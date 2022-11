–

Entrevista de Vicente Gutiérrez Escudero hecha el 23 de mayo de 2022 para el programa “Desde las otras islas”

POSIBLES PREGUNTAS A MIQUEL AMORÓS

1.- La primera pregunta. Es un libro formado por una serie de charlas que has dado en los últimos años. ¿Cómo surgió la idea del libro?

Fue una idea de la editorial Virus resuelta con prontitud y eficacia.

2.- En este libro hablas de “catástrofe” pero no de un posible colapso; en cualquier caso describes procesos que se corresponden con las causas que podrían llevarnos, según muchos autores, a un colapso de nuestra civilización; crisis climática, precarización, exclusión social, encarecimiento y escasez de combustibles, guerras coloniales por los recursos…sin embargo no utilizas, o apenas usas, el término “colapso”. ¿Qué opinas de este término? ¿Responde realmente al declive actual del capitalismo termo-industrial?

El discurso colapsológico surgió hace unos quince años y tuvo un éxito mediático del estilo de las películas de zombis. No concluía en ningún rechazo del capitalismo, responsable de la catástrofe, sino en un llamamiento a la exploración de herramientas emocionales para convivir con ella. Se felicitaba de la movilización juvenil para presionar a los poderes vigentes y obligarles a poner en marcha políticas de adaptación tomando medidas atenuantes tipo “transición energética” y otras propias del desarrollismo “sostenible”. El concepto de “colapso”, tal como lo describen sus actuales promotores, refleja la ideología catastrofista de la dominación ante una derrumbe inevitable pero paulatino que no puede negar y un futuro desesperanzador que no puede evitar, pero cuya evidencia le sirve para reforzar el sentimiento de impotencia de la población víctima y someterla mejor a las nuevas formas de servidumbre requeridas.

3.- ¿El libro está ordenado de forma anticronológica adrede?… ¿Tal vez con la idea de que el presente explica el pasado?

El libro parte de un artículo central que critica el proceso de metropolitanización, que implica la mercantilización general del territorio, sigue con ejemplos de dicho proceso y termina con una fundamentación del antidesarrollismo y la defensa del territorio. No hay enfoque antihistoricista ni intención benjaminiana.

4.- Muchas corrientes de pensamiento hacen una crítica abstracta al capitalismo, centrándose en el “trabajo abstracto” y no tienen en cuenta otros condicionantes materiales como los límites externos de la biosfera o los límites energéticos. La crítica antidesarrollista en la que te posicionas no se pierde en abstracciones, tú mismo dices que al final de uno de los textos que “la critica desarrollista a diferencia de otro tipo de críticas no se pierde en generalizaciones teóricas abstractas”. Deduzco que te refieres en parte a la critica del valor, ¿no? ¿Qué le reprochas a esta corriente de pensamiento?

Ese retorno al Marx esotérico de “El Capital” ha sido fructífero, pero la simple insistencia en las categorías estructurantes de la sociedad capitalista no es capaz de explicar completamente su funcionamiento. Los condicionantes extraeconómicos, las fuerzas oscuras, también actúan y alteran constantemente la dinámica social. La Teoría del Valor peca de objetivista -algo que tiene en común con el estructuralismo- y por consiguiente, se desinteresa de la praxis; no considera la capacidad autónoma del Estado o de los colectivos movilizados en las luchas sociales, como si no hubiera otro sujeto que el Capital. Sin embargo, hay más cosas. Sus previsiones de crisis no son verdaderas, pues si bien es cierto que caminamos por un territorio minado por el descenso de la tasa de ganancia y las burbujas financieras, los mecanismos de endeudamiento y creación de dinero han podido estabilizar suficientemente el sistema. Mención especial merece el efecto apaciguador de las pandemias las guerras. Los límites internos del sistema son fluidos, pero en cambio, los externos, los que se derivan de la contradicción entre recursos finitos y crecimiento productivo exponencial, son sólidos. Esa es la fuente inagotable de la protesta.

5.- Dices en tu libro: “el territorio deviene el lugar donde los antagonismos sociales se despliegan en toda su magnitud”. En el libro has incluido un capítulo que lleva por título “territorios en conflicto” y pones ejemplos concretos; México, el Pirineo catalán y Mallorca. Son lugares muy dispares. Tú has escrito anteriormente sobre otros territorios en conflicto. ¿Por qué has elegido estos tres?

No los he elegido yo. Me han elegido. Son propuestas que me han llegado desde esos lugares.

6.- Dentro de las propuestas hablas de ruralizar pero no de abolir la ciudad; apuestas por la convivencia ciudadana, el cultivo del espacio urbanizado..: Leo: “desurbanizar el campo y ruralizar la urbe”. Claro que dada la presente escasez de recursos energéticos y de determinados materiales, escasez que va a mas y no tiene vuelta atrás ¿qué tipo de ciudades serían viables en las próximas décadas (de qué tamaño, cuantos habitantes por ciudad, qué tipo de transporte…)?

Realmente se trataría de reequilibrar la ciudad con el medio rural y natural. La escasez de materias primas y energía solamente existe en un contexto metropolitano globalizado, así como las basuras. En otro desmundializado, desurbanizado e integrado ambientalmente, no. Una economía circular solamente es concebible en ciudades reducidas, de menos de cien mil habitantes, en simbiosis con su entorno, autogobernadas y bien comunicadas con transporte público autogestionado.

7.- Desde determinadas escuelas de pensamiento como la teoría del valor se asegura que ya no hay un sujeto revolucionario, ni conciencia de clase, incluso que en las condiciones actuales de existencia eso no puede darse. Tú hablas de que el sujeto revolucionario actual son los colectivos que defienden el territorio; sean comunidades indígenas, o los vecinos de un pueblo que en Europa se enfrentan a un proyecto de parque eólico, por ejemplo. Aseguras que “este sujeto adquiere conciencia social del espacio”, o “conciencia territorial”. También se nos asegura desde este tipo de escuelas de pensamiento que ya no hay lucha de clases, y tú aseguras que la defensa del territorio es el eje central de la nueva lucha de clases. “La nueva conciencia de clase es la conciencia social del espacio”, afirmas. La verdad que es una visión esperanzadora. Pero ¿crees que esta conciencia territorial que muchos colectivos en lucha tienen, responde a un deseo libertario de transformar la vida, a todos los niveles?

En la metrópolis o en su periferia, allá donde se discuta y se luche contra la opresión y se quiera construir formas de vida comunitarias ajenas a los imperativos capitalistas, se está forjando un sujeto –una clase si se quiere- que forzosamente ha de ser combatiente y aspirar a una transformación liberadora de la sociedad, es decir, ha de ser revolucionario. A fin de cuentas, como también se trata de una lucha por la supervivencia, la conciencia del espacio vital que se desprende de la defensa del territorio –la nueva conciencia de clase- es asimismo conciencia de especie en peligro. Como tal, no puede satisfacerse con paliativos ni modificaciones parciales, puesto que la lógica de la catástrofe le conduce a cambios totales.

8.- Para iniciar esa desurbanización e desindustrialización que propones, hace falta un movimiento masivo, una masa crítica. Tú mismo afirmas que esa masa crítica nacerá de los movimientos defensivos del territorio y las conurbaciones. ¿Crees que de estas movilizaciones populares pueden iniciar ya esos cambios tan amplios, que nos lleven a nuevas sociedades en las que no se de la explotación del hombre por el hombre?

Hace falta un sujeto colectivo refractario que nazca del conflicto y se desarrolle en él. Se trata de un proceso dialéctico, no lineal, con avances, retrocesos y estancamientos. Todo dependerá de que las exigencias de libertad y autogestión de la vida sepan arraigar en la sociedad que no decide y consigan alterar la correlación de fuerzas que ahora favorece a los dueños de las decisiones.

9.- Al final del libro cierras con una nota sobre el concepto “conurbación” de Patrick Geddes, y citas a Mumford. Apuntas que las ciudades ya no se distinguen del campo, en el sentido de que el campo se ha urbanizado completamente, destruyéndose en él toda convivencia y relaciones de vecindad posibles. Dicho eso, sí que afirmas que, a diferencia de las conurbaciones, en el campo todavía “puede rebrotar una cultura rural”, pero ¿no crees que en la Península Ibérica aún queda algo de lo que Pedro García Olivo llama “mundo rural marginal”?

El campo se está vaciando a marchas forzadas, pues esa es la conditio sine qua non de la metropolitanización. Que de la resistencia realmente existente surja un renacimiento rural, es algo deseable, pero muy poco probable si queda circunscrita en el mundo marginal al que se refiere García Olivo. Se necesitará el concurso de las masas atrapadas en las metrópolis, ese es el quid de la cuestión.

10.- En el libro comparas las revueltas surgidas en las conurbaciones con las que surgen en el campo; de las primeras afirmas que son “destructivas”, y las segundas “constructivas”, pues en estas el sujeto de lucha sí que vive en el territorio que defiende, y en esos lugares queda algo de la cultura rural del pasado. ¿Puedes desarrollar un poco esa idea?

En las aglomeraciones urbanas no hay nada de conservar, puesto que son por naturaleza embrutecedoras e imponen el consumo individual, el encierro en la vida privada, el espectáculo… en fin, la industrialización del vivir. La defensa del territorio es eminentemente conservadora, en el buen sentido, pues a la vez que se opone a la destrucción, aflora modos comunitarios que nunca se olvidaron del todo. Simplificando, podríamos decir que la revuelta urbana es contra la muerte, y la revuelta campesina se hace por la vida.

11.- Otras de las propuestas que lanzas hablan de la ocupación de tierras y la creación de huertos colectivos; restablecer los concejos abiertos y las juntas, recuperar tierras y bienes comunales; crear otros modelos de ciudad y ruralizar más la vida. Pero existen movimientos de extrema derecha que son conscientes del declive energético, del fin de la industrialización, y ejercen un discurso ruralista. Pero ojo, me estoy refiriendo a teorías como las de Aleksandr Duguin, y su “cuarta teoría política”, con sus críticas a la modernidad y con su retórica sobre la vuelta a la forma de vida de los campesinos rusos sino a movimientos neorrurales, que apelan a la patria (aunque sea una patria más reducida, de baja energía) y a defender la raza europea, bajo un modo de vida rural que conecta con algunas posturas de La Falange de los años 30: son los rural-patriotas, nazis que ocupan pueblos, como por ejemplo el actual proyecto Caetra, que ya ha ocupado varios pueblos ¿crees que estos movimientos reaccionarios puede hacerse fuertes y arrebatar militancia a los movimientos ruralizadores que defienden la vuelta al campo en condiciones de equidad y de justicia? ¿crees que este tipo de grupos pueden llevar a muchos que simpatizan con la vuelta al campo hacia posiciones reaccionarias?

EL impacto en el campo de las máquinas y las infraestructuras, junto con la penetración del modo de vida urbano, han inspirado siempre un rechazo sentimental y naturalista, que se ha servido de la religión, la mitología y los símbolos patrioteros, ha buscado modelos en el pasado preindustrial o incluso prehistórico y ha transmitido visiones apocalípticas del futuro. El caso de la Falange se explica sobre todo por la herencia del repudio católico de la civilización industrial. En épocas confusas como la nuestra, la irracionalidad corre pareja a la razón e incluso la adelanta. El carácter sectario y aberrante de los grupos agro-patriotas, new age, frikis místicos y demás hace imposible una conexión efectiva con las movidas ruralizantes y la defensa del territorio. Un peligro mayor lo constituye el nacionalismo, mucho más flexible y acoplable, muy hábil en el doble juego y, por consiguiente, con mayor poder recuperador. No obstante, no cabe duda de que la amenaza “fascista” encarnada en tales grupos será esgrimida por la propaganda estatal o paraestatal para vaciar de contenido las protestas y conseguir el sometimiento total a los designios de la dominación.

12.- Voy a hacer de abogado del diablo; estamos abocados a abandonar el sistema de producción industrial, queramos o no, por las buenas o por las malas. Eso está claro. Pero tú abogas por salir del capitalismo (en todas sus variantes) cuanto antes (por ejemplo en textos recogidos en tu libro Salida de emergencia) pero muchos aducen que desmantelar el actual sistema industrial de producción tan rápidamente haría colapsar el sistema (falta súbita de alimentos, caos generalizado…) o que eso nos llevaría a una guerra civil; y asumen, incluso desde posturas libertarias, que debe haber un periodo de transición en el que sea inevitable adoptar una serie de normativas nuevas del capitalismo verde. ¿Qué les dirías?¿Crees que es así? ¿Se puede escapar del capitalismo sin que eso suceda?

Ya estamos en el caos. El capitalismo actual es el de la gestión de la catástrofe. El colapso de la economía y del Estado es algo deseable a pesar de sus peligrosas consecuencias, y no tiene porqué derivar en desorden si la población es capaz de auto-organizarse y construir alternativas comunales de producción y distribución. Quienes hablan de transición en realidad huyen de una confrontación obligada. Si hay que recurrir a la historia, baste con el ejemplo del proceso colectivizador del 36. La economía verde de mercado es una añagaza, un espejismo con el que disimular el verdadero carácter depredador del capitalismo. Hay que tener claro que es imposible acabar con este, ni desde dentro, ni situándose fuera. A un sistema totalitario expansivo no se le puede reformar ni se le puede marginar, sencillamente hay que destruirlo.

13.- Hay autores e investigadores que afirman que la “destrucción del territorio” es ya irreversible; el planeta está ya enteramente chernobylizado y los océanos completamente fukushimizados, es decir, que el ecocidio ya no tiene marcha atrás y en unas generaciones la vida humana será imposible. ¿Lo ves así? ¿Realmente subestimamos a la biosfera y a su capacidad para regenerarse, con o sin nosotros?

El catastrofismo del Poder persigue la sumisión tranquila a las nuevas condiciones más extremas de supervivencia. La destrucción del planeta es un hecho específico, dado en un determinado momento histórico caracterizado por el extractivismo como actividad productiva esencial. Sus efectos nocivos pueden revertirse a corto o largo plazo si se pone fin a la explotación descontrolada de recursos. Eso es más factible de lo que parece: sobrestimamos el poder del capitalismo en la medida en que nos sentimos impotentes frente a él.

14.- A diferencia de otros de tus textos, en este libro no mencionas la experiencia de la ZAD. ¿Qué opinas de esta experiencia y de la deriva que acabó tomando?

La ZAD de Nantes significó un salto cualitativo en la defensa del territorio, pues esta no se limitó a una ocupación prolongada de los espacios amenazados, sino que se empeñó en construir maneras de vivir diferentes en ellos. La deriva final estaba inscrita en su victoria. La oposición a la construcción al aeropuerto había mantenido unidas a los distintos componentes de la ZAD por encima de sus intereses particulares, opuestos unos a otros y a menudo enfrentados, pero la retirada del proyecto provocó su retorno. Así, el Estado pudo resarcirse de la derrota aislando a los grupos más radicales y negociando con ventaja el estatus de los mejor dispuestos. Los unos terminaron yéndose y los demás presentaron proyectos individuales a merced de la gracia institucional. Pero el ejemplo no ha decaído y siguen surgiendo zonas a defender un poco por todas partes.

15.- No tiene que ver con el libro pero quiero hacerte esta pregunta: en vista de las medidas autoritarias que han tomado todos los gobiernos mundiales para afrontar la pandemia de la covid-19, el silencio de la izquierda parlamentaria es comprensible, porque están en el gobierno pero ¿qué opinas del silencio que se ha producido en los medios llamados radicales? ¿Qué opinas de las medidas tomadas por casi todos los gobiernos mundiales para obligar a inyectarse la vacuna contra la covid-19?

Los medios que llamas radicales, no lo son en absoluto, y gracias a las posmoderneces (el morbo galo), se han convertido en la punta de lanza de la normalización y el conformismo. Lo que caracterizó antaño a la contestación fue su capacidad de respuesta radical ante cada nueva eventualidad. Podemos comprobar que en la actualidad ese no es el caso, lo que explica las posiciones acomodaticias que se han dado en esos medios, tanto frente a la pandemia de la Covid-19 como ante el nacionalismo, la interseccionalidad, la lucha de clases, el veganismo, los derechos de los animales o la guerra. En realidad, estos medios seudo-rebeldes, al no poder formular un interés universal representativo y unificador, se convierten en un gueto cerrado donde los lamentables tópicos de la moda gruñona marcan la ley, el buenrollismo se erige en regla inquebrantable y la protesta se reduce a pasatiempo.

16.- Última pregunta: ¿que escenario imaginas para los próximos 20 años?

Depende del progreso de la barbarie y de los avances de la resistencia a la opresión. En todo caso, a pesar de que la propaganda dominante haya empujado hacia atrás a la crítica social radical, las vías anticapitalistas y antiestatistas siguen abiertas. Yo, personalmente, soy un pesimista que cree en la victoria de los justos.

