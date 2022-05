Escribo estas notas a partir de la lectura de Alianzas Rebeldes (Bellaterra, 2021), una recopilaci贸n de textos, coordinada por Clara Serra, Cristina Garaizabal y Laura Macaya.

A principios de los a帽os setenta comenc茅 a leer los primeros textos sobre feminismo, a la vez que descubr铆a otros sobre libertad sexual, diversidad de g茅nero, justicia social, lucha de clases, movimientos contra el racismo o el imperialismo colonial. Mientras le铆amos La revoluci贸n sexual y La funci贸n del orgasmo de Wilhelm Reich o El arte de amar de Erich Fromm, le铆amos tambi茅n el Informe Hite. Estudio de la sexualidad femenina de Shere Hite o Segundo sexo de Simone de Beuavoir, junto a textos de Rosa Luxemburgo, Herbert Marcuse o Franz Fanon, entre otros, a la vez que nos dej谩bamos atrapar por la poes铆a desobediente de Walt Whitman, la psicodelia viajera de Jack Kerouac o el hedonismo vital y rebelde, un tanto nihilista, de Alan Ginsberg o William Burroughs. Era un magma ideol贸gico inconcreto donde un d铆a te levantabas eurocomunista y otro anarquista (alg煤n amigo me dijo una vez que viv铆a en el cuerpo de un socialdem贸crata radical con alma libertaria). Aquellas lecturas vinieron al mismo tiempo que se apagaban los 煤ltimos ecos de Mayo del 68 en Francia, llegaba el fin del franquismo y se iniciaba un periodo convulso de transformaci贸n democr谩tica, acompa帽ado por una profunda transici贸n social y cultural (pude acceder directamente a muchas de estas publicaciones gracias a la amistad y a los buenos consejos recibidos de Mikel Corcuera 鈥搇amentablemente fallecido estos d铆as鈥 que durante aquellos a帽os fue el responsable en Donostia/San Sebasti谩n de Enlace, la m铆tica distribuidora de libros que entonces representaba a una parte importante de las editoriales progresistas de Espa帽a y Latinoam茅rica).

Las sucesivas huelgas generales que se convocaron en las d茅cadas de 1970 y 1980, las manifestaciones contra el franquismo, por la amnist铆a de los presos pol铆ticos o contra la guerra de Vietnam, habituales en muchas calles, se cruzaban con los ecos lejanos de las revueltas antirracistas en EE.UU, las anticoloniales en 脕frica o contra las dictaduras latinoamericanas y los m谩s cercanos de las primeras manifestaciones de los frentes de liberaci贸n homosexual o de las hist贸ricas jornadas feministas que se sucedieron en Granada, Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, C贸rdoba, etc.

A pesar de las diferencias internas, entonces el feminismo tambi茅n hab铆a iniciado un proceso de autonom铆a organizativa pero con plena consciencia de pertenecer al amplio campo de reivindicaciones de derechos sociales. Para nosotros las luchas por el reconocimiento y la igualdad del movimiento feminista formaban parte de un conjunto transversal de protestas y demandas pol铆ticas por la ampliaci贸n de las libertades y la consolidaci贸n de la democracia.

Un buen ejemplo, entre otros muchos, de esa militancia ahora nombrada como interseccional, podr铆a ser la llevada a cabo por Empar Pineda, una de las grandes precursoras del feminismo en Espa帽a. Fundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, de la Comisi贸n Pro-Derecho al aborto, fue tenaz luchadora antifranquista, militante comunista y, como miembro del colectivo Hetaira, defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales (por cierto, estos d铆as se puede ver en los cines El acontecimiento de la directora Audrey Diwan, basada en la novela autobiogr谩fica de Annie Ernaux. Un drama intimista y realista, profundo retrato psicol贸gico de una estudiante de filolog铆a que a principios de los a帽os sesenta en Francia descubre que est谩 embarazada contra su voluntad y sin la posibilidad de compartir con nadie su drama. Desde el primer momento no le cabe la menor duda de que no quiere tener una criatura no deseada. En una sociedad en la que se penalizaba el aborto con prisi贸n y multa, se encuentra sola; hasta su pareja y algunas de sus amigas se desentienden del asunto. Adem谩s del desamparo y la discriminaci贸n por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino y la posibilidad de morir o terminar encarcelada. El drama de muchas mujeres cuyo destino quedaba determinado por, como dice la propia protagonista, una enfermedad propia de las mujeres de aquel tiempo: ser obligada a ser ama de casa).

Precisamente por representar un feminismo amplio, plural y mestizo, Pineda prologa Alianzas rebeldes. Un feminismo m谩s a all谩 de la identidad, una recopilaci贸n de textos con distintas voces comprometidas con la pluralidad y el disenso en el interior del propio feminismo. Es decir, frente al feminismo esencialista, centrado en exclusiva en las mujeres como sujetos de la igualdad, nos hablan de otro dispuesto a construir alianzas para sumar a los sectores sociales m谩s golpeados por el capitalismo y el patriarcado.

En los textos que componen esa publicaci贸n se reivindica una genealog铆a del feminismo capaz de contribuir a generar una alternativa al modelo social y econ贸mico que causa la exclusi贸n de las mujeres, pero tambi茅n de las personas trans, las trabajadoras sexuales y, en definitiva, de todas las vidas m谩s castigadas por la pobreza, las pol铆ticas fronterizas excluyentes o el racismo institucional.

Algunos pens谩bamos entonces, y a la vista de las manifestaciones del 煤ltimo 8M seguimos a煤n creyendo, que el feminismo es un movimiento 茅tico y cultural que se dirige a toda la sociedad y por eso algunos hombres nos sent铆amos interpelados y copart铆cipes de sus reclamaciones. A lo largo de estas d茅cadas el feminismo no ha dejado de requerir nuestra responsabilidad para conseguir una sociedad m谩s justa, igualitaria y sin discriminaci贸n sexista. Sin embargo, los datos siguen siendo escalofriantes en relaci贸n con la violencia machista de g茅nero, de la cual los hombres somos protagonistas casi exclusivos; pero tambi茅n los referidos a nuestro papel todav铆a insignificante en las implicaciones personales que supone sostener la sociedad de los cuidados. Es evidente que ser谩 mucho m谩s dif铆cil un verdadero y duradero cambio social si una gran mayor铆a de hombres no somos capaces de sumarnos, con todas las consecuencias, a las reivindicaciones en favor de la igualdad.

Las 煤ltimas d茅cadas estamos asistiendo a un repliegue conservador, muy relacionado con pol铆ticas de identidad excluyentes y punitivas que est谩n favoreciendo el resurgir del fanatismo. La extrema derecha 鈥揷on el benepl谩cito de la derecha m谩s moderada, como hemos comprobado en el reciente acuerdo de gobierno en Castilla y Le贸n鈥 lanza de nuevo su odio mis贸gino, sexista y racista contra muchas de las grandes conquistas de las luchas hist贸ricas feministas; desprecia las leyes en defensa de lesbianas, homosexuales o transexuales; quiere eliminar el reconocimiento de la diversidad y la educaci贸n sexual en las aulas; imponer el pin parental (autorizar a los padres para que sus hijos no asistan a determinadas clases); abolir el matrimonio igualitario o la ley del derecho al aborto, mientras propone medidas de apoyo a la maternidad, la reproducci贸n familiar y, en consecuencia, el regreso al 鈥渉ogar鈥 de las mujeres para m谩s gloria de la identidad racial y nacional.

En respuesta a esta movilizaci贸n del odio, como dice la periodista Nuria Alabao en su aportaci贸n al libro 驴A qui茅n libera el feminismo? Clase, reproducci贸n social y neoliberalismo, el feminismo tiene la tarea de organizar esa fuerza colectiva a partir de un sujeto plural y transversal, capaz de sumar otras luchas en marcha: las de la libertad sexual y de g茅nero, pero tambi茅n las articuladas a partir de la redistribuci贸n de la riqueza, el derecho a la vivienda, la de la defensa de los servicios p煤blicos, la renta b谩sica universal o los derechos de todas las trabajadoras. Si la subordinaci贸n de las mujeres no puede entenderse sin el capitalismo, el feminismo no puede sino impugnarlo. No hay liberaci贸n feminista 鈥 a帽ade Alabao鈥 si no implica liberaci贸n de la mayor铆a.