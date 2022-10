–

De parte de Anarquia.info October 11, 2022 200 puntos de vista

ENGLISH / PORTUGÊS

Ante el debate anarquista sobre el voto y las elecciones, nuestra respuesta fue, es y será la acción directa contra toda autoridad. Es urgente pasar del papel a la acción.

En las primeras horas de la jornada electoral incendiamos más de 300 banderas electorales y panfletos que encendieron los neumáticos de una barricada en el paso elevado paso elevado en la Avenida Silva Só, una zona cercana al centro de la ciudad. Con este la normalidad de los ciudadanos, resignados a votar como forma de vida.

En la pancarta, y en los panfletos que acompañaban al incendio, estaba escrito: «Contra todos los políticos, Contra toda autoridad, ¡Viva la anarquía!».

(Le agradecemos las imágenes de las redes sociales, los vecinos curiosos y más…)

Faced with the anarchist debate about voting and elections, our response was, is, and will be direct action against all authority. It is urgent to transcend from paper to action.

In the early hours of Election Day we set fire to more than 300 election flags and pamphlets that ignited the tires of a barricade on the Silva Só overpass on Avenida Silva Só, an area close to the city center. With this the flow of normality of the citizenry resigned to voting as a way of life.

On the banner, and on the flyers that accompanied the fire, was written: «Against all politicians, Against all authority, Long live anarchy!».

(Thanks for the images from social networks, curious neighbors and more…)

Diante do debate anarquista sobre o voto e as eleições, nossa resposta foi, é e será a ação direta contra toda autoridade. É urgente transcender do papel à ação.

Na madrugada do dia das eleições prendemos fogo em mais de 300 bandeiras eleitorais e panfletos que ascenderam os pneus de uma barricada no viaduto da Avenida Silva Só, área próxima do centro da cidade. Com essa ação cortou-se o fluxo da normalidade cidadã resignada ao voto como forma de vida.

Na faixa, e nos panfletos que acompanharam o fogo, estava escrito: «Contra todos os políticos, Contra toda autoridade, Viva a anarquia!».

(agradecemos as imagens das redes sociais, vizinhos curiosos e mais…)