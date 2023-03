–

“A pornograf铆a 茅 un dos espazos m谩is claros onde se reproducen as violencias machistas e de x茅nero”, unha realidade que est谩 谩 orde do d铆a e na que c贸mpre seguir afondando, tam茅n a trav茅s dos argumentos da industria do porno. Con esta premisa, investigadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC) iniciaron un estudo para co帽ecer a percepci贸n que ten da pornograf铆a a poboaci贸n adolescente da Galiza.

Os seus achados confirmaron o que outras investigaci贸ns xa ve帽en apuntando: un consumo cada vez m谩is temper谩n e moi pouco cr铆tico cos contidos. Hai estudos previos que sit煤an entre os 8 e os 10 anos o primeiro contacto coa pornograf铆a da poboaci贸n m谩is nova. Segundo os datos obtidos polo equipo investigador da USC, 48% do alumnado consultado viu porno por primeira vez antes dos 12.

A trav茅s do porno est谩n a socializar identidades masculinas moi hexem贸nicas, t贸xicas e dotadas dunha grande agresividade

“Falamos dunha idade na que a铆nda non te帽en adquirida unha noci贸n sobre o sexo e a sexualidade, na que ante a falta de educaci贸n afectivo-sexual aprenden a trav茅s do porno mainstream, de categor铆as e contidos moi apegados ao pracer masculino, 谩 submisi贸n da muller e 谩 s煤a representaci贸n como obxecto”, sinala Jorge Garc铆a Mar铆n, que 茅 profesor de Sociolox铆a, membro do Centro Interdisciplinario de Investigaci贸ns Feministas e de Estudos de X茅nero da USC e un dos investigadores deste estudo sobre a percepci贸n da pornograf铆a entre a rapazada.

Tras organizar un grupo de discusi贸n previo cunha mostra representativa de alumnado de 4潞 da ESO, achegaron un cuestionario fechado a m谩is de 1.500 adolescentes dunha trintena de institutos de entre 14 e 18 anos de idade.

Curiosidade e informaci贸n

“Ven a pornograf铆a como unha oportunidade de aprender sobre sexo. De feito, cando preguntamos polas motivaci贸ns que os levan a ver porno sinalan a curiosidade, a diversi贸n e a informaci贸n, ademais da propia satisfacci贸n“. Non ven ning煤n perigo neste consumo, advirte Garc铆a Mar铆n, “non observan nada negativo”, insiste, cando en realidade est谩n a “socializar identidades masculinas moi hexem贸nicas, t贸xicas e dotadas dunha grande agresividade”.

A rapazada non o percibe as铆. C煤stalle identificar a violencia que a pornograf铆a constr煤e sobre as relaci贸ns sexuais e a erotizaci贸n que fai desa violencia. Son as mozas quen antes e algo m谩is reparan nas “mulleres como obxectos da violencia masculina” e como “suxeitos pasivos e inferiores”, se ben tanto entre eles coma elas destaca a indiferenza e o desacordo fronte a estas ideas.

脡 preciso traballar educativa e socialmente sobre este complexo tem谩tico, con vistas a unha educaci贸n afectivo-sexual que achande o cami帽o cara 谩 igualdade

O persoal docente e investigador da USC encargado deste estudo detecta “un grave problema sociocultural”, un tema tab煤 que non interesa tocar. “Deixamos que sexa o porno quen siga educando nun momento en que se multiplican os casos de violencia sexual“, sobre todo entre menores de idade, un aumento que as autoridades comezan a relacionar tam茅n coa banalizaci贸n da educaci贸n afectivo-sexual e o uso crecente do porno.

“E isto 茅 preocupante porque aprenden a relacionarse sexualmente a trav茅s de buscas e contidos que moitas veces igualan o sexo ao sufrimento da muller, que exhiben choros, forza, saloucos e arcadas habitualmente baixo unha posici贸n dominante do home”. Desde esta l贸xica, di, est谩n a aprender, moi novos, que calquera destas mostras, na vida real, non 茅 un ‘non’ sen贸n “unha proba de que se est谩 a pasar ben”.

A educaci贸n como contrapeso fronte 谩 pornograf铆a

A pornograf铆a 茅 xunto ao grupo de amigos e amigas a principal fonte de informaci贸n afectivo- sexual para a poboaci贸n adolescente galega. Nin o profesorado nin a familia son unha referencia. S贸 34% das rapazas e 21% dos rapaces di ter falado do tema na casa.

Nas escolas a铆nda menos. Non abordan a construci贸n da sexualidade e das relaci贸ns afectivas do seu alumnado cando 茅 algo que as atinxe e que debera ser transversal nas aulas, con m贸dulos espec铆ficos sobre pornograf铆a, asegura Jorge Garc铆a Mar铆n.

“C贸mpre un contrapeso que lles diga que o que est谩n vendo a铆 non se corresponde cunha sexualidade plena na vida real”. “脡 preciso traballar educativa e socialmente sobre este complexo tem谩tico, con vistas a unha educaci贸n afectivo-sexual que achande o cami帽o cara 谩 igualdade e 谩 erradicaci贸n da violencia sexual contra as mulleres”.