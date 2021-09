Volver a la hist贸rica, a la cr铆tica, al m茅todo

Un a帽o m谩s, desde la Organizaci贸n pol铆tica Trinchera, queremos poner sobre la mesa una serie de reflexiones en torno al 11 de Septiembre y la situaci贸n en que se encuentra el campo revolucionario en los Pa铆ses Catalanes y en el Estado espa帽ol.

El a帽o pasado nuestro comunicado pon铆a el 茅nfasis en la necesidad de construir un proyecto pol铆tico centrara el horizonte del Socialismo-Comunismo como 煤nica v铆a real a la verdadera autodeterminaci贸n de las naciones oprimidas. Retomar el camino que, desde el marxismo vivo y cr铆tico, construye una estrategia de poder para clase trabajadora, para las clases populares y los pueblos oprimidos.

Nos encontramos ante la estrategia interclasista del Proc猫s, el electoralismo, el simbolismo vac铆o de contenido y el enfangamiento constante de todo el movimiento independentista en seguir apostando por unas v铆as que hace mucho tiempo que est谩n m谩s que agotadas. Esto nos ha llevado a una situaci贸n de derrota total y captaci贸n de los pocos movimientos que sobreviv铆an fuera del sistema y de sus din谩micas que arrasan con todo.

Pedir el fin de los pactos y las renuncias sin poner sobre la mesa esta derrota y una autocr铆tica verdadera que se transforme en hechos concretos es seguir apostando por el mismo camino donde la 煤nica realidad es el constante empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas, una sociedad post-Covid en plena vor谩gine autoritaria y una izquierda dispersa, perdida y sin referentes a partir de los cuales volver a investir un proyecto emancipador de clase.

Entramos en una nueva etapa pol铆tica, econ贸mica y social tanto en los Pa铆ses Catalanes como en Espa帽a donde los cantos de sirena de las organizaciones que surgieron del 15-M se han visto totalmente identificadas con el r茅gimen del 78, dejando a su paso la desmovilizaci贸n total de aquel movimiento que tom贸 Madrid con las Marchas de la Dignidad y tantas movilizaciones se帽alando los verdaderos culpables de la miseria en la que vivimos d铆a a d铆a.

En los Pa铆ses Catalanes, nos atrevemos a decir que la CUP ha pasado a formar parte, del mismo modo, en un actor pol铆tico m谩s del poder auton贸mico y su renuncia a cualquier horizonte revolucionario que vaya m谩s all谩 de gestionar las migajas. Las mismas migajas que ya no alimentaban a Ovidi Montllor. Con tristeza observamos como el conjunto del movimiento, a pesar de existir muchas y muchos militantes honestos y cr铆ticos con esta deriva, sigue creyendo que hay que seguir por el mismo camino en lugar de replantear la estrategia de la independencia, el socialismo y el feminismo. El peso de lo identitario y patri贸tico sigue siendo un obst谩culo insalvable a la hora de trabajar con las organizaciones que, como Trinchera, apostamos por la autodeterminaci贸n de los Pueblos y el proyecto de un feminismo revolucionario como paso ineludible en el camino hacia a la liberaci贸n total de la esclavitud capitalista. El ejemplo de hasta d贸nde puede llegar esta deriva es el caso de Euskal Herria, donde el proyecto de Sortu-Bildu es una pieza clave en el desmantelamiento de toda disidencia pol铆tica cr铆tica con el sistema, abandonando los presos que se niegan a reconciliarse con el enemigo que nos sigue explotando y reprimiendo y aplicando la censura interna m谩s feroz.

No ayuda nada a este cambio de paradigma la actitud pasiva y c贸modo de la izquierda estatal, que siempre antepone el discurso f谩cil de la autodeterminaci贸n en abstracto para no perder las pocas cuotas de poder que tiene y no da la batalla pol铆tica necesaria a la hora de se帽alar la represi贸n al movimiento independentista y la ra铆z fascistizante que se expande por todos los 贸rganos judiciales y de gobierno del Estado Espa帽ol. Que esta situaci贸n no nos haga caer en el discurso f谩cil de la Espa帽a irreformable, etc, que existe, incluso en los sectores que se dicen revolucionarios, pues va directamente en contra del an谩lisis marxista de la lucha de clases y las condiciones objetivas y subjetivas de la revoluci贸n.

Es gracias a este an谩lisis que hemos llegado a conclusiones tan duras, pero tan ciertas. La deriva que ha tomado el Proceso y en particular la Izquierda Independentista ya no es una sorpresa para nadie. Es un proceso que se lleva cocinando desde hace a帽os. Nuestro objetivo al realizar estas cr铆ticas no es ni nunca ha sido hacer da帽o a la EI ni a otras organizaciones. Al contrario, consideramos a esta formaci贸n como un actor de gran relevancia en el sector popular catal谩n y por tanto, un potencial aliado en la construcci贸n de una alternativa de poder por la clase trabajadora catalana y espa帽ola. Es por esta raz贸n que consideramos nuestro deber tomar un posicionamiento p煤blico se帽alando las desviaciones y sus consecuencias para nuestra lucha. Estamos convencidos de que la EI puede convertirse en una herramienta de emancipaci贸n de forma coherente a sus principios y discurso. Pero para ello hay que asumir la realidad de los hechos y trabajar desde aqu铆.

Con esta panor谩mica, desde Trinchera, como durante todos estos a帽os, apostamos por la formaci贸n y el an谩lisis marxista m谩s all谩 del discurso, el contacto sistem谩tico con las masas trabajadoras de los Pa铆ses Catalanes y del resto de Espa帽a, para construir una organizaci贸n de tipo leninista. Y tambi茅n por abrir las puertas al debate fraterno entre organizaciones con un mismo objetivo de destrucci贸n del capital y construcci贸n del Socialismo y el Comunismo. Para construir una pr谩ctica com煤n que nos permita producir una teor铆a basada en el permanente contacto con las masas, sus condiciones de vida y de conciencia, para mejorar las carencias de nuestras organizaciones y estrechar lazos que nos permitan crecer pol铆ticamente a todos. En la situaci贸n de extrema debilidad del campo popular en la que nos encontramos, nadie con dos dedos de frente puede prescindir de sus aliados naturales.

En cualquier caso, nosotros seguimos y seguiremos reivindicando la organizaci贸n obrera y popular bajo criterios de clase como 煤nica salida posible a la situaci贸n actual y para la construcci贸n de una estrategia de poder por el socialismo y el comunismo. Independencia de clase contra las renuncias y los pactos, internacionalismo contra el chovinismo las trampas interclasistas, socialismo por una vida digna para todas y todos. Desde Trinchera, las puertas estar谩n abiertas para contribuir a este cambio de rumbo, hoy y todos los 11 de Septiembre, para todas y todos los trabajadores catalanes y extranjeros, para toda la clase trabajadora mundial, contra la barbarie del capitalismo y por una sociedad justa y humana.