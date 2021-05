–

Cuando marcha ese barco triste y embarca el puerto de las l谩grimas se despide de aquella ciudad eterna. Empieza aqu茅l viaje largo hacia un mundo ignorado, aqu铆 tiemblan los labios corren las l谩grimas para que laven aquellas caras coloradas (Weiss Al Al铆, estudiante de ingenier铆a sirio).

隆Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utop铆a 隆sino justicia!!!

A Porota y Carmen donde a煤n crece la vida` hero铆nas de la libertad. A cada uno de sus pasos camino y piedra forjando sus vidas resplandecientes, amapolas rojas, ra铆z y 谩rbol, hoja tras hoja engrosando llama revolucionaria de liberaci贸n. Leo hoy bajo el 谩rbol de la flor del almendro donde me reafirmo y digo en reconocimiento a su bravo saber vencer y morir: Ni olvido Ni perd贸n; piedra filosofal sobre la que inserto vuestros nombres contra el olvido. No hay otra que enfrentar la doble barrera, el tren del tiempo gira, nuestro vag贸n no se detiene. A Porota y Carmen, en recuerdo de dos ni帽as vascas que tras el golpe militar contra la Rep煤blica tomaron rumbos distintos y diferentes alternativas de vida encuadradas en una misma historia de lucha compartida entre culturas de otras tierras, memorando lo que apuntal贸 en su escritura el poeta Blas de Otero en respuesta al holocausto vivido: 鈥淎qu铆 ten茅is, en canto y alma, al hombre aquel que am贸, vivi贸, muri贸 por dentro y un buen d铆a baj贸 a la calle: entonces comprendi贸: y rompi贸 todos su versos. As铆 es, as铆 fue. Sali贸 una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber ad贸nde: a donde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones, eran sus brazos, como llama al viento; olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved, por todo el cuerpo鈥.

En el caso de Mercedes Col谩s Irisarri 鈥淧orota鈥, sufri贸 dos dictaduras, como dos tragedias encadenadas una en la otra marcada de por vida. En 1931 su familia volvi贸 a Euskal Herria, a Nafarroa (Lodosa) desde Argentina; pensando que con el avenimiento de la Rep煤blica vivir铆an con m谩s libertad pero el destino llegaba con un cruel pu帽al impreso de muerte, afectando a cientos de miles de familias, entre ellas la de Porota. En Nafarroa no hubo guerra, ni nada que se le parezca, ya que los fascistas desde el principio tomaron todo el territorio sin resistencia exceptuando alg煤n que otro foco como en Lodosa, donde viv铆a su familia, el padre era alba帽il de profesi贸n afiliado a la CNT, posiblemente uno de los que resistieron, sin duda, este pueblo como escarmiento tuvo tantos fusilamientos: 鈥淧orque vivir se ha puesto al rojo vivo. Digo vivir, vivir como si nada hubiese de quedar de lo que escribo. Porque escribir es viento fugitivo, y publicar, columna arrinconada. Digo vivir, vivir a pulso, airadamente morir, citar desde el estribo. Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro, abominando cuanto he escrito: escombro del hombre aquel que fui cuando callaba. Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra m谩s inmortal `aquella fiesta麓 brava del vivir y el morir. Lo dem谩s sobra鈥 (Escribe el bilbotarra Blas de Otero en breves palabras; en ellas se puede interpretar su aguda visi贸n pol铆tico internacionalista que sintetiz贸 el sentido antiimperialista de la revoluci贸n cubana ‘Patria o muerte’ en palabras de Fidel, comandante de la revoluci贸n).

El padre de Porota fue uno de los fusilados, a ella con once a帽os, la raparon el pelo en la plaza del pueblo como hicieron con miles de ni帽as y mujeres en todo el Estado como escarnio p煤blico por ser hija de un rojo. Decide junto a su madre y hermano la salida y vuelta a Argentina. Pero el 24 de marzo de 1976, Videla, encabeza un golpe de Estado e implanta las desapariciones, el terror y la muerte. El 5 de enero 1978, los militares secuestran a su 煤nica hija, Alicia Mero帽o de 31 a帽os, a煤n sigue desaparecida. Mercedes Col谩s Irisarri 鈥淧orota鈥 ha sido la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo; fallecida recientemente en febrero de 茅ste a帽o a los 95 a帽os, en su domicilio argentino de Villa Devoto. En testimonios grabados por la asociaci贸n, Porota, resalta una dignidad asombrante con una gran conciencia de clase: <<Los hijos que parimos, a su vez ellos nos parieron en la lucha. En nuestra 茅poca, las mujeres lav谩bamos, planch谩bamos, cocin谩bamos鈥 Por suerte aprendimos a hacer pol铆tica, lo que se llama pol铆tica verdaderamente, no la mala palabra de la pol铆tica. De la pol铆tica de no venderse, de la pol铆tica de tener las ideas claras y de la pol铆tica de saber que el otro soy yo. Cuando se la llevaron me qued茅 seis meses mirando por la ventana esperando que mi hija volviera, si mi marido y yo sal铆amos juntos, dej谩bamos una nota diciendo d贸nde est谩bamos porque siempre esper谩bamos que volviera. Se me vino encima todo lo que pas茅 en Espa帽a. All谩 fusilaron a mi pap谩, me cortaron el pelo al cero y pens茅 隆隆No puede ser, el fascismo dos veces! 隆Y fue!. Un d铆a, mi marido, que hab铆a estado en el centro me dijo: 鈥楶oro, las madres est谩n marchando鈥. Fuimos a la plaza. Me compr茅 un pa帽uelo, uno de esos que se utilizan en las fiestas, un tri谩ngulo. Estaba en un banco. Vino una madre que luego nunca m谩s la volv铆 a ver: 鈥榊 a vos, 驴qu茅 te pasa?鈥, dijo, porque yo lloraba. Entonces me dijo: 鈥楢c谩, no se viene a llorar, se viene a luchar鈥. Me levant贸 y desde entonces hasta hoy estoy en la Asociaci贸n. Estoy orgullosa del viejo (padre) y de la hija que tuve. No les puedo fallar a ninguno de los dos>>.

‘Cartas a m铆 misma’ es una obra autobiogr谩fica en prosa po茅tica escrita por Carmen Castellote (que a los 89 a帽os de su vida hoy la convierten en la 煤ltima poeta viva del exilio republicano). Obra publicada en M茅xico pa铆s que la acogi贸 desde 1958: <<La vida est谩 esparcida por todas partes. Tengo que recogerla de muchos lugares, de diferentes dibujos y cuadernos>>. Carmen ni帽a no pod铆a entender que pudieran existir monstruos, tan monstruos, monstruos que hab铆an bombardeado un pueblo no lejos de su casa en Bilbo (Bizkaia), aviones llenos de bombas descargando sobre Gernika, bombardeando calles destruyendo casas asesinado ni帽os, ni帽as, madres, padres, abuelos… Hubo que dejar de jugar y esconderse del malo, muy malo, que se acercaba acorralando la ciudad donde viv铆a. Lleg贸 el d铆a nunca olvidado, en que el juego se detuvo y se convirti贸 en un largo muy largo viaje sin retorno. Carmen nace en la capital de Bizkaia (la que tras la ofensiva a茅rea nazi italo-alemana, por reconocimiento hist贸rico, deber铆a ser Gernika). Ten铆a cinco a帽os cuando en 1937, ya iniciada la ofensiva fascista, las tropas franquistas preparaban el asalto final a la ciudad pocas semanas despu茅s del genocidio sobre Gernika. Para protegerla sus padres decidieron embarcarla en una campa帽a de evacuaci贸n organizada por la Rep煤blica, destinada hacia Francia, B茅lgica, y afortunadamente para muchos ni帽xs hacia el ejemplar asilo pol铆tico de M茅xico y Uni贸n Sovi茅tica. Carmen entr贸 en este 煤ltimo grupo, cuando lleg贸 a Leningrado con otros 1500 ni帽xs m谩s, acogidos calurosamente y alojadxs en las llamadas Casas de los ni帽os. Cre铆an, incluso sus propios padres, que iban por unos meses pero la ofensiva dur贸 otros dos a帽os m谩s. Por lo que en 1941, frente a la antesala de la II Guerra Mundial, vuelve a ser evacuada lejos del frente a un pueblo de Siberia llamado Tundrija -por lo que para muchos hijxs de la Rep煤blica, como Carmen, la II Guerra Mundial se convirti贸 en otro eje biogr谩fico sobre el que escribe:

Caminos, kil贸metros de tiempo,

nada puede apartarme de la guerra,

de sus muertos escondidos en mi infancia.

Y la vida nada sabe de este hoyo,

abierto aqu铆, en mi coraz贸n.

Beben tierra los r铆os como antes,

las estrellas se persiguen en el mar,

el monte se hace altar para la nieve

y el sol deja que la sombra juegue contra el 谩rbol.

Todav铆a los ni帽os juegan a la guerra

y la flor es asombro y soledad.

Es tarde y quiero dormir,

pero la noche est谩 llena de muertos.

Iza el miedo sus alas nocturnas.

驴Acaso es la guerra?

Quiero ser manos, muchas manos,

para matar la obscuridad.

Un roc铆o de luz entra en mi ma帽ana.

Los 谩rboles se embriagan de aurora,

los hombres cruzan el pasto h煤medo de la noche,

madrugan los caminos, bosteza la calle.

Una mujer quiere barrer el nuevo d铆a

con su vieja escoba,

y en la orilla de un colegio dos ni帽os luchan

mientras los otros r铆en.

Ya nadie habla de la guerra.

驴Qu茅 hago con los muertos?

Se vio arrojada al abismo insondable entre otros varios miles de ni帽os y ni帽as de la Rep煤blica, alejados de sus casas, de sus pueblos, ciudades y familias desde la m谩s tierna infancia. Carmen convirti贸 su tren metaf贸rico como 鈥渂iograf铆a de realidad y de sue帽o鈥; uni贸 todos los paisajes a su escritura para ir recuperando su tierra perdida a los cinco a帽os, su infancia arrebatada a lo largo y ancho del mundo en kil贸metros de tiempo. Estudi贸 historia en Mosc煤 donde gan贸 la medalla Pushkin, un ensayo sobre la literatura rusa y contrajo matrimonio con un combatiente polaco, en 1956; se trasladan a Polonia ese mismo a帽o, pero a帽ora cada vez m谩s aquella familia que hab铆a dejado con cinco a帽os, segu铆an siendo parte de ella misma, su ra铆z su orgullo su vida. Un nuevo viaje cambi贸 una vez m谩s sus cimientos; dos a帽os despu茅s en 1958, viaja a M茅xico, para reencontrarse con su padre exiliado desde el final de la contienda. Final tan falso como las democracias que nos gobiernan, m谩s de un siglo alejado de la 鈥減az鈥; final sin alto al fuego donde hubo tantos o m谩s muertos como ocurri贸 tras la muerte del dictador; final de hacinadas mazmorras, consejos de guerra decenas de a帽os de c谩rcel, penas de muerte, sacas nocturnas entre amaneceres tempranos, pelotones de fusilamiento sembrando r铆os de sangre, multiplicando todo tipo de miseria y calamidades, hambruna, exilio y un reguero interminable de emigraci贸n escalofriante sobre la que la dictadura se favoreci贸 enriqueci茅ndose econ贸micamente en millones de divisas, junto con el turismo de sol, toros, charanga y pandereta riendo a baba suelta en toneles de alcohol y prostituci贸n; final donde aparecen las potencias de guerra a rehacer sus vidas al sol fomentando burdeles, donde EEUU plaga la miseria de bases militares; final de dependencia absoluta extranjera trampeando la miseria que jam谩s pudieron ocultar. Ser铆a el 煤ltimo gran viaje de Carmen; estableci贸 su residencia en M茅xico, al lado de su padre, donde trabaj贸 m谩s de veinte a帽os dirigiendo el departamento de geograf铆a e historia de la editorial UTEHA (Cosa que no hubiera ocurrido ni en Francia ni B茅lgica ni Inglaterra donde muchos ni帽os fueron adoptados a sabiendas, los propios gobiernos, que muchos de sus padres no solo no hab铆an muerto sino que les ten铆an retenidos en campos de exterminio en condiciones de explotaci贸n infrahumana).

鈥淓scribo para enhebrar las cosas que viv铆 y hacer con ellas memoria…鈥. Fue en M茅xico donde empieza a escribir poes铆a; toda su vida cabe en su obra, tal fue su empe帽o y a帽oranza, dando a su infancia amor revolucionario y pasi贸n contra el olvido al runr煤n de m铆ticos trenes de historia. Su verso fresco sensible y preciso, su riqueza en im谩genes alberga la nostalgia inseparable del exiliado; nuestra poetisa se define a s铆 misma como 鈥渇rancotiradora alejada de los medios literarios鈥. Circunstancia unida al exilio que para nada deber铆a justificar, sin embargo han contribuido, al olvido, al olvido conscientemente que la ha condenado la Espa帽a franquista agazapada en la Europa de las democracias. Su amplia obra divulgada en M茅xico (no existe, o apenas existe alguna peque帽a muestra en la Biblioteca Nacional hermanada a la Espa帽a 鈥渋guales ante la constituci贸n鈥, menos si cabe en las universidades y dem谩s centros de ense帽anza). Y es que las grandes poetas, escritoras y cient铆ficas, guerrilleras heroicas, luchadoras incansables por altivas e insumisas nunca han sido bien vistas por la ignorancia que estomaga e impera impuesta desde 1939, obligando arrastrar los pies e inclinar la rodilla para ser reconocido, postrandolxs ante la monarqu铆a impuesta legada por el genocida a sabiendas de lo que eso significa en la historia vivida. Su desgaste patol贸gico, en democracia, pretende hacernos menos gente en trinchera m谩s mudos y parcos en conciencia para vivir de todos nuestros muertos, asesinados por ellos. As铆 es como engrandecen sus libros de texto e historia, de sus museos (vi茅ndose las bibliotecas empobrecidas de arte intelectual tanto como de ciencia pese a ello pues como dir铆a aquella ni帽a de cinco a帽os que se convirti贸 en escritora y poeta): 鈥淣o lograr谩 el sol con su ronda de diestros girasoles, ni el mar con su man铆a de ahogarlo todo, dormir lo que despierto est谩 en el coraz贸n. Que no se puede matar el tiempo ni la vida sepultando todos los relojes鈥.

Abro paso a la poetisa vasca que una vez sali贸 en un barco con el testigo del amor entre sus manos, el que como a Porota, las convirti贸 en guerrilleras de la vida. No hay nada como la buena educaci贸n, la que marc贸 sus vidas haciendo puente entre la historia que dio forma a lo recibido, como legado en el calor de la ra铆z vinculada en la evoluci贸n cient铆fica de un mundo floreciendo cultas caracolas contra el crimen, contra la incultura y ambici贸n que lo alimenta: <<Nac铆 en una regi贸n donde crecen globos y fantasmas, en una casa imaginada por m铆, con balcones al c茅sped y cuartos que iluminaba con mis manos. Cre铆a que la noche la construyeron los dioses para que yo so帽ara, que en la honda oscuridad habitaban otros seres que me mostraban sus 谩rboles, m谩s humanos que los nuestros, r铆os donde los peces jugaban a ser sombras y unas ardillas hablaban mi idioma, mundo encantado donde volar de cumbre en cumbre era ejercicio hacedero [鈥 Cuando crezca ser茅 ni帽a, salvar茅 mi encantamiento, insistir茅 en los milagros, creer茅 en la envoltura interior de las leyendas. Quiero salir de nuevo a los caminos, eternizarlos. Cumplir con mi destino de so帽adora de mundos>>. Ten铆a cinco a帽os cuando escap贸 del nazismo franquista, nueve cuando Hitler invade la Uni贸n Sovi茅tica, las cat谩strofes hist贸ricas se repiten de la mano de los mismos genocidas; uno de sus poemas ‘1941’ nos lo recuerda:

鈥溾on nuestras todas las horas de la calle.

Gotean las estrellas sobre los cuerpos fr铆os.

La noche tiembla bajo la piel, en el costado,

como un reloj que se bate con el tiempo.

驴Por qu茅 nadie me dijo que hab铆a una muerte

que es m铆a y no conozco?

No s茅 si llegar茅 a crecer.

Es mil novecientos cuarenta y uno

y en este a帽o solo crece la muerte鈥

(…)

驴Habr谩 sol en alg煤n sitio de la tierra?

Nosotros somos el fr铆o de una escuela de Siberia,

que detiene la calle con su alfabeto mudo.

驴C贸mo cabemos en tal cerrado fr铆o?

Sin colchones, hu茅rfanos cuerpo y cuerpo,

buscamos la 煤ltima gota de calor,

que se duerme en la sombra vecina.

Quiz谩 en alguna parte el hombre duerma,

nosotros somos esta terca medida del fr铆o.

Lloran aqu铆 y all谩, y no s茅 cu谩l es mi llanto.

No hay comida; hay agua, manjar largo,

cuando los frutos duermen bajo la guerra.

Es nuestro plato, al que no llega el pan,

porque el invierno mata los caminos.

La novedad en la aldea es incendio.

(…)

Hablan de los ni帽os que vinieron de lejos

y que duermen en el suelo de su escuela.

Algunos nos asaltan con sus ojos mayores,

rompen el hielo que se asombra en los vasos,

nos ofrecen pepitas de girasol,

y nos preguntan si hay pan en nuestro idioma.

Las clases regresan a la escuela,

las viejas aulas despiertan su alfabeto,

junto a las camas que llegan, crecen los pupitres,

se despiertan los gritos de los pasillos.

驴Se ha escapado la nieve? 驴Qu茅 ha sido de la escuela,

de los ni帽os ausentes, que enredaron mi nombre?

驴Y del peque帽o, que el primer d铆a de clases

dijo, al a煤n secuestrado en el asombro,

qu茅 miras, es que nunca has visto a la gente?

Desde las mesas tropiezan nuestros ojos.

No hay extra帽os.

El fr铆o esconde por un tiempo su derrota.

驴Qui茅n el rayo retiene prisionero en una jaula? O铆 los llamamientos a la organizaci贸n de todas las columnas miles de personas en ellas avanzan preparativos toman camiones, bicicletas, banderas, pancartas, estandartes, desfilan con sus cantos a tomar pueblos y ciudades, maltratadas, expoliadas, exprimida su cultura propia su aborigen sin miramiento ni respeto (sin que ninguno de los gobiernos de la 鈥渄emocracia鈥 DIMITAN). Es la respuesta a la 鈥渓ibertad鈥 del monstruo a su libertad especulativa. Los llamamientos desfilan entre las columnas peinando un estilo propio reivindicativo sobre la otra libertad que alcanzar jam谩s podr谩 el fascismo, parte decisiva de nuestra historia revolucionaria con su antiimperialismo, marco donde se ganan las batallas peleando la otra libertad secuestrada. Me pregunto por d贸nde llegar谩 la luz, la persigo con ah铆nco, quiero que de la cara a estas tres flores resplandecientes, a los rub铆s de sus ojos hambrientos de vida. La cobard铆a debe morir para que las vidas de los desaparecidxs prevalezcan; la dignidad de los nadie debe dar la cara, alumbrar sobre el planeta la siniestra oscuridad que est谩 copando siglos de historia. En mi mente conservo la imagen de ellas con sus rub铆s implorando justicia, las que fueron y murieron m谩s inmaculadas que caparaz贸n alguno en farsa Papal. Tres, eran tres hermanas hijas de una misma madre de golpe sepultadas 驴Las recuerdan? Tres, eran tres ni帽as indefensas de 6, 9 y 11 a帽os, violadas, asesinadas y arrojadas a un pozo por alacranes y ciempi茅s esbirros del sable del coronel de la tir谩nica que genera las hambrunas y valora el crimen con sus leyes legales. Sucedi贸 en el oeste de India, un 14 de febrero de 2013; donde hoy la 鈥減andemia鈥 supuestamente est谩 haciendo estragos de lesa humanidad: estragos de cientos de a帽os de sometimiento a los imperios. Desaparecieron a la vez al finalizar las clases en el colegio, fueron encontradas dos d铆as m谩s tarde en un pozo a medio kil贸metro de su casa en el pueblo de Murmadi, en el Estado de Maharastra (El abuelo explic贸 que las ni帽as fueron atra铆das con comida por unos desconocidos). Las peque帽as viv铆an con su madre en condiciones de extrema pobreza y al parecer por no tener 鈥渘i nombre ten铆an鈥.

S贸lo eran tres hermanas pobres, muy pobres, que quer铆an aprender y abrirse camino en un pa铆s pobre pero tambi茅n muy rico para los ricos, de esos otros pa铆ses donde el buitre humano ocupa y se asienta en el rinc贸n que se le antoje del planeta y no por pobre sino por sus vienes y riquezas naturales. Tres ni帽as sin nombre sus n煤meros eran 6, 9, y 11 del pa铆s de la meditaci贸n que tanto gusta a los alemanes del yoga de la paz aisl谩ndose de toda realidad y contexto, del pa铆s de los monjes, entregado a los buitres que fomentan un turismo descabellado encandilado en sus rezos m谩s all谩 de la miseria que devora a sus seres, de un turismo babeando sus rituales su fan谩tico respeto a las vacas que no sean mujer ni ni帽as pobres tan miserables, de los ba帽os purificadores para colmar criminalidades, de h茅roes de la independencia y tambi茅n de Mahatma Gandhi… Tres mirlos, tres, donde en sue帽os dorm铆an el hambre y tambi茅n el canto del ruise帽or bajo la lluvia en el valle y con ella el arrollo y rayo de luz donde un llamamiento encabez贸 las cimas de las barriadas contra la sumisi贸n y la esclavitud que se perpet煤a criminalmente. Son mujeres en su mayor铆a, es el coraz贸n contra el crimen y violaci贸n de todo derecho, contra el pu帽al del diente de la serpiente y el macho impotente descerebrado. Los residentes del pueblo de estas tres cimas humanas ya hist贸ricas, desafiaron y denunciaron que las fuerzas del orden trataron de registrar el caso como un accidente, y que solo tras protestas en las calles se acept贸 la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 del triple crimen infecto de torturas, humillaci贸n, abuso del macho otorgado por las leyes del poder dando rienda suelta a la violaci贸n, odio y desprecio a la mujer a cualquier edad de sus vidas (desgraciadamente ninguna de las tres hab铆an descubierto su derecho a ser y sentirse MUJER).

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)