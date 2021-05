–

Porque nuestros actos hablan m谩s que las palabras, irrumpimos en las calles con pancartas, panfletos y nuestra presencia negra.

Una feria anarquista de oto帽o que grit贸, en una hermosa pancarta, por libertad de nuestros compa帽eros, guerreros que se enfrentan a la dominaci贸n luchando por la libertad.

隆Por la propagaci贸n del odio a las c谩rceles!

隆Por la solidaridad!

PORTO ALEGRE: AGITA脟脙O E DIFUS脙O SOBRE A GREVE DE FOME DXS COMPANHEIRXS ANARQUISTA NO $HILE DURANTE A FEIRA ANARQUISTA DE OUTONO.

Porque nossas a莽玫es falam mais do que as palavras, irrompemos nas ruas com faixas, panfletos e nossa negra presen莽a.

Uma feira Anarquista de outono que gritou, numa bela faixa, pela liberdade de nossos companheirxs, guerreiros que confrontam 脿 domina莽茫o lutando pela liberdade.

Pela propaga莽茫o do 贸dio 脿s pris玫es!

Pela solidariedade!





