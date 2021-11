–

隆Todas y todos a la manifestaci贸n el jueves 18 de noviembre! A las 19:30 en la Subdelegaci贸n del Gobierno!

Este jueves 18 de noviembre a plataforma SOS Ourense, formada por decenas de colectivos y asociaciones, convoca una manifestaci贸n en protesta por el 鈥渄estrozo ambiental, social y cultural que est谩 causando la alcald铆a de J谩come con el apoyo del Partido Popular鈥. Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria apoyamos esta convocatoria y nos sumamos a ella.

La ciudad y la diputaci贸n provincial de Ourense llevan muchos a帽os dominados por el PP y, como sucede en el resto de la Comunidad, se han convertido en una fuente de enriquecimiento personal a costa de los servicios p煤blicos. El clientelismo y la corrupci贸n dentro de las instituciones provinciales, dominadas primero por Baltar padre y despu茅s por Baltar hijo, y dentro del propio ayuntamiento, est谩n dejando la ciudad en una situaci贸n de degradaci贸n y de precariedad sin precedentes.

Gonzalo P茅rez J谩come lleg贸 a la alcald铆a en 2019 con Democracia Ourensana tras conseguir 7 concejales. Su 茅xito electoral tuvo un factor fundamental: su cr铆tica constante a la corrupci贸n del PP Ourensano y de Baltar, salpicados por m煤ltiples casos de corrupci贸n y prevaricaci贸n. La clase trabajadora ourensana se moviliz贸 con contundencia en las urnas para sacar al PP del ayuntamiento tras una legislatura de expolio de los recursos p煤blicos y de privatizaci贸n de los servicios, otorgando 9 concejales al PSOE, 7 la DO y dos al BNG; 18 concejales frente los 9 de los partidos de la derecha (7 del PP y los 2 de Cs). El imperativo en esas elecciones fue claro.

Sin embargo, P茅rez J谩come cedi贸 de manera vergonzosa a las presiones del PP y claudic贸, aceptando apoyar la formaci贸n de gobierno del PP en la diputaci贸n provincial (donde perdi贸 la mayor铆a absoluta) a cambio de que este le permitiera ser investido alcalde en minor铆a en la ciudad de Ourense. El plan fue un aut茅ntico 茅xito para el PP, que hace pocos meses consigui贸 entrar en el gobierno municipal tras la profunda crisis dentro de Democracia Ourensana que origin贸 numerosas expulsiones y dimisiones entre acusaciones de malversaci贸n de fondos y duras cr铆ticas a P茅rez J谩come.

La claudicaci贸n de J谩come ante el PP se vio reflejada tambi茅n en la pr谩ctica de sus pol铆ticas, ya que sigui贸 adelante con los recortes que Jes煤s V谩zquez ven铆a llevando a cabo en los 煤ltimos a帽os. La situaci贸n de la ciudad es de aut茅ntica emergencia en todos los sentidos: los servicios de transporte son completamente obsoletos y precarios, de hecho los trabajadores y trabajadoras de los autobuses urbanos impulsaron en los 煤ltimos a帽os diversas protestas y huelgas para denunciar la situaci贸n y exigir mejoras laborales; la limpieza de las calles es totalmente deficiente y las pintadas dominan el casco viejo y los barrios; el ayuntamiento suprimi贸 la financiaci贸n p煤blica a numerosos proyectos culturales y no existe una alternativa de ocio y de cultura ni para la juventud ni para el conjunto de la poblaci贸n; y, una de las medidas que m谩s rechazo est谩 provocando, es la intenci贸n del alcalde de suprimir la Universidad Popular, a pesar de tener 3.000 matriculados cada a帽o.

Todo esto mientras los 鈥渘egocios鈥 de J谩come y del PP en la ciudad no cesan: recientemente el ayuntamiento otorg贸 una concesi贸n de 2,5 millones de euros para el servicio de limpieza de instalaciones municipales a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, propiedad de Jos茅 Luis Ulibarri, que ser谩 juzgado este mes de noviembre por su relaci贸n con la trama G眉rtel por adjudicaciones irregulares por valor de 149 millones de euros, y que lleg贸 a ingresar en prisi贸n en 2018 por la trama Enredadera.

Este es solo un ejemplo m谩s de la podredumbre total y del saqueo de los recursos p煤blicos en las instituciones municipales, provinciales y auton贸micas por parte del PP y, en el caso de Ourense, tambi茅n de DO.

Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria llamamos a todo el estudiantado y a toda la juventud de Ourense a participar en la movilizaci贸n de este jueves; esta tiene que ser solo la primera de una lucha contundente y firme que no finalice hasta echar a J谩come y al PP del ayuntamiento, hasta revertir todos los recortes y hasta remunicipalizar todos los servicios privatizados.

Por uns servizos p煤blicos de calidade e unha alternativa de ocio e de cultura en Ourense!

Todos e todas 谩 manifestaci贸n o xoves 18 de novembro 谩s 19:30 na Subdelegaci贸n do Goberno

Este xoves 18 de novembro a plataforma SOS Ourense, formada por decenas de colectivos e asociaci贸ns, convoca unha manifestaci贸n en protesta pola 鈥渄esfeita ambiental, social e cultural que est谩 a causar a alcald铆a de J谩come co apoio do Partido Popular鈥. Dende o Sindicato de Estudantes e Esquerda Revolucionaria apoiamos esta convocatoria e sum谩monos a ela.

A cidade e a Deputaci贸n Provincial de Ourense levan moitos anos dominados polo PP e, como sucede no resto da Comunidade, convert茅ronse nunha fonte de enriquecemento persoal 谩 custa dos servizos p煤blicos. O clientelismo e a corrupci贸n dentro das instituci贸ns provinciais, dominadas primeiro por Baltar pai e despois por Baltar fillo, e dentro do propio concello, est谩n a deixar a cidade nunha situaci贸n de degradaci贸n e de precariedade sen precedentes.

Gonzalo P茅rez J谩come chegou 谩 alcald铆a en 2019 con Democracia Ourensana tras conseguir 7 concelleiros. O seu 茅xito electoral tivo un factor fundamental: a s煤a cr铆tica constante 谩 corrupci贸n do PP Ourens谩n e de Baltar, salpicados por m煤ltiples casos de corrupci贸n e prevaricaci贸n. A clase traballadora ourens谩 movilizouse con contundencia nas urnas para sacar ao PP do concello tras unha lexislatura de expolio dos recursos p煤blicos e de privatizaci贸n dos servizos, outorgando 9 concelleiros 贸 PSOE, 7 a DO e dous 贸 BNG; 18 concelleiros fronte os 9 dos partidos da dereita (7 do PP e os 2 de Cs). O imperativo nesas elecci贸ns foi claro.

Por茅n, P茅rez J谩come cedeu de xeito vergonzoso 谩s presi贸ns do PP e claudicou, aceptando apoiar a formaci贸n de goberno do PP na Deputaci贸n Provincial (onde perdeu a maior铆a absoluta) a cambio de que este lle permitise ser investido alcalde en minor铆a na cidade de Ourense. O plan foi un aut茅ntico 茅xito para o PP, que hai poucos meses conseguiu entrar no goberno municipal trala profunda crise dentro de Democracia Ourensana que orixinou numerosas expulsi贸ns e dimisi贸ns entre acusaci贸ns de malversaci贸n de fondos e duras cr铆ticas a P茅rez J谩come.

A claudicaci贸n de J谩come ante o PP viuse reflectida tam茅n na pr谩ctica das s煤as pol铆ticas, xa que seguiu adiante cos recortes que Jes煤s V谩zquez vi帽a levando a cabo nos 煤ltimos anos. A situaci贸n da cidade 茅 de aut茅ntica emerxencia en t贸dolos sentidos: os servizos de transporte son completamente obsoletos e precarios, de feito os traballadores e traballadoras dos autobuses urb谩ns impulsaron nos 煤ltimos anos diversas protestas e folgas para denunciar a situaci贸n e esixir melloras laborais; a limpeza das r煤as 茅 totalmente deficiente e as pintadas dominan o casco vello e os barrios; o concello suprimiu a financiaci贸n p煤blica a numerosos proxectos culturais e non existe unha alternativa de ocio e de cultura nin para a mocidade nin para o conxunto da poboaci贸n; e, unha das medidas que m谩is rexeitamento est谩 a provocar, 茅 a intenci贸n do alcalde de suprimir a Universidade Popular, a pesar de ter 3.000 matriculados cada ano.

Todo isto mentres os 鈥渘egocios鈥 de J谩come e do PP na cidade non cesan: recentemente o concello outorgou unha concesi贸n de 2,5 mill贸ns de euros para o servizo de limpeza de instalaci贸ns municipais 谩 empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, propiedade de Jos茅 Luis Ulibarri, que ser谩 xulgado este mes de novembro pola s煤a relaci贸n coa trama G眉rtel por adxudicaci贸ns irregulares por valor de 149 mill贸ns de euros, e que chegou a ingresar en prisi贸n en 2018 pola trama Enredadera.

Este 茅 s贸 un exemplo m谩is da podremia total e do saqueo dos recursos p煤blicos nas instituci贸ns municipais, provinciais e auton贸micas por parte do PP e, no caso de Ourense, tam茅n de DO.

Por iso, dende o Sindicato de Estudantes e Esquerda Revolucionaria chamamos a todo o estudantado e a toda a mocidade de Ourense a participar na mobilizaci贸n deste xoves; esta ten que ser s贸 a primeira dunha loita contundente e firme que non remate ata botar a J谩come e ao PP do concello, ata reverter todos os recortes e ata remunicipalizar todos os servizos privatizados.