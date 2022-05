–

De parte de Congreso Nacional Indígena May 5, 2022 267 puntos de vista

Desde la caída de la gran Tenochtitlan en 1521 los pueblos originarios de México nos han robado casi todo, principalmente nos han robado lo más sagrado, nuestras tierras. Han pasado 501 años y todavía sigue vigente la herencia de la tiranía estructural española, todavía siguen despojándonos con sus políticas de despojo, seguimos bajo el yugo de las leyes occidentales. No encontramos palabras para describir todos aquellos tratos que hemos recibido, donde históricamente nos han sometido con sus leyes de despojos, seguimos siendo los invisibles e ignorados de la clase política mexicana. Los gobiernos actuales tienen que reconocer que para nosotros es sumamente importante la integridad de nuestras tierras, que se nos fueron invadidas, el cual es nuestra demanda principal. México se independizó en 1810, donde 25 mil pueblos originarios participaron al lado del cura Hidalgo para que nuestro país fuera independiente, cuando se consolida la independencia se promulgan las primeras constituciones nunca estuvimos en la agenda de los constituyentes, nos referimos a la Constitución de Apatzingán 1814, enseguida la Constitución de 1821, la Constitución de 1824, la Constitución de 1836, la Constitución de 1857. En esta primera etapa del México independiente los derechos agrarios de los pueblos originarios, al contrario el propio Benito Juárez nos despojó de nuestros terrenos de nuestros bienes naturales con su ley de desamortización de bienes de manos muertas o ley Lerdo, con el pretexto de quitarle bienes a la Iglesia.

En 1910 México entra en un estallido social donde conservadores y liberales se disputaron los destinos de nuestro país, y los pueblos nativos no estuvieron ajenos a esta revolución, muchos de nuestros abuelos lucharon al lado de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, con la bandera de tierra y libertad. Cuando la Revolución Mexicana llega a su fin y se promulga la Constitución de 1917, tampoco estuvimos en la agenda de los constituyentes, seguimos siendo los excluidos, nos siguieron negando nuestros derechos agrarios. El único caudillo que se pronunció a favor de nuestras tierras fue Emiliano Zapata y que el mismo Francisco I Madero lo traicionó ya estando en el poder, para no atender las demandas agrarias de los pueblos originarios. Nuestra comunidad se tituló el 15 de julio de 1953 cuenta con resolución presidencial mediante la cual le fue reconocida y titulada una superficie de 2404, 447, 04,00 (doscientas cuarenta mil cuarenta y siete hectáreas, cuatro áreas, cero centiáreas) la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de ese mismo año.

Pero con anterioridad la Corona Española mediante título virreinal en el año 1718, ya nos había reconocido nuestro territorio, como dueños legítimos de nuestras tierras. Históricamente nuestra comunidad ha sido invadida por todos los aires, los cuales en su mayoría los hemos recuperado por la lucha constante que hemos emprendido, sólo persisten a la fecha dos zonas de conflicto, la zona denominada “El Triángulo” de aproximadamente 800 hectáreas al sur de la comunidad con el lindero del Ejido puente de Camotlán, así como la zona de Huajimic, Nayarit, de aproximadamente 10 mil hectáreas en donde se suma también el conflicto de límites estatales entre Jalisco y Nayarit. Desde el año 2007 nuestra comunidad emitió demandas agrarias ante el Tribunal unitario agrario, distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco donde los tribunales han fallado a favor de la comunidad habiéndose agotado todas las instancias legales durante los años 2016 y 2017. Actualmente existen 16 expedientes en la etapa de ejecución, mismo que los tribunales se han negado a ejecutar. Derivado de las movilizaciones y exigencias en temas de restitución, el 20 de mayo de 2017 fue asesinado el comisariado saliente de bienes comunales Miguel Vázquez Torres, por su lucha incansable de recuperación de nuestras tierras. Para evitar conflictos sociales en la zona de Huajimic, desde el 2007 se iniciaron los acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU antes SRA) para que el caso fuera considerado parte del programa de Conflictos en el Medio Rural (COSOMER) e incluso e incluso existe actualmente una mesa negociadora entre ganaderos de Huajimic, la comunidad de San Sebastián y Tuxpan e instituciones afines a temas agrarios. Mesa negociadora que se ha convertido administradora del tema agrario, mesa que ha dejado mucho que desear.

Ante este tratamiento de indiferencia, discriminación, atropellos y negación a los derechos colectivos agrarios, nuestra comunidad ha decidido emprender su última batalla en nombre de la dignidad de los pueblos originarios en específico nuestra comunidad este 25 de abril de 2022. Será una fecha histórica para nuestra comunidad ya que en esta fecha realizaremos una peregrinación hacia la Ciudad de México para encontrarnos con el presidente de la República y solicitarle de viva voz la solución inmediata del conflicto agrario que nos aqueja durante mucho tiempo. Partiremos desde la cabecera comunal de San Sebastián Teponahuaxtlán. Caminaremos en la búsqueda de la justicia que por mucho tiempo nos ha negado, nuestro sudor, cansancio y hambre serán una ofrenda a nuestras deidades, ellos son los que nos dan fortaleza para seguir luchando en nombre de nuestras familias. Dejar nuestra comunidad y nuestros hogares no es nada fácil pero vale la pena luchar por una causa justa y legítima.

Caminaremos 28 días, un poco más de 800 km entre hombres y mujeres wixaritari para manifestarle a nuestro presidente de la República nuestra preocupación profunda del estado que se encuentra en nuestras tierras comunales. No aceptamos emisarios del Gobierno federal, solicitamos de manera personal una entrevista con el presidente de la república Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que nos indique cuál es el mecanismo de restitución que vamos a emprender. No vamos a permitir que nuestra lucha lo vuelva a administrar funcionarios públicos y tribunales agrarios. La única forma de interrumpir nuestra caravana es que el presidente de la república no se encuentre en el camino, para entrevistarnos y generar una ruta visible de cómo nos va a restituir nuestras tierras invadidas de manera inmediata. Y en caso no nos encuentre llegaremos a palacio nacional para quedarnos, hasta que nos reciba y nos resuelva nuestra solicitud legítima de restitución de nuestras tierras invadidas

Atentamente: Autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE

SAN SEBASTIÁN THE POOH NÁHUATL MÉXICO A 25 DE ABRIL 2022

MESA DIRECTIVA COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

ÓSCAR HERNÁNDEZ

PRESIDENTE

PRIMITIVO CHINO CHINO

SECRETARIO

C.MAGDALENO GUZMÁN DE LA CRUZ

TESORERO

MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

ATILANO CHIVARRA GONZÁLEZ

PRESIDENTE

LEONARDO VÁZQUEZ DE LA CRUZ

SECRETARIO SUPLENTE

AUTORIDADES TRADICIONALES COMUNALES

SANTOS HERNÁNDEZ BAUTISTA

SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLAN (WAUT+A)

AURELIANO DE LA CRUZ CARRILLO

TUXPAN (KURUXIMANUWE)

PRESIDENTE DE LA CONCENTRACIÓN AGRARIA

LIC. SITLALLI CHINO CARRILLO