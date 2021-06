–

Ver documental: https://lahaine.org/fY2L

Los ni帽os y adolescentes son muy inteligentes. M谩s de lo que parecen. No hacen lo que los adultos les dicen que hagan en tanto individuos particulares, sino que imitan lo que el conjunto social realmente hace. Es decir, ante discursos antag贸nicos prima el conjunto de la praxis social sobre los individuos. Si su profesor les dice que es bueno que lean, pero 茅l no da ejemplo, desde luego no les animar谩 a leer. Pero incluso si ese profesor en realidad lee y no hace sino m谩s que proponerles lo que honestamente considera una de las mayores curas para el alma (la luz del conocimiento); si la mayor铆a de la sociedad no lee: la mayor铆a de ni帽os tampoco leer谩n.

驴Y qui茅n educa hoy a los menores? Por supuesto su familia, sus profesores y las organizaciones o asociaciones donde puedan desarrollarse. Claro que s铆. Pero faltan otros importantes pedagogos, quiz谩s los m谩s importantes en los tiempos que corren: las pantallas. Efectivamente, en un pa铆s de capitalismo supuestamente desarrollado como en Espa帽a, con un 60% de su sistema domiciliario de Internet de fibra y con una imparablemente creciente cobertura m贸vil en 5G,[1] un alumno de 14 a帽os, consume, promedio, 9 horas de su d铆a frente a la pantalla. 63 horas semanales. Solo contando el ocio, descontando las tareas que el profesor pueda mandar que requieran del ordenador. 隆9 horas de pantallas en su tiempo libre!, 隆m谩s de lo que dedica al sue帽o![2]

Hace siglo y medio Marx escribi贸 en su c茅lebre Pr贸logo a la Contribuci贸n a la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica(1859)que el desarrollo de las fuerzas productivas era el que condicionaba las relaciones econ贸micas entre los sujetos,[3] es decir, el modo de producci贸n, junto a la lucha de clases. Cuando las tecnolog铆as paridas por el incremento de las fuerzas productivas llegaban a un cierto punto de desarrollo eran incompatibles con el modo de producci贸n existente y por tanto era necesario cambiarlo. Y eso implicaba una revoluci贸n social.[4]Sin embargo, dentro de las fuerzas productivas Marx y Engels contaron la ciencia, es decir, la naturaleza humanizada objetivada dentro de nosotros. 驴De qu茅 sirve tener mucha tecnolog铆a (naturaleza humanizada fuera de nosotros) si nuestra capacidad de controlarla es paup茅rrima? 驴De qu茅 sirve tener el 60% de la poblaci贸n con una estupenda conexi贸n a Internet si en su mayor铆a la emplean viendo contenidos de 铆nfima calidad creados a partir de los objetivos de obtener la m谩xima rentabilidad y controlar pol铆ticamente a la poblaci贸n trabajadora ignorando por completo los mejores valores que la humanidad ha forjado a lo largo de su evoluci贸n?

驴Qu茅 valor tiene que casi todas las familias espa帽olas (incluidas algunas que pasan hambre y tienen a sus hijos por debajo del nivel de pobreza) tengan un smartphone o una tablet si malgastan sus d铆as enganchados a videojuegos violentos, escuchando McM煤sica industrial que promueve valores como el sexismo, la agresividad, la violencia, el desprecio a la cultura, el culto a la riqueza o el individualismo m谩s ego铆sta? 驴Para qu茅 tanto Internet si cada vez m谩s ni帽os todav铆a siendo menores le quitan la tarjeta de cr茅dito a sus padres para hacer apuestas deportivas online o consumir pornograf铆a sin tener capacidad de asimilar lo que est谩n viendo? 驴Para qu茅 tanto control sobre la naturaleza externa si no somos capaces de controlar nuestra propia naturaleza interna, nuestro ser consciente?

Sumado a ello hemos de anotar que cuando uno mismo no ejerce control consciente sobre s铆, est谩 siendo controlado por otros factores. U otras personas. Porque al igual que cuando un sujeto que no es capaz de controlarse y come m谩s de lo que su cuerpo necesita es esclavo de su gula (o ansiedad)generando con ello problemas de salud como sobrepeso, obesidad e incluso obesidad m贸rbida en el peor de los casos; del mismo modo puede ocurrir que aquel ni帽o o adolescente que no pueden separarse de la pantalla de Facebook, Instagram o YouTube est茅 contribuyendo con su adicci贸n a que otros forjen su cultura e ideolog铆a acorde a sus propios intereses. Primero, porque est谩 permitiendo que otros recopilen sus datos m谩s personales que dejan su huella en el ciberespacio para venderlos a terceras compa帽铆as; segundo, porque est谩 exponi茅ndose a contenidos que otros (de muy distinta clase social)sufragan para que ellos los consuman y, tercero y 煤ltimo, porque est谩 intercambiando su atenci贸n por los contenidos con los cuales las empresas transformar谩n su atenci贸n en mercanc铆a que las empresas vender谩n a los anunciantes.

Comenc茅 hablando de ni帽os y adolescentes. Lo hice para enfatizar que son los m谩s indefensos y que tenemos una responsabilidad con ellos, pero a partir de este p谩rrafo del art铆culo incluy谩monos todos. 驴O es que cada vez m谩s los adultos no andamos pendientes de las pantallitas? 隆Si hasta mi abuela de 92 a帽os anda medio enganchada al WhatsApp! El otro d铆a me dijo que le gustaba m谩s la foto que me hab铆a puesto de perfil, m谩s que la otra quer铆a decir, que no le gustaba nada (no me atrev铆 a preguntarle el porqu茅).隆Y gracias a Dios que casi no me cambio la foto porque me lo dijo apenas a los 5 minutos de hacerlo! En ese momento comprend铆 que el mundo se enfrentaba a una disyuntiva civilizatoria. Si le pasaba eso a mi abuela, 驴qu茅 no le pasar谩 a los menores? 驴Qu茅 les podemos pedir si nosotros no damos ejemplo?

La tecnolog铆a en abstracto puede ser neutral pero en concreto jam谩s lo es. Es buena o mala, punto. Cuando con el cuchillo cortamos el pan y nos hacemos un bocadillo bien sabroso es buena o cuando el cirujano con su bistur铆 nos salva la vida de una letal enfermedad. Pero es mala, peligrosa, en manos de un asesino, de un ladr贸n o de una persona que sufra una enfermedad mental que lo enajene de su personalidad real. Hoy tenemos que preguntarnos qui茅n controla la tecnolog铆a que nos tiene pasando tanto tiempo de nuestras vidas frente a esas pantallas.

驴Qui茅n est谩n detr谩s de su fabricaci贸n, gesti贸n, producci贸n y difusi贸n de contenidos? 驴Qui茅n decide qu茅 mensajes o contenidos prevalecen por encima del resto? 驴El Esp铆ritu Santo del capitalismo? 驴La “mano invisible del mercado” que dir铆a un Adam Smith deformado por los neoliberales actuales que se quedan con lo que les interesa y ocultan sus diversas cr铆ticas al capitalismo? 驴Qui茅n es el due帽o de la mano que mece la cuna de tantas horas de nuestros d铆as? 驴Qui茅n y d贸nde habita?

Por eso creo que el documental cubano La dictadura del algoritmo de Javier G贸mez S谩nchez es de obligada visi贸n y difusi贸n. En 茅l diversos especialistas y artistas nos dejan reflexiones de calado y nos facilitan que esa mara帽a de datos tras la cual se ocultan los due帽os de nuestros medios parezca un poco menos tupida. Es necesario que este documental llegue a los j贸venes, a las aulas, a docentes y discentes, que los conciencie y haga que las autoridades y el pueblo en permanente di谩logo constructivo sepan a qu茅 enemigo se enfrentan. Porque no est谩 afuera, est谩 muy dentro. Tan dentro de nuestras fronteras que ya ha invadido nuestras casas, sus hogares, con una sonrisa y se ha colado incluso en nuestras espacios m谩s 铆ntimos.

En un pa铆s como Cuba donde ya 4,2 millones de habitantes de una poblaci贸n de poco m谩s de 11 millones tiene acceso a Internet,[5] cada vez m谩s los problemas anteriormente apuntados requerir谩n una respuesta lo m谩s inteligente y contundente posible para enfrentar sus efectos adversos (luego pasaremos a enumerar los positivos que todos conocemos pero rara vez verbalizamos). Estos efectos hostiles, si ya son negativos en los lugares donde son los capitalistas los que controlan el pa铆s de un modo directo a trav茅s de su econom铆a (como por ejemplo en Espa帽a donde solo el 13,51% de los trabajadores activos est谩n contratados por el Estado)[6] o indirecto mediante sus representantes pol铆ticos pagados por grandes capitales que permiten y dan la luz verde a la aparici贸n de sus rostros en los medios de comunicaci贸n de su propiedad y por tanto sustentan la partidocracia entre la poblaci贸n; estos mismos efectos negativos pueden ser desastrosos para un pa铆s donde la mayor铆a de su dirigencia pol铆tica quiere caminar hacia la construcci贸n del socialismo y la mayor parte de trabajadores labora para el Estado. Un pa铆s de 11 millones de habitantes que sufre un embargo de m谩s de 60 a帽os de parte de su desagradable vecino de 330 millones que de modo mafioso penaliza a cualquier pa铆s del mundo que quiera comerciar con Cuba, un enemigo que pese a su lento pero inexorable declive todav铆a es la mayor potencia militar del planeta y el segundo pa铆s con mayor producto interior bruto del mundo.[7]Nadie querr铆a tener un vecino as铆.

As铆 pues, 驴qu茅 efectos tendr谩 sobre la conciencia de millones la exposici贸n continua a estas redes y sus algoritmos controlados por la clase dirigente estadounidense que est谩 deseando que Cuba abandone la senda de la construcci贸n socialista y se incorpore plenamente a la dictadura capitalista mundial? Dictadura de cuya l贸gica no se puede, evidentemente, desembarazar por completo por s铆 solo pues como sugiri贸 con iron铆a Fidel: Cuba no vive en otro planeta.[8] Por eso mismo, a largo plazo, Cuba necesita la revoluci贸n socialista mundial en los pa铆ses m谩s adelantados en el desarrollo de las fuerzas productivas externas y los revolucionarios de los pa铆ses capitalistas m谩s desarrollados necesitamos que en Cuba siga existiendo un pueblo con un desarrollo cultural (fuerzas productivas internas al ser humano) tan fuerte como el cubano. Porque con todas sus limitaciones, nos sigue ense帽ando que otro mundo mucho m谩s humano todav铆a es posible. 驴Qu茅 ocurrir铆a si como dijo Engels en 1847 en Principios del comunismo la revoluci贸n triunfara simult谩neamente en los pa铆ses m谩s desarrollados? 驴C贸mo vivir铆amos todos (incluidos los cubanos) si EEUU, la Uni贸n Europea, la India o Jap贸n fuesen socialistas? No solo ganar铆amos en bienestar econ贸mico, en desarrollo tecnol贸gico y en intercambio cultural sino tambi茅n en democracia. Los unos y los otros.

Confieso que tras casi un a帽o del inicio de la pandemia mundial del Covid-19, mientras en mi pa铆s capitalista “desarrollado” las v铆ctimas eran mucho mayores cada 100 000 habitantes que en Cuba con un porcentaje de 2 frente 137 muertos,[9] sent铆 una envidia buena, de compa帽eros, de c贸mo se gestionaba la crisis sanitaria en Cuba. C贸mo pese a todas las carencias y los obst谩culos se pon铆a el valor de cada una de las personas por encima del dinero mientras aqu铆 en Espa帽a con un “supuesto” gobierno “de izquierdas” (PSOE m谩s Unidas Podemos) se intentaba hallar un imposible equilibrio entre econom铆a y salud que siempre acababa desplaz谩ndose a la preminencia del poder del dinero, del capital, sobre la salud de la poblaci贸n. O lo que es lo mismo: libertad para los negocios, muerte para las personas. Y en esas seguimos.

Mientras Cuba tiene una industria farmac茅utica p煤blica desarrollada, mi pa铆s “desarrollado” esperaba a que otros les vendieran sus vacunas porque aqu铆 la industria farmac茅utica ni es p煤blica ni especialmente desarrollada. De hecho, por la competencia de esas farmac茅uticas privadas que nos iban a vender sus vacunas y su intenci贸n de pugnar por el mercado capitalista mundial ante una pandemia global (sufrimiento humano + capitalismo = ping眉es beneficios), a quien les escribe le pusieron la primera dosis de dos necesarias de una marca y tras una extra帽a campa帽a de desprestigio medi谩tico de la misma en raz贸n a unos efectos secundarios que sufrieron algunas personas; ahora mi gobierno, todav铆a no sabe si nos pondr谩 la segunda (prometida) vacuna de la misma empresa privada, de otra o nos dejar谩 solo con la primera y por ende con un nivel de protecci贸n inferior frente al virus. Cosas de la anarqu铆a del “libre” mercado y ese capitalismo tan generador de riquezas como destructor de las mismas.

驴Ese es el sistema al que quieren que Cuba se dirija? No quiero pensar c贸mo quedar铆a situada Cuba si en un futuro pr贸ximo abrazara ese capitalismo internacional si los habitantes de Espa帽a con cuatro veces su poblaci贸n y 14veces su PIB vivimos como vivimos (1 de cada 3 ni帽os pobres).[10] 驴Cu谩l ser铆a el destino de la mayor铆a de los cubanos? Sin duda alguna, unos pocos bien situados, se har铆an m谩s ricos (si entendemos tan pobremente la riqueza como para igualarla a la cantidad de dinero que posea cada sujeto, ya saben, aquella mercanc铆a con la que todas las dem谩s se compran y suele acabar colonizando la mente de su poseedor), pero (repito), 驴cu谩l ser铆a del destino de la mayor铆a de los cubanos? 驴Y cu谩l el de la cultura que hoy se promueve desde las instancias p煤blicas? Yo se lo adelanto: ser铆a barrida. En Espa帽a, uno de cada cinco ni帽os de 9 a 12 a帽os no sabe que la capital de su pa铆s se llama Madrid.[11]

Si Cuba no se defiende produciendo unos contenidos que pugnen contra la industria cultural capitalista que les acecha desde la intimidad de sus hogares, estar谩 perdida. Absolutamente perdida. Y nosotros en nuestro mundo capitalista m谩s desarrollado estar铆amos m谩s perdidos sin su ejemplo de lucha y resistencia humanista. Y para ello de nada sirve la censura, es imposible porque solo hace m谩s apetecible el producto prohibido que ser谩 obtenido sin grandes problemas en el mercado negro o con los contactos con los familiares emigrados a EEUU o a Europa. No se le pueden poner puertas al mar. Adem谩s de que quien les escribe, quitando casos extremos que ponen en peligro la integridad de las personas, est谩 en contra de toda censura del florecimiento que supone la libertad individual para una sociedad que camina la senda del socialismo. La mejor sociedad la construyen en armon铆a la suma de sus mejores individualidades. Solo desde el convencimiento se conquistan las mentes y los corazones, no mediante imposiciones legales que, a veces, hip贸critamente son infringidas por los mismos que las promulgan y permiten el florecimiento de mafias y mercados negros. 驴Alguien se acuerda de Al Capone y La Ley Seca o c贸mo el mercado negro y sus mercaderes acabaron trag谩ndose a la URSS? 驴Acaso Cuba est谩 inmunizada a que no le afecten ninguno de estos males que algunos revolucionarios valientemente han denunciado y acertadamente designado a sus autores como “pichones de oligarcas”?[12] Habr谩 que estar muy atento, porque los malos p谩jaros, si se les deja, crecer谩n deprisa y volar谩n muy alto.

La dictadura del algoritmo capitalista que rige las redes sociales y las industrias culturales donde cada vez m谩s j贸venes cubanos se sociabilizan, no es solo peligrosa para ellos sino tambi茅n para sus padres y los propios dirigentes. El Coronel del Ej茅rcito de Tierra y Diplomado del Estado Mayor Pedro Ba帽os, experto espa帽ol de contrainteligencia en la reserva, comenta c贸mo una parte de los l铆deres sovi茅ticos fueron seducidos por los cantos de sirena capitalistas mediante series norteamericanas tan nimias como Falcon Crest (1981/1990). El “efecto Falcon Crest” demuestra, seg煤n el Coronel Ba帽os, “que nadie escapa al influjo de lo que ve en los medios de comunicaci贸n”.[13] Cuando uno est谩 cansado de pisar la tierra que siempre ha pisado, del duro sabor a la realidad y desde el cielo le ofrecen un sabroso fruto que promete librarle de todos sus problemas bajo una atractiva forma es f谩cil tirar la toalla. Imag铆nese que en un combate de boxeo, el p煤gil duramente golpeado con dificultades de levantarse fuera tentado por una atractiva mujer que le dijera: no te levantes, deja que pase el tiempo que despu茅s yo te llevar茅 a casa, te cuidar茅 y te dar茅 mimos. 驴Cu谩ntos boxeadores no hubiesen colgado los guantes?

La soluci贸n no es taparnos los ojos y no ver las pantallas, porque esa tecnolog铆a tambi茅n nos trae oportunidades maravillosas: la posibilidad de contactar y acercarnos a personas de diferentes pa铆ses enriqueciendo nuestro conocimiento de este planeta que todos compartimos, la disponibilidad de leer una cantidad de libros que antes no estaban ni en la mayor biblioteca del mundo, de disfrutar m煤sica y arte, de compartirla, de aprender a tocar un instrumento o a manejar un programa de ordenador o incluso reparar el motor de un coche averiado. Por eso Marx afirmaba que la misi贸n hist贸rica del mercado capitalista era poner a todos los seres humanos del globo en mutua interdependencia.

驴Cu谩ntas cosas no podemos aprender si nosotros controlamos a la m谩quina y no somos controlados por su algoritmo? Pero hay un problema: no podemos conformarnos con pedir a la mayor铆a de la poblaci贸n esa capacidad de autocontrol. No es c贸modo tener que estar constantemente luchando contra el algoritmo y los productos, los sonidos o las im谩genes con las que nos tienta. Ser铆a una quimera. Esa guerra cultural, pol铆tica, la perder铆amos. Hemos de ir un paso m谩s all谩. Hemos de construir una industria cultural contrahegem贸nica, socialista, internacional que cree contenidos tanto o m谩s atractivos que los que la industria cultural hegem贸nica del capital nos ofrece. Pero que lo haga promoviendo la cultura, el humanismo y la fraternidad entre los pueblos. Llevo m谩s de 5 a帽os pidi茅ndolo y el documental de Javier G贸mez S谩nchez me ha vuelto a recordar su imperiosa necesidad.[14]

Es la 煤nica posibilidad de que ma帽ana el mundo sea socialista y no m谩s b谩rbaro de lo que es hoy. Es la 煤nica posibilidad de que en Cuba el capital no vaya ganando espacio en la econom铆a y en los sue帽os de sus habitantes. Y para construir esa industria cultural “del bien” necesitaremos muchos recursos, mucha uni贸n y visi贸n internacionalista. Cuba no puede enfrentarse a YouTube. Cuba perder谩 frente a YouTube. Es honesto reconocerlo. Perder谩 si no hacemos nada. Los algoritmos promover谩n los contenidos contra el gobierno cubano, exagerar谩 sus fallas y se inventar谩 otras que jam谩s haya cometido. Lo bueno no aparecer谩 m谩s que a los ya convencidos. Pero a convencidos y no convencidos le aparecer谩 todo lo malo (lo inventado, lo real y lo exagerado). Y eso d铆a tras d铆a hace mella. Desgasta, multiplica la duda, debilita, hace que colguemos los guantes.

Para construir esa Industria Cultural Contrahegem贸nica, Cuba necesita al mundo y el mundo a Cuba. Sincera y humildemente creo que el gobierno cubano deber铆a contactar con todos los gobiernos del mundo que est茅n interesados en apoyar esta industria cultural como hizo con los medios con Telesur (pero aprendiendo de los errores). Debe crear esa industria con todos los gobiernos y las organizaciones internacionales que compartan un m铆nimo com煤n m煤ltiplo de humanismo, respeto a la vida, la fraternidad, la solidaridad y luche contra la otra industria del beneficio privado. Pero para hacerlo tiene que proponerlo, realizando un esfuerzo econ贸mico proporcional seg煤n la riqueza de cada pa铆s y los miembros de las organizaciones socialistas y comunistas internacionales que la apoyen. Con los recursos intelectuales y materiales de Cuba, por muchos que sean los primeros en relaci贸n a sus habitantes, no bastar谩.

Eso s铆, y esto es muy importante: esta industria contrahegem贸nica no puede transformarse en un instrumento de propaganda sin m谩s. Si lo hace, fracasar谩. No puede no dejar espacio para la autocr铆tica y la cr铆tica de los pueblos a sus gobiernos, porque si ellos no fomentan la cr铆tica el pueblo la buscar谩 en los medios y la cultura del capital. Es clave retener esto. Los revolucionarios no pueden ocultar la verdad aunque duela porque la verdad siempre es revolucionaria. Y por eso esa industria cultural debe ser un lugar donde haya espacio para el debate y se pueda cuestionar lo que hace desde el presidente de la Rep煤blica al Papa o el presidente de un pa铆s amigo. Todo desde el respeto y la educaci贸n. Pero si no hay espacio para la cr铆tica, las estructuras se esclerotizan y acaban estallando (Ruman铆a) o colapsando (la URSS). Y no basta con hacerla en los lugares adecuados, a veces es necesario hacerla p煤blicamente y darle la voz a un pueblo del cual no nos podemos divorciar so pena de que tarde o temprano nos abandone.

As铆 que adem谩s de fomentar todo lo que intenta destruir la industria del capital y los algoritmos a su servicio, este nueva industria cultural transnacional que hemos de construir debe permitir e incluso fomentar la sana autocr铆tica. No para fomentar una lucha cainita sino para demostrar que somos capaces de construir juntos siendo cr铆ticos los unos con los otros y de este modo ir superando nuestros errores. Dicen que los buenos amigos se dicen la verdad. Lo f谩cil es ocultarla y evitar el conflicto. Mis mejores amigos siempre me han dicho cu谩ndo ellos han considerado que he hecho algo mal y yo he sabido valorar su consejo, estuviera de acuerdo o no, como un ejemplo de amistad, de fidelidad, de amor. Nadie que no sea tu enemigo y te quiera, callar谩 si ve que est谩s haciendo algo que considera err贸neo, que te puede da帽ar. Nadie que te ame lo har谩 a no ser que sea un cobarde o un c铆nico.

El pueblo cubano y el resto del mundo socialista, comunista, tienen dos opciones: o que el algoritmo de YouTube y las otras redes del capital poco a poco o mucho a mucho los venza o hacer nuestro propio YouTube, nuestro propio Facebook y que su algoritmo les venza a los que ahora claman victoria. Que libremente los pueblos del mundo decidan si prefieren sus contenidos humanistas, socialistas, a los otros.

La decisi贸n es sencilla, su aplicaci贸n requerir谩 de gran determinaci贸n, muchas conversaciones y muchos esfuerzos adem谩s de una gran celeridad. Cada d铆a que pasa es un d铆a perdido para la causa. Quien les escribe es profesor y youtuber marxista y lo sabe. Tengo un canal de YouTube desde el que intento difundir desde hace un a帽o de un modo divertido, divulgativo, el pensamiento marxista. Pese a mis 39 a帽os, la mayor parte de mi p煤blico tiene entre 25 y 34 a帽os aunque hay un importante porcentaje de entre 15 y 24 a帽os, lo que me hace muy feliz. Sin embargo, como no entro en el juego capitalista de YouTube de monetizar mis v铆deos para transformar la atenci贸n de mis espectadores en mercanc铆as que YouTube pueda vender a los anunciantes, YouTube promueve menos mis v铆deos. Mientras tanto los youtubers de derecha se ven propulsados hasta alcanzar la vista de todos sus usuarios: tanto de izquierda como de derecha. Los m铆os no. El algoritmo de YouTube me ignora. 驴Por que le caigo mal? No, el algoritmo no tiene personalidad, simplemente al “pobre” lo han programado as铆.

Alg煤n lector de buena voluntad podr铆a decirme, Jon, no sea usted tan intransigente y monetice sus v铆deos. H谩galo por la causa. Al fin y al cabo usted est谩 haciendo un trabajo no remunerado del que YouTube se aprovecha para capturar p煤blico que ya recibir谩 publicidad en otros canales que s铆 se moneticen y el algoritmo los redirija tras acabar de ver unos de sus v铆deos. Claro, adem谩s, seg煤n YouTube el algoritmo dirigir谩 a mis espectadores a un contenido similar que les pueda interesar. Por supuesto, esta es la teor铆a, muy bonita. 驴Sabe cu谩l es la realidad? La realidad es que en mi canal tengo un programa llamado “Tu YouTuber Marxista” que como podr谩 imaginar no se dedica a hablar de lo maravilloso que es el capitalismo y curiosamente ya son muchos los que me han dicho (y yo mismo lo he vivido) que al acabar de ver uno de mis v铆deos, han reportado que el algoritmo “celestial” e “inmaculado” de YouTube les ha iniciado la reproducci贸n de uno de los v铆deos del periodista y escritor anticomunista espa帽ol Federico Jim茅nez Losantos, conocido por escribir libros con nula rigurosidad hist贸rica donde poco menos que compara a Marx y el resto de comunistas con sedientos asesinos en serie. Ya saben, “contenido similar”, seg煤n YouTube.

A ese mismo lector de buena voluntad, tambi茅n le podr铆a decir que si monetizara mis v铆deos y pusiera la palabra “capitalismo” en uno de ellos, YouTube me pagar铆a menos porque los anunciantes (capitalistas) huyen de esos contenidos. Y YouTube, evidentemente, se lo pondr铆a menos a su p煤blico porque ellos no recibir铆an el dinero de los anunciantes. 驴Y c贸mo voy a criticar al capitalismo sin nombrarlo? Y as铆 con muchas palabras m谩s. Por tanto, nadie puede ganar a YouTube desde YouTube, con sus reglas. Ser铆a igual que si alguien quisiera hacer la revoluci贸n socialista jugando al Monopoly. No, no est谩n dise帽ados para eso sino para lo contrario.[15] Por eso necesitamos nuestros propios medios y nuestra industria cultural.

驴Sab铆a que tras acabar la II Guerra Mundial la mayor铆a de los franceses pensaba que la clave de la victoria contra el III Reich de Hitler hab铆a sido de la URSS y que ahora en el siglo XXI piensan, tras cientos de pel铆culas hollywoodienses que sobrescriben la historia mundial en las mentes de generaciones y generaciones, que el papel clave fue el de EEUU? De hecho, una parte importante de la gente joven, m谩s all谩 de sus miserias (que sin duda las tuvo y no en grado menor) piensan que la URSS, los sovi茅ticos y los nazis eran aliados y que incluso su ideolog铆a era muy parecida sino pr谩cticamente calcada. Una alumna de preuniversitario (en Espa帽a, bachillerato) me asegur贸 en una clase que los nazis eran de “izquierdas”. A esto hemos llegado. Y el camino hacia el infierno de la ignorancia supina es infinito.

Quiz谩s dentro de unas d茅cadas la mayor铆a de los cubaos piensen que Fidel, el Che y Ra煤l eran en realidad unos ambiciosos capitalistas que montaron una guerrilla para quedarse con todo el terreno cultivable de Cuba y venderle az煤car a los terratenientes colombianos a cambio de coca铆na con la que evitaban que la poblaci贸n se rebelase. Sumado a ello en realidad la Invasi贸n de Bah铆a Cochinos podr铆a acabar siendo una iniciativa del bueno de Kenedy para restaurar la democracia de la que gozaban los cubanos con Batista y su propio asesinato en Dallas seguramente ordenado a alg煤n francotirador “castrista” por Fidel. O quiz谩s por Lenin, o Marx, 驴qui茅n sabe? Puede que en la futura neohistoria, controladas por sus fuentes y sus algoritmos, en 1964 todav铆a siguieran vivos.

Todo es posible cuando la memoria se impone y la cultura se apaga, cuando las pantallas se encienden y los libros se cierran, cuando el algoritmo controla nuestras vidas y nuestra voluntad se entierra. De nosotros depender谩 vencer al algoritmo del capital o hacernos sus s煤bditos. Industria cultural transnacional y contrahegem贸nica o barbarie. Palabra de profesor, palabra de youtuber, palabra de revolucionario.

