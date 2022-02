–

El próximo Nobel de

la Paz será para Putin

¿Y por qué Rusia no iba

a tener derecho a montar también sus guerras preventivas, en defensa

propia, al más genuino estilo americano tal y como el llamado “orden

internacional” consiente y aplaude a Estados Unidos y a sus socios

europeos? ¿Por qué Rusia no iba a poder mandar a sus soldados en

misiones humanitarias como lo hace la OTAN? ¿Por qué no iba Rusia a

poder titular su operación militar como “Libertad duradera” aunque ya la usara EEUU en Afganistán, o tal vez “Odisea del

amanecer” como llamó EEUU y sus socios europeos a la guerra

preventiva que desapareció a Libia del mapa?

¿Es que Rusia no tiene

derecho a matar en nombre de la vida y hacer la guerra en nombre de

la paz?

¿Por qué Rusia no iba a

poder realizar “bombardeos de rutina” como acostumbraba EEUU en

Iraq cada vez que su presidente era sorprendido en «relaciones

impropias» con una becaria y se sentía obligado a aumentar su

popularidad en base al recurso más efectivo: los bombardeos de

rutina sobre el enemigo?

Además… ¿Y si hubiera

armas de destrucción masiva en Ucrania? ¿Le importa a alguien que

desde hace años Yemen se desangre atacada por Arabia Saudita, otros

países árabes y el apoyo de EEUU, Francia y Reino Unido? ¿Las

sirenas que anuncian las bombas en Ucrania son diferentes a las que

suenan en Gaza? ¿Es que se ignoraba que los daños colaterales

tienen muñones también en Siria?

Por otra parte, ni las

guerras ni los ejércitos son ya lo que eran. Y lo subrayó en su día

la señora Chacón, joven ministra de Defensa española y socialista

que, además de odiar los eufemismos, se declaraba pacifista y

aseguraba que “actualmente los ejércitos también lo son”.

Habrá que confiar en que

la respuesta de Putin a la provocación de la OTAN, al igual que los

gobiernos europeos y Naciones Unidas le sugieren a Israel cada vez

que bombardea Palestina, sea “proporcionada”. Y que no lo dude,

si se lo dieron a Obama por “torcer el brazo a quienes no acatan su

voluntad”, el próximo Nobel de la Paz será para Putin.

(Preso politikoak aske)

Koldo Campos Sagaseta,

Columna Cronopiando para La

Pluma, 20 de febrero de 2022

