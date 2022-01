–

ESPA脩OL

Al caer la noche del doce de enero de dos mil veintidos, y respondiendo al llamado de agitaci贸n por la libertad del anarquista Claudio Lavazza, ahora preso en Francia, apareci贸 en P0rt0 Al3gr3, sur del Brasil, un lienzo gritando: LIBERDADE PARA CLAUDIO LAVAZZA!

Junto a el, una lluvia de piedras e pintura vol贸 en direcci贸n a las ventanas de la Alliance Fran莽ais, brazo cultural de esse pais carcelero.

Libertad para ti, guerrero irreductible!

Viva la Anarqu铆a

Unxs que no desisten de la acci贸n directa.

PORTUGU脢S

Ao cair da noite do doze de Janeiro de Dois mil e vinte dois, e respondendo ao chamado de agita莽茫o pela liberdade do anarquista Claudio Lavazza, agora preso na Fran莽a, apareceu em P0rt0 Al3gr3 sul do Brasil uma faixa gritando: LIBERDADE PARA CLAUDIO LAVAZZA!

Junto, uma chuva de pedras e tinta voou em dire莽茫o as vidra莽as da Alliance Fran莽ais bra莽o cultural deste estado carcereiro.

Liberdade para ti guerreiro Irredut铆vel!

Viva a anarquia!

Uns que n茫o desistem da a莽茫o direta.