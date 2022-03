–

La postura del gobierno espa帽ol siempre ha manifestado un absoluto cinismo respecto al derecho del pueblo saharaui a su libre determinaci贸n. Sin embargo, la propuesta de Espa帽a de entregar la libertad de un pueblo al opresor que lleva ejerciendo la violencia sistem谩tica sobre el mismo es un giro inexplicable y despreciable que desde la CGT condenamos rotundamente.

El estado espa帽ol no puede validar los asesinatos, torturas, violaciones y persecuciones perpetradas por el gobierno marroqu铆 y que sufren miles de personas saharauis.

Tales actos convertir铆an este pa铆s en c贸mplice de cr铆menes contra la humanidad y del exilio de todo un pueblo durante casi 50 a帽os. El conflicto del Sahara es el segundo m谩s antiguo en Naciones Unidas, tras el del pueblo palestino.

No puede existir contrapartida alguna que compense la connivencia con los asesinos y torturadores. Las pol铆ticas de vecindad no pueden estar basadas en el chantaje. No podemos convertir en garante de nuestras fronteras a quien no garantiza los derechos humanos. La externalizaci贸n de nuestras fronteras nos acerca a la cada vez m谩s b谩rbara desigualdad global y la p茅rdida de est谩ndares en la protecci贸n de los derechos humanos.

La clase trabajadora en el estado espa帽ol es abrumadora y clamorosamente favorable a la posici贸n saharaui. No solo en las encuestas, a帽os de solidaridad y lazos de amistad refuerzan una especial relaci贸n entre nuestros pueblos. As铆, este gobierno no solo traiciona a los saharauis, sino a su propia ciudadan铆a.

Desde CGT consideramos que la posici贸n del gobierno es inaceptable y hemos decidido estudiar la posibilidad de iniciar acciones judiciales para defender el derecho del pueblo saharaui y exigir a Espa帽a responsabilidades como potencia descolonizadora en el S谩hara Occidental, seg煤n reconocen las Naciones Unidas.

Asimismo, apoyamos y seguiremos todas las acciones de presi贸n para que el estado espa帽ol cumpla con el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y los compromisos de autodeterminaci贸n del S谩hara Occidental. Del mismo modo, seguiremos colaborando y promocionando todas las campa帽as de solidaridad internacional con el pueblo saharaui.

La principal reivindicaci贸n del pueblo saharaui es la de existir, algo negado por la dictadura marroqu铆. Es la suya, en definitiva, una lucha por la vida y la dignidad.

S谩hara Libre

Fuente: Secretariado Permanente del Comit茅 Confederal de la CGT