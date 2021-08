–

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura s cree que las inversiones en m谩s autov铆as 鈥渜ue adem谩s resultan muy costosas para las arcas p煤blicas鈥 so n una mala apuesta y suponen un desastre econ贸mico que podr铆a ser evitado.

Afirman que es necesario favorecer por un a parte el transporte no motorizado ( v铆as anchas para ir a pie y carriles para bicicleta), y por otra parte el transporte p煤blico.

La organizaci贸n ecologista cree que el tren convencional, puesto al d铆a, podr铆a ser la mejor opci贸n de de cara a una vertebraci贸n del territorio, y que presentar铆a un mejor balance energ茅tico y ambiental que el de las autopistas y el veh铆culo privado. Abogan por mejorar los servicios y calidad del tren, en detrimento del Alta Velocidad, 鈥渜ue no puede llegar a todo los municipios鈥.

El proyecto de autov铆a a Olivenza y Badajoz

El proyecto presentado recientemente para convertir 19 kil贸metros de la carretera de Olivenza (la EX-107) en autov铆a (y duplicar la calzada para conectarla con Badajoz y Olivenza) es considerado, por Ecologistas en Acci贸n de Extremadura, 鈥渦n error que denota una mala estrategia de transporte o la falta de un plan de transporte a largo plazo para la regi贸n que tenga en cuenta la sostenibilidad鈥.

Seg煤n la organizaci贸n ecologista, el objetivo del estudio informativo de dicho proyecto deber铆a ser la mejora de la movilidad entre Badajoz y Olivenza, y no solamente la construcci贸n de una autov铆a como objetivo preestablecido. Partiendo de esta premisa, las alternativas planteadas al proyecto en el estudio presentado carecen de un an谩lisis amplio. Pero adem谩s ni siquiera se plantean otras formas de disminuir el n煤mero de veh铆culos a lo largo de estos kil贸metros de carretera.

Nuestro modelo de transporte

Al realizar proyectos de transporte hay que contar con las previsiones de movilidad a corto, a medio, y a largo plazo. Y por tanto, en casos como este, hay que tener en cuenta la disminuci贸n del tr谩fico de veh铆culos que se producir谩 en un plazo medio, debido a la progresiva eliminaci贸n de los autom贸viles de combusti贸n, dado el agotamiento de los combustibles f贸siles. Por ello, es muy probable que las inversiones en m谩s autov铆as, que adem谩s resultan muy costosas para las arcas p煤blicas, sean una mala apuesta y supongan un desastre econ贸mico que podr铆a ser previsto y evitado. En este sentido, Ecologistas en Acci贸n de Extremadura apuesta por otras opciones.

El actual modelo de transporte, da lugar a una espiral sin fin, pues cuanto m谩s se favorecen las carreteras, m谩s se potencia el uso y la compra de coches, la construcci贸n de estas semi-autov铆as influye en muchas personas favoreciendo que sigan usando el coche en vez de optar por otras opciones m谩s sostenibles, como puede ser el tren. A la vez, cuantos m谩s coches hay en circulaci贸n m谩s se potencia la construcci贸n de nuevas carreteras. Esto, adem谩s de atascos y accidentes, aumenta la acumulaci贸n de Gases de Efecto Invernadero en la atm贸sfera. A la inversa, si m谩s personas demandan opciones sostenibles de transporte p煤blico, estas ser谩n cada vez m谩s habituales y econ贸micas.

La organizaci贸n ecologista considera por ello que no debemos seguir favoreciendo el transporte individual frente al colectivo. Apuntan que las inversiones p煤blicas deben promover alternativas como el tren de cercan铆as el茅ctrico y de calidad, tambi茅n en casos como el de la carretera a Olivenza y Badajoz, lo que supondr铆a una clara inversi贸n de futuro, ambiental y socialmente sostenible. La combinaci贸n de numerosos medios de transporte como el tren de cercan铆as electrificado, el aumento de la oferta de autobuses p煤blicos, los carriles bici, etc. posibilitan que la gente vaya menos en coche tambi茅n en la ciudad. Seg煤n Ecologistas en Acci贸n Extremadura, ese transporte debe ser p煤blico, tambi茅n en su gesti贸n, para asegurar que su objetivo no es obtener beneficio sino prestar un servicio de calidad y econ贸mico.

Las ciudades espa帽olas han desarrollado desde mediados de los a帽os ochenta un modelo territorial y urban铆stico que ha favorecido la movilidad motorizada, este uso individual e indiscriminado del autom贸vil ha provocado un crecimiento poco eficiente. El actual modelo de transporte es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medio ambiente. Pero hab铆a m谩s opciones entonces y tambi茅n las hay hoy.

Propuestas de Ecologistas en Acci贸n de Extremadura

La actuaci贸n de las Administraciones por la movilidad hasta ahora se ha centrado principalmente en el autom贸vil, en trenes de alta velocidad y en los aviones como pretexto para la construcci贸n de grandes infraestructuras. Ecologistas en Acci贸n de Extremadura se帽ala que estas son amenudo 鈥obras fara贸nicas de nulo valor social, pero que han servido como oferta pol铆tica y fuente de ganancias asociadas a las contratas, recalificaciones, sobrecostes, etc鈥. Afirman que es necesario actuar en base a las necesidades sociales y en pos de una variedad y calidad de los servicios de transporte; y favorecer por una parte el transporte no motorizado (v铆as anchas para ir a pie y carriles para bicicleta), y por otra parte el transporte p煤blico. El objetivo es minimizar el impacto que el coche tiene a nivel territorial, tanto en ciudad como fuera de ella.

Una de las grandes infraestructuras se帽aladas, la Alta Velocidad (AV), pertenece al mismo modelo econ贸mico, social y pol铆tico que desmantela el ferrocarril. Explican que 鈥渆l sistema ferroviario en nuestra regi贸n se encuentra en un total estado de abandono, cuando no abiertamente en proceso de desmantelamiento, es una obviedad鈥. La organizaci贸n ecologista cree que el tren convencional, puesto al d铆a, podr铆a ser la mejor opci贸n de transporte de cara a una vertebraci贸n m谩s racional del territorio, y que presentar铆a un mejor balance energ茅tico y ambiental que el que supone el transporte basado en las autopistas y el veh铆culo privado. Hablar de vertebraci贸n del territorio es hablar de favorecer las relaciones de proximidad y las econom铆as locales. Por ello Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ve necesario potenciar el ferrocarril, entendido como red articuladora del territorio, y de sus pueblos, tanto para personas como para mercanc铆as. As铆 como mejorar los servicios, l铆neas y calidad del tren convencional, en detrimento del Alta Velocidad, que no puede llegar a todo los municipios.

Tambi茅n proponen reducir progresivamente el transporte por carretera y el a茅reo, mediante una moratoria a la construcci贸n de grandes infraestructuras de transporte, seguida de la desmantelaci贸n de algunas de las existentes (pasos elevados o subterr谩neos, 鈥渘udos de transporte鈥, scalextrics, exceso de carriles鈥). Asimismo, suprimir las ventajas fiscales y subvenciones p煤blicas de las que gozan estos medios de transporte, e imponer a los mismos tasas ambientales con car谩cter finalista (en especial a las grandes empresas de transporte como son las aerol铆neas). Estas tasas ir铆an encaminadas a favorecer el cambio a otro modelo de transporte. Pero cuando se trate de particulares hacerlo siempre en base a la renta de cada persona, para no penalizar a quien no puede hacerse cargo, ni retribuir a quien no lo necesita. En definitiva, es necesario adecuar los precios del transporte a sus costes reales, incluyendo los llamados costes externos.

Por otro lado, creen necesario proteger los derechos de peatones y ciclistas y elaborar medidas para favorecer el uso de la bicicleta y el transporte colectivo frente al privado, como el carril-bus o el carril-bici.

Por 煤ltimo, promover modelos urban铆sticos y de organizaci贸n administrativa y territorial que minimicen la necesidad del transporte. Abogar por ciudades y pueblos pensadas para que no sea necesario coger el coche tan a menudo: en las que los servicios y zonas de recreo est茅n distribuidas por toda la ciudad y no concentradas en puntos concretos, y que no sea necesario ir a otros municipios para cosas b谩sicas.

Muchas evidencias indican que la exposici贸n a la contaminaci贸n del aire, a los niveles que actualmente se registran en el Estado espa帽ol, provoca serios efectos sobre la salud y el medio ambiente (al menos 10.000 personas mueren en nuestro pa铆s al a帽o por este motivo). El transporte a茅reo, mar铆timo y terrestre es el principal responsable de algunas de las emisiones m谩s contaminantes. El modelo industrial es la otra gran causa de la contaminaci贸n, no solo del aire, tambi茅n del agua y la tierra. Se deben poner en marcha planes ambiciosos para reducir la contaminaci贸n todo lo posible y cuanto menos, de forma urgente e inexcusable.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

