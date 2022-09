–

En los últimos tiempos se redoblan los ataques contra el ecologismo, al que se llega a culpabilizar de los propios desastres ecológicos actuales. Algunos de estos ataques son bastante burdos, otros son más sofisticados, pero todos ellos juegan su papel en la ofensiva neoliberal que se está dando en el río revuelto de la actual multi-crisis.

El debate público, si se puede llamar así, ha llegado a puntos

esquizofrénicos cuando se ha sugerido recientemente que los ecologistas y

sus propuestas están detrás de la oleada de incendios de este verano.

Pero esta afirmación es un punto álgido (quizá no el más alto,

virgencita, que me quede como estoy) en una dinámica de comunicación

sostenida desde hace tiempo, con intensidad creciente, en la que se

sitúa al ecologismo como enemigo de la sociedad y, especialmente, de la

prosperidad. Lo podemos ver como una locura sobrevenida, o como

discursos irracionales utilizados como bomba de humo. También buscan

situar al ecologismo fuera (y opuesto) a la gente de bien, los pequeños

empresarios, los ahorradores, las clases medias…

Voy a tratar

de utilizar las ideas de Jason W. Moore para intentar darle más

profundidad a esto que está pasando. Sin querer suscribir todas las

tesis de su libro El capitalismo en la trama de la vida, cuyas luces y sombras ya han sido comentadas por otras personas, tomaré prestadas algunas de sus ideas para plantear las mías.

Hipótesis para entender los ataques



Según las propuestas contenidas en el libro de Moore el capitalismo,

entendido como una forma determinada de organizar la “naturaleza en la

sociedad” y la “sociedad en la naturaleza”, despliega dos mecanismos

básicos para la acumulación de capital (que es realmente su esencia).

Uno es la capitalización de los procesos y la riqueza, optimizando (la

explotación de) el valor de mercado que puede producir cada hora de

trabajo humano de producción de mercancías, a través de cambios

políticos y culturales y técnicas de organización de la producción

vinculadas a desarrollos científicos y tecnológicos. El otro es la

apropiación de riqueza (trabajo/energía) no pagados, ya sea en trabajo

esclavo o semiesclavo, trabajos no remunerados que reproducen la fuerza

de trabajo, o bienes y procesos generados por los ecosistemas y que no

tienen valor de mercado o que están infravalorados. Para Moore, “todo

acto de explotación (de fuerza de trabajo mercantilizada) depende de un

acto todavía mayor de apropiación (de trabajo/energía no remunerado). Se

explota a los trabajadores asalariados; todo lo demás es objeto de

apropiación”. En sus palabras el capitalismo, como forma de organizar

las naturalezas humanas y no humanas, sobrevive y crece porque no paga

la mayor parte de las facturas.

Siguiendo este esquema (aunque

de forma simplificada), las diferentes crisis de acumulación del

capitalismo se han superado a través de dos mecanismos básicos, que

normalmente se combinan. El primero es reorganizar los procesos

productivos para optimizar la productividad del trabajo remunerado,

combinando poder político, ciencia y tecnología (por ejemplo, la

organización fordista de la cadena de montaje, o la ultilización de

maquinaria y fertilizantes de síntesis en agricultura). La segunda es

expandiendo las fronteras de apropiación de trabajo/energía,

introduciendo nuevas fuentes de recursos (por ejemplo, la minería de

Potosí, la exportación de esclavos africanos a las colonias americanas, o

la deforestación del Amazonas para abastecer de grano nuestras

macrogranjas) cuyo coste de producción/reproducción no se asume.

Como sabemos, el capitalismo necesita del crecimiento permanente del

valor presente en el mercado y de la tasa de ganancias de quienes

invierten el capital. Las crisis de acumulación capitalistas se

relacionan con momentos históricos en los que capitalización y/o

apropiación se dificultan. En esos momentos en los que no es posible

ampliar las fronteras (no solo físicas) del capitalismo, el crecimiento

de la tasa de ganancia se trata de mantener ampliando la parte de

trabajo/energía que no se paga a través del trabajo asalariado ya

incorporado en el mercado, y transfiriendo riqueza desde las clases

trabajadoras hacia el capital, ¿te suena?. Un buen ejemplo es la

ofensiva neoliberal de recortes sociales y laborales que sufrimos desde

la crisis del petroleo de los años ‘70, en sucesivas fases. La

justificación de esta ofensiva la sintetizó de forma magistral Margaret

Thatcher en la frase: “There Is No Alternative -TINA-”.

Apropiados por el capitalismo

Cuando, a través de la lucha social y laboral, mejoran las condiciones

laborales y los derechos sociales; o cuando a través de la lucha

ecologista se fuerza a los propietarios del capital para que mitiguen

los impactos de las actividades extractivas o asuman sus costes de

restauración, la tasa de ganancia se reduce. Cuando las tareas de

reproducción de la fuerza de trabajo, en su mayor parte realizadas por

mujeres, se empiezan a remunerar, la fuerza de trabajo encarece su

coste. Cuando las técnicas de extracción de recursos ven reducida su

productividad, ya sea porque los recursos están menos disponibles (se

agota el petroleo de calidad y accesible) o porque se elevan los precios

de algunos factores de producción (se reduce la brecha salarial entre

hombres y mujeres), la tasa de ganancia también se reduce.

En estos casos en los que no es posible ampliar la frontera de

capitalización de energía/trabajo se lanzan las ofensivas de ajuste de

la economía (por ejemplo, se degradan las condiciones laborales y la

protección social, o se reduce la regulación ambiental), ampliando la

frontera hacia dentro. Moore cita aquí la propuesta de la ecofeminista

María Mies, que resume las naturalezas humanas y no humanas de las que

se apropia trabajo/energía por parte del capital (sin asumir los costes)

en “las mujeres, la naturaleza y las colonias”. Parece que el momento

actual es otro buen ejemplo de crisis de acumulación, en el que la

capacidad del capital para apropiarse de recursos y alimentar así los

procesos de capitalización se ve cada vez más limitada -por ejemplo, por

el peor acceso a recursos minerales, el cambio climático o pandemias

globales. Esto genera tensiones, hasta el punto de volver a desatar

guerras en Europa, entre otros síntomas. Y con estos mimbres el capital

está trenzando su cesto para exprimir un poco más a “las mujeres, la

naturaleza y las colonias”.

“Enemigos de la prosperidad”

Podemos establecer una relación directa entre los tres elementos

sintetizados por María Mies y los sujetos sociales que hoy en día son

señalados en el debate social y político como enemigos de la

prosperidad: el movimiento feminista, la población migrante y el

movimiento antirracista, y el movimiento ecologista. Desde esta

perspectiva podemos entender las salidas de tono que atacan al

feminismo, las que responsabilizan al ecologismo de los incendios, o las

que señalan que los migrantes nos roban el trabajo y parasitan nuestra

protección social. Establecen una frontera clara entre el “nosotros” de

esas clases trabajadoras y de pequeños propietarios —que tienen miedo de

las crisis solapadas— y los sectores partidarios de la transición

ecosocial. Esta frontera móvil facilita sobreexplotar al trabajo

irregular, justificar violencias varias, o desatar campañas de

insumisión a ciertas leyes ambientales, aunque sea (de momento) de

boquilla. Estos mensajes están justificando, en definitiva, una nueva

ofensiva neoliberal en la que se mueve hacia dentro la frontera de

apropiación, desmantelando las protecciones sociales y medioambientales

que podrían prevenir nuevas y más fuertes crisis.

Atacar a estos sujetos sociales debilita sus posiciones y argumentos

en el debate público, y justifica los ajustes necesarios para restaurar

y ampliar las tasas de ganancia. No hay más que ver como algunos

sectores del gran capital están multiplicando sus beneficios en este

escenario de crisis múltiple, y a su vez están presionando para socavar

la normativa social y ambiental. Están asustados, y por ello suben la

apuesta. Todo ello justificado por la covid o la guerra de Ucrania, al

estilo de la más refinada doctrina del shock. Lo podemos ver a

nivel estatal, a nivel europeo, y también en otros territorios. Desde

esta perspectiva, “ocurrencias” como la que vincula ecologistas e

incendios cobran otro sentido.

El ecologismo como enemigo

Por lo que me toca, y sin querer restar importancia a los otros dos

sujetos sociales señalados, me centraré aquí en el ecologismo. En las

últimas décadas, si bien los avances en normativa ambiental son

claramente insuficientes a la vista de las múltiples crisis ecológicas

que hoy sufrimos, se ha avanzado mucho y se ha ganado una importante

legitimidad social en cuestiones como el cambio climático, la pérdida de

biodiversidad o la contaminación de las masas de agua. El ecologismo

está dificultando el incremento de la tasa de ganancia capitalista al

impulsar normativa que eleva los costes de producción de al menos tres

de lo que Moore denomina “los cuatro baratos” necesarios para que

funcione la acumulación de riqueza en pocas manos: recursos minerales,

energía y alimentos. El capitalismo los necesita baratos para sostener

su modelo de organizar la naturaleza. El ecologismo social ha sido

capaz, a su vez, de incorporar en su discurso y práctica las condiciones

de reproducción del otro “barato”: la fuerza de trabajo.

Señalar al ecologismo como antisocial, como enemigo del bienestar y

la prosperidad, es un elemento clave para justificar un reimpulso de la

energía nuclear o de la minería más agresiva, o las macrogranjas y los

cultivos de grano que éstas necesitan. Resulta necesario para desvirtuar

los (más que tímidos) objetivos que presenta el pacto verde europeo, o

para poder colar en el debate público que la prioridad de la

digitalización en los Planes de Reconstrucción post-COVID (y los fondos

europeos que los financian) es un proxy de mayor sostenibilidad

ecológica, a la vez que asegurará restaurar el crecimiento del PIB.

Atacar al ecologismo es neutralizar sus críticas y justificar esta nueva

ofensiva neoliberal.

Ecologismo y sector agrario

La

necesidad de alimentación barata para la acumulación capitalista nos

sirve para profundizar en el dibujo de este escenario. Desde hace ya

tiempo determinados sectores sociales han estado construyendo una

oposición clara y profunda entre ecologismo y sector agrario, y desde el

propio ecologismo debemos asumir parte de la responsabilidad. Tras

siglos de descampesinización (para proveer de fuerza de trabajo barata a

la industria) y décadas de desagrarización (para proveer de comida

barata a las ciudades reduciendo los costes laborales), el sector

agrario está en una profunda crisis de caída sostenida de renta, al

reducirse los precios en origen y elevarse los costes. En la actual

crisis los precios finales de los alimentos se están multiplicando, a la

vez que se reducen los precios percibidos en origen.

A pesar de esta evidencia, la frustración y la amargura del sector

agrario, que se sabe sector estratégico y a la vez se siente utilizado,

vapuleado y denostado, se está canalizando desde una voz hegemónica que

ataca al ecologismo, y reivindica su derecho a producir con modelos

nocivos para las personas y el medio ambiente. Aunque estos modelos

intensivos supongan la ruina de la agricultura familiar. Y esto está ocurriendo en muchos otros países.

El sector de la agricultura familiar está haciendo suyos los discursos e

intereses de aquellos que se apropian de la riqueza social generada con

su trabajo: las empresas de insumos y tecnología, los grandes

propietarios de la tierra, la gran agroindustria o las grandes cadenas

de distribución.

Otro campo de este proceso son los ataques a las agriculturas

sostenibles, que toman al menos dos formas: el ataque directo y la

cooptación. En el primer caso, se hace responsable del hambre en el mundo a las políticas de fomento de la agroecología y la agricultura ecológica. En el segundo se presenta la agroecología como un conjunto de técnicas agrarias completamente compatibles

con las semillas transgénicas, los agrotóxicos o los modelos de manejo

altamente mecanizados y dependientes de tecnología digital y

combustibles fósiles. En ambos casos se ataca a la agricultura

ecológica, que está reconocida legalmente (si bien el reglamento

europeo, por ejemplo, es claramente insuficiente y cada vez más

favorable a modelos industriales), para derivar políticas y fondos de

fomento de agricultura sostenible a modelos agrarios más intensivos,

tecnificados, dependientes, y que en definitiva elevan la tasa de

ganancia de los dueños del capital.

Todo ello se justifica a

través de preguntas tramposas. La cuestión no es si la agroecología es

capaz de alimentar al mundo, sino cómo alimentar al mundo sin destruir

empleo rural, generar cambio climático, perder biodiversidad, o agotar

las aguas dulces y recursos minerales.

Más allá de la guerra entre pobres

Creo que los ataques que reciben el ecologismo, el movimiento feminista

y las comunidades migrantes y el movimiento antirracista muestran una

agenda de trabajo clara para la transición ecosocial, en el aquí y el

ahora. Es necesario fortalecer las alianzas entre estos movimientos

sociales, y construir discursos y propuestas integradas que permitan

frenar la actual ofensiva neoliberal amparada en la multi-crisis. Pero

también es necesario desplegar discursos y prácticas capaces de conectar

con las necesidades de quienes más están sufriendo la crisis, para

intentar convertir el miedo en potencia social y propuestas políticas. Y

para generar consensos que contengan los pasos atrás en las políticas

ambientales y sociales, que como sabemos harán aún más duros y

desiguales los impactos de la multi-crisis.

Concretando en el

sector agrario, que gestiona el 80% del territorio y consume al menos el

70% del agua dulce estatales, creo que hay que buscar cómo revertir el

enfrentamiento y establecer alianzas. Se ha perdido una importante

ventana de oportunidad dejando pasar la publicación, el pasado mayo, del

Censo Agrario 2020.

Este estudio del INE, actualizado cada diez años, muestra la

desaparición de un 7,6% de las explotaciones, un fuerte incremento de su

superficie media, disminución de un 7,7% del empleo, y un importante

viraje hacia modelos empresariales, desligados del territorio rural.

Estos datos muestran un importante menoscabo de la agricultura familiar

(que aun es ampliamente mayoritaria en el sector), a la vez que se

impone un modelo más intensivo en capital y más destructivo. El modelo

agrario que crece, y que se apoya mediante la proporción principal de

fondos públicos, restituye las tasas de ganancia de los grandes

operadores agroalimentarios. Pero destruye empleo y economías rurales,

degrada los ecosistemas, genera cambio climático, promueve un modelo de

dieta insaludable e insostenible, y genera alimentos de baja calidad y

reducido valor añadido. Creo que esto puede ser base para una agenda

común con la agricultura familiar aunque, por supuesto, no sea fácil

acercar posiciones.

La reflexión sobre los ajustes que trae la actual multi-crisis me

lleva también a reflexiones de otra índole. De lo que se trata en esta

ofensiva (también en las anteriores) es del control de los medios de

vida y de los medios de producción. Revertir las dinámicas de

concentración de la tierra, el agua o la energía, y mantener el acceso

público (y, en su caso, comunal) a los medios de vida y de producción,

es uno de los grandes campos de juego. Desarrollar formas alternativas

—no mercantilizadas— de gestionar los medios de vida y producción será

también una tarea clave. Hoy no sabemos como se hace, y habrá que

aprender a hacerlo. Pero además cada vez hay más gente expulsada fuera

de los mercados y que necesita alternativas, y probablemente la

construcción de satisfactores a estas necesidades -muchas de ellas

materiales- sea la mejor forma de construir procesos sociales fuertes y

amplios.

En cualquier caso, lo que no podemos permitirnos es

pensar que estos ataques son solo salidas de tono orientadas a minorías

sociales. Son mensajes que encajan perfectamente y sustentan en la

esfera comunicativa una nueva ofensiva neoliberal, de gran calado.

Facilitan que las crisis deriven en un nuevo ciclo de acumulación a

partir de la reapropiación de trabajo y recursos cuya factura no se

quiere pagar. En esta ofensiva hay amplios sectores sociales que saldrán

muy perjudicados y que, aunque hoy aparezcan como representados

enfrente de los planteamientos ecologistas y de la justicia social,

distan mucho de ser homogéneos. Muchas de las necesidades y motivaciones

particulares de las personas y entidades representadas en estos

sectores pueden ser recogidas por el ecologismo social. La tarea de

conectar el ecologismo con los malestares y las necesidades de estos

amplios grupos de población es sin duda monumental, pero profundamente

necesaria.

Daniel López García