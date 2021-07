–

Se帽ores,

Ahora sab茅is quien soy: un rebelde que vive del producto de sus robos. Aun m谩s: he incendiado hoteles y he defendido mi libertad contra la agresi贸n de los agentes del poder. He puesto al descubierto toda mi existencia de lucha; la someto, como un problema, a vuestras inteligencias. No reconociendo a nadie el derecho a juzgarme, no imploro ni perd贸n ni indulgencia. Nada solicito a quienes odio y desprecio. 隆Sois los m谩s fuertes! Disponed de m铆 de la manera que lo entend谩is, mandarme al presidio o al pat铆bulo, 隆poco me importa! Pero antes de separarnos, dejarme deciros unas 煤ltimas palabras.

Ya que me reproch谩is sobre todo ser un ladr贸n, es 煤til definir lo que es el robo.

Para m铆, el robo es la necesidad que siente cualquier hombre de coger aquello que necesita. Esta necesidad se manifiesta en cualquier cosa: desde los astros que nacen y mueren igual que los seres, hasta el insecto que se mueve por el espacio, tan peque帽o, tan 铆nfimo que nuestros ojos pueden apenas distinguirlo. La vida no es sino robos y masacres. Las plantas, los animales se devoran entre ellos para subsistir. Uno no nace sino para servir de pasto al otro; a pesar del grado de civilizaci贸n, de perfeccionabilidad, el hombre no se sustrae a esta ley si no es bajo pena de muerte. Mata las plantas y los animales para alimentarse de ellos. Rey de los animales, es insaciable.

Aparte de los objetos alimenticios que le aseguran la vida, el hombre se alimenta de aire, de agua y de luz. Ahora bien 驴se ha visto alguna vez a dos hombres disputarse, degollarse por estos alimentos? No que yo sepa. Sin embargo son los alimentos m谩s preciosos sin los cuales un hombre no puede vivir. Podemos estar varios d铆as sin absorber substancias por las que nos hacemos esclavos. 驴Podemos hacer igual con el aire? Ni siquiera un cuarto de hora. El agua forma las tres cuartas partes de nuestro organismo y nos es indispensable para mantener la elasticidad de nuestros tejidos. Sin el calor, sin el sol, la vida ser铆a imposible.

Luego, cualquiera coge, roba estos alimentos. 驴Se hace de ello un crimen, un delito? 隆Cierto que no! 驴Por qu茅 se reserva el resto? Porque comporta un gasto de energ铆a, una suma de trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una sociedad, es decir la asociaci贸n de todos los individuos para alcanzar, con poco esfuerzo, el m谩ximo de felicidad. 驴Es 茅sta la imagen de lo que hay? 驴Se basan vuestras instituciones en una organizaci贸n de este tipo? La verdad demuestra lo contrario. Cuanto m谩s trabaja un hombre, menos gana; cuanto menos produce, m谩s beneficio obtiene. El m茅rito no se tiene pues en consideraci贸n. S贸lo los audaces se hacen con el poder y corren a legalizar sus rapi帽as. De arriba a abajo de la escala social no hay m谩s que bellaquer铆a de una parte e idiotez de la otra. 驴C贸mo quer铆ais que, lleno de estas verdades, respetara tal estado de cosas?

Un comerciante de alcohol o un due帽o de burdel se enriquecen, mientras que un hombre de genio va a morir de miseria en un camastro de hospital. El panadero que amasa el pan lo tiene en falta; el zapatero que confecciona miles de zapatos ense帽a sus dedos del pie; el tejedor que fabrica montones de ropa no tiene con que cubrirse; el alba帽il que construye castillos y palacios carece de aire en su infecto cuartucho. Aquellos que producen todas las cosas, nada tienen, y los que nada producen lo tienen todo.

Tal estado de cosas no puede sino producir el antagonismo entre las clases trabajadoras y la clase poseedora, es decir holgazana. Surge la lucha y el odio golpea.

Llam谩is a un hombre “ladr贸n y bandido”, le aplic谩is el rigor de la ley sin preguntaros si 茅l puede ser otra cosa. 驴Se ha visto alguna vez a un rentista hacerse ratero? Confieso no conocer a ninguno. Pero yo que no soy ni rentista ni propietario, que no soy m谩s que un hombre que s贸lo tiene sus brazos y su celebro para asegurar su conservaci贸n, he tenido que comportarme de otro modo. La sociedad no me conced铆a m谩s que tres clases de existencia: el trabajo, la mendicidad o el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me agrada, el hombre no puede estar sin trabajar, sus m煤sculos, su cerebro poseen una cantidad de energ铆a para gastar. Lo que me ha repugnado es tener que sudar sangre y agua por la limosna de un salario, crear riquezas de las cuales ser茅 frustrado. En una palabra, me ha repugnado darme a la prostituci贸n del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negaci贸n de cualquier dignidad. Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida.

El derecho de vivir no se mendiga, se toma.

El robo es la restituci贸n, la recuperaci贸n de la posesi贸n. En vez de encerrarme en una f谩brica, como en un presidio; en vez de mendigar aquello a lo que ten铆a derecho, prefer铆 sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Ciertamente, veo que hubierais preferido que me sometiera a vuestras leyes; que, obrero d贸cil, hubiese creado riquezas a cambio de un salario irrisorio y, una vez el cuerpo ya usado y el cerebro embrutecido, hubiese ido a reventar en un rinc贸n de la calle. Entonces no me llamar铆ais “bandido c铆nico”, sino “obrero honesto”. Con halago me hubierais incluso impuesto la medalla del trabajo. Los curas prometen el para铆so a sus embaucados; vosotros sois menos abstractos, les ofrec茅is papel mojado.

Os agradezco tanta bondad, tanta gratitud, se帽ores. Prefiero ser un c铆nico consciente de mis derechos que un aut贸mata, que una cari谩tide.

Desde que tuve conciencia me dediqu茅 al robo sin ning煤n escr煤pulo. No entro en vuestra pretendida moral que predica el respeto a la propiedad como una virtud mientras que en realidad no hay peores ladrones que los propietarios.

Pod茅is estar satisfechos de que este prejuicio haya calado en el pueblo ya que es vuestro mejor gendarme. Conociendo la impotencia de la ley y de la fuerza, hab茅is hecho de 茅l el m谩s s贸lido de vuestros protectores. Pero parad atenci贸n; todo tiene un tiempo. Todo lo que se construye por la astucia y la fuerza, la astucia y la fuerza pueden destruirlo.

El pueblo evoluciona cada d铆a. Mirad que todos los muertos de hambre, todos los miserables, en una palabra, todas vuestras v铆ctimas, instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, armados con palancas, no vayan a asaltar vuestros domicilios para retomar las riquezas que ellos han creado y que vosotros les hab茅is robado. 驴Cre茅is que ser铆an m谩s desgraciados? Creo que todo lo contrario. Si se lo piensan bien preferir谩n correr cualquier riesgo antes que engordaros gimiendo en la miseria. 隆La c谩rcel, el presidio, el pat铆bulo! dir茅is. Pero qu茅 son estas perspectivas comparadas con una vida embrutecida, llena de sufrimientos. El minero que gana su pan en las entra帽as de la tierra, sin ver jam谩s lucir el sol, puede morir de un momento a otro v铆ctima de una explosi贸n de gris煤; el pizarrero que deambula por los tejados puede caer y hacerse mil pedazos; el marinero conoce el d铆a de su partida pero ignora si volver谩 a puerto. Un buen n煤mero de obreros cogen enfermedades fatales durante el ejercicio de su oficio, se agotan, se matan para crear para vosotros; y hasta los gendarmes, los polic铆as, que por un hueso que les dais a roer, encuentran la muerte en la lucha que emprenden contra vuestros enemigos.

Obstinados en vuestro estrecho ego铆smo permanec茅is esc茅pticos ante esta visi贸n, 驴no es as铆? El pueblo tiene miedo, parec茅is decir. Lo gobernamos con el miedo de la represi贸n; si grita lo metemos en prisi贸n; si se mueve, lo deportamos al presidio; si sigue, lo guillotinamos. Mal c谩lculo, se帽ores, creerme. Las penas que infligir茅is no son un buen remedio contra los actos de sublevaci贸n. La represi贸n, lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravaci贸n del mal.

Las medidas correctivas no pueden m谩s que sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal. Desde que hac茅is rodar cabezas, desde que llen谩is c谩rceles y presidios, 驴hab茅is impedido que se manifestara el odio? 隆Responded! Los hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte sab铆a que mi conducta no pod铆a tener otra salida que el presidio o el pat铆bulo. Y pod茅is ver que esto no me ha impedido actuar. Si opt茅 por el robo no fue por una cuesti贸n de ganancias sino por una cuesti贸n de principios, de derecho. Prefer铆 conservar mi libertad, mi independencia, mi dignidad de hombre, que hacerme artesano de la fortuna de un amo. En t茅rminos m谩s crudos y sin eufemismo alguno he preferido robar antes que ser robado.

Tambi茅n yo repruebo el hecho por el cual un hombre se apropia violentamente y con astucia del fruto del trabajo ajeno. Pero es precisamente por esto que he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres. Tambi茅n yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera desterrado. No apruebo y no he usado el robo sino como medio de rebeli贸n para combatir el m谩s inicuo de todos los robos: la propiedad individual.

Para destruir un efecto hace falta destruir su causa. Si hay robo es porque haya abundancia de un parte y escasez de otra: es porque todo no pertenece m谩s que a unos pocos. La lucha no acabar谩 hasta que todos los hombres pongan en com煤n sus alegr铆as y sus penas, sus trabajos y sus riquezas; hasta que todas las cosas pertenezcan a todos.

Anarquista revolucionario he hecho una revoluci贸n. Venga la Anarqu铆a.

Jacob.