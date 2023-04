–

De parte de Radio Zapote April 15, 2023 17 puntos de vista

Ciudad de M茅xico, 14 de abril de 2023

Buenos d铆as a todos los que nos acompa帽an hoy en esta manifestaci贸n. En nombre de la Asamblea Popular Resistencia Atlitic, agradezco el apoyo que nos han brindado los compa帽eros y compa帽eras de los pueblos originarios de la Ciudad de M茅xico, los vecinos de Contreras y todas las organizaciones populares con las que caminamos juntos en esta lucha contra el despojo, la privatizaci贸n, la marginaci贸n, por la reivindicaci贸n hist贸rica y el bienestar popular.

鈥 Hoy nos convoca una expresi贸n m谩s de esa lucha, como hay tantas por toda nuestra ciudad. El proyecto Mantik Luis Cabrera consiste en tres torres de 30 niveles cada una para uso habitacional, en total ser谩n 586 viviendas. Ninguna de estas viviendas ser谩 para las familias populares de Magdalena Contreras ni de 脕lvaro Obreg贸n ni para cualquier otra familia popular de la ciudad. Como todos los desarrollos inmobiliarios de su tipo, Mantik ofrecer谩 vivienda que s贸lo una minor铆a de la poblaci贸n puede pagar. Lo que s铆 pagaremos todos son las afectaciones en el suministro de agua potable, de movilidad y al medio ambiente. Tampoco son para el pueblo las millonarias ganancias del desarrollo inmobiliario. As铆 que, compa帽eros, compa帽eras, lo que Mantik nos ofrece es lo mismo que Mitikah ofreci贸 a Xoco, lo mismo que el proyecto del Estadio Azteca ofrec铆a a Santa 脷rsula y los pedregales; lo mismo que las inmobiliarias ofrecen por toda nuestra ciudad: ganancias millonarias para pocos, vivienda para la minor铆a, pero afectaciones y escasez para todo el pueblo.

鈥 Adem谩s, Mantik se construye en un terreno donde exist铆an basamentos piramidales prehisp谩nicos. La historia de nuestros pueblos palidece ante las ganancias millonarias del grupo inmobiliario Dakab; la historia milenaria destruida por la voracidad capitalista. Pero los due帽os del capital, en su af谩n por mostrarse comprometidos con la comunidad afectada, ofrecen contratar a los vecinos de la zona para laborar en Mantik Luis Cabrera. Empleos precarios que no garantizan un salario para que los trabajadores y sus familias puedan vivir dignamente. En Magdalena Contreras ha comenzado a escasear el agua. Los cortes en el suministro son cada vez m谩s frecuentes y se extienden a colonias que antes no se ve铆an afectadas. Entonces鈥β縌u茅 nos ofrece la inmobiliaria? 驴Qu茅 est谩 permitiendo el gobierno? Escasez de agua, dificultades de movilidad en nuestras colonias, empleos mal pagados y expulsi贸n para las generaciones futuras.

鈥婨l desarrollo capitalista de la ciudad, basado en la maximizaci贸n de los beneficios de un pu帽ado de individuos, le niega lo m谩s elemental a la enorme mayor铆a de las familias. He aqu铆 la base de nuestra lucha. Luchamos por un desarrollo en beneficio de todos, un desarrollo popular, porque la vida es colectiva y para el beneficio de la colectividad en su conjunto, no de unos pocos. La riqueza, la cultura, la educaci贸n, el arte, todas las expresiones de la vida son resultado del trabajo, esfuerzo y dedicaci贸n de todos los miembros de la sociedad, por lo tanto, todos debemos beneficiarnos de lo que todos ayudamos a crear.

Desde que nos organizamos para defender la Ca帽ada de la privatizaci贸n pretendida por grupo FRISA, hemos recorrido un largo camino, en el cual encontramos compa帽eros, amigos y colegas que, desde sus trincheras, tambi茅n enfrentan a los mismos males sociales que nosotros: la colusi贸n del gobierno de la ciudad con las inmobiliarias, el oportunismo de los pol铆ticos locales y la divisi贸n que estos fomentan en los pueblos

鈥婸ara el gobierno y el capital inmobiliario no es grato ver que la organizaci贸n popular se fortalece, que la oposici贸n a sus proyectos de despojo y marginaci贸n crece; no debe serles grato que el pueblo decida enfrentar su proyecto de desarrollo capitalista. A ellos les decimos: 隆esta ciudad tambi茅n es nuestra! Nosotros exigimos desarrollo popular y calidad de vida.

隆Basta ya de megaproyectos para unos cuantos! Pero no somos ingenuos, no abrigamos esperanzas en que este mensaje cale hondo en el gobierno y cumpla su imperativo democr谩tico de servir a todo el pueblo. El gobierno ha demostrado una y otra vez su afinidad con el capital inmobiliario. Es el gobierno el que facilita permisos y acelera procesos. Es el gobierno el que incentiva construcciones 鈥渧erdes鈥 que igualmente despojan y marginan. Es el gobierno el que reprime y desestabiliza la lucha popular. Defender nuestros derechos es una lucha colectiva, nos compete a todos, por eso invitamos a los vecinos de Contreras y 脕lvaro Obreg贸n a combatir este megaproyecto y los que est茅n por venir.

鈥 Los de abajo nos estamos organizando para defender nuestros derechos m谩s elementales: al agua, a la vivienda, a un empleo y vida dignos; a la ciudad. Nos organizamos para expresar nuestro derecho de vivir en la comunidad que nos vio nacer y que nos ve crecer. Expresamos nuestro derecho a vivir cerca de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros r铆os, bosques, parques, deportivos; el derecho a mantener nuestras tradiciones y decidir aut贸nomamente nuestros asuntos. La Asamblea Popular Resistencia Atlitic se mantendr谩 luchando contra Mantik, FRISA y contra quienes conciben lo que es de todos como una mercanc铆a. Como solemos decir: 隆Hasta la victoria, siempre!

隆Qu茅 vivan los pueblos originarios!

隆Qu茅 viva la lucha popular!

隆Qu茅 viva el pueblo de M茅xico!

隆Qu茅 viva la Resistencia Atlitic!