–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 6, 2021 183 puntos de vista

Denunciaba el europarlamentario socialista franc茅s Daniel Cohn-Bendit en 2013, en su espacio por excelencia, en el pleno del Parlamento Europeo, la hipocres铆a de sus colegas con respecto a una Grecia en bancarrota. Su cr铆tica fue demoledora por lo certera: a la par que los poderosos del Viejo Continente exig铆an al pa铆s heleno una considerable reducci贸n en sus gastos para solventar los problemas de deudas y d茅ficit, no escatimaban esfuerzos para convencerlo de adquirir fragatas, aviones y helic贸pteros franceses por cerca de 3.000 millones de euros, adem谩s de submarinos alemanes por 1.000 millones de euros m谩s. Poco m谩s de un lustro despu茅s, en pleno 2021, sin haber superado la debacle a la que sucumbi贸 la naci贸n consecuencia de las hipotecas subprime de 2007, con el Sars-Cov-2 arrinconando a su econom铆a hasta empujarla al precipicio, el gobierno griego defiende la adquisici贸n de aviones franceses Rafale por 2.500 millones de d贸lares. Podr铆a parecer una excepci贸n a la regla, una p茅sima tradici贸n de los gobernantes a cargo del pa铆s mediterr谩neo; pero el hecho encuentra un exacto reflejo al otro lado del planeta: en Colombia, un pa铆s sufriendo una de sus peores crisis econ贸micas en toda su historia republicana, incrementada por las consecuencias de la pandemia de salud global, su gobierno se afana por comprar cuatro aviones F-16 de Lockheed Martin buscando con desespero 4.000 millones de d贸lares, que no tiene, para adquirirlos.

En ambos casos se sustent贸 la controversial transacci贸n con justificaciones calcadas: para los griegos las amenazas de su vecino Turqu铆a eran anuncios de un conflicto inminente y se requer铆a un notorio fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad nacional. En la regi贸n sudamericana, el gobierno colombiano considera a su vecino, Venezuela, el centro del terrorismo mundial y un villano planeando invadir su territorio en un plazo breve, oblig谩ndolo a poseer las nuevas armas. 鈥淪on una estrategia de defensa nacional鈥, postulan desde las altas esferas. Pero la realidad parece ser muy distante: todo indica es un gran negocio, repartiendo jugosas primas de ganancia entre pol铆ticos, consultores, analistas y militares, todos con regular presencia en los medios de comunicaci贸n m谩s masivos, repitiendo un cacareado discurso de sufrir la peor debacle nacional en caso de no poseer ese equipo. 驴Qu茅 es m谩s f谩cil de creer? 驴Que los personajes promoviendo las compras son ciudadanos desinteresados incentivando preocupados por el futuro de todos; o que son comisionistas de esa venta esperando una ganancia masiva por su realizaci贸n?

En 鈥淲ar of Lord鈥, filme de Andrew Niccol, la transmisi贸n televisiva de la ca铆da del bloque comunista genera una exagerada respuesta de entusiasmo en Yuri Orlov, un afable comerciante de armas interpretado por el indescifrable Nicolas Cage. Las reacciones de manifiesta sorpresa de su familia no detienen al traficante de armas, quien emocionado zampa besos a la pantalla del electrodom茅stico presentando el hist贸rico suceso. Su visi贸n comercial le permit铆a entender la intempestiva aparici贸n de una oferta de alta calidad y bajo precio de productos armament铆sticos. La riqueza obscena la vislumbraba en el horizonte. En 2015, los directivos de Lockheed Martin debieron haber tenido reacci贸n muy similar a la del personaje de la ficci贸n al escuchar que las fuerzas armadas turcas hab铆an derrumbado un avi贸n militar ruso, en pleno escenario de la invasi贸n a Siria. La guerra total se palpaba y con ella la promesa de jugosas transferencias de capital l铆quido entre cuentas bancarias habr铆a de darse a la misma velocidad que el vuelo de balas impactando entre bandos enemigos.

Y es que acorde a 鈥淭he Intercept鈥, Bruce Tanner, Director Ejecutivo de Lockheed Martin, manifest贸 durante una conferencia llevada a cabo en Palm Beach para Credit Suisse las posibilidades de un escalamiento militar en la zona como un escenario factible. Por las caracter铆sticas de las fuerzas militares involucradas, aseguraba 茅l, la demanda de sus aviones F-22 y F-34 se incrementar铆a exponencialmente y, deduce este espacio, era el momento uno excelente para invertir en su empresa. En el mismo recinto, los l铆deres de otras dos empresas, Raytheon y Oshkosh, explicaban a sus escuchas por qu茅 los desmadres ocurridos en todo el Medio Este eran las semillas cosechando un futuro econ贸mico boyante. La tragedia de cientos de civiles muertos no ser铆a en vano: un grupo de ciudadanos, dignos representantes del capitalismo m谩s salvaje, habr铆an de tomar los llantos y dolores de los familiares de las v铆ctimas y encontrar铆an medios para enriquecer el sistema dominante. Era un d铆a cualquiera en una industria poderosa y sin escr煤pulos bautizada por un ex presidente norteamericano como el Complejo Militar-Industrial.

Sobre el 煤ltimo cad谩ver enterrado de la Primera Guerra Mundial se erig铆a un conjunto de fuerzas productivas sin precedentes alzada durante el hecho b茅lico, estructurada para alimentar una maquina de guerra sin antecedentes. Todo lo demandado por un ejercito de invasi贸n o defensa, en episodio tan gigante de la humanidad, requiri贸 de una producci贸n masiva. Y eso, en ese escenario, signific贸 poderosos negocios. Concluido el conflicto y olvidado el enemigo establecido justificando tal armaz贸n, el riesgo era el perder tan enorme maquina de hacer dinero. Era toda una matriz de producci贸n y propaganda nacida en las oficinas de los Estados Unidos: unos banqueros financiaban empresas contratistas del gobierno que vend铆an los implementos de la guerra, y unos pol铆ticos pagados por esos contratistas conquistaban al poder p煤blico desde el que enviaban a ignorantes soldados a morir en campos de batallas, dotados con todo tipo de equipamiento comprado a esos poderosos contratistas.

Smedley Butler, un Marine estadounidense, o mejor, el Marine estadounidense por excelencia, el militar m谩s condecorado en la historia de su pa铆s, un h茅roe para los sectores belicosos de su naci贸n, escribi贸 en 1935 un libro donde lo revel贸 todo, un discurso titulado 鈥淟a Guerra Es Un Latrocinio鈥 (War is a Wracket). Su texto explica como los banqueros, los especuladores, los fabricantes y el gobierno, provocan, la palabra por 茅l utilizada es poderosa como dura una roca, provocan las guerras para sus beneficios personales. Su perorata tiene una denuncia exacta: el uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos es para el beneficio, expansi贸n y protecci贸n de los negocios de Wall Street, interviniendo militarmente en Latinoam茅rica, con el 煤nico objetivo de conservar y acrecentar los intereses empresariales de una casta desprovista ya de cualquier humanidad. Se centra 茅l en el escenario de las Guerras Bananeras del siglo pasado por haber sido ellas donde se luci贸 como militar o, como bien dice 茅l, como mercenario, eliminando, digno esbirro de cualquier mafioso, toda contrariedad en el regular ciclo de los negocios de sus jefes. La libertad de explotar pueblos y sus recursos estaba garantizada por Butler y sus marines.

Latrocinio es un enga帽o masivo para beneficio de poca gente. Una estafa. As铆 es que define el militar la guerra. Y se atreve a citar un ejemplo: DuPont, empresa encargada de proveer la p贸lvora cuyo us贸 era el impulsar las balas de la Primera Guerra Mundial, produc铆a ganancias de 6 millones de d贸lares en los a帽os previos al conflicto, cantidad ingente para la 茅poca; pero rid铆cula al ser comparada con los 50 millones de d贸lares alcanzados durante el enfrentamiento. Y tal y como explica Butler en su po茅tico escrito: la guerra es un negocio bizarro en el que aquellos recibiendo el dinero no son los encargados de asumir los verdaderos costos: los humanos. Su estudio demuestra mismo rendimiento favorable para el acero, el cuero, el n铆quel, el cobre. Concluye su an谩lisis sobre las fortunas creadas gracias a la muerte de sus compatriotas, compartiendo con sus lectores un dato ilustrativo: gracias a la Primera Guerra Mundial 21.000 nuevos millonarios nacieron en los Estados Unidos, teniendo como centro de todo ese mundo a Wall Street.

Para el heroico militar las relaciones internacionales de su pa铆s deben estudiarse desde un prisma m谩s ampl铆o. Filipinas y China, explica 茅l, son aliados como resultado de inversiones explotando el par de territorios. Su denuncia permite una segunda interpretaci贸n: no se protegen pa铆ses extranjeros, se cuidan capitales estadounidenses en territorios allende a sus fronteras. Nada o poco importaba el gobierno regulando los asunto p煤blicos del pa铆s aliado. El 煤nico 铆tem de relevancia era c贸mo se comportaba el estamento pol铆tico con las empresas remitiendo ganancias a Nueva York. Una denuncia con eco en tiempos actuales, cuando se presenta a Venezuela como una dictadura, a pesar de no haberse asesinado a ning煤n opositor del r茅gimen bolivariano; mientras a Arabia Saudita se le considera una monarqu铆a con aires de modernizaci贸n y apertura a los valores democr谩ticos, a pesar de haber sido descuartizado un opositor, Jamal Khashoggi, de alto calibre (escritor de The Washington Post) en una de sus embajadas. A Colombia se le concede el t铆tulo de la democracia m谩s estable en la regi贸n, a pesar de que los partidos pol铆ticos en la oposici贸n se les extermina. Para comprender lo il贸gico se requiere de un elemento adicional esclarecedor: la propaganda.

El uso de la propaganda pol铆tica belicista, apoyada por la Iglesia, se enfrasc贸, en los tiempo de Butler, en influir a los j贸venes a aniquilar alemanes mientras acusaba a los pacifistas de traidores o socios de enemigos extranjeros. George Bush hijo, en tiempos de la 鈥淕uerra Contra El Terrorismo鈥 exclamar铆a 鈥渜uien no est谩 con nosotros est谩 contra nosotros鈥. La guerra como 煤nica soluci贸n y la paz como la excusa de los traidores. Una narrativa que todo lector en Colombia los trasladar谩 a las coberturas noticiosas del canal RCN. A modo de ejemplo tambi茅n, en Estados Unidos, previo a la invasi贸n a Siria, el CEO de Ryatheon se exhibi贸 en todos los informativos 鈥渓iberales鈥: MSNBC, CNN, NBC, como analista y no alto ejecutivo, repitiendo hasta la saciedad lo importante de atacar a Bashar Al Asaad para conservar la paz mundial, la seguridad nacional, la humanidad鈥 Pero nunca dijo 茅l, ni los periodistas osaron en indagar sobre la relaci贸n de su empresa con esa guerra: Raytheon desarroll贸 una bomba nueva que, de desatarse el conflicto, ser铆a comprada por el ejercito para traer un infierno a millones de ciudadanos, tal y como revel贸 el portal 鈥淭he Intercept鈥.

La promoci贸n de la guerra a trav茅s de las noticias es parte del aparato, pero la ficci贸n complementa la tarea. El Nobel de Paz cuyo legado es el bombardeo de siete pa铆ses hasta agotar el inventario de bombas, Barack Obama, denomin贸 a Hollywood con gran acierto como 鈥減arte de su pol铆tica exterior鈥. Nada ha cambiado. Reporta El Diario.es que, 鈥渟eg煤n autores como Nicholas J. Cull, la opini贸n p煤blica estadounidense era partidaria del aislacionismo y desconfiaba de los llamamientos brit谩nicos a la colaboraci贸n militar. El ataque a Pearl Harbor implic贸 una entrada en guerra que era deseada por la Administraci贸n de Roosevelt. Pero justificar la colaboraci贸n con la URSS (sic), satirizada y satanizada apenas unos meses antes, resultaba un desaf铆o estrat茅gico que requiri贸 la colaboraci贸n de Hollywood鈥. El mismo medio aclara c贸mo se efectu贸 tal trabajo: 鈥渆n t铆tulos destinados a un p煤blico juvenil, Tarz谩n luchaba contra soldados alemanes, el Hombre Invisible se infiltraba en los cuarteles del III Reich y Batman se enfrentaba a un cient铆fico japon茅s que convert铆a a las personas en zombis. Pero quiz谩 las producciones m谩s sorprendentes fueron las que justificaron la alianza con la Uni贸n Sovi茅tica liderada por Josef Stalin鈥. La filtraci贸n de los correos del estudio cinematogr谩fico Sony, en 2010, revel贸 que la estable relaci贸n, entre grandes productores cinematogr谩ficos y el Pent谩gono, se manten铆a estrecha a pesar de los a帽os. Se lleg贸 al punto inconcebible de leer algunos mensajes en los que la oficina gubernamental dictaba a los realizadores del s茅ptimo arte las indicaciones de c贸mo deb铆an lucir los villanos en sus filmes.

Ese entramado donde coexisten gobierno, corporaciones y grupos de propaganda para sufragar la guerra, se robustece durante la Segunda Guerra Mundial. El tama帽o del monstruo fuerza a que en 1957, Dwight Eisenhower, un General que hab铆a sido condecorado con cinco estrellas en el conflicto, bautice, en su discurso de despedida como primer mandatario pol铆tico de los estadounidenses, terminando su estad铆a en la Casa Blanca, a esta red de empresarios, pol铆ticos, militares, banqueros, propagandistas y especuladores, como el Complejo Militar Industrial. Y advirti贸 de 茅l a sus ciudadanos, indic谩ndoles deb铆an cuidarse de su ambici贸n, de sus intereses, pues los consideraba nefastos y poderosos, ergo: capaces de poner en peligro su democracia. No se equivoc贸 en una palabra el pol铆tico. Eisenhower aplicaba el t茅rmino a los grupos industriales estadounidenses interesados en mantener la carrera armament铆stica entre su pa铆s y la Uni贸n Sovi茅tica, ciega ambici贸n cuyo tr谩gico desenlace es el episodio conocido como la Guerra Fr铆a, un episodio de la humanidad que est谩 encontrando nuevas lecturas en la actualidad.

Una complicada disyuntiva se present贸 al p煤blico desde los Estados Unidos: una aterradora Uni贸n Sovi茅tica que, al mismo tiempo, era un desastre econ贸mico. Un s煤per villano pobre es una imposibilidad. Noam Chomsky en 鈥淢iedo a la democracia鈥 descifra el c贸digo: dictamina al imperio como un enemigo exagerado, una excusa para alimentar ese complejo enfrascado en hacer negocio con la guerra. Repitiendo el patr贸n, la Segunda Guerra Mundial leg贸 un aparato b茅lico injustificable que encontr贸 en la Uni贸n Sovi茅tica su raz贸n de ser. La amenaza de la guerra contra la U.R.S.S. permit铆a al gobierno efectuar una distribuci贸n de la riqueza a favor del complejo militar industrial. La existencia de tan aterrador imperio del mal y el miedo causado ser铆a suficiente para convencer a sus ciudadanos de renunciar a los derechos merecidos por vivir en democracia, con tal poder sufragar los deseos del Pent谩gono. Los medios engrandec铆an la amenaza, las personas se asustaban y el Departamento de Defensa incrementaba sus negocios.

George F. Kennan, autor de la doctrina de la contenci贸n y figura clave de la Guerra Fr铆a escribi贸: 鈥淪i la Uni贸n Sovi茅tica se hundiera ma帽ana bajo las aguas del oc茅ano, el complejo industrial-militar estadounidense tendr铆a que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que invent谩ramos alg煤n otro adversario. Cualquier otra cosa ser铆a un choque inaceptable para la econom铆a estadounidense鈥. Muchos an谩lisis pueden hacerse sobre la sentencia; pero uno es obligado: la econom铆a estadounidense se transform贸 en una cuyo rubro m谩s importante es la guerra y, siendo la m谩s grande del planeta, su alcance es descomunal. Un informe del Centre Del脿s dictamin贸 que el BBVA y el Banco Santander son dos de los m谩s relevantes inversionistas de la Guerra en Yemen, conflicto catalogado como la mayor tragedia humanitaria del milenio, desatado por Arabia Saudita con apoyo de la potencia de Am茅rica. Los ahorros de millones de ciudadanos trabajadores est谩 sirviendo para aniquilar a una poblaci贸n entera. Y tal negocio tiene poderosos padrinos. Trump anunci贸 la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganist谩n para el 1 de mayo de 2021. Joseph Biden cumplir谩 con el objetivo; pero lo retrasar谩 hasta el 11 de septiembre. En cualquier caso, un art铆culo de The New York Times descubri贸 la amenaza echa por contratistas de esa guerra quienes anunciaron demandas al gobierno de darse la partida. Para el Complejo Militar Industrial la paz significa la quiebra.

Las p谩ginas de los diarios en los Estados Unidos, durante las festividades finales de 1898, eran una ventana al horror. En una isla del Caribe se libraba una guerra sanguinaria, salvaje, demencial, una descarnada lucha entre un pueblo cubano con anhelos de libertad contra un opresor Imperio espa帽ol capaz de lo imperdonable. Cada masacre, fusilamiento, destrucci贸n habida, ten铆a eco en las notas period铆sticas publicadas en los m谩s relevantes medios norteamericanos. Un dibujante enviado por el New York Journal se encontr贸 con un panorama alucinante por lo inesperado: al aterrizar en las tierras caribe帽as hall贸 una sociedad en absoluta paz. Escribi贸 de inmediato a su jefe en las Gran Manzana advirtiendo del error cometido en las coberturas noticiosas. La respuesta del due帽o del medio, William Randolph Hearst, ser谩 citada por humanos durante toda la eternidad: 鈥淵o hago las noticia. T煤 haz los dibujos, que yo pondr茅 la guerra鈥.

El estudio del Complejo Militar Industrial clarifica algo: no se hacen armas para ser usadas en guerras, se hacen guerras para poder usar las armas creadas. Y se inventan conflictos, enemigos y amenazas para buscar el apoyo del pueblo y reclutar unos j贸venes desesperados o enga帽ados dispuestos a sacrificar su vida para enriquecer a desconocidos. La maquina no se detiene y los d贸lares son siempre insuficientes para estos grupos. Las guerras de saqueo se presentan como una consecuencia natural. Hoy, hay certeza absoluta de la inexistencia de las armas de destrucci贸n masiva en poder de Saddam Hussein, la no realizaci贸n de un ataque con gases letales a su pueblo por parte de Bashar al-脕sad y la no realizaci贸n de un levantamiento popular en contra de Muamar el Gadafi. S铆 se tiene, por el contrario, seguridad total de las reservas de petr贸leo habidas en Iraq, el plan de pasar un gasoducto por Siria al que se opon铆a su r茅gimen y unas reservas de 200 mil millones de d贸lares para el pueblo de Libia sin rastro de ellas despu茅s de la invasi贸n. Guerras por los recursos de otras naciones son nada diferente a encontrar el alimento requerido por el insaciable monstruo belicoso.

Los pueblos pagan a sobreprecio las guerras, los pobres sacrifican a los suyos en las batallas y los mercaderes de armas con ella se enriquecen. Es un negocio demasiado lucrativo, poderoso, tentador, si se tiene un esp铆ritu diab贸lico por alma. El modelo est谩 tan perfectamente estructurado que alcanz贸 un punto de no retorno alucinante: el Pent谩gono en 2013 demand贸 menos presupuesto, menos armamento, pues no daban abasto con el que ten铆an en inventario. Y a煤n as铆, en tan parad贸jica situaci贸n, el capital asignado para defensa por el Congreso de ese pa铆s sigui贸 creciendo. Grecia no requer铆a los aviones, fragatas y submarinos comprados. Colombia tampoco necesita los aviones ofrecidos. 驴Por qu茅 se compran en plena crisis de salud global que destruy贸 la econom铆a para acumular bienes innecesarios? Porque gente poderosa est谩 recibiendo jugosas primas de ganancia.

Fuente: https://otrarepublica.com/2021/04/2…