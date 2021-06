–

De parte de Periódico El Roble June 24, 2021 80 puntos de vista

Editorial de El Roble N° 151-junio/julio

Todas las variables nos muestran que la crisis es un hecho. Quizás el único número que mejora es el de vacunación, luego de que muchos de los países del primer mundo garantizaron la producción, stock y vacunación de sus poblaciones.

La devaluación sigue en curso, con un dólar que ya trepa a 100 pesos. La inflación, en lo que va del año, ya acumula 22 %. El techo paritario del gobierno fue de 29 y si bien algunos gremios lograron un aumento mayor (como camioneros o aceiteros) el promedio ronda el 30%. Más allá del porcentaje, es central recordar que el salario mínimo es de 22 mil pesos, como las jubilaciones y pensiones más bajas.

El trabajo no registrado, la precariedad en las condiciones de contratación y la pérdida de salario son problemas que nuestra clase viene acumulando desde hace años y en 2020 se sumó la destrucción de empleo. El gobierno utiliza la pandemia para aplicar un ajuste brutal multiplicando las penurias de años. Esto trae, como ya sabemos, aumento en la pobreza y la indigencia pero también en las condiciones de salud, educación y una serie de problemáticas sociales que se acumulan. Las mujeres, son las más afectadas ya que en promedio ganan menos y no buscan más empleo (aunque sea una changa) ya que se ocupan más de las tareas domésticas y de cuidado. Pero también las travestis y las/os trans, las personas racializadas, quienes tienen alguna discapacidad, las comunidades indígenas y los/as jubiladas son quienes viven con mayor intensidad los despojos que el sistema les imprime. Porque el capitalismo genera privilegios para unos pocos, varones cis blancos heterosexuales de las capas altas, y opresiones para el resto.

¿Qué pasa por abajo?

Frente a un panorama tan oscuro nos preguntamos cuáles son las respuestas que dan la clase trabajadora y todos los sectores afectados por las crisis sucesivas.

Pareciera que el gobierno no tiene mayores problemas en seguir aplicando el ajuste ya que no hay una oposición unificada frente a la situación que estamos viviendo. Continuamos con una dinámica fragmentada por sectores, por gremios y hasta por lugar de trabajo. Los grupos piqueteros no alineados al gobierno se movilizan en reclamo de trabajo. Choferes de colectivos, por fuera de la conducción de la UTA salen a cortar calles para lograr que los incorporen como personal esencial y así poder recibir la vacuna. Paros docentes que tratan de evitar la vuelta a la presencialidad escolar pero que no logran frenarla.

Podríamos enumerar muchos ejemplos pero no dejan de ser casos aislados que no logran unidad ni propuestas en común.

Las muertes por covid no cesan. En cada lugar de trabajo, en cada familia, en cada barrio.

Y entonces, ¿por qué no estalla todo?

Lo único que interesa a los empresarios y a los gobiernos es continuar con la producción porque así aseguran sus ganancias. Queda claro que la sangre y la vida siempre es el precio que pagamos para garantizar esas ganancias.

Creemos que la tarea sigue siendo construir organizaciones sindicales, políticas, sociales, feministas, ecologistas, que enfrenten cada injusticia y que logren unificar la lucha contra este sistema de opresión y explotación. Creemos que la tarea sigue siendo conversar con cada compañere en nuestros lugares de trabajo, en cada barrio e incluso en nuestras familias sobre la lógica del capitalismo, estudiar cuáles son las causas de muchas de las desigualdades que padecemos, discutir qué alternativas podemos construir porque la solución no va a venir desde arriba ni con recetas mágicas.

En un momento tan crítico como el que nos toca atravesar queda claro que el capitalismo no salva vidas, ni mejora las existentes. Solo acentúa las desigualdades.

Equipo de El Roble