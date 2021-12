El final de 2021 transcurre en medio del crecimiento de la pobreza y la desigualdad social. Fue el a帽o de la derrota electoral del peronismo y se viene el pacto con el FMI. El Frente de Izquierda sac贸 1.264.238 votos, haciendo una elecci贸n hist贸rica, y acaba de poner esa fuerza en las calles protagonizando junto a m谩s de cien organizaciones la mayor movilizaci贸n contra la deuda externa y el FMI de las 煤ltimas d茅cadas. El a帽o 2022 seguir谩 cruzado por la crisis capitalista, un gobierno m谩s d茅bil y el desaf铆o de los luchadores y la izquierda por aprovechar cada round para fortalecer una nueva direcci贸n sindical y pol铆tica para pelear por los cambios de fondo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se acerca fin de a帽o y millones tendr谩n alg煤n momento para reflexionar sobre lo sucedido y lo que vendr谩. Lo tendr谩n que hacer en medio de la batalla del d铆a a d铆a para poder acceder a los alimentos casi inalcanzables para subsistir. Y para no contagiarse, ya que la pandemia acecha con nuevas cepas y una suba de contagios, donde todav铆a el 35% de la poblaci贸n no tiene la segunda dosis, dos millones no recibieron ninguna y hay provincias con s贸lo el 50% vacunado.

Muchos podr谩n creer que las mayores calamidades se deben a la pandemia mundial in茅dita. Pero, en todo caso, esta agrav贸 los males sociales que desde siempre el capitalismo viene descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador. Por ello acrecent贸 las ganancias de los de arriba.

Argentina es parte de la crisis capitalista mundial y su fiel reflejo. Un reciente informe revela que hay trece millones de nuevos pobres en Latinoam茅rica y El Caribe.De un total de sesenta millones, diecis茅is corresponden a nuestro pa铆s. Argentina lidera la suba en los 煤ltimos a帽os por encima de Ecuador, Per煤 y Brasil (datos de la FAO 鈥 Organizaci贸n de las Naciones Unidad para Alimentaci贸n y Agricultura). La pobreza bajo un nuevo gobierno peronista afecta al 64% de los menores de diecisiete a帽os, seg煤n el 煤ltimo registro del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Cat贸lica Argentina. Todo esto ocurre mientras los ricos son cada vez m谩s ricos y los pobres cada vez m谩s pobres. 鈥淓l 10% de la poblaci贸n m谩s rica concentra el 76% de las riquezas del planeta mientras el 50% m谩s pobre s贸lo el 2%鈥 (informe del Laboratorio Mundial de Desigualdad, P谩gina 12, 12/12). Ese contraste tambi茅n se replica en Argentina, con una inflaci贸n del 52% y salarios y jubilaciones de pobreza.

El gobierno simula que estamos saliendo, pero a pesar de que la econom铆a por un l贸gico efecto rebote reactiv贸 algunas ramas, al mismo tiempo creci贸 la indigencia. Quiere decir que mientras los grandes empresarios, multinacionales, bancos y terratenientes siguen engordando sus ganancias, el pueblo trabajador se sigue hundiendo en la miseria. Por eso la campa帽a del peronismo del Frente de Todos, de que solo exist铆a la pandemia de Macri y la del Covid-19, fracas贸. Millones identificaron al gobierno peronista de Alberto Fern谩ndez y Cristina Kirchner, que cuenta con el apoyo de la CGT, la CTA y los movimientos sociales oficialistas, como responsable de la desesperante situaci贸n actual.

El nuevo acuerdo con el FMI provocar谩 un salto en el ajuste, saqueo y dependencia. El gobierno se apresta a aplicarlo disfrazado de 鈥減lan plurianual鈥. Ese verso que dice que no habr谩 miseria tras el pacto con el FMI lo vienen repitiendo todos los gobiernos. 鈥淣o vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo鈥, repet铆a el radical Alfons铆n en 1983.

Fern谩ndez repite la consigna kirchnerista 鈥渉ay que crecer para pagar鈥 y le pide al FMI que lo deje aplicar un 鈥渃recimiento sostenido鈥. Pero ya el Presupuesto 2022 que est谩 por aprobar el Congreso, a pesar que no contempla pagos de capital al FMI, dispone la reducci贸n de las partidas en salud, universidades y pol铆ticas ambientales, menos plata para el pago de las sentencias a los jubilados, nuevos tarifazos y una inflaci贸n mentirosa del 33% para que se firmen paritarias a la baja como se hizo este a帽o. Por eso el acuerdo con el FMI es bendecido por el Papa Francisco y tiene el aval de los gobiernos imperialistas, adem谩s de los grandes empresarios locales, hasta la Sociedad Rural. El negocio es redondo: Macri nos endeud贸 para salvar a bancos y a la bicicleta financiera, y ahora es el peronismo el que paga. Una 鈥渁lternancia democr谩tica鈥 que resulta claramente beneficiosa para el establishment.

Lo dej贸 claro Alberto: 鈥渓os gobiernos peronistas no somos los que no queremos pagar deudas鈥, y Cristina en su reciente carta cuando escribi贸 鈥渙jo que nosotros no hablamos de desconocer deudas鈥. Por eso en la plaza del viernes 10, en el acto 鈥減or la democracia y los derechos humanos鈥, tanto Lula como Cristina reivindicaron el pago simult谩neo de contado que hicieron al FMI Brasil y Argentina en 2005, diciendo que as铆 nos 铆bamos a liberar y a desendeudar. Fue una burda mentira.

Mostrar a un FMI bueno o pedir que 鈥渞ecapacite鈥, como lo hace M谩ximo Kirchner, es una patra帽a para hacer pasar el mayor ajuste que vendr谩. El FMI est谩 controlado por el imperialismo norteamericano, que al tener el 16% de las acciones dispone del poder de veto, ya que dicho organismo necesita el 85% de sus votos para decidir. O sea, 驴el imperialismo va a recapacitar en beneficio de una semi colonia como Argentina? 驴D贸nde se vio? Todos los pa铆ses se hunden de la mano del FMI. Lo muestra la historia mundial y la de Argentina. Grecia y Portugal solo pueden mostrar m谩s ajuste, privatizaciones y pulverizaci贸n de leyes laborales tras los acuerdos con ese organismo explotador.

Algunos sectores peronistas se atajan diciendo por lo menos que se firme 鈥渆l acuerdo menos malo鈥. Una utop铆a. Desde 2024 ya empiezan a ser insostenibles los pagos de deuda con los vencimientos ya firmados con los buitres privados y desde el 2026 se acumular谩n nuevos y enormes pagos, ni qu茅 hablar cuando se le sumen los 45.000 millones que dej贸 Macri.

Argentina se seguir谩 hundiendo en la miseria y la dependencia. El gobierno peronista envi贸 varias leyes para perdonar impuestos a multinacionales del hidrocarburo, el agronegocio, mineras y automotrices. Son planes a varios a帽os. Dice que si se exporta m谩s (con saqueo y contaminaci贸n, agregamos) quedar谩n m谩s d贸lares para cumplir con el FMI. No ser谩n m谩s que nuevos cap铆tulos de superexplotaci贸n obrera y entrega de tierras y recursos naturales al imperialismo.

Lo que dejaron las elecciones



Los resultados de las elecciones del 14 de noviembre dejaron un claro perdedor, el gobierno peronista del Frente de Todos. Perdi贸 cuatro millones de votos comparado con 2019. No le alcanzaron el clientelismo, el aceitado aparato del PJ y su doble discurso para retener a parte de su electorado obrero y popular, que fue al Frente de Izquierda.

Qued贸 como ganador el macrismo de Juntos, esa alianza de radicales y el PRO que los llev贸 al poder en 2015, perdi贸 en 2019 y ahora sale airoso, pero no como una oposici贸n patronal que genere grandes expectativas. Aunque queda como recambio para las pr贸ximas presidenciales, usufructuaron parte del 鈥渧oto castigo鈥 contra el gobierno, m谩s por la bronca que por su programa de centroderecha. Fueron 鈥済anadores鈥 pero ya est谩n en una crisis importante, con peleas y fracturas p煤blicas en sus bloques. Su proyecto de gobierno es claramente antipopular, ya que donde est谩n, como en CABA, crecen la desigualdad social y la entrega de tierras p煤blicas al negocio inmobiliario. En las provincias, la UCR es tambi茅n ajuste, corrupci贸n y represi贸n.

Al no ser una elecci贸n tan polarizada, dio espacio para que se proyectaran distintas variantes. Una de ellas ha sido el crecimiento del ultraderechismo neofascista encabezado por Milei en CABA y Espert en la provincia de Buenos Aires, con un programa anti obrero, ajustador y reaccionario al mejor estilo de Bolsonaro y Trump. Por otro lado, y esto es lo m谩s importante para los luchadores que quieren cambios de fondo, el Frente de Izquierda hizo una elecci贸n hist贸rica, logrando cuatro bancas al Congreso Nacional, varios legisladores y, lo in茅dito hasta ahora, varios concejales en el conurbano bonaerense, en el basti贸n de lo que se dec铆a era una sagrada hegemon铆a del peronismo.

Que en el mayor distrito obrero y popular haya crecido el Frente de Izquierda Unidad es un logro reconocido por propios y extra帽os, en Argentina y en Latinoam茅rica. Abre la posibilidad cierta de que el peronismo pueda ser superado por una alternativa obrera y socialista, que logre llevar a cabo un programa de ruptura con el capitalismo y terminar con el hambre, la pobreza, la dependencia y la destrucci贸n ambiental, y sea un aliciente de ahora en m谩s para que el FIT-U siga creciendo en la clase trabajadora, el movimiento de mujeres y en las barriadas populares. Para dotar a los trabajadores de una herramienta pol铆tica que luche por un gobierno de los que nunca gobernaron.

Llamamos a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad



El a帽o que viene va a estar signado por nuevos cap铆tulos de la pelea contra el mayor ajuste y el FMI. Por un lado, estar谩 el gobierno para imponerlo, que contar谩 con el apoyo del macrismo de Juntos y de la burocracia sindical. Por el otro, estar谩 el pueblo trabajador enfrent谩ndolo.

Han sido muy importantes las luchas obreras y populares que han sucedido este a帽o a pesar de la burocracia traidora, pero a la vez han surgido nuevos dirigentes combativos en f谩bricas y dem谩s lugares de trabajo. Se han dado importantes logros en elecciones sindicales como el de los docentes de ATEN Capital y otras seccionales en Neuqu茅n, contra una burocracia peronista kirchnerista; el triunfo opositores en el sindicato Atech (docentes de Chubut); la ratificaci贸n de la nueva conducci贸n del Sutna (sindicato del neum谩tico); la consolidaci贸n de Ademys como referente de lucha en CABA. Y los ferroviarios del Sarmiento dieron un nuevo paso, al hacer retroceder a la empresa y a la Lista Verde en su intento de proscribir a nuestra compa帽era M贸nica Schlotthauer para las elecciones del gremio de los pr贸ximas d铆as. All铆 se juega mantener la conquista de esa conducci贸n antiburocr谩tica, con el referente m谩ximo del sindicalismo combativo 鈥淧ollo鈥 Sobrero a la cabeza. Pelea sindical que va 铆ntimamente ligada a la pelea pol铆tica.

Desde Izquierda Socialista dijimos que 铆bamos a usar la fuerza que nos dieran las elecciones para ganar las calles con el Frente de Izquierda Unidad. As铆 lo hicimos con la marcha unitaria del pasado s谩bado 11 de diciembre, llenando Plaza de Mayo en unidad con m谩s de cien organizaciones y el sindicalismo combativo. Esto debe ser el punto de partida para impulsar nuevas acciones, y centralmente para que surja un movimiento amplio que pelee para que se deje de pagar la deuda, se expulse al FMI y la plata vaya a salario y trabajo como parte de un plan econ贸mico alternativo obrero y popular.

Este 19 y 20 de diciembre se cumplen veinte a帽os del Argentinazo de 2001. Una rebeli贸n al grito de 鈥渜ue se vayan todos鈥 que cuestion贸 al gobierno del FMI, a las privatizadas, al Congreso y a la Corte, provocando la ca铆da de varios presidentes en pocos d铆as. Ese Argentinazo fue reivindicado en la plaza de la Izquierda del 11 de diciembre, no en la plaza peronista del d铆a anterior con Lula y Mujica. Esta 煤ltima record贸 al Argentinazo como 鈥渦na locura鈥. Cristina siempre lo repudi贸, porque el 鈥渜ue se vayan todos鈥 inclu铆a al peronismo, porque tambi茅n se gritaba 鈥渟in radicales, sin peronistas, vamos a vivir mejor鈥.

La frase 鈥渆l peronismo est谩 m谩s vigente que nunca鈥, dicha por Cristina en el encuentro con La C谩mpora previo al pasado 17 de octubre, fue un llamado a su base para no seguir perdiendo por izquierda debido al repudio obrero y popular a un peronismo que en pleno Siglo XXI es nuevamente correa de transmisi贸n de los planes fondomonetaristas. No lo logr贸. En este marco se encuentra el verdadero significado de la elecci贸n hist贸rica del FIT Unidad, que capitaliz贸 una parte muy importante de esa ruptura hacia la izquierda. Una esperanza para fortalecer una alternativa pol铆tica que luche por un gobierno de las y de los trabajadores y el pueblo. A veinte a帽os del Argentinazo continuamos con ese compromiso. Se trata de seguir construyendo una alternativa obrera y socialista que supere al peronismo, que combata al ajuste, que enfrente de verdad a las expresiones de centroderecha como el macrismo y a los neofascistas Milei y Espert, y que pueda aplicar esa salida de fondo al servicio del pueblo trabajador, luchando por una Argentina y un mundo socialistas de la mano de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional. Izquierda Socialista est谩 empe帽ada en esa tarea estrat茅gica,es por eso que llamamos a sumarse a nuestro partido, para fortalecer al sindicalismo combativo y al Frente de Izquierda Unidad, asumiendo juntos los desaf铆os venideros.