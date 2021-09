–

Traducimos y compartimos la informaci贸n que nos llega de los compas de la Casa da Ladra en Lisboa.

Desde los primeros d铆as de la pasada primavera, un grupo de personas se ha propuesto construir un espacio vital en uno de los miles de edificios vac铆os de Lisboa. Desde entonces, la Casa da Ladra ha sido rehabilitada, limpiada, cuidada y transformada en un refugio seguro y confortable para quienes la habitan.

En la ma帽ana del mi茅rcoles 1 de septiembre de 2021, el fondo inmobiliario Spark Capital, moviliz贸 a sus trabajadores para tapiar el acceso al edificio. Cuando encontraban una casa con vida, impon铆an un plazo rid铆culo de dos d铆as para que los habitantes retiraran todo lo creado en seis meses. No se ha presentado ninguna citaci贸n ni orden de desalojo a los residentes, as铆 como ninguna posibilidad de negociaci贸n.

Spark Capital ya tiene un historial conocido de desalojos brutales e ilegales. En junio de 2020, el centro de apoyo mutuo Seara, fue objeto de una estrategia de desalojo violenta e il铆cita, mediante la contrataci贸n de la empresa LB Seguridad Privada, para desalojar el antiguo jard铆n de infancia, en ese momento transformado en un centro de d铆a de apoyo a personas vulnerables por la pandemia y la gentrificaci贸n, con vidas precarias y/o habitantes de la calle. Sin ninguna legitimidad legal y aplicando la violencia y la intimidaci贸n con armas de fuego sobre los que estaban en el centro. As铆 es como encontraron la manera de desalojar el edificio y poner fin a un proyecto que manten铆a a decenas de personas a diario.

Los buitres han vuelto, y esta vez sobrevuelan el Barking, dispuestos a desgarrar un poco m谩s nuestra vida en la ciudad. La vida que resiste, moribunda, a los estragos de la m谩quina del turismo.

Ladra resiste, por los que viven aqu铆 y por todos los que no escaparon a esta fuerza demoledora.

Seg煤n la informaci贸n que tenemos, el pr贸ximo contacto tendr谩 lugar el pr贸ximo viernes, posiblemente a primera hora de la ma帽ana. Por lo tanto, necesitamos una r谩pida movilizaci贸n para la defensa y el cuidado de los residentes de Ladra.

芦Ellos encienden el capital, nosotros los sue帽os禄

Agrego el art铆culo 13 de la ley n煤mero 83/2019.

Publicado en Di谩rio da Rep煤blica de Portugal



Art铆culo 5

Uso efectivo de la vivienda

1 鈥 Se considerar谩 desocupada la vivienda que se encuentre injustificadamente y de forma continuada sin uso residencial efectivo durante un periodo de tiempo definido por la ley, por causas imputables al propietario.

2 鈥 Los propietarios de viviendas desocupadas estar谩n sujetos a las sanciones previstas en la ley mediante el recurso a los instrumentos adecuados.

3 鈥 No se considerar谩n desocupadas las segundas residencias, las viviendas de emigrantes y las viviendas desplazadas por motivos profesionales o sanitarios. 鈥 No se considerar谩n desocupadas las segundas residencias, las viviendas de los emigrantes y las de las personas desplazadas por motivos profesionales o sanitarios.

4 鈥 Las obras debidamente autorizadas o comunicadas, en los plazos establecidos para las mismas, o la pendencia de procedimientos judiciales que impidan el uso efectivo de la vivienda se considerar谩n razones justificadas para no utilizarla.

Esta ma帽ana en Lisboa han desalojado ilegalmente la okupa Casa da Ladra y han detenido a 14 compa帽erxs de este espacio social.

