩s dif铆cil que la militar鈥.

Tal Tamr, la base de las YPJ donde est谩 estacionada Ser锚kaniy锚, es una ciudad hist贸ricamente cristiana y algo adormecida. Los beduinos pastorean ovejas por los campos, los ni帽os caminan del brazo por las calles de las aldeas, y las tormentas de polvo lentas y acumuladas son algo habitual en la tarde. Sin embargo, los intereses kurdos, estadounidenses y rusos est谩n presentes aqu铆. Sosin Birhat, comandante de Ser锚kaniy锚, dice que antes de 2019 la base de las YPJ en Tal Tamr era peque帽a; ahora, con la incorporaci贸n de m谩s mujeres, lo describe como un regimiento completo.

La base es un edificio de estuco de color tostado de una sola planta, que alguna vez estuvo ocupado por el r茅gimen sirio. Las mujeres cultivan flores y verduras en la accidentada tierra del fondo. No tienen se帽al para sus tel茅fonos ni energ铆a para usar un ventilador, incluso en el calor sofocante, por lo que pasan el tiempo en sus d铆as libres lejos de la l铆nea del frente, peleando por el agua, fumando en cadena y bebiendo caf茅 y t茅 azucarados.

Sin embargo, la batalla siempre est谩 en sus mentes. Viyan Rojava, una luchadora m谩s experimentada que Ser锚kaniy锚, habla de recuperar a Afrin. En marzo de 2018, Turqu铆a y los rebeldes del Ej茅rcito Sirio Libre (ESL) -a los que respalda-, lanzaron la Operaci贸n Rama de Olivo para capturar el distrito noreste, conocido por sus campos de olivos.

Desde la ocupaci贸n turca de Afrin, decenas de miles de personas han sido desplazadas, entre ellas la familia de Rojava, y m谩s de 135 mujeres siguen desaparecidas, seg煤n informes de los medios y grupos de derechos humanos. 鈥淪i estas personas vienen aqu铆, nos har谩n lo mismo鈥, dice Rojava, que tiene una nariz fuerte y piel curtida por el sol, mientras otras combatientes asienten con la cabeza. 鈥淣o lo aceptaremos, as铆 que tomaremos nuestras armas y nos enfrentaremos a ellas鈥.

Ser锚kaniy锚 escucha atentamente mientras Rojava habla. En los cinco meses desde que se uni贸 a las YPJ, Ser锚kaniy锚 siente que se ha transformado. Durante el entrenamiento militar en enero, se rompi贸 una pierna al intentar escalar una pared; ahora, puede manejar f谩cilmente su arma. Cuando empez贸, no pod铆a hablar con seguridad a personas que no conoc铆a. En estos d铆as, habla con valent铆a, como Rojava.

Mientras Rojava habla, el walkie-talkie apoyado junto a ella cruje. Las mujeres de la base estaban siendo llamadas al frente, no lejos de Ras al-Ayn. Hay pocos combates activos en estos d铆as, sin embargo mantienen sus posiciones en caso de un ataque sorpresa. Ser锚kaniy锚 se pone ansiosamente su chaleco antibalas, agarra su Kalashnikov y un cintur贸n de balas, y sonr铆e. Luego se sube a una camioneta que se dirige al norte y se aleja a toda velocidad.

FUENTE: Elizabeth Flock (Informaci贸n adicional de Kamiran Sadoun y Solin Mohamed Amin) / The Guardian / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

