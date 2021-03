–

Por unas condiciones dignas de trabajo en la UPV/EHU

El colectivo predoctoral llama a concentrarse el 24 en Donostia, con reivindicaciones que, 鈥渄esde CNT hacemos nuestras鈥

鈥淣o puede ser que una instituci贸n que debe ser un ejemplo, trate as铆 a sus trabajadoras鈥, denuncia la central anarcosindicalista.

Cuesta creer que el trabajo en la Universidad y otras instituciones de investigaci贸n forman en este pa铆s, y en tantos otros, una parte de un volumen creciente de trabajadores precarios. Tras la idea de que la investigaci贸n y la ense帽anza universitaria son trabajos vocacionales y, por esta raz贸n, de prestigio, se esconde una profunda precarizaci贸n, con trabajos temporales, inestables y mal remunerados, lo que tiene un reflejo directo en la calidad de vida de todas las personas que forman la Universidad. Desde el personal de limpieza, que trabaja para subcontratas y tiene su valor constantemente cuestionado por la Universidad del Pa铆s Vasco, hasta el mismo profesorado, que bajo figuras como profesorado asociado mantienen con la instituci贸n de ense帽anza una relaci贸n muy similar al falso aut贸nomo.

Quienes conocen de cerca esta realidad no se sorprenden, desafortunadamente, cuando sectores sindicales denuncian los niveles de interinidad en la Educaci贸n p煤blica vasca: un 41% de los profesionales de educaci贸n son interinos, cuando casi el 90% de ellos tienen una antig眉edad superior a 3 a帽os. En el 谩mbito espec铆fico de la UPV/EHU, este porcentaje sube hasta un asustador 48,8% de personal temporal, lo que hace que esta universidad sea una de las que no que no cumple los requisitos regulados por el estado para ser reconocida como tal 鈥 el Decreto permite un m谩ximo de 40% de temporalidad. Asimismo, la falta de est铆mulo y apoyo a la investigaci贸n se hace perceptible en el porcentaje de personal docente e investigador con t铆tulo de doctor, que no excede el 50% del PDI (concretamente, un 46,6%). El personal investigador, a su vez, por la concatenaci贸n de contratos de 鈥渇ormaci贸n鈥, ve c贸mo una situaci贸n que deber铆a ser transitoria se convierte en un modelo de contrataci贸n 鈥 as铆 como ocurre, por otra parte, en tantos otros sectores de trabajo en Espa帽a y en Europa. Una presi贸n continua por resultados, sumada a la escasez de medios adecuados para el desarrollo de sus funciones y la alta competitividad por unas becas de investigaci贸n que casi siempre tienen en cuenta factores estrictamente cuantitativos (como la nota media de graduaci贸n o el n煤mero de publicaciones) hacen que las y los doctorandos sean un colectivo seis veces m谩s propenso a padecer depresi贸n y ansiedad que otros colectivos altamente formados.

La UPV/EHU, a su vez, demuestra constantemente una muy escasa voluntad de mejorar las condiciones laborales de quienes est谩n desarrollando una tesis doctoral. Para empezar, este colectivo no se incluye en el Convenio Colectivo vigente, al ser considerado 鈥減ersonal en formaci贸n鈥. Por otro lado, varios y varias doctorandas con contrato de trabajo, algunas independientemente y otras por la v铆a sindical, acudieron a la v铆a judicial para solicitar la aplicaci贸n del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formaci贸n (EPIPF), recogido en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, reclamando la diferencia salarial que deber铆an haber percibido si este Estatuto hubiese sido aplicado. La mayor铆a de las demandas fueron desestimadas en primera instancia, aunque algunas de ellas prosperaron en el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco. No obstante, la UPV/EHU est谩 dispuesta a llegar hasta la 煤ltima instancia para evitar reconocer este m铆nimo derecho (las cantidades no alcanzan los 2.000 euros por investigador), y ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo.

La situaci贸n es todav铆a m谩s precaria para quienes no consiguen alguna de las competitivas becas de investigaci贸n disponibles. Es el caso del alumnado de doctorado sin contrato, que frecuentemente no dispone de un local adecuado de trabajo, pese a pagar anualmente tasas de matr铆cula que apenas se reflejan en otros recursos m谩s all谩 que el acceso a la biblioteca y laboratorios espec铆ficos. Asimismo, la Universidad no deja de tener una actitud excluyente hacia los y las alumnas que no provienen de la Comunidad Aut贸noma, y no ofrece contratos de trabajo a estudiantes con becas de instituciones extranacionales, que por lo tanto siguen constando solamente como estudiantes de doctorado. Todo eso, pese a que existen programas de doctorado en los que casi el 80 por ciento del alumnado procede de Am茅rica Latina.

En octubre de 2020 la CNT convoc贸 una huelga sectorial, en la que, entre otros factores, se exig铆a el desarrollo de un sistema de financiaci贸n completamente p煤blico,la eliminaci贸n de las tasas universitarias, en defensa de una Universidad totalmente p煤blica y gratuita, la eliminaci贸n de contrataciones fraudulentas y precariedad laboral, y el fomento de la cultura de la cooperaci贸n cient铆fica en lugar de la competencia.En busca de la consolidaci贸n de estos objetivos, nos unimos a las demandas del colectivo predoctoral, que el 24 de marzo se vuelve a movilizar en una concentraci贸n frente al aulario de San Sebasti谩n, a las 13:00, para pedir que las y los investigadores predoctorales sean incluidos en el convenio laboral de la UPV/EHU, eliminando el car谩cter formativo de los contratos, la igualaci贸n del sueldo al del profesorado ayudante, la eliminaci贸n de la matr铆cula y las tasas de doctorado, un control real sobre la carga docente que ejercen, que todos ytodas las doctorandasdispongan de los mismos recursos e infraestructuras para el desarrollo de su investigaci贸n, y que todo el personal predoctoral tenga un contrato de trabajo.

UPV/EHUn lan-baldintza duin batzuen alde

Kolektibo predoktoralak elkarretaratzea deitu du 24an Donostian, 芦CNTk bereak egiten ditugun aldarrikapenekin禄.

芦Eredu izan behar duen erakunde batek, langileak horrela tratatzea ez da bidezkoa禄, salatu du sindikatu anarkosindikalistak.

Zaila da ulertzea Unibertsitatean eta beste ikerketa-erakunde batzuetan dagoen langile prekarizatu kopurua. Unibertsitateko ikerketa eta irakaskuntza bokaziozko lanak direlako ideiaren atzean, prekarizazio sakon bat aurkitzen da, aldi baterako kontratuak, ezegonkorrak eta gaizki ordainduak direnak, eta horrek eragin zuzena du Unibertsitatea osatzen duten pertsona guztien bizitza-kalitatean. Garbiketako langiletatik hasiz, azpikontratentzat lan egiten dutenak eta Euskal Herriko Unibertsitateak hauen balioa etengabe zalantzan jartzen duena; eta irakasleekin jarraituz, irakasle elkartua bezalako kontratu motara erabiliz autonomo faltsuaren oso antzeko eredua dena.

Errealitate hori gertutik ezagutzen dutenak ez dira harritzen, zoritxarrez, sindikatuek euskal hezkuntza publikoko bitartekotasun-maila salatzen dutenean: Hezkuntzako profesionalen %41 bitartekoak dira, eta horietatik ia %90ak 3 urtetik gorako antzinatasuna du. EHUren kasuan, ehuneko horrek gora egiten du, aldi baterako langileen %48,8raino, eta, ondorioz, unibertsitate hau da Estatuak araututako baldintzak betetzen ez dituen horietako bat, Dekretuak gehienez ere% 40ko behin-behinekotasuna baimentzen baitu. Era berean, ikerketarako pizgarririk eta laguntzarik eza hautematen da doktore-titulua duten irakasleen eta ikertzaileen taldean, irakasle eta ikertzaileen %50 baino gehiago ez baitira (zehazki, %46,6).

Ikertzaileek, era berean, kateatzen diren 芦prestakuntza禄 kontratuen ondorioz, ikusten dute iragankorra izan beharko lukeen egoera bat kontratazio-eredu bihurtzen dela, Espainiako eta Europako beste hainbat lan-sektoretan ere hala gertatzen den bezala. Emaitzen araberako presio etengabea, funtzioak garatzeko bitarteko egokien eskasia eta ikerketa-beka batzuengatiko lehiakortasun handia, zeintzuk ia beti faktore kuantitatiboak kontuan hartzen dituztenak, hots, graduazioaren batez besteko nota edo argitalpenen kopurua, adibidez, doktoregaien kolektiboaren osasun mentala okertzen dute: sei aldiz joera handiagoa dute depresioa eta antsietatea izateko prestakuntza handiko beste kolektibo batzuek baino. EHUk, era berean, doktoregaien lan-baldintzak hobetzeko borondate eskasa erakusten du etengabe. Hasteko, horiek ez dira indarrean dagoen hitzarmen kolektiboan sartzen, 芦prestatzen ari diren langile禄 moduan hartzen baitira. Bestalde, lan-kontratua zuten zenbait doktoregaik, batzuk bere kabuz eta beste batzuk bide sindikaletik jotzen, epaitegietara jo zuten Prestatzen ari den Doktoratu Aurreko Ikertzaileen Estatutua (martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan) aplikatzea eskatzeko, eta Estatutu hau aplikatu izan balitz jaso beharko zuketen soldata-aldea erreklamatzeko. Salaketa gehienak lehen auzialdian ezetsi ziren, baina batzuek aurrera egin zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Hala ere, EHU azken instantziara heltzeko prest dago gutxieneko eskubide hori ez onartzeko (Estatutua betetzeak ikerlari bakoitzeko 2.000 euro baino gutxiago exigitzen du), eta dagoeneko iragarri du helegitea aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean.

Egoera are eskasagoa da eskura dauden ikerketa-beka lehiakorretakoren bat lortzen ez dutenentzat. Kontraturik gabeko doktoregaien kasuan gertatzen da hori; izan ere, sarritan ez dute lanerako toki egokirik, nahiz eta urtero matrikula-tasak ordaindu, liburutegira eta laborategi espezifikoetara sartzea baino ez beste baliabide batzuetan islatzen ez direnak. Era berean, Unibertsitateak jarrera baztertzailea du Autonomia Erkidegotik ez datozen ikasleekiko, eta ez die lan-kontraturik eskaintzen atzerriko erakundeen bekak dituzten ikasleei; beraz, doktoregoko ikasle gisa baino ez dira ageri. Hori guztia, nahiz eta doktorego-programa batzuetan ikasleen ia %80 Latinoamerikatik etorri.

2020ko urrian, CNTk greba sektorialerako deialdia egin zuen, eta, besteak beste, honako hauek eskatzen zituen: finantzaketa-sistema erabat publikoa garatzea, unibertsitate-tasak ezabatzea, unibertsitate erabat publiko eta doakoa defendatzea, iruzurrezko kontratazioak eta lan-prekarietatea ezabatzea, eta lankidetza zientifikoaren kultura sustatzea, lehiaren ordez.

Helburu horiek sendotzeko asmoz, doktoratu aurreko kolektiboaren eskaerekin bat egiten dugu. Kolektibo horrek elkarretaratzea egingo du martxoaren 24an, Donostiako ikasgelategiaren aurrean, 13:00etan, ikertzaile doktoregaiak UPV/EHUko lan-hitzarmenaren parte izan daitezen eskatzeko, kontratuen prestakuntza-izaera ezabatzeko, soldata irakasle laguntzaileenarekin berdintzeko, matrikula eta doktorego-tasak kentzeko, irakaskuntza kargaren kontrol erreala izateko, doktoratzen ari diren pertsona guztiek doktorego-baliabide eta doktorego-tasa berberak izan dezaten eta doktoregoa egiten ari den pertsona oro lan kontratu bat izateko.