Por un kaminar ofensivo. Palabras de Pablo Bahamondes

Por un kaminar ofensivo…

La acción directa y la solidaridad hoy son el resumen teórico-práctico irrepetible de nuestras vidas… y así lo observo en este hermoso universo de hermanxs con sed de venganza y de destrucción-creadora.

No seremos nosotrxs quienes hoy les describiremos el camino por recorrer…pues ya elegimos caminarlo. No les diseñaremos una vida… ya que preferimos vivirla. No les diremos cómo será el futuro, ya que optamos por construirlo. No buscamos la paz, sino la hermosa violencia que destruye la normalidad sumisa.

Nunca seremos partícipes del juego institucional que busca salvar la clase política, la cual sigue implementando métodos de control social bajo artimañas que se disfrazan como “populares”.

Aunque el camino que se va trazando de manera indómita, anárquica y subversiva no encajará nunca en dichas prácticas, renegamos de recetas dogmáticas que ilusionan con futuros esperanzadores a las mentes controladas.

Es necesario entender que la lucha implica un permanente y complejo conflicto dialéctico y que solo la praxis individual y kolectiva permitirá visualizar las sendas liberadoras.

Avanzar de manera desenfrenada y contra todo pronóstico ha sido la opción de nuestras vidas, apostando precisamente por la confrontación de la lucha a través de un trabajo hormiga, dando pasos milimétricos tangibles, en el que cada individux libre, solidarix y consciente logre propagar y expandir el mensaje de la liberación total.

En todo espacio y en todo tiempo mantendremos el ímpetu de atacar a lxs poderosxs, al capital y a todx quien avale este engranaje que nos oprime y explota.

Un saludo especial para Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores y Juan Sorroche, con quienes hace algunas semanas logramos agrietar los muros y fronteras que nos separan. Les envió un enorme abrazo y que este tejer cómplice sea un precedente kolectivo para las batallas venideras.

A todxs lxs kompas presxs de la guerra social repartidxs por el mundo, a los presxs mapuches, a los presxs de la revuelta y a todxs kienes abrazan el kaos y la insurrección permanente, mis más sinceros cariños rebeldes.

A nuestrxs hermanxs, amigxs, familias, a mi amada kompa, a lxs kompas y poblaciones hermanas, les agradezco todos los gestos de solidaridad que día a día realizan por nosotrxs… Los extraño… pero mantendremos nuestra esencia heredada de memoria, fuerza y rebeldía.

Por nuestrxs caídxs de ayer y hoy, el llamado es claro:

Persistir en la acción. No existe límite alguno, ni formas únicas… lanzarse al conflicto y vivir el amor en guerra.

Ke lxs acomodadxs y sus sikarios sepan siempre que no vivirán tranquilos.

En recuerdo del Punky Mauri…seguiremos insistiendo en tu favor…

Prokuraremos ke viva la anarkía

¡¡¡JUVENTUD KOMBATIENTE, INSURRECCION PERMANENTE!!!

¡¡¡POR LA DEROGACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL D.L.321!!!

¡¡¡CONTRA LA PERPETUIDAD DE LAS CONDENAS!!!

¡¡¡MARCELO VILLARROEL A LA KALLE!!!

¡¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN!!!

Pablo Bahamondes Ortiz “OSO”

Preso subversivo Villa Francia

Cárcel- empresa Santiago 1

Modulo 2 Máxima Seguridad

Mayo 2021