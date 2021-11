–

De parte de ANRed November 11, 2021 80 puntos de vista

Miguel Bonasso, ex diputado, llam贸 a trav茅s de sus redes a votar en la Ciudad de Buenos Aires a la candidata a diputada por el FIT-U Myriam Bregman en las elecciones legislativas del pr贸ximo domingo. Si se repitieran los resultado de las PASO, 鈥渓a rusa鈥 quedar铆a ara帽ando la 煤ltima banca de las 13 en disputa. El periodista expres贸 su preocupaci贸n ante quienes ocupar铆an ese lugar si Bregman no sale electa: Victoria Villaruel de Libertad Avanza o Sabrina Ajmechet de Juntos por el Cambio. 芦Esta es una coyuntura cr铆tica y hay que actuar en consecuencia禄, asever贸. Por ANRed.



Miguel Bonasso, reconocido periodista, escritor y pol铆tico, se manifest贸 a favor del voto a Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U).

Lo hizo a trav茅s de sus redes sociales, en un posteo donde alert贸 que 芦si los resultados concuerdan con los de las PASO se confirmar谩 la preferencia del electorado porte帽o por el discreto encanto del fascismo禄.

En este sentido, remarc贸 que si la lista encabezada por Javier Milei repite o aumenta los casi 14 puntos que alcanz贸 en las PASO podr谩 ingresar a la C谩mara Baja Victoria Villaruel, quien 芦trabaja perversamente para negar la 铆ndole genocida de la dictadura militar y lograr -en cambio- que las acciones de la guerrilla sean condenadas como cr铆menes de lesa humanidad禄, afirm贸 el ex fundador y director de la revista Noticias, medio clausurado durante el gobierno de Isabel Per贸n.

Se帽al贸 asimismo que quien tambi茅n podr铆a ingresar a la C谩mara de Diputados es Sabrina Ajmechet, s茅ptima en la lista de Mar铆a Eugenia Vidal. Ajmechet -record贸 Bonasso- agravi贸 con insultos cuarteleros la memoria de v铆ctimas de 芦la noche de los l谩pices禄. Opin贸 que esta es una 芦demostraci贸n cabal de que la supuesta distancia entre la derecha te贸ricamente civilizada de Juntos por el Cambio y la extrema derecha delirante de Milei no es tan grande como dicen禄.

芦Por fortuna, existe una opci贸n muy clara禄, afirm贸 el periodista: 芦la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman禄. Para Bonasso, es la contracara de Villaruel y de Ajmechet. Bregman fue abogada de Jorge Julio L贸pez y logr贸 encarcelar a genocidas como Christian von Wernich y Miguel Etchecolatz. 芦Adem谩s ha demostrado consecuencia en la defensa de los trabajadores, las mujeres y los recursos naturales禄, sostuvo.

Respecto al Frente de Todos, asever贸 que: 芦s茅 que algunos me opondr谩n el argumento del 鈥榲oto 煤til鈥 y propondr谩n votar al FdT, 鈥榩ara no hacerle el juego a la derecha鈥. Un argumento falaz tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto porque es muy dif铆cil que la lista encabezada por Leandro Santoro alcance un score sustancialmente mejor que el logrado en las PASO. En el largo plazo porque es necesario que una fuerza de izquierda, a煤n con todas sus limitaciones actuales, se ubique como tercero en discordia frente a las dos fuerzas dominantes禄.

Bonasso, perseguido por la Triple A y comandos de la dictadura y exiliado en 1977, fue tambi茅n dos veces diputado. En 2003 por el Partido de la Revoluci贸n Democr谩tica y en 2007 reelecto por Di谩logo por Buenos Aires. Como presidente de la Comisi贸n de Recursos Naturales, impuls贸 las leyes de Bosques y de Glaciares. El veto de Cristina Fern谩ndez a esta 煤ltima provoc贸 su ruptura con el kirchnerismo, del que hab铆a sido aliado. De hecho, en 2011, public贸 El Mal. El Proyecto K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina, donde denunci贸 el v铆nculo entre pol铆ticos del gobierno y megaminer铆a.

El posteo completo

Elecciones del 14 de noviembre de 2021

Tu voto en CABA: Myriam Bregman o el horror

No es chiste, por desgracia es rigurosamente cierto. En las elecciones del pr贸ximo domingo se juegan 13 bancas de diputados y diputadas por la ciudad de Buenos Aires, que se repartir谩n de acuerdo al sistema d鈥橦ont de representaci贸n proporcional. Si los resultados concuerdan con los de las PASO se confirmar谩 la preferencia del electorado porte帽o por el discreto encanto del fascismo. Desde ya, su exponente m谩s payasesco, el ex funcionario del genocida Bussi y actual empleado de Eurnekian, Javier Milei, tiene asegurados sus eructos en la C谩mara Baja. Pero si repite o aumenta los casi 14 puntos que logr贸 en las PASO podr谩 tener sentada a su lado a la segunda de su lista, Victoria Villaruel, hija, nieta y sobrina de militares (entre los que se cuenta un genocida del campo de concentraci贸n del Vesubio), lo cual no la condenar铆a a priori, sino fuera porque trabaja perversamente para negar la 铆ndole genocida de la dictadura militar y lograr -en cambio- que las acciones de la guerrilla sean condenadas como cr铆menes de lesa humanidad.

Otra posibilidad para ocupar la banca n煤mero 13 es igualmente encantadora: Sabrina Carlota Ajmechet, s茅ptima en la lista del corderito Mar铆a Eugenia Vidal, que agravi贸 con insultos cuarteleros la memoria de v铆ctimas de 鈥渓a noche de los l谩pices鈥. Demostraci贸n cabal de que la supuesta distancia entre la derecha te贸ricamente civilizada de Juntos por el Cambio y la extrema derecha delirante de Milei no es tan grande como dicen. Y sino preg煤ntenle a Mauricio Macri, que se reuni贸 con el Mussolini de cabotaje, dise帽ado a medida por los medios.

驴No hay otras opciones? Por fortuna, existe una opci贸n muy clara. La candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, necesita para entrar un 7 por ciento de los votos y en las PASO estuvo muy cerca. Es la contracara de Villaruel (socia activa, como Milei, de los falangistas de Vox) y de la ahijadita de la Pato, Ajmechet: fue abogada de Jorge Julio L贸pez y logr贸 encarcelar a dos genocidas nazis como el cura Christian von Wernich y el repugnante violador Miguel Etchecolatz. Adem谩s ha demostrado consecuencia en la defensa de los trabajadores, las mujeres y los recursos naturales.

A ver, si todos los amigos y visitantes que acuden a este sitio, aportan su voto podemos ayudar a frenar a las dos fachas. Y algo m谩s importante todav铆a: podemos contribuir a que la izquierda vern谩cula, con todos sus defectos y carencias (insisto), se consolide como una tercera fuerza y logre desarrollar cuadros inteligentes, como Myriam, para tratar de apuntar a un futuro pol铆tico que no sea una calesita decadente en la que se turnan peronistas enajenados en el extractivismo y los agrot贸xicos con verdaderos cavern铆colas de la derecha, como la bestia mal hablada de Espert.

S茅 que algunos amigos lectores me opondr谩n el argumento del 鈥渧oto 煤til鈥 y propondr谩n votar al Frente de Todos, 鈥減ara no hacerle el juego a la derecha鈥. Un argumento falaz tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto porque es muy dif铆cil que la lista encabezada por Leandro Santoro alcance un score sustancialmente mejor que el logrado en las PASO. En el largo plazo porque es necesario que una fuerza de izquierda, a煤n con todas sus limitaciones actuales, se ubique como tercero en discordia frente a las dos fuerzas dominantes. Por otra parte, Santoro tampoco es Lenin. Si analizamos como vot贸 a favor las iniciativas del alcalde Larreta en la Legislatura, comprobaremos -una vez m谩s- que el favor a la derecha se lo suelen hacer los que dicen combatirla. O 驴qui茅n le est谩 pagando al FMI, ajustando la econom铆a y recortando jubilaciones?

Esta es una coyuntura cr铆tica y hay que actuar en consecuencia. Hay algo mucho m谩s inquietante que un avance de la extrema derecha en nuestro pa铆s: hay un plan dise帽ado en Europa y en Estados Unidos para recrear la atm贸sfera de la 鈥済uerra fr铆a鈥, 鈥渃ombatiendo al comunismo鈥 y un escenario central de la lucha ser谩, una vez m谩s, Am茅rica Latina.

As铆 que ojo al piojo el pr贸ximo domingo.