No obstante, hay anarquistas que sí se presentan

Siguiendo con el tema de “¿Para qué se presentan si saben que perderán?” (1) me comenta un colega que mucho peor sería que no hubiese una representación de la izquierda en el Parlamento, ya que si no, entonces sí que se pondrían feas las cosas. Y lo segundo que manifiesta, es que nosotros los anarquistas, sí que no hacemos nada al nos presentarnos a elecciones, para tener la responsabilidad de gobernar.

Respecto a lo primero es muy simple: no podemos saber qué pasaría con un boicot total al Parlamento, ya que nunca se ha producido porque quienes aspiran a la conquista del Poder, no pueden dejar de intentarlo. Son adictos a mandar, tal vez por carencias psicológicas, afectivas y sexuales. Así que es imposible saber cuánto de peor o de mejor “se pondrían las cosas”. Lo que sí está muy claro es lo siguiente: primero que las cosas están muy feas a pesar de parlamentos progresistas: pobreza, crisis financiera, política, económica, sanitaria, social, ecológica, climática, energética…; y segundo, que aunque nos hayan dado palos a mansalva estos dos siglos, los anarquistas deseamos ahora y siempre, que la gente en general, decida sobre los temas que les atañen. Esto es algo que todos los políticos predican, pero que ninguno lleva a cabo. Nosotros valoramos no que el Gobierno esté en manos de una oligarquía, ya que todo Gobierno es oligárquico. Propugnamos que la gente lleve a cabo el cambio y decida. Esa es nuestra musa, esa es nuestra inspiración.

Por eso participamos decididamente a través de los movimientos sociales, ¡claro que sí!: el movimiento obrero, el feminista, el de derechos civiles o el pacifista, por ejemplo, se han nutrido de la presencia libertaria. Y no solo eso, si no que esos movimientos masivos, en buena parte de ocasiones han tomado como modelo práctico el libertario: decisiones de la base, y ausencia de jerarquías en la medida de lo que ha sido posible, antes del asalto de trepas y grupos políticos organizados.

A ver, por ejemplo: el aborto. Mucho antes de que fuese legalizado, las mujeres lo habían legalizado y normalizado por la vía de los hechos. En España se contabilizaban cientos de miles, millones de abortos clandestinos en condiciones precarias para las pobres que no podían pagarse un viaje a una clínica extranjera. Las mujeres dejaron sus cuerpos, su dolor y su sangre en el camino. Detenciones, procesos, condenas, estigmas, sufrimientos psicológicos… Una lucha tremenda, formidable… Que incendió al movimiento feminista, y que la lió parda en numerosas protestas.

El resultado fue que el Estado acabó legislando el derecho al aborto en toda Europa occidental: Italia, Francia, Reino Unido… y finalmente España. Hasta la derecha cristiana del PP es incapaz de tocar esa cuestión, porque sabe la que se le viene encima si lo plantea.

Yendo más allá, en el entorno del aborto libre y gratuito, las feministas están aportando montones de ideas en torno a la cuestión sexual: ponen al descubierto la función del patriarcado en el hecho de que existan miles de embarazos no deseados y denuncian la procreación coactiva basada en la cultura patriarcal, por ejemplo. O exaltan la sexualidad libre con desvinculación del placer del deseo genésico. Toda esa visión del sexo va avanzando, y beneficia a todo el mundo. Hasta a los reaccionarios, por supuesto.

¿Pueden los parlamentos arrogarse el cambio legislativo? ¿O ha sido más bien debido a una acción acéfala, en la que mil factores y fuerzas forzaron a los parlamentos a legislar a pesar de la oposición mostrada por esa banda de carcamales?

Tú verás.

Nosotros y nosotras, anarquistas, no pretendemos afirmar que las conquistas obreras, feministas, sociales o de cualquier tipo, se deben a nuestra acción. Lo que afirmamos es que gracias a la acción de sindicatos de mujeres, de trabajadores, de afectados, es como se consiguen los avances sociales. Y que siendo nuestra divisa la acción popular y la decisión desde la base, la idea libertaria triunfa y avanza, y estamos en el lío, ahí va.

Mientras que los parlamentos y gobiernos progresistas frenan la protesta y van a nuestro rebufo, los y las anarquistas, estamos en esa pelea. Y por eso, sin jactancia, podemos afirmar que si algo puede mejorar nuestras vidas y acabar con estas pendejadas y locuras que nos oprimen, que si algo va a dar la nota en este siglo, que si algo va a vencer, es el anarquismo. La acción a pesar de la coacción. El orden sin mando ni obediencia. El tener ganas, entusiasmo, coraje, para enfrentarse a las normas, propaganda, represiones y leyes de los Gobiernos es lo que traerá la libertad y el bienestar para todos. Porque donde hay un Gobierno, que lo sepas, el pueblo será gobernado. Y por eso, nosotros y nosotras…, no nos presentamos.

