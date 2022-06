–

Toda persona que creci贸, vivi贸 o pas贸 por Neuqu茅n tiene al menos un recuerdo a las orillas del r铆o Limay. En sus aguas fr铆as aprendimos a nadar. Nadamos y nadamos hasta que los labios nos quedaban violetas del fr铆o, jugamos juntando sus piedritas y nos dejamos llevar por su corriente.

A unos kil贸metros de distancia, pero con la preocupaci贸n latente tras esas im谩genes del r铆o sec谩ndose, me reun铆 con Sabrina Calfunao quien me record贸 la leyenda que dice: si tomas el agua del r铆o siempre vas a volver al mismo lugar. Y pens茅 en lo lindo que es volver. Agarrar el termo con agua caliente e ir a tomar mates a la orilla del r铆o con mi mam谩. Con Sabrina compartimos esos recuerdos y nos lamentamos en saber que hoy no es lo mismo, no s贸lo por las tristes im谩genes del r铆o sec谩ndose sino por la cantidad de bacterias, la contaminaci贸n, Vaca Muerta y tantas cosas m谩s.

Del otro lado de la pantalla, Sabrina me cuenta que es parte de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), un espacio que cuenta de larga data. Su inicio fue en el a帽o 2012 cuando se empez贸 a escuchar sobre el proyecto de Vaca Muerta. Agrupades en la Red Jarilla se movilizaron como APCA. Despu茅s vino el acuerdo con Chevr贸n: la represi贸n, el pacto, la instalaci贸n definitiva de Vaca Muerta.

Con el tiempo la asamblea se fraccion贸 quedando como punto fuerte en la ciudad de Allen. En Neuqu茅n vuelve a conformarse en el 2020 鈥渘os volvimos a encontrar en las calles para defender nuestros r铆os y empezamos a participar en la coordinadora con otros movimientos y agrupaciones estudiantiles鈥, cuenta Sabrina.

El reencuentro del APCA, se debe a que dos a帽os atr谩s de esa foto que despert贸 la alarma de muches, se declar贸 emergencia h铆drica en la regi贸n. 鈥淓sta emergencia se conoce porque ya no lo pueden ocultar m谩s, producto del calentamiento global hace 14 a帽os no est谩 lloviendo lo suficiente ni tampoco nevando para que se alimente el r铆o鈥, dice Sabrina.

Hoy existen dos APCA: una en la ciudad de Allen y otra en Neuqu茅n, cada una con sus respectivas identidades pol铆ticas y sus propias alianzas. APCA Neuqu茅n se encuentra dentro de la Coordinadora Antiextractivista de Neuqu茅n, y a nivel pa铆s, con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

No es sequ铆a, es saqueo

驴Por qu茅 se seca el r铆o? Desde las autoridades gubernamentales dicen que no llueve ni nieva lo cual agrava la situaci贸n (como dijo Sabrina unas l铆neas arriba: cambio de clima 鈥 calentamiento global). Dicen tambi茅n que la mayor parte del agua se utiliza para el riego de las chacras.

Pero lo que no dicen es lo denuncian organizaciones como el APCA: El r铆o est谩 intervenido por 5 represas y seg煤n un dato de la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los r铆os Neuqu茅n, Limay y Negro (AIC) -que deber铆a actualizarse- la provincia aporta el 25% de la energ铆a nacional. El 5% corresponde a lo que se produce en El Choc贸n y Arroyito. 鈥淧ara sustentar esta demanda hidroel茅ctrica, para mantener este estilo de vida, se ha llegado a un colapso clim谩tico y ecol贸gico鈥, explica Sabrina.

La AIC publica diariamente la situaci贸n de las represas: nivel m谩ximo y m铆nimo de cada represa y cu谩l es el nivel del agua entrante. 鈥淪e empieza a ver que los niveles est谩n muy cerquita del m铆nimo e incluso debajo鈥, relata Sabrina.

Las represas liberan las compuertas porque necesitan una determinada cantidad para funcionar y eso hace que el agua del r铆o no se pueda limpiar, cuenta Sabrina, agregando adem谩s que a partir de ello, el r铆o est谩 lleno de algas que se llaman 鈥淒idymo鈥. 鈥淣o son aut贸ctonas, vinieron con los barcos y botes pesqueros y se han quedado en nuestros r铆os. Estas algas envuelven toda la superficie del r铆o matando los insectos porque no tiene la cantidad de luz que necesitan, por ende se modifica el PH del agua lo que hace que las plantas de alrededor tambi茅n mueran鈥.

A esta situaci贸n se le suma un actor clave: Las petroleras. Seg煤n los registros de la subsecretar铆a de Recursos H铆dricos, del r铆o Limay las industrias radicadas en la provincia del Neuqu茅n captan hasta el 0,3% del caudal, el 0,5% se capta para consumo humano y para riego el 1%. En tanto que en el caso del r铆o Neuqu茅n, el 2,1% se toma para consumo humano, el 4-5% lo captan las industrias y para riego se capta el 55,7%; del cual la gran mayor铆a -m谩s del 80%- corresponde al Sistema del Alto Valle de R铆o Negro.

El bajo porcentaje del uso por parte de la industria hizo que salieron a responderles varias organizaciones: 鈥淯n pozo petrolero puede consumir entre 30 y 90 millones de litros de agua para mantenerse funcionando. Para tener una idea esto equivale a si todo Neuqu茅n deja las canillas abiertas durante dos d铆as y medio鈥, sostiene Sabrina haciendo alusi贸n a lo indicado por el Observatorio Petrolero Sur (Ver m谩s).

Este ejemplo no es casual, ya que una de las recomendaciones que del Ministerio de Salud de la provincia del Neuqu茅n, a trav茅s del Departamento de Salud Ambiental, para el cuidado del agua fue decirle a los ciudadanos que cierren las canillas y que las duchas no duren m谩s de 5 minutos. Situaci贸n que recuerda la frase del ex presidente, que ped铆a que estemos abrigades en casa para cuidar el gas. No se pone en duda que los cuidados tienen que ser colectivos, pero, tal como dice Sabrina, mientras mensajes as铆 circulaban en los medios las petroleras siguen funcionando sin parar.

En cuanto a distribuci贸n de la energ铆a, Sabrina explica que si bien en la Compa帽铆a Administradora del Mercado Mayorista El茅ctrico S.A. (CAMMESA) no figuran muchos datos o estad铆sticas de qu茅 sucede, s铆 hay un mapa que muestra la distribuci贸n de las potencias instaladas, que es donde es que se consume m谩s energ铆a. 鈥淟os grandes focos de potencias, se concentran en dos lugares: Buenos Aires y Vaca Muerta鈥, demostrando la situaci贸n preocupante que se vive teniendo en cuenta adem谩s que la fractura hidr谩ulica, como t茅cnica extrema de extracci贸n de hidrocarburos, requiere millones de litros de agua por pozo.

鈥淪abemos que ah铆 est谩n los pozos petroleros porque convivimos con ellos pero no existe informaci贸n oficial de cu谩nto utiliza cada pozo鈥, denuncia Sabrina, haciendo hincapi茅 en que el acceso a la informaci贸n es un derecho de la ciudadan铆a: 鈥淭iene que ser informaci贸n p煤blica porque funciona con fondos p煤blicos鈥.

Ante todo la organizaci贸n

Diversas organizaciones del campo popular se est谩n organizando para saber, a dos a帽os de la declaraci贸n de la emergencia h铆drica, qu茅 medidas se est谩n tomando tanto del gobierno provincial como de la ciudad. Si bien, como cuenta Sabrina, se han realizados dragados en las zonas m谩s vistosas de la ciudad, 鈥渆so es seguir maquillando la situaci贸n, porque si uno ve los informes de la AIC, se ve que los valores de los vertidos est谩n por debajo de los necesarios y si no hay vertidos, no hay caudal y por ende no hay r铆o鈥.

Adem谩s de exigir informaci贸n p煤blica y acciones concretas desde la APCA remarcan que la transici贸n energ茅tica es necesaria de manera urgente. 鈥淧ero consideramos que se tiene que dar un debate serio, porque se habla de este concepto haciendo alusi贸n a lo que pasa en Europa, donde hay un gran proceso de descarbonizaci贸n. Sin embargo ese litio que utilizan se extrae del norte del pa铆s, donde nuestres hermanes se est谩n quedando sin agua鈥.

Cuando hablamos de transici贸n energ茅tica, contin煤a Sabrina 鈥渘osotras como asamblea pensamos que tiene que ser un debate serio, con toda la informaci贸n a disposici贸n, sin 鈥榸onas de sacrificio鈥 y tambi茅n que tiene que ser una transici贸n no s贸lo pensada para las personas sino tambi茅n para todas las vidas que conviven con nosotres, para los animales y los vegetales鈥.

La situaci贸n preocupa, alarma y se replica en diversas zonas de nuestro pa铆s como se pudo observar por ejemplo, con la bajante del r铆o Paran谩. La transformaci贸n y el cuidado del territorio es una lucha que viene hace un tiempo y hoy se hace escuchar fuerte como la corriente de ese r铆o que nos vio crecer.