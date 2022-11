–

De parte de Amor Y Rabia November 17, 2022 195 puntos de vista

-Porque el virus en mi grupo de edad no mata una mierda

-Porque las vacunas contra coronavirus en general no funcionan, basta leer la literatura cientifica al respecto

-Porque las vacunas (tradicionales) para coronavirus te pueden provocar ADE

-Porque la vacuna que mas rapido se ha lanzado al mercado, ha tardado una decada entre desarrollo y pruebas.

-Porque la tecnologia ARNm es una gran desconocida, habria que esperar 2 o 3 decadas de ensayos y pruebas como poco

-Porque politicos y masa borrega suprimian cualquier opinion en contra de la narrativa oficial

-Porque desde las primeras dosis administradas en mi entorno empece a ver cosas raras( ictus sobre todo)

Podria seguir, pero vamos, sencillamente porque inyectarse eso iba en contra del sentido comun mas basico.

Totalmente de acuerdo con todo.

Alucinaba con el hecho de que tan poca masa borrega mostrara sensatez. Me indignaba. Ahora ya me he acostumbrado y no espero nada de nadie.

Porque estuve en un hospital en lo más crudo de la pandemia y no me contagie. Eso me hizo relativizar el tema muchísimo.

Más tarde la vacunación me pareció innecesaria, y finalmente tras conocerse los detalles, peligrosa.

Los días antes de 8 de marzo, todos los medios de propaganda lanzando consignas para salir a manifestarse. Justo el lunes después del 8M sale el Gobierno a decir que hay una pandemia en ciernes y hay que quedarse en casa por cojones.

Después te iban vendiendo las medidas que iban a tomar contra el virus que un día se transmitía por el aire, otros por contacto, otros que te jodía los pulmones y al siguente la sangre… tantas cosas que al final pensé que no tenían ni puta idea de qué hacer.

Luego los aplausos a las 20h00 a los sanitarios que hacían tik toks mientras te vendían que los hospitales, las UCIs y todo estaba colapsado y ellos sufriendo mucho pero mientras decían eso nos entretenían con sus cada vez más preparadas coreografías. A más aplausos, mejores bailes.

Seguimos con la creación en seis meses de las “vacunas”. Nada seguro puede crearse en seis meses. Sin estudios de contraindicaciones, mucho menos de efectos secundarios, e inmediatamente todos los gobiernos a lanzar una campaña mediática brutal como nunca vi para coaccionar a todos a ponérsela. Tocaban todos los palos: no podrás ver a la familia, morirás si no te la pones, serás un insolidario si no lo haces…

Llega el pasaporte covid que se convierte en la marca más visible de que la gente es borrega, que le gusta ser tratado como ganado por el amo mientras le diga que es una buena oveja.

Llegados a este punto estaba convencido de que por la forma en que fue sucediendo todo no tenía nada de científico ni de seguro. Así que no me iba a poner algo de lo que no me fiaba.

Y ademas, ¿desde cuando los Gobiernos miran por un bienestar auténtico de los ciudadanos? Desde que empezó todo, la condescendencia y el paternalismo con las que se nos trató me pareció de lo más falso que había visto nunca.

Cuando me tomé la primera caña tras el confinamiento y al ver cómo poco a poco se llenaban las terrazas supe que sólo había dos posibilidades:

* todos nos habíamos vuelto locos poniendo en juego nuestras vidas por unas cañas, y un gobierno con sus ejpertos haciendo malabares para explicar este sinsentido

* todos fuimos unos idiotas engañados por un gobierno y sus ejpertos, obedecimos como borregos, gracias sobre todo a que el fenómeno de la idiotez fue global y universal

Todo esto trabajando cara al público, haciendo la compra en supermercados abarrotados, y sin cadáveres por las calles ni fosas comunes.

Todo esto lo enlazas con hechos probados que el sistema niega y oculta como el 11S,11M, armas de destrucción masiva, primavera árabe, gladio, colapso del modelo financiero basado en el dólar, intento de colarnos las mismas medidas con el SARS y la gripe porcina, y muchas otras conspiraciones (llámale agenda globalista).

Debo reconocer que los primeros 3 meses me tragué el cuento de la plandemia, sobre todo porque no me cuadraba en absoluto que se diera en países tan antagónicos como China, Irán, y después occidente. Ahí fue dónde me falló el radar…

En este circo nada tenía ni pies ni cabeza, NADA. Acabaría antes nombrando los argumentos a favor de ponerme la vacuna (en caso de haberlos encontrado). Todavía sigo alucinando con el delirio colectivo que llevó a la gente en masa a hacer cola para pincharse.

Dinnn. Lo mismo.

Lo que aún sigo preguntándome es qué pretenden exactamente con toda esta mierda. Supongo que los objetivos son varios: Saber hasta qué punto es la gente manipulable, tipo experimento de Ash, meter un poco de mierda para que palme un poco de gente (aunque la vacuna mata, tampoco lo veo muy fino), reducción de esperanza de vida, ritual de las élites… Seguro que se nos escapan cosas. Pero todo es un teatro sin duda.

Porque pienso, luego existo.

A mi como digo me bastó estar un día observando que hacían los políticos para sacar las conclusiones.

Cuando los vi a todos por las televisiones dando discursitos grandilocuentes rodeados de parafernalia militar para dar más aire de solemnidad y de seriedad, en vez de estar en un búnker aislados (como uno se esperaría que harían todos los altos cargos del pais ya que es el protocolo a seguir en caso de crisis para intentar impedir que la autoridad no quede descabezada) me di cuenta que en realidad no pasaba nada y que todo era un montaje, así que seguí con mi vida totalmente normal todo lo que obviamente pude seguirla por la psicosis general que existía y por el montón de policía y militares que había en la calle para molestarte e incordiarte.

En una crisis siempre hay que observar cual es la reacción de los políticos, si la cosa es seria y no un paripé no se van a surfear a las playas ni a celebrar aniversarios de periódicos ni se quedan leyéndoles cuentos a los críos como hizo el Bush en el 11S, los mismos escoltas los agarran en volandas quieran o no quieran y se los llevan corriendo al sitio asignado y que no conoce practicamente ni Dios.

Si no ves que ocurre eso puedes estar bien tranquilo que no es el fin del mundo ni de lejos.

Como nunca ha existido una vacuna eficaz contra los coronavirus, la supuesta vacuna tenía que ser otra cosa y yo no me meto al cuerpo cosas raras.

En mi entorno, y no soy una persona muy social, ya van 3 turbocánceres, una con taquicardias de espanto y dos con trombos, todas estas personas son, una de ellas era, menores de 50 años.

Porque era muy cantoso toda la orquestación mediática para subnormales.

Y porque las vacunas tardan años en desarrollarse.

Y porque no hubiera llegao a donde estoy haciendo caso a la tele.

El día 15 de marzo que es cuando me di cuenta por la actitud de los políticos que todo esto probablemente solo era un paripé decidí que no iba a participar en absolutamente nada de esta farsa y que por mi bien, mi salud y el de toda la familia debía de hacer todo lo contrario de lo que me recomendaran hacer los políticos y sus comités de ejpertos.

Y si la cagaba pues a tomar por culo que de algo hay que morir y la vida son decisiones unas veces malas y otras veces menos malas.

Y en eso estamos.

Cuando empezaron a hablar de vacunas de ARN pensaba que era una exageracion magufa del foro. Cuando vi que se hizo realidad estaba flipando. A quien se le iba a ocurrir meter una terapia genica experimental a todo el mundo a la vez? No me hizo falta mas, en ese momento ya se sabia que el virus en caso de existir no era un peligro en mi rango de edad, asi que nunca me plantee ponerme la vacuna porque se veia de lejos que los riesgos desconocidos superaban ampliamente los potenciales beneficios. A los pocos meses cuando tambien se vio claro que ni siquiera habia beneficios y los riesgos se estaban dando a conocer ya habia que ser un poco idiota para vacunarse.

Sigo esperando que un médico me la recete

Prefiero arriesgarme a un virus mortal antes de creer una sola palabra del estado.

Esto a sido una operación de propaganda a gran escala desde el principio, con miedo, coacción, imposición, desvio de culpa a los no vacunados y censura y ocultación de cualquier voz disidente razonable o informada, pero permisividad e incluso promoción de los magufos para poder ridiculizar el negacionismo.

De mis amigos, los que no se vacunaron no lo han pasado ninguno, el que se pincho 1 vez estubo fatal, y el médico tuvo los cojones de decirle que si no se hubiera pinchado habría sido peor.

En mi casa durante unas fiestas que fui, todos pillaron el cóvid, todos con los 3 pinchazos, yo con sangre pura NO lo pillé.

Porque el engaño era demasiado burdo como para no verlo.

Porque no era creíble NADA. Habían detenido la economía mundial porque los chinos caían muertos por las calles y mientras tanto las pateras entrando a tope con un virus peligrosisimo, claro que sí.

Por los medios jamás salía ningún médico opinando nada que se desviase un milimetro de la versión oficial pero Belen Esteban nos contaba cositas.

Teniendo en cuenta que se tarda años en desarrollar una vacuna, aquí la sacaron en cosa de meses…

Después la OBSESIÓN por vacunar a los niños…

Uno veía 5 minutos la televisión, cosa que no hacía desde 1994, y comprendía enseguida que todo era una puta MENTIRA.

No tuve, ni tengo, el menor miedo al Covid. A quienes si les tengo pánico absoluto es a los hijoputas que han diseñado esto.

Por lo mismo que no creo en ningún dios: sobre el que afirma algo recae la carga de la prueba.

Por orden:

– Ya escenificaron una “pandemia” de Gripe A en 2009 para vender inyectables. Lo recordé y pensé, FIJO que esto va a ser lo mismo. Existía la posibilidad de otro circo.

– Misa de la Santa Iglesia Covidiana 24/7 en todos los medios. Terror y psicosis mediática. Todo esto me recordaba a la Gripe A, el Zika, virus del nilo, SARS…

– Hospitales colapsados sólo por la tele. Gente por Telegram compartiendo salas de hospitales vacías después de “la primera ola”.

– ¿Y la Gripe? ¿Dónde está?

– Fallecidos y hospitalizados “con” y “por” Covid metidos en el mismo saco. Cifras hinchadas.

– Baja tasa de mortalidad por/con covid en mi rango de edad.

– Los medios vendiendo los inyectables como única panacea y afirmando que son “jien por jien jeguraz y efektibaz”.

– Fármaco en fase experimental, nunca probado en humanos y del que se desconocen los efectos a medio/largo plazo.

– Efectos secundarios graves de los inyectables a corto plazo. Riesgo / beneficio demasiado descompensado.

– Censura y ninguneo a cualquier que cuestione los inyectables.

РConflictos de inter̩s entre farma$ y organizaciones internacionales de salud.

РVacu̱ados cayendo como moscas por Covid.

– A más restricciones, coacción y recorte de libertades, menos ganas de insuflarme.

porque no soy imbécil

Vi un anuncio de Belén Esteban diciendo que me vacunase

Porque si en 2019 murieron 10 000 000 de shinoxs, y el biruj había matado a 5500 en tres meses, me pareció una mielda de biruj.

Los primeros días ya se hablaba que había que hacer una vacuna, se dijo que tardarían unos cuatro o cinco años en estar lista, pero luego se tardo semanas, para verano se estaban haciendo pruebas en laboratorio y cuando dijeron que había que creer en la ciencia pensé que lo siento mucho pero paso de creer en cuentos raros.

Porque no es una vacuna, experimentos no, y menos sin cobrar.

Porque no hay necesidad y los riesgos superan por goleada a los beneficios…

No me pinché porque no tengo por costumbre obedecer a hijos de la gran puta.

Porque las muertes que resultaron del abandono de personas mayores en residencias y de los protocolos criminales en hospitales, así como la de la intubación a discreción de cualquier paciente que tosiera dos veces, no se soluciona metiendo veneno experimental a toda la población mundial. Porque el desmantelamiento de la atención primaria, acelerada en esa época, tampoco se soluciona inoculando mierda al personal.

Lo que diga la tv, lo contrario, no falla.

La propaganda era demasiado chapucera e incongruente, vacunas de entrada obviando la búsqueda de un tratamiento, exageraciones de colapso hospitalario desmentido por doctores como de Benito, de hecho estaban vacíos, conocimiento de quienes son los dueños del sistema, censura total a cualquier tipo de objeción e incluso a hacer preguntas legítimas, Bill gates detrás de las vacunas, además experimentales y con pliego de descargo, prospecto filtrado con efectos secundarios, afirmaciones sobre éstas en medios de comunicación que requerirían años de investigación como que eran seguras y efectivas, observación de la manipulación social, la no prescripción médica, conveniencia para los de arriba con su agenda, haber visto en su día “utopía”, leer muchas más incongruencias en el foro, la extraña forma de actuar de la clase política, la extraña insistencia, cambios de definición de términos médicos establecidos, podía tirarme todo el día, pero no me la hubiese puesto voluntariamente ni de coña.

Inicialmente, por la tercera ley de Newton.

version corta :

porque no veo television

version larga:

pongo unos pocos datos de los miles que salieron desde el verano de 2020 en adelante :

porque se vio lo que era el coronavirus : una variante de la gripe

los propios CDC lo reconocieron : que su mortalidad era menor que la de una gripe comun

y medicos , catedratica en medicina , premio nobel en medicina , ex vicepresidente de pfizer , virologo creador de la tecnica mARN que es la que llevan estas “vacunas” , etc etc etc eettttcccc ,,………. explicaron que esto eran falsas vacunas y que iban a producir una coleccion de enfermedades y muertes

y al mismo tiempo salieron videos , fotos , …… , de los satanicos globalistas diciendo que quieren reducir la poblacion mundial mediante “vacunas” , y oh casualidad varios de ellos que no son medicos ni nada parecido , como bill gates , empezaron a financiar y promocionar estas “vacunas”

y porque estas “vacunas” las sacaron oficialmente en 6 meses , cuando una verdadera y segura vacuna tarda en salir 10 años ,

porque encima ni las propias farmaceuticas , ni gobiernos , ni medicos , se hacian responsables de las posibles enfermedades o muertes que estas “vacunas” pudieran causar : por tanto se la va a inyectar su puta madre basicamente

porque ¿desde cuando una verdadera vacuna se la tiene que poner todo el mundo porque si no no funciona? : la “inmunidad de rebaño” era para eso : para rebaño engañado , que encima la iban cambiando a medida que pasaba el tiempo : 50% , 70% , 80% , 90%, 100% : una autentica tomadura de pelo especial para borregos retrasados

porque el fraude de este coronacirco fue tan evidente que habia pruebas a diario : una de tantas es que prohibian las autopsias a todos los muertos.

y porque ya el colmo es que obligaron a inyectarsela : pasaporte covinazi , echaban del trabajo , amenazas de multas de hasta 60.000€ al que se negase a inyectarsela : verdad feijoo??!!! , vacunar por lo civil o militar : verdad revilla??!!! todo lo cual es absolutamente ilegal y va contra los derechos constitucionales y los derechos humanos : una vacuna verdadera siempre es libre y opcional

Porque hace tiempo que se que mi vida no le importa a nadie que no viva conmigo y no me fio de farmacéuticas, políticos ni televisión.

Y en burbuja encontré enlaces a fuentes más fiables que escuché y leí mientras los que balaban veían series.

De entrada porque la mal llamada “vacuna” consiste en una nueva tecnología que consiste en “hackear” la maquinaria celular de la que se desconocen los efectos a largo plazo y los de corto y medio se han revelado bastante chungos por mucho que se haya querido ocultar.

Y de salida porque se ha demostrado que protege de la enfermedad lo mismo que un caramelo de anís.

A mi la mayoría de medicación que me han mandado me da efectos secundarios fuertes así que pasando de pincharme nada con posibles efectos secundarios.

Cuando empezaron a pinchar a adolescentes sabiendo que el riesgo para personas menores de 80 años era mínimo me declaré abiertamente en contra. Luego pasé el virus unos días jodido y con fiebre pero me recuperé. Sigo pensando que fue una buena decisión.

No me fio de una tecnología en bragas y mucho menos si en los mass media hablan de lo efectivas y seguras que son, lo de Belén Esteban fue la guinda que coronó mi repulsión a ese brevaje…

si no te cuestionas las cosas y das por sentadas premisas que puden ser ilusorias, corres el riesgo de ser totalmente vulnerable a la maldad ajena y ciego ante los ataques de un monstruo dehumanizador.

Desde el principio se hablo de la vacuna como la unica solución y yo me preguntaba porque no valia un medicamento, se daba por hecho que iba a haberla cuando se sabe que todas las vacunas contra coronavirus anteriores habian fracasado, en lo que nos venden como la peor pandemia en un siglo va y les da por hacer vacunas con una tecnologia no probada antes en ningun medicamento en lugar de hacer vacunas clasicas, claro que para eso tendrian que tener cultivos celulares del virus, cosa que despues de casi tres años no tiene nadie, lo cual apenas es sospechoso.

olía a tongo trilero que apestaba.

Yo dudaba pero vi a Moreno Bonilla salir en una rueda de prensa pontificando sobre lo necesario y obligatorio que era vacunarse y se me encendió una luz de alarma. Demasiado interés político. A partir de ahí seguí investigando y vi claramente que todo este rollo iba por otro lado.

Cuando lo de los chinos que se desplomaban en la calle y se volvían negros en el hospital ya estaba seguro al 99% de que nos querían colar una estafa. A la vista está.

Pues porque no se ha probado lo suficiente, y por su funcionamiento hay motivos para pensar que puede inducir síndromes autoinmunes o inmunodeficiencia. De hecho un familiar ha desarrollado síndrome de Guillain-Barré. Además, ya había pillado el bicho de antes y tenía inmunidad.

Y eso era antes de observar los casos de repentinitis “sin explicación alguna”.

Vacunas de ARN nunca probadas en humanos, hechas deprisa y corriendo, se las va a meter su puta madre.

Vacunar embarazadas y niños para salvar octogenarios me parece un acto de cobardia tan grande que por supuesto no iba a participar.

Luego esta que unos hijos de puta que llevan 40 años saboteando el pais su interes no es ayudarnos.

Hago siempre lo contrario a lo que diga Ferreras

Una conocida de toda la vida se vacunó por la mañana y murió por la tarde. Ni le dio tiempo ni a tomarse los pastelitos que su hija había comprado para celebrarlo.

Aunque era una anciana creo que morir por una hemorragia en tu casa sin tiempo a ser asistida es motivo suficiente para darte cuenta de esa mierda.

Luego, prestigiosos médicos no vacunados, pocas imágenes de políticos emponzoñandose nos hizo pensar.

Yo también conocí un par de casos en mi entorno cercano que no invitaban nada a ponérsela. Una conocida, por ejemplo, tuvo parálisis lateral en la cara durante unos días (bastantes) a raíz de la vacuna. Suficiente para no fiarse ni un pelo. Vamos, que todo apuntaba a que ponersela para una enfermedad que ya se veía que no era el fin del mundo, no era racional. Luego además pronto empezaron a salir estudios sobre la poca duración de los anticuerpos, la incapacidad para detener la transmisión, la reinfección en vacunados, etc., que solo hicieron que ir apoyando cada vez más la decisión inicial.

Porque jamás hago nada que me mande un político.

Porque no me salió de la polla.

Porque si no estoy enfermo no necesito medicarme.

Más peligroso el ” remedio” que la ” enfermedad “.

Porque trabajo en un hospital y al declararse la pandemia tuve un follón de trabajo preparando móviles, correos y vpns para el personal que se tenía que dar de baja por haber dado positivo… y ya me pareció raro que la gente de laboratorio era como el guadiana: daban positivo, 15 días a casa, de vuelta al tajo, positivo otra vez, de vuelta a casa, repetir…

Y pensé ¿cómo coño es posible que 50 técnicos de laboratorio pillen y suelten bicho repetidamente con o sin síntomas y que NINGUNO haya necesitado hospitalización? O los tests fallan o esto no es tan grave… o ambas cosas

Esto fue antes de conocer el tamaño de la escabechina en residencias y los experimentos con gaseosa de los tratamientos

Cuando llegó la vacuna ya estaba con la mosca detrás de la oreja y PREGUNTÉ SI INTERRUMPÍA LA TRANSMISIÓN

¿Por qué?

Porque me la ofrecieron en ENERO de 2021 por trabajar en un hospital. ANTES que a mis padres o mis suegros. Si me pinchaba, no era por mí, era por NO CONTAGIAR a los abuelos de mi familia. Pero la respuestas que obtuve fueron jijijeos y preguntas de “¿ejque ere negacionistah?”

Ahí lo vi claro

Y además ¿Qué coño de estrategia de vacunación es pinchar a gente de 20-30 que seguramente ya hayan sido expuestos al mortífero virus, en lugar de vacunar a los grupos de evidente riesgo?

En un sistema de dosis LIMITADAS ¿por qué no se priorizaba en condiciones? ¿por qué no se hacían análisis para ver quién había pasado ya el bicho y, por tanto, no necesitaba pincharse? ¿Por qué el propio ministerio DESACONSEJABA hacerse análisis previos o posteriores a la inoculación?

Que esa fue otra BANDERA ROJA: ver que la estrategia de vacunación no tenía NADA que ver con haber pasado la enfermedad. ¿Qué clase de vacuna se pone 30 DÍAS DESPUÉS DE HABER PASADO LA ENFERMEDAD?

BONUS TRACK: Les dejo enlace a la descacharrante sección VOCES EJPERTAS del menesterio. Sección que sólo estuvo en uso durante la etapa de loboto… vacunación inicial. Sí, con estas cosas convencieron al populacho: Inmunidad de grupo!!! Interrumpe la transmisión!!! NO hay pruebas de ADE!!! lo de menstruar está sobrevalorado!!!

La vida tras la vacunación contra el COVID-19 | Vacunación COVID-19 Gobierno de España (vacunacovid.gob.es)

porque la tele decía “Vacúnate IDIOTA”

y un poco tonto soy pero no idiota… ergo pensé que era un producto dirigido a otro sector de la población (los/as/es idiotas)

Por lo mismo que no me pincho heroína: no meto en mi cuerpo sustancias peligrosas por mucho que los subnormales me digan que el viaje mola mucho.

Yo no me he vacunado por varias razones:

-Por lo mismo que no me pongo la de la gripe

-Porque me di cuenta de que la cosa iba de colar vacunas

-Por el coste/beneficio

-Por la absurda insistencia de las marionetas del poder

-Porque a la gente de mi alrededor le sentaba la vacuna peor que pasar una gripe.

Hubo varias cosas que me hicieron dudar seriamente de ponermela:

1. Sentir que casi todo era un show absurdo

2. No fiarme un pelo de las farmacéuticas

3. El video con Fauci y otros hablando de que hacía falta crear algo para reducir los años de testeo para poner en el mercado estos novedosos medicamentos (yo no digo que el ARN mensajero no pueda ser muy útil, pero que no me tomen por cobaya vendiéndome la moto para luego forrarse, diciendo que no hay riesgos y ningún médico firmando nada cuando es evidente que probando un medicamento tan revolucionario a gran escala puede haber muchísimos riesgos)

4. Que salgan los hijos de puta de la tele que no paran de mentir animando a la gente a ponérsela

5. Muchas más cosas, pero sobre todo hubo una que recordé a menudo cuando más presión había (temas familiares, luego que también sufrí un problema en el pulmón en verano de 2021 y me plantee ponérmela porque me preguntó el doctor le dije que no y me decía que me la pusiese, que si tuviese covid estaría en alto riesgo, etc, más tarde pasé el covid y básicamente tres días fiebre y dolor de cabeza, pero nada a nivel pulmonar ni tos.), la cosa que recordé sobre todo es que al comienzo de la pandemia vi un video de la bbc creo en japón hablando de la pandemia y salía un científico diciendo “mira normalmente estas cosas tardan 5 años al menos en ser testadas yo no me la pondría la verdad” y me marcó mucho porque dije : estas son palabras sabias de sentido común. He buscado el video, pero no lo encuentro…

En fin que me la sudan tanto los más magufos absurdos como los putos covidiotas subnormales que se pinchan sin pensar, yo creo en el sentido común y el sentido común dice que si eres joven y estás bien, no tienes miedo y no tienes necesidad, formar parte de este experimento es un riesgo innecesario para tu salud.

Me mosqueó tanta insistencia y no acostumbro a seguir el rebaño.

Aun creyendo a rajatabla las estadísticas oficiales para alguien de mi edad/condición fisica las posibilidades de morir del cobi eran parecidas a las de morir de una gripe.

Por otra parte una cacuna experimental que se hizo sin probar ni testar….

La elección era clara, mi salud iba a ganar mas no cacuncandose que caucnandose, a nivel de riesgos

Había un interés desmedido e ilogico por que nos vacunaramos con una vacuna que no protege contra los contagios. Si eso no es para sospechar que hay algo raro…entonces nada lo es.

Porque soy antivacunas. Ya hace 5 o 6 años fui al médico por una chorrada y me quisieron meter la de la difteria, “ya que estás aquí”. Les dije que ya si eso otro día, que tengo prisa, y aún me están esperando.

Yo me leí el prospecto y hace que te salten las alarmas y ves que te avisan ellos mismos de que puede ser chunga la vacuna.

Porque como dice Siddharta de Herman Hesse, yo sólo sé pensar, esperar y ayunar.

En febrero de 2020 ya se estaba difundiendo que la PCR era una prueba inespecífica. Tendría que ser subnormal para haberme creído el resto.

Porque quien me miente una vez y me engaña, lo tiene bastante crudo para hacerlo dos veces. Y en 2020 ya les había pillado 500 millones de trolas, en sus telediarreos y sus medios mercenarios troleros.

No me creí absolutamente NADA desde el minuto uno. Ni pandemia, ni virus y mucho menos vacunas.

Porque he estudiado y aplico el pensamiento crítico. Además, sé ver cuando me quieren vender algo.

Cuando me pones a famosillos y otros gilipollas anunciando algo, que resulta que es “gratis”, y que corra que se acaban, es cuando me fio menos.

Si nos hubieran dado toda la información desde el principio tampoco me la habría puesto, pero al menos ellos no habrían quedado tan mal.

Esta vez no ha colado, pero la siguiente va a colar aún menos.

Gatillazo, “otra canción para la policía”

Ahi dicen muchos porques

Yo pertenezco al grupo de control

Porque:

En mi pueblo sin pretensión

Tengo mala reputación

Que me moví

O que me quedé

Me consideran yo no sé qué

Y sin embargo no estorbo a nadie

Siguiendo sola en mi propia calle

Pero la gente no entiende que

Una tenga su propia Fe

Todos todos me miran mal

Salvo los ciegos….es natural!

No me la puse porque la estafa estaba muy mal montada, era una chapuza vergonzante. Reconozco, con humildad, que si el diseño hubiera sido más limpio probablemente habría tragado, por inercia y confianza en los médicos.

De hecho, ahora les va a costar mucho más colar nada por la puerta de atrás a los que despertamos del todo con la plandemia (yo ya llevaba fruncido el ceño desde la livg y el cachondeo migratorio, pero ahora ya llevo la mano en la culata del revólver). A partir de lo que hemos visto con el circovid estamos ya permanentemente a la defensiva y el relato torticero de lo de Ukrania, que la mayoría no tragamos, es un buen ejemplo.

No soy un psicópata, valoro mi vida, no me va el participar en un sorteo en que puede peligrar mi vida sin beneficio alguno.

POR LA misma razón que no compré la Play5 en su lanzamiento… Hay que esperar que los pardillos lo prueben primero. Enhorabuena al primero que se vacuno (creo que fuero ncorriendo no?). ENhorabuena a todos los que han palmado infartados a los 35

No me fío de los políticos.

Desde el día uno que decían que las mascarillas no se debían usar por que era más fácil contagiarse (para un virus respiratorio) ya me olió fatal.

El que la ‘ciencia’ solo sea lo que digan algunos sin que haya opción a réplica ni discusión es otra alarma.

Tengo mil defectos, pero uno de ellos no es ir buscando imponerle mi criterio a los demás.

Y estos tres años he vivido cosas que me han decepcionado tremendamente con la gente de mi entorno. Es normal lo que me dices.

Si te he entendido bien, estoy deacuerdo en que no es necesario ir a convencer a nadie de nada. Como mucho, tomar medidas para que a uno le dejen tranquilo. Insisto en que desde hace unos años, especialmente estos tres últimos, percibo una sed asquerosa en los demás de imponerte sus criterios con malas formas y mucha soberbPorque en cuanto terminaron los encierros, en junio de 2020 me obligaron a ir al hospital Clinico San Carlos hacia las 2am por un tema no relacionado con el covid, y la sala de espera de urgencias estaba literalmente vacia.

Estaba yo solo. Hasta me saque una foto porque en la tele estaban venga dar la matraca con el colapso hospitalario, recordad que esto era cuando los inutiles de los ambulatorios cerraron las urgencias y lo derivaban todo al hospital/es general/es, asi que todo dios tenia ir alli.

Tuve que irme desde Nuevos Ministerios hasta alli para que me atendieran sin poder casi andar, ademas de esperar casi 1 hora a un puñetero taxi en el portal habiendolo solicitado por telefono (en pleno Madrid!), lo de aquellos dias con los puñeteros servicios publicos en serio fue de coña.

Pero no fue solo eso, cuando me atendieron me dejaron en la misma sala que un “sospechoso” de covid, sin ser yo ni positivo ni sospechoso ni nada, y vi entrar al celador o enfermero, a saber que era, con la mascarilla bajada.

Pero lo que mas me molesto fue el trato recibido, parecia que como no era covid ni ninguna cosa respiratoria… No les emocionaba tratarme.

En fin, que cuando empezaron con lo de las vacunas y demas chorradas yo ya tenia claro que a mi no me iban a ver mas que a la fuerza, y asi ha sido, no me he ni me voy a vacunar, jamas.

Y si no me di cuenta antes fue porque me comi todo el secuestro al que nos sometieron los PUTOS SOCIATAS con mi ex, con la que habia roto un par de dias antes del confinamiento ilegal que se sacaron del ojete y seguir viviendo con tu ex durante esos dias no fue precisamente agradable.

-ia. Ya no peleo. Tomo nota y desaparezco.

Después de ver tantas incongruencias que da pereza enumerarlas y sobre todo la imposición de un único relato y la increíble censura de todo pensamiento alternativo como nunca antes había visto, me hizo darme cuenta que aquello no cuadraba.

Decidí utilizar el sentido común, que es lo único que una persona necesita para actuar de la mejor manera, y pesar de que todos contamos con esta habilidad, la mayoría no utiliza el sentido común y se comporta en forma impulsiva y precipitada, dejándose llevar por lo que dicen los medios de comunicación o la gente y sin pensar antes de actuar.

Es común que la gente haga cosas que no le conviene y de las que luego se arrepiente, porque no se puede controlar; sin darse cuenta que esa actitud está contradiciendo sus propios intereses.

Creo que he tomado una buena decisión, el tiempo lo dirá.

Porque el estado no es mi amigo.

Y las farmacéuticas tampoco.

No me pongo nada experimental, y coaccionado mucho menos. Eso sumado a que se murieron personas de mi entorno al poco de vacunarse y que las vacunas no evitaban pillarse en bicho.

Las constantes contradicciones de los medios me convencieron aún más de no hacerlo. No perdí mi trabajo, ni me pasó nada de lo que amenazaban los mass mierdas ni los políticos por no someterme al experimento.

Sigo el mundo de las conspiraciones desde 2010. Ya sabía que pretendían algo con pandemias y marcas de la bestia inyectadas. Y todavía no ha llegado lo gordo esto solo es un ensayo. He de reconocer que me tragué la pandemia dos meses aprox pensando que ya habían soltado algo para exterminarnos y esclavizarnos pero al ver que la gente solo se moría donde nadie podía verlo me di cuenta del timo y me fijé en “la solución”.

Luego ya el sentido común de que cualquier cosa recomendada por los mass mierda y la clase política sea lo que sea hay que evitarla. Y que me jode que me amenacen y me presionen, rechazaré lo que sea automáticamente.

Toda mi familia sanguínea está vacunada hermanos, padre, madre…todos, solo mis dos hijas y yo no lo estamos. También todas las amistades que tenía, trabajo….Ahora tengo relación de amistad con no vacus que nos conocimos en las manifestaciones contra el pase de mierda.

Es que fue un calco de la de 2010 (Crisis económica+plandemia) por la razón que fuese, decidieron esperar una década.

Porque el miedo no ha germinado en mi. No hay virus no hay miedo.

Porque el catecismo televisivo es violento y primario.

Ahora ya está asomando la patita el despropósito de la vacuna.

La evidencia indica que no hay ningún patógeno nuevo y mortal ahí afuera y aunque lo hubiera no creo que me hubiera metido una cosa que se ha desarrollado en 3 meses.

Porque no confío en el Estado, los medios de comunicación o las empresas farmacéuticas

Y tuve covid dos veces

Porque prefiero morir de un virus (inevitable) a morir de una vacuna (evitable).

Confío más en mi sistema inmunitario y que una “vacuna” sacada con una tecnología novedosa…

No hubo tiempo para ver posibles efectos a largo y medio plazo.

No me gustan que me obliguen a hace algo que es por mi bien. Y que si no lo hago, me castigan.

Mienten más que hablan, no me creo nada de nadie.

La patética campaña de desprestigio a los que no se quisieron vacunar.

Porque llevo muchos años leyendo e informándome en este foro, aunque no escriba.

Me informé, contrasté esa información, busqué en otras fuentes, acepte consejos y rechacé otros.

Lo valoré con mi familia (Mujer e hija) y decidimos desde el principio no pincharnos.

Hoy sabemos que acertamos y no nos arrepentimos de la decisión que tomamos.

Por esas razones y porque hace mucho tiempo que acostumbro a hacer lo contrario de lo que proponen políticos, medios de información y Belenes Estébanes varias.

Porque no me han llamado, y es de mala educación ir a donde no te llaman.

Ni puta idea si la vacuna es nociva.

Ni puta idea de la gravedad del covid.

Lo que tengo claro es que mienten, todo el tiempo,

con los “expertos”, con las cifras, con lo que ocurre en otro paises, etc, etc,

eso ya me hace desconfiar y ni de coña sigo las indicaciones oficiales.

Probabilidades de cascar por COVID según los datos oficiales: ínfimas.

Probabilidad de cascar o de quedar jodido para toda la vida por un medicamento desarrolado con una tecnología nueva en fase experimental: desconocidas. A eso añádanse sospechas de:

РDesarrollo en tiempo r̩cord y no acorde con lo que exige la normativa para el desarrollo de medicamentos.

РFarmac̩uticas forzando a firmar contratos que las eximen de riesgos.

РRegulador capturado por las farmac̩uticas.

– Inducción por parte del Gobierno a un estado de histeria colectiva.

La única forma de ganar a un juego así es no jugar. Elijo dejar que pase el tiempo y si cae COVID, pues cayó COVID. (Cayó el COVID al final, y la verdad es que lo paso peor con cualquier catarro random).

Si me hubiese vacunado, lo estaría lamentando toda la vida.

Para evadir las restricciones novac inconstitucionales usé toda clase de triquiñuelas. Fundamentalmente pasaporte COVID de otra persona y pasaporte falso porque en Asturias los bares no estaban autorizados a pedir DNI.

Si un policía me lo hubiera pedido, le habría dicho que no tengo pasaporte y negaría habérselo enseñado a nadie. El resultado hubiese sido una mera multa administrativa que habría acabado anulada.

Por tema mascarillas estuve a punto de hostiar a una vieja que no paraba de increparme. Como queda feo hostiar a viejas por mucho que te toquen los cojones, me puse a gritarle diciendo que si no me dejaba le iba a reventar las tripas a navajazos mientras le llamaba de todo a pleno pulmón en plena calle. Al verme tan alterado (lo estaba), optó por desaparecer. Si hubiese sido un hombre, probablemente uno de los dos habría acabado muerto.

Yo no quiero decir nada, pero discutir de forma violenta con imbéciles es muy malo para la salud capilar. Ahí te lo dejo…

El machaque en la tele 24/7, de lo que diga la tele yo lo contrario, me ha ido cojonudo:

Рhipotecate a 50 a̱os , nooooo

-el cambio climatico, noooo

-no comas carne, noooo

-los de la manada son culpables, nooooo

-vacunate con este medicamento experimental que recomienda belen esteban la cual no sabe ni leer de un papel como un adulto, nooooooooooooooooooooooo

Te obligan corruptos ladrones secuestradores que trabajan para intereses extranjeros y encima se chotean en tu cara

Porque quienes me presionaban para medicarme con experimento génico eran políticos ladrones y mentirosos, inútiles de la tele, y personajes con cargos privados afectados de conflictos de intereses.

Como esto me pareció poco, finalmente ir al médico a pedir consejo y recibir por respuesta alegaciones a “solidaridad” y “para poder viajar” terminó de convencerme.

porque pasé el covid yo solito sin darme cuenta y porque quería servir a la ciencia para hacer de grupo de control.

Y también por solidaridad con foreros burbujistas que se nagaban a ser tragacionistas.

Cedí las mías al tercer mundo.

Primero, no vi la necesidad. 0.02% de letalidad para mi rango de edad y teniendo en cuenta que esa letalidad viene dado de personas obesas y con patologías previas lo cual no es mi caso.

Segundo la incredulidad de que en un año se saque una vacuna para una enfermedad totalmente desconocida, no sólo una, cuatro o cinco o seis casi al unísono.

Tercero que estaban sin testar y es que eso lleva un tiempo que está claro que no se dio.

Cuarto que fuera para toda la población sin distinción de ningún tipo.

Quinto que se diese sin control ni prescripción del médico de cabecera.

Sexto que nadie se hiciera cargo de sus efectos.

Séptimo la opacidad de los contratos.

Octavo el afán de los medios por pinchar a todo hijo de vecino.

Noveno que odio que me obliguen porque si.

Y si me acuerdo de más razones las iré exponiendo.

No sé cuál sería el orden exacto:

– Porque no se me pone en los cojones

РPorque es la ̼nica manera de terminar con esta puta far$a

– Porque no soy una puta cobaya

Al principio no veía necesario hacerlo ya que soy menor de 40 y totalmente sana.

Luego ya empecé a mosquearme con la constante insistencia de políticos, tiktokeros y famosillos. Eso me olió mal. Cuando empezaron con las amenazas ya lo tuve clarísimo.

P.D. confío en mi sistema inmunológico.

Primero Porque confío en los expertos en su campo como el ex Ceo de la guena o la doctora Cahill.

Segundo porque confío en mi intuición.

Tercero porque desconfio de un medicamento inyectable que no ha pasado los controles que son obligatorios para una simple pastillita.

Cuarto porque considero un insulto a dios inyectarme algo que podría cambiar mi adn.

Quinto porque corrían a ponersela todos los subnormales.

Sexto porque vi muchos fallos en la Matrix como maniquíes en las ucis, muertos que se levantaban a fumar, personajes famosos y políticos que simulaban ñvacunarse, etc.

Séptimo porque alertaban contra ella algunos de los mejores médicos a nivel mundial

Octavo y último para no alargarme más, porque aprendi a sumar dos y dos.

Hubo un día clave para mi fue cuando hablando con una persona muy inteligente pero que estaba postrado por enfermedad y se tragaba toda la tele. Justificaba que hubiesen sacado la vacuna tan rápido porque habían recibido mucho dinero por la urgencia del caso y contratado a muchisimos investigadores. Todo de forma altruista. Y así habían podido hacer en meses lo que hubiera necesitado años. Lo vi tan absurdo. Con todos los muertos por sida, los muertos por cáncer, los muertos por gripes, etc, y jamás se pusieron todos de acuerdo. Y las ganas con las que quería creer. Altruismo, solidaridad, proteger a los mayores, etc, todo bonitas palabras. Entretanto yo veía a la gente intentando meter a sus padres y madres en las residencias donde no hacían más que morir viejos. El contraste era brutal todo el mundo era de boquilla más altruista que nunca, pero en la práctica más miserable que nunca. Así supe que la vacuna era un arma de destrucción masiva y que había que alejarse todo lo que se pudiese de toda esa mierda. En plan magufo también me ayudaron a no creer en la farsa unos mensajes que recibí justo antes de despertarme en tres ocasiones.

Porque no se me sale del coño. ¿Vale así?

A cascarla.

Yo fui a mi vacunódromo de confianza para confirmar lo que ya sospechaba.

Salí de allí pitando a tomarme una birra

Joder que el timo de la gripe A estaba fresquito aun, no hacia ni 10 años, en el 2012 aun estaban los medios con la denuncia publica.

Habia que ser muy zote para tragarse un segundo timo repetido punto por punto.

Se han caido todas las caretas y todos los telones, en eso hemos salido ganando.

Tuve Covid activo y me parece una estupidez sobreestimular el sistema inmunitario.

Hacerlo es contraproducente y puede conducir a enfermedad autoinmune.

No me fio cuando un politico dice que algo es bueno. Suele ser bueno, para el politico.

no soy una cobaya

Hay un millón de razones honestamente, la pregunta es porque te has vacunado, porque cada vez que lo pienso me pongo malo y me empiezan a dar náuseas de tanto pensar en las millones de razones para no vacunarse,no voy sin exageración, literalmente me empiezan a dar nauseas, de verdad, no lo entiendo.

Prefiero no pensar en ello.