El campo no puede esperar más. Se ha mostrado fundamental durante la pandemia para poder abastecer de alimentos a toda la población. Los jornaleros y jornaleras fueron considerados esenciales y, en consecuencia, se les permitía seguir ejerciendo su trabajo durante la etapa de aislamiento domiciliario.

Agrupa a un colectivo de más de 60.000 personas, 60.000 familias que dependen de la tierra, de la meteorología y de cómo se levante cada día el jefe o el encargado de turno.

Sin embargo, llevamos desde el año 2019 esperando a que se pague el salario mínimo interprofesional establecido por ley más los atrasos acumulados desde entonces.

Tres años sin renovar el convenio del campo ante una patronal insensible que pretende bordear la ley y no incluir el SMI con la jornada actual. Su intención durante estos tres años es, por muy increíble que parezca, aumentar la jornada laboral en el campo a cambio de incluir el SMI, lo cual supone una flagrante amenaza a la dignidad de los jornaleros y jornaleras en Extremadura porque implica, ni más ni menos, que después de tres años de negociaciones el resultado final sea una reducción del salario en el campo.

La firma del nuevo convenio del campo se aleja con la entrada en la mesa negociadora de AFRUEX, una asociación de empresarios de la fruta que ni siquiera se presentó a las elecciones agrarias. Esto supone además un fortalecimiento de la patronal para tirar hacia abajo, aún más, las condiciones laborales que se firmen finalmente.

Desde el sindicato 25 de marzo creemos que la parte representante de los trabajadores y trabajadoras tiene una posición cada vez más débil y eso no puede traer nada bueno para el interés general.

No se conseguirá un convenio digno ni justo si no hay movilización social, si no hay conflicto en los tajos, si no se plantea huelga general en el campo extremeño, si la patronal agraria no siente que como sigan tensando la cuerda la cosecha se puede quedar en el campo.

La manoseada “paz social” tiene que ir acompañada de trabajos y salarios dignos para que sea una paz generalizada. De lo contrario es paz y tranquilidad para la patronal y angustia, sacrificio y desesperación para la clase trabajadora. La paz social si no es para todas es una pantomima.

Por nuestra parte, desde el sindicato 25 de marzo vamos a reforzar las tareas informativas sobre las condiciones laborales que debe recoger un convenio colectivo digno para los trabajadores y trabajadoras como hemos venido haciendo en los últimos años.

El próximo 10 de junio en el recinto ferial de Montijo y el 11 de junio en el parque del Rodeo de Villanueva de la Serena serán las primeras de ellas. Ambas a las 19:00 de la tarde.

Nuestra propuesta es que en esas asambleas se elijan representantes de jornaleros y jornaleras para estar presentes en la mesa de negociación del convenio del campo para que de verdad se escuche su voz de una vez por todas. El sindicato 25 de marzo tiene la misma legitimidad para estar en esa mesa que AFRUEX que, como dijimos anteriormente, ni siquiera se presentó a las elecciones agrarias.

En las asambleas celebradas a lo largo de los últimos años en diferentes pueblos extremeños hemos recogido las siguientes demandas que, por dignidad, deben incluirse en el próximo convenio del campo además de velar por su cumplimiento:

-Ajustar el salario percibido al encarecimiento de la vida y los suministros más básicos fijándolo en 9,25€/hora para fijos y eventuales. La jornada de seis horas y media son 60,12€.

-Pagar los atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019.

-Pagar las horas extras con un recargo del 75% las dos primeras (16,19€ cada una) y del 100% (18,50€) las siguientes en días de diario y todas las que se realicen en domingos y festivos deben ser a 18,50€.

-Reconocimiento de la condición de fijo-discontinuo a quien lleve trabajando dos temporadas seguidas en el mismo tajo.

-Equipos de protección (guantes, mascarilla, desinfectante) a cargo de la empresa.

-Abono de un plus de distancia de 0,30€ por kilómetro a partir de los dos kilómetros desde el casco urbano del lugar de residencia de la persona trabajadora.

-Suprimir la contratación a través de las ETTs. Estas empresas eran ilegales hasta 1994 por “tráfico ilegal de mano de obra” y en la práctica se comprueba cada día que continúan tirando a la baja aún más las condiciones contractuales en el campo.

– Derecho a representación sindical con dos meses de antigüedad.

Igualmente exigimos mejorar las pésimas condiciones laborales en las grandes empresas del manipulado de frutas y hortalizas.

Estos días durante FIAL (Feria Ibérica de la Alimentación) que se ha celebrado en Don Benito hemos escuchado todo tipo de discursos y alabanzas a la producción agraria extremeña pero nadie ha reparado sobre las condiciones laborales de las personas que recogen esas cosechas.

Son fundamentales para Extremadura, por ello es urgente organizarnos para dignificar el trabajo en el campo. Para que Extremadura tenga futuro.

Al campo sí, pero con derechos.

