De parte de Memoria Libertaria June 9, 2021 34 puntos de vista

46 a帽os desde la muerte del dictador y seguimos esperando Justicia

隆QUEREMOS QUE LLEGUE LA HORA DE LA JUSTICIA!

Jos茅 Mar铆a Muguerza, fue uno de cientos de miles de republicanos prisioneros en un campo de concentraci贸n franquista, en el que para subsistir tomaban 鈥agua negra de casta帽as, agua con espinas de pescado y gusanos o se beb铆an su propia orina鈥. M谩s de 300 campos en toda la geograf铆a del Estado, por los que pasaron m谩s de medio mill贸n de personas, quienes nunca han obtenido justicia. Ni reconocimiento. Ni reparaci贸n.

Sabemos que Mar铆a no podr谩 sacar a su madre de entre los zarzales, porque Mar铆a ya ha fallecido, pero la fosa en la que est谩 (debajo de una carretera) sigue en el mismo sitio. Y lo saben. Y lo sabemos. Quiz谩 su hija Mari 脕ngeles pueda recuperar los restos de su abuela y enterrarlos en un lugar donde puedan honrar su memoria. Es otra de las 130.000 personas que siguen en fosas clandestinas o conocidas. Son nuestros desaparecidos. Est谩n, pero no est谩n. Deber铆amos saber qui茅nes est谩n y qui茅n hizo u orden贸 esas matanzas. 驴Qu茅 ganaron con ello?.

Justa no conoci贸 apenas a su padre, porque era maqui. Sigui贸 muchos a帽os en el monte hasta que le atraparon. Pero eso no fue lo peor. Su madre no pudo trabajar porque era familia de un republicano huido, y nadie le daba trabajo. Tras eso se escond铆a el deseo del jefe de la Falange por apropiarse de sus tierras, las m谩s f茅rtiles del pueblo, que siempre hab铆a deseado aunque no supiera ni coger una azada. 隆Cu谩ntas apropiaciones indebidas deber铆amos reajustar! Pero hace falta mucha verdad para ello, y mucha justicia. Porque Meir谩s es solo un peque帽o ejemplo, pero hay miles.

A Sole le robaron a su hermano mellizo, Francisco. Debieron pensar que para qu茅 querr铆a una mujer pobre, madre ya de familia numerosa, dos hijos a la vez. Francisco, cuyo nombre no ser谩 ahora este, es uno entre los miles de ni帽as y ni帽os desaparecidos durante el franquismo, hasta bien entrada la democracia. No, no me he confundido: 隆MILES! Muchas familias siguen buscando a sus ni帽as y ni帽os robados, personas adultas hoy d铆a que necesitan conocer su identidad de origen. Entre otras medidas, es preciso un banco 煤nico y p煤blico de ADN para que puedan reencontrarse. 隆Hace falta justicia, investigaci贸n y muchas ganas de saber la verdad!

En los Sanfermines de 1978, la Polic铆a Armada (a煤n exist铆a, s铆) dispar贸 a Germ谩n. A 茅l y a otros 200 m谩s. Pero a Germ谩n le mataron. La 鈥渕od茅lica鈥 transici贸n trajo de 鈥渞egalo鈥 m谩s de 300 v铆ctimas mortales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que nunca, NUNCA, han sido depurados. Muchos de los casos no se han juzgado. Y aqu铆 s铆 podemos decir que los culpables puede que sigan vivos. Pero no hay justicia. Hay ocultaci贸n, hay impunidad, hay complicidad con los cr铆menes del franquismo.

Kutxi fue torturada. S铆, a manos de Billy el Ni帽o. Ya sabemos que ha muerto, pero hay muchos m谩s torturadores, decenas, centenares. 驴O pensabas que era algo que le ocurr铆a a ese tipo? No, todos hac铆an lo mismo, cada uno en su ciudad: el capit谩n Mu帽ecas en el Pa铆s Vasco; Benjam铆n Solsona en Valencia; Eduardo Quintela y Antonio Juan Creix en Barcelona; Pascual Honrado en Asturias鈥tra vez, sistem谩tico. Otra vez, impunidad. Queremos juzgarles por las torturas. Queremos que llegue la hora de la justicia.

La Recuperaci贸n de la Memoria Democr谩tica y el fin de la impunidad del franquismo es responsabilidad de toda la sociedad, y una obligaci贸n ineludible para un Estado que se dice de derecho y que respeta los derechos humanos. Porque el franquismo asesin贸 a hombres y mujeres republicanos y antifascistas por todo el pa铆s, provocando un trauma transgeneracional significativo que todav铆a hoy no ha sido abordado con rigurosidad y, en consecuencia, a煤n no se ha podido superar.

El Estado Espa帽ol debe cumplir los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Espa帽a y la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos. Por ello, las m谩s de 100 organizaciones que actualmente integramos el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Hist贸rica y V铆ctimas del Franquismo, te pedimos que nos ayudes, firmando esta petici贸n, para conseguir una Ley que acabe con la impunidad del franquismo y garantice la verdad, la justicia, la reparaci贸n a todas las v铆ctimas de la Dictadura Franquista y la Transici贸n, y que ello permita cerrar las heridas, que despu茅s de tantos a帽os, a煤n permanecen abiertas.

Llamamos a la ciudadan铆a democr谩tica, y a todo tipo de entidades c铆vicas comprometidas con los derechos humanos, a apoyar nuestras justas reivindicaciones por una ley que ponga fin al silencio, olvido e impunidad sobre tanto crimen de aquella genocida dictadura. Reclamamos para las v铆ctimas del franquismo, que el Estado espa帽ol les d茅 similar trato al que otorga a otros colectivos de la violencia pol铆tica en Espa帽a, como los son las v铆ctimas del terrorismo.

El Gobierno espa帽ol tienen la oportunidad y la obligaci贸n de acabar con la lacra de la impunidad del franquismo, y la situaci贸n de injusticia y desamparo legal en la que, a d铆a de hoy, se siguen encontrando las v铆ctimas de la dictadura, presentando un Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica que ponga las bases para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci贸n a todas las v铆ctimas del Franquismo y la Transici贸n. Puedes ampliar la informaci贸n de nuestras peticiones AQU脥

Firma la petici贸n para que se haga, por fin, justicia.

ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HIST脫RICA Y V脥CTIMAS DEL FRANQUISMO