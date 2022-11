–

De parte de CGT-LKN Araba November 8, 2022 204 puntos de vista

El Gobierno portugu茅s quiere ensayar la semana laboral de cuatro d铆as tanto en el sector p煤blico como en el privado. Mientras que el primero no ofrecer谩 ninguna resistencia al experimento, el segundo est谩 lejos de acoger la iniciativa con entusiasmo. Las principales organizaciones empresariales considerando que es inoportuno, en el mejor de los casos, y una cortina de humo, en el peor. 鈥淒espu茅s de los efectos del coronavirus en las empresas y las familias, despu茅s de los brutales efectos de la guerra en las materias primas, cadenas de abastecimiento y costos de energ铆a, dir铆a que el pa铆s tiene otros problemas que probablemente preocupen al Gobierno鈥, afirm贸 Ant贸nio Saraiva, presidente de la Confederaci贸n Empresarial de Portugal, seg煤n el diario P煤blico. Para Jo茫o Vieira da Lopes, presidente de la Confederaci贸n de Comercio y Servicios de Portugal, es una iniciativa que no se puede aplicar de forma generalizada a corto plazo.

El proyecto piloto, que se desarrollar谩 a partir de junio de 2023, fue presentado a los agentes sociales este mi茅rcoles en la mesa de concertaci贸n social. Los sindicatos mostraron una acogida m谩s favorable que los representantes de la patronal, aunque reclamaron que la reducci贸n de la semana laboral no acarree un recorte salarial. 鈥淧ara los patronos es inoportuno aumentar el salario m铆nimo, es inoportuno alterar la ley laboral, tenemos que salir de este conservadurismo. Se trata de una experiencia en las que las empresas se adhieren de forma voluntaria. No se trata de generalizarla en toda la econom铆a鈥, indic贸 el representante de UGT, S茅rgio Monte.

Durante una entrevista con EL PA脥S, Pedro Gomes , economista de la Universidad de Londres y uno de los coordinadores del proyecto, explic贸 que el plan portugu茅s contemplaba tres l铆neas rojas: no hay horas hay recorte salarial, se reducen las de trabajo y la participaci贸n de las empresas es voluntaria. 鈥淧ero hay sectores que trabajan con 40 y otros con 35 horas. La reducci贸n puede ser de 40 para 36. Mi opci贸n preferida es de 34 horas semanales. No se trata de hacer una semana concentrada en cuatro d铆as鈥, aclaraba.

Hasta enero de 2023 se recoger谩n las solicitudes de empresas interesadas en participar en el proyecto piloto, que durar谩 seis meses. A diferencia de las iniciativas que hay en marcha en Espa帽a (en la Generalitat valenciana y la Administraci贸n estatal), el Gobierno portugu茅s no subvencionar谩 a las empresas que participen en el proyecto piloto con la intenci贸n de disponer as铆 de una evaluaci贸n objetiva. 鈥淰amos a ver el inter茅s genuino de las empresas, lo que ofrecemos es el apoyo para el cambio de procesos para mejorar la productividad. Si hay pocas empresas, ser谩 un indicador de que no merece la pena seguir a la siguiente fase porque no hay inter茅s. Si hay muchas empresas ser谩 porque el inter茅s es genuino鈥, se帽al贸 Pedro Gomes.

La segunda fase se desplegar铆a en el sector p煤blico en 2024, mientras que en la tercera fase se subvencionar谩 a las 60 empresas elegidas de forma aleatoria por la Administraci贸n para realizar un estudio comparativo para contrastar el efecto de la implantaci贸n de la semana de cuatro d铆as con otras donde se mantiene el calendario actual de lunes a viernes.

